Приморье станет ядерной помойкой Японии?!

Стало известно, что власть приняла решение построить в Приморье ядерный могильник, причем там будут храниться в том числе и отходы из Японии. После того, как поднялась волна общественного возмущения, власти тут же заявили, что японские отходы на территорию Приморья ввозиться не будут. Но почему же тогда Япония вкладывает в строительство более 1 млрд. рублей? Никто так внятно объяснить и не смог...

Источник: www.youtube.com