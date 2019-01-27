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Приморье станет ядерной помойкой Японии?!

11:17. 27 января 2019 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал:

Стало известно, что власть приняла решение построить в Приморье ядерный могильник, причем там будут храниться в том числе и отходы из Японии. После того, как поднялась волна общественного возмущения, власти тут же заявили, что японские отходы на территорию Приморья ввозиться не будут. Но почему же тогда Япония вкладывает в строительство более 1 млрд. рублей? Никто так внятно объяснить и не смог...

 

Источник: www.youtube.com

Метки: приморье, ядерный могильник, Япония
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