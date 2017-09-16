Как США с Кореей влипли

Ким Чен Ын запустил ракету. Опять. В 7:06 по местному (1:06 по московскому) времени она пролетела над японским островом Хоккайдо. Тем самым Северная Корея показала, что именно она положила резолюцию Совета Безопасности ООН от 11 сентября 2017 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее серьезной угрозой международной безопасности, требующей немедленного глобального ответа.

Дальше началось смешно. Президент Южной Кореи уже ранее угрожал "уничтожить КНДР если они еще раз посмеют". Они посмели… Чтобы сохранить лицо Сеул ответил аналогично — запустил свою ракету средней дальности "Хенму-2". И тоже в сторону Японского моря. Каким образом этот морской плюх способствует уничтожению северного соседа — не спрашивать.

Однако за всем этим сюром кроется действительно серьезная проблема. В сложившихся условиях Запад, и США как пока еще его официальный лидер, возможности как-либо существенно влиять на происходящее исчерпали. Попытка испугать Пхеньян очередными санкциями привела к результату с ожиданиями явно не совпадающему. Да и странно было бы ожидать чего-либо иного от страны, в условиях тотальных международных санкций живущей с середины 90х годов ХХ века. И не просто живущей. К 1999 году в Северной Корее удалось преодолеть голод, стабилизировать экономику, наладить обходные экономические связи, в том числе международные, и даже реализовать собственную ракетную и ядерную программы, кто даже в идеальных условиях является делом не дешевым, а уж под санкциями — дорогим втройне. Тем не менее, они сумели. Почему тогда все происходит так, а не иначе? А какие еще есть варианты?

25 июня 1950 года демаркационную линию между двумя Кореями перешли 172 тыс. (из 188 тыс. общего личного состава вооруженных сил) солдат КНДР, имевших около полутора сотен танков (из 260), до 900 стволов артиллерии и примерно 172 боевых самолета. Им противостояла обученная американцами южнокорейская армия численностью в 161 тыс. штыков, из которых "на южных рубежах" было сосредоточено 98 тыс. Столица Южной Кореи, город Сеул, пала через 50 часов, а к середине августа остатки южнокорейской армии из последних сил удерживали всего 2% территории страны закрепившись по берегу реки Нактонган севернее города и порта Пусан.

Чтобы выбить войска деда нынешнего лидера КНДР назад американцам потребовалось сколотить международную армейскую группировку, на пике достигавшую численности в 1,1 млн. человек, примерно 500 танков, больше 1634 орудий и минометов, 1120 самолетов разных типов. Плюс корабельная группировка из состава ВМС США и союзников в 230 кораблей, включая линкоры и авианосцы, у КНДР вообще отсутствовавшие как класс. В общем, даже коалиции сильнейших западных держав того времени, находившихся буквально на пике своего могущества и обладавших обширным боевым опытом Второй Мировой Войны, для достижения победы понадобилось сил и средств, по сухопутным частям превосходивших противника в три раза, по артиллерии примерно в полтора раза, по танкам в четыре раза, по авиации — абсолютно. И хотя примерно пол миллиона штыков выставила сама Южная Корея по мере массовых мобилизаций, 700 тыс. были "западные", в том числе 400 тыс. пехоты — непосредственно американские. Это, ни много ни мало, а свыше 30,76% от общей численности американской армии на декабрь 1948 года!

Теперь смотрим, как выглядит расклад сегодня. Всего США располагают 460 тысячами сухопутных войск и 120 тысячами морской пехоты. Правда, это, так сказать, по списку, включая кладовщиков и инструкторов учебных центров, а также персонал Пентагона, со всеми там пресс-секретарями и прочими личными помощниками. Собственно боевых подразделений у морпехов едва наберется 23 тыс., у армии — 119 тыс. Иными словами нет даже полутора сотен тысяч. Это даже если Пентагон полностью выведет все боевые части из Афганистана, Ирака, Сирии и прочих мест. Да, кстати, из тех полутора сотен 26 тыс. — разного рода спецназ, который в линейный бой не отправляют. Ибо не для того он заточен изначально. В переводе на нормальный русский, США сегодня не в состоянии выделить "на войну с Северной Кореей" больше 20 — 30 тыс. личного состава.

Союзники, все вместе, "дадут" от силы еще тысяч 5, но в основном тыловиков. К примеру, Германия активно участвует в операциях НАТО за пределами Европы инженерными ротами и батальонами материально-технического обеспечения. Британцы соглашаются поучаствовать лишь сводным батальоном спецназа САС. Всякие там голландцы с бельгийцами предоставляют только пару звеньев авиации. На этом — все. То есть совсем все. Абсолютно.

Даже на фоне собственных вооруженных сил Республики Корея, эти цифры выглядят крошками на послеобеденном столе. У Сеула "под ружьем" находится 655 тыс. солдат и офицеров, в том числе до трети — непосредственно в боевых частях. Даже танков у них 2414 шт., в то время как США могут позволить себе перебросить на ТВД не более 300.

А вот Корея Северная это 1,19 млн. в боеготовых частях, из них 52 — 58% в боевых, и 189 тыс. в разного рода полувоенных формированиях. В северокорейских реалиях это означает людей, достаточно качественно подготовленных в профессиональном плане, но только не носящих военную форму и ночующих дома, а не в казармах. Но в случае иностранного вторжения они вполне способны устроить противнику форменный ад в тылу. КНДР располагает 3,5 тыс. танков (это примерно 60 — 65% от общего боеготового танкового парка США), 560 легкими танками, 2,5 тыс. БТР и БМП, 21 тыс. стволов артиллерии.

Простой расчет показывает, что американцам (ну, ладно, всему Западу вместе), чтобы рассчитывать на успех этого, как выразился Йенс Столтенберг, "глобального ответа", только на Корейском полуострове нужно сосредоточить по меньшей мере 1,5 млн. штыков только в первой линии. Конечно, теоретически, сторонники западного превосходства могут сослаться на опыт Второй Иракской, где Коалиция сумела победить иракцев имея всего полуторократное превосходство на суше, а значит почему бы ей так и Ким Чен Ына не раскатать! Все верно, если не некоторые нюансы.

В отличие от Ирака, ландшафт Северной Кореи горный, что крайне затрудняет широкомасштабные рейдовые операции танковых и механизированных бригад. В большинстве своем штурмовать корейцев придется преимущественно в лоб. Причем на театре боевых действий, который они готовили к обороне более полувека. В отличие от Ирака американцам не выйдет сразу исключить из игры северокорейскую ПВО, а без полного господства в небе США воевать не умеют совсем. Ну и, тоже в отличие от Ирака, американцам не выйдет перекупить северокорейских генералов и прочих ключевых людей из государственной верхушки, что было ключевым фактором, обеспечившим Америке быструю и почти бескровную победу в Ираке. И самое главное, ресурсы Кореи Южной можно учитывать только в случае прямого вторжения на ее территорию с севера. Сами нападать первыми на соседа они желанием не горят. Так что даже если Вашингтон сумеет им выкрутить руки, никакого старания они проявлять не станут.

Вот оно и получается, что ничего не получается. Жесткий начальственный рык Вашингтону (и Брюсселю) в реальности подкрепить нечем. По крайней мере в привычном виде телевизионных картинок лихих побед бравых парней в камуфляже. Остаются всего два варианта — нанести превентивный ядерный удар по КНДР или затянуть старую песню про санкции.

Теоретически, по крайней мере технически, устроить Ыну ядерной пепелище для стратегических ядерных сил США проблемы не составляет. Конечно, что-то корейцы собьют, что-то промахнется, но в целом фейерверк выйдет знатным. Другой вопрос, что "за эти деньги" получат сами американцы? Пару десятков миллионов радиоактивных трупов и репутацию массового убийцы? Предположим это их не слишком расстроит. А вот что каждый второй из выживших северокорейцев станет считать гибель Америки целью своей жизни… и что их сложно отличить от корейцев южных… это уже существенно.

Но куда существеннее другое — роза ветров и тут есть два мнения. Американские эксперты предпочитают напирать на то, что на Дальнем Востоке ветер дует преимущественно из Китая и пустыни Гоби в океан, а значит ядерные осадки в основном выпадут в море. Японском или Южно-Китайском. От части с ними согласны и эксперты Росатома. Однако существует и другая, не менее научно обоснованная версия, по которой наш Дальний Восток и Приморье осадки все же достанут. Пусть на излете, пусть только хвостом, но жителям региона от этого сильно лучше не станет.

Впрочем, тут… (это раз) и доверие к доллару (это два). Такие монстры как Apple и другие корпорации, чье производство полностью (или близко к тому) размещено в Китае, на 1 января 2017 года формировали 61% американского фондового рынка и примерно 40% ВВП США. Что станет с Америкой, если вскоре, практически за пару недель, после "быстрой победы в маленькой ядерной войне", США потеряют 7,4 из 18,5 трлн. долл. своего ВВП? Или 14,4 из 23,8 трлн. долл. совокупной капитализации американского фондового рынка? Если яблочники не смогут продавать свои радиоактивные телефоны, то кому будут нужны акции самих яблочников?

В этих обстоятельствах проще сразу добровольно застрелиться. Клевать Америку за варварство станет каждый, кому не лень. А уж как сильно разозлится Китай с его экспортной экономикой, то тут сложно даже переусердствовать в предположениях. Но главное не это. Главное, что резко обвалится доллар и вся долларовая экономика в целом. От зеленых бумажек на международном рынке станут шарахаться как от чумы. Только сумасшедший станет покупать акции разоряющихся американских корпораций. При этом даже сейчас внешний долг США достигает 20 трлн. долл. На что они там станут жить в случае реализации описываемого сценария? Не стоит думать, что последствия резкого краха долларовой экономики ударят только по США. Достанется всем и мало не покажется никому. Однако с американских позиций своя рубашка ближе к телу полюбому. А бегущие из доллара "инвесторы" сдерут ее с Америки буквально вместе со шкурой. И притащат, что вообще ни в какие ворота, прежде всего в Китай (и еще немного в Россию с ее ЕАЭС), а также от части в ЕС. Просто потому, что больше сегодня вкладываться просто некуда. Америка на протяжении полутора десятков лет целенаправленно разрушала мировые рынки в расчете остаться единственным на планете местом, привлекательным для инвестиций.

Стоит ли тут удивляться, что весь пар грозного американского возмущения поведением Северной Кореи снова уходит в свисток очередных, пусть даже уже совсем не работающих, санкций? У Запада попросту не осталось никакого иного выбора. Да, в Вашингтоне понимают масштаб урона репутации Америки, как мирового гегемона, но сделать с этим не могут абсолютно ничего.

В то время как на взгляд Пхеньяна им буквально масть поперла так поперла. Все слышали про американские санкции против КНДР, но мало кто в курсе масштабов гуманитарной помощи, которую США (и вообще Запад) предоставляют корейцам. С 2008 года Северная Корея прекрасно играет в игру "плюшки в обмен на тишину". Точнее, эта игра началась еще с возникновения там голода в 1995 году, ставшего результатом как раз западных санкций. И хотя на самом деле причин у него было много, официально те события позиционируются именно таким образом. И, кстати, США тогда с подобным подходом стали соглашаться, время от времени предоставляя Пхеньяну отдельную разовую помощь. А с 2012 года она стала постоянной. Вашингтон тогда считал достигнутое согласие корейцев отказаться от ядерных испытаний своей большой победой.

Но эта карет…, которые страна получила за 2016 год, хоть и превышают аналогичный показатель предыдущего года на целых 15%, тем не менее для такой великой страны, как КНДР, являются недостойными крохами. Запад может платить больше. А раз может, значит должен! Особенно когда для этого достаточно просто демонстрировать мощь, непокорность и делать решительные заявления в телекамеру. И когда за них Ыну вообще совсем ничего не грозит. Вот они и подымают ставки. По ходу игры решая еще и ряд собственных внутренних задач. Ядерным оружием мало обладать, его наличие должны признать и принять другие страны. Вот Пхеньян и легитимизирует свою ядерную дубинку. К тому же в глазах северокорейского народа Ким Чен Ын пока никаких особых заслуг не имеет. Его дед добился для страны независимости и отразил американскую агрессию. Его отец построил могучую экономику и сумел разработать ядерную дубинку. Так что с ее помощью нынешний лидер страны теперь громко, ярко и где-то даже красиво "побеждает" США.

И ведь действительно побеждает. Своей лихой наглостью Северная Корея разрушает американскую репутацию, наглядно демонстрируя, что нынешняя гегемония США держится не на авианосцах, не супермеганавороченных F-35 или рельсотронах. Держится она прежде всего на пока еще сохранившейся внешней репутации, которая уже больше ни на чем не основана и под тонким слоем которой сегодня больше ничего нет. На столько ничего, что даже наличие ядерного оружия Америку уже не спасает. И ведь самое смешное, что все идет к явной победе Северной Корее над США. Не имея иных вариантов Вашингтон предпочтет откупиться. В долгосрочном плане Америку это не спасет, но так далеко там уже не думают. Они с Кореей основательно влипли и их волнует уже только сейчас.

Александр Запольскис



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Источник: nnm.me