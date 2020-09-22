Дальневосточная Россия — это, прежде всего, огромные пространства, и в некоторые из них редко ступает нога человека. Но есть здесь территории, куда доступ людей ограничен, — и это не только природные заповедники, где проживание и передвижение людей лимитировано соображениями экологии, но и ряд закрытых городов и посёлков, куда нельзя попасть из-за требований военной тайны и государственной безопасности. В наше время такие поселения называются ЗАТО, закрытые административно-территориальные образования. Историк Алексей Волынец специально для DV рассказывает об их прошлом и настоящем.

«Открыт закрытый порт Владивосток…»

Характерные строки одной из песен Владимира Высоцкого — «Открыт закрытый порт Владивосток» — вообще-то относятся к аэропорту столицы Приморья. В песне аэропорт открыт по погодным условиям и принимает все самолёты, а вот «порт», то есть сам город Владивосток, как знали все советские люди, «закрыт» круглый год и каждый день. Ведь в те годы он действительно являлся «закрытым портом» или «закрытым городом», куда полностью был запрещён въезд иностранцам и ограничен доступ гражданам СССР.

Когда в XIX веке Владивосток только начинался, представления о военной тайне и секретности заметно отличались от современных. Будучи базой военного флота, Владивосток в то же время имел статус порто-франко, то есть свободного и беспошлинного порта для иностранных торговых кораблей. Даже первые бетонные укрепления «крепости Владивосток» строились с привлечением иностранных рабочих из Китая. Словом, какая-либо секретность по современным понятиям отсутствовала, и это роковым образом сказалось в ходе Русско-японской войны…

Всё изменилось в 30-е годы минувшего века, когда на грани открытого конфликта с агрессивной Японской империей оказался сталинский СССР. Именно тогда по соображениям государственной безопасности из столицы Приморья были выселены не только все японцы, но и все дальневосточные корейцы и китайцы владивостокской «миллионки».

Тогда же власти Советского Союза приняли особое постановление «о запретной пограничной полосе», касавшееся большинства территорий, ныне входящих в Дальневосточный федеральный округ. Все земли, где проходят сухопутные и морские границы, — то есть Приморье и почти всё Приамурье, Камчатка, Северный Сахалин (южная часть полуострова тогда была японской), часть Забайкалья и Бурятии, — с 22 июня 1938 года становились запретными для проживания и свободного перемещения иностранцев.

В октябре следующего, 1939 года правительство СССР приняло постановление «О переносе Владивостокского торгового порта в бухту Находка». Этим документом большая часть столицы Приморья объявлялась по-настоящему закрытым городом, куда доступ запрещался не только иностранцам, но и всем советским гражданам, не связанным с военно-морским флотом.

Полностью «закрыть» Владивосток планировалось к февралю 1942 года. Этим планам помешала Великая Отечественная война, в годы которой главному порту Приморья и всего Дальнего Востока пришлось принять множество иностранных кораблей с военными грузами. К планам «закрыть» город вновь вернулись лишь к началу 50-х годов XX века, когда началась холодная война, а совсем рядом, в Корее, столкновение интересов США и СССР вылилось и в настоящие полномасштабные битвы. Принятое тогда постановление правительства гласило: «Ввести с 1 января 1952 г. особый режим в городе Владивостоке по примеру города Севастополя».

Главная база Тихоокеанского флота по примеру главной базы флота Черноморского становилась закрытым городом. Планировалось, что из Владивостока полностью выведут не только гражданский порт, но даже областные органы власти — столицей Приморья официально будет Уссурийск, а город у Золотого Рога станет исключительно военно-морской «крепостью». Термин «крепость» применён не случайно — ведь с января 1953 года на территории города действовало утверждённое командованием флота «Положение о крепостной зоне г. Владивосток и крепостном режиме». Согласно «крепостному режиму» в те годы на территории города по ночам соблюдалась светомаскировка, обычно характерная лишь для военного времени.

В период хрущёвской оттепели, когда новый глава СССР объявил Владивосток «советским Сан-Франциско», самые строгие правила «крепостного режима» отменили. Однако вплоть до распада СССР город оставался «закрытым портом» — с запретом на посещение иностранцами и ограничением на въезд для советских граждан. Для свободного посещения Владивостока требовался либо специальный пропуск, либо особый штамп в паспорте — «ЗП», то есть «закрытый порт».

Большой камень для большого флота

Владивосток можно считать первым «закрытым городом» на территории нашего Дальнего Востока. Первым, но далеко не единственным. В советское время только на территории Приморского края их насчитывалось свыше дюжины. И не случайно единственное ЗАТО, ныне существующее в Приморье, тесно связано именно с Тихоокеанским флотом.

Кстати, стоит пояснить принципиальное отличие ЗАТО от военных баз, воинских частей и военных городков, чьи территории также закрыты от посторонних. Ведь ЗАТО — это не только военные, но и гражданские. Не только семьи офицеров, но и многочисленные штатские — работники и специалисты, связанные как с армией и флотом, так и с обычной жизнью соответствующего поселения. Поэтому у ЗАТО всегда есть не только военное командование, но и обычное муниципальное самоуправление — свои выборные мэры и депутаты горсоветов, как в обычных, не «закрытых» городах и посёлках.

До 2015 года самым большим ЗАТО на территории Приморья был 40-тысячный город Большой Камень, расположенный на противоположном от Владивостока берегу Уссурийского залива. Когда-то в самом конце XIX века здесь возникли первые хутора переселенцев из двух противоположных частей огромной Российской империи — с Украины и из Эстонии. Потомки черниговских крестьян и эстонских рыбаков осваивали окрестности бухт Большой и Малый Кувшин — так они переделали имя «Куши», услышанное от китайских золотоискателей. «Куши» на их диалектах означало приметный или большой камень — две бухты действительно разделял заметный издалека скалистый утёс. На первых картах XIX века это имя перевели дословно — так возникла бухта Большой Камень, позднее давшая название городу.

Долгое время здесь располагались только рыбацкие посёлки и колхозы. Но в 1939 году на берегах Большого Камня появилась экспедиция ленинградских инженеров — по решению правительства они искали место для судоремонтного завода, который планировалось построить в Приморье. Завод, расположенный в прекрасно защищённой бухте, должен был обслуживать боевые корабли Тихоокеанского флота.

Великая Отечественная война прервала прежние планы, и к строительству смогли приступить только весной 1947 года. Спустя десятилетие новый завод начал ремонт подводных лодок, а годом ранее при нём был официально создан рабочий посёлок Большой Камень. Вскоре завод и посёлок стали специализироваться на обслуживании атомных субмарин — с 1963 года и до конца XX века здесь прошли ремонт и модернизацию свыше полусотни наиболее современных и смертоносных подводных кораблей с ядерным оружием и атомным двигателем.

Естественно, в условиях холодной войны завод и посёлок Большой Камень являлись особо секретными и закрытыми для посторонних. Сама скала, давшая имя бухте и посёлку, была взорвана в 1964 году — на её месте построили один из корпусов секретного завода. В 1989 году посёлок официально стал городом.

С конца минувшего века завод, получивший имя «Звезда», занимался утилизацией отслуживших свой срок атомных подлодок. Был создан уникальный комплекс по выгрузке отработанного ядерного топлива и переработке радиоактивных отходов. В двух десятках километров от города на берегах бухты с говорящим именем Разбойник расположился «пункт долговременного хранения реакторных отсеков». Сегодня здесь под охраной и контролем ждут своего часа свыше полусотни огромных металлических блоков, вырезанных из старых подлодок, — они уже освобождены от реакторов и ядерного топлива, но должно пройти не менее 70 лет, прежде чем этот металл перестанет нести радиационную опасность и будет отправлен на переплавку…

Уже в XXI веке завод «Звезда» и город Большой Камень приступают к проектам гражданского судостроения — здесь планируется производить танкеры и суда для добычи нефти на морском шельфе. В связи с такими переменами по указу президента РФ с 1 января 2015 года Большой Камень на берегах одноимённой бухты перестал быть закрытым.

Приморский Тихас и камчатский Финвал