«Они сошли с ума!» Западные лидеры приветствуют начало кровопролитной гражданской войны

Помпео предостерёг Мадуро от использования силы. Макрон заявил о поддержке протестующих в Венесуэле. Очень интересно выходит.

Американцы Януковича так же предостерегали от применения силы 21.02.2014, грозя всевозможными карами. А потом на голубом глазу при новых властях Украины заявляли, что «власти имеют право на применение силы».

Где американцам верить? Там, где они Фергюссон к ногтю ставили? Так чего в таком случае сегодня о каких-то предостережениях к Венесуэле они заикаются? Американцам стоит или крестик снять, или трусы надеть.

Почему США не замечают того, что в 70 странах есть уголовная ответственность за гомосексуализм, не замечают, что в 7 странах есть за это смертная казнь, среди которых Саудовская Аравия (их ближайший союзник на Ближнем Востоке), но замечают закон о запрете гей-пропаганды (просто пропаганды!) в России?

Почему США не замечают тот факт, что наркотрафик из Афганистана с 2000 года (т. е. с момента, когда НАТО оккупировало эту страну) увеличился в 10 раз?

Почему США обращали и обращают внимание на «ядерную угрозу» Ирана, при этом забывают, что у Израиля есть атомное оружие, но членом так называемого ядерного клуба еврейское государство не является?

Почему США говорят о праве Косово на независимость, а про Шотландию, Каталонию, Индиану, Южную Осетию и Абхазию забывают?

Почему ЕС и США говорят, что нельзя применять силу к «мирным демонстрантам» а их полиция при этом может спокойно застрелить прохожего?

Почему, по мнению США, смертная казнь — это тирания, а в самих США — демократия?

Почему США не замечают того, что Великобритания хочет выйти из ЕС, но упорно заставляют Украину подписать Ассоциацию?

Почему Каддафи, Асад, Лукашенко, Путин и уже Янукович — тираны, а Буш и Обама (один три войны развязал, другой их продолжил).

Ответ прост — потому что США и Англии это выгодно. Вот и все. Никаких других аргументов быть не может.

У них больше информационных, финансовых и даже военных ресурсов. Но это пока что. Думаю, тот факт, что баланс сил меняется в нашу сторону — очевиден. Именно поэтому они и гавкают, и ведут себя именно так.

За всю историю Россию «хорошими» для них были только Ельцин и Горбачев.

А теперь по Макрону.

Он аналогично клеймит Мадуро и «приветствует храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за демократию в их стране». Это тот самый Макрон, который своих «жилетов» за демонстрации клеймил негодяями и преступниками.

Вот ещё недавно же. В прошлую субботу буквально…

Я даже не знаю, какая поговорка может подойти к глупости Макрона. Как будто он не во Франции живет. Ибо ему его слова припомнят уже совсем скоро.

Если Макрон не поприветствует храбрость гопников в Венесуэле, Трамп может поприветствовать храбрость «желтых жилетов» во Франции. Все просто.

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Андрей Червонец