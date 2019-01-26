Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

«Они сошли с ума!» Западные лидеры приветствуют начало кровопролитной гражданской войны

05:00. 26 января 2019 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:
«Они сошли с ума!» Западные лидеры приветствуют начало кровопролитной гражданской войны | Русская весна

Помпео предостерёг Мадуро от использования силы. Макрон заявил о поддержке протестующих в Венесуэле. Очень интересно выходит.

Американцы Януковича так же предостерегали от применения силы 21.02.2014, грозя всевозможными карами. А потом на голубом глазу при новых властях Украины заявляли, что «власти имеют право на применение силы».

Где американцам верить? Там, где они Фергюссон к ногтю ставили? Так чего в таком случае сегодня о каких-то предостережениях к Венесуэле они заикаются? Американцам стоит или крестик снять, или трусы надеть.

Почему США не замечают того, что в 70 странах есть уголовная ответственность за гомосексуализм, не замечают, что в 7 странах есть за это смертная казнь, среди которых Саудовская Аравия (их ближайший союзник на Ближнем Востоке), но замечают закон о запрете гей-пропаганды (просто пропаганды!) в России?

Почему США не замечают тот факт, что наркотрафик из Афганистана с 2000 года (т. е. с момента, когда НАТО оккупировало эту страну) увеличился в 10 раз?

Почему США обращали и обращают внимание на «ядерную угрозу» Ирана, при этом забывают, что у Израиля есть атомное оружие, но членом так называемого ядерного клуба еврейское государство не является?

Почему США говорят о праве Косово на независимость, а про Шотландию, Каталонию, Индиану, Южную Осетию и Абхазию забывают?

Почему ЕС и США говорят, что нельзя применять силу к «мирным демонстрантам» а их полиция при этом может спокойно застрелить прохожего?

Почему, по мнению США, смертная казнь — это тирания, а в самих США — демократия?

Почему США не замечают того, что Великобритания хочет выйти из ЕС, но упорно заставляют Украину подписать Ассоциацию?

Почему Каддафи, Асад, Лукашенко, Путин и уже Янукович — тираны, а Буш и Обама (один три войны развязал, другой их продолжил).

Ответ прост — потому что США и Англии это выгодно. Вот и все. Никаких других аргументов быть не может.

У них больше информационных, финансовых и даже военных ресурсов. Но это пока что. Думаю, тот факт, что баланс сил меняется в нашу сторону — очевиден. Именно поэтому они и гавкают, и ведут себя именно так.

За всю историю Россию «хорошими» для них были только Ельцин и Горбачев.

А теперь по Макрону.

Он аналогично клеймит Мадуро и «приветствует храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за демократию в их стране». Это тот самый Макрон, который своих «жилетов» за демонстрации клеймил негодяями и преступниками.

Вот ещё недавно же. В прошлую субботу буквально…

Я даже не знаю, какая поговорка может подойти к глупости Макрона. Как будто он не во Франции живет. Ибо ему его слова припомнят уже совсем скоро.

Если Макрон не поприветствует храбрость гопников в Венесуэле, Трамп может поприветствовать храбрость «желтых жилетов» во Франции. Все просто.

Читайте также: Захарова иронично прокомментировала слова Макрона о Венесуэле (ВИДЕО)

Андрей Червонец

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1916г - максимум заказов на безделушки Фаберже, стоящие целые состояния. 2016г - российская псевдоэлита ведёт себя так же
...в том, что лидеры «дворянских революционеров» хотели...А вот что он действительно приветствовал — это контакты ...событии, в Феврале сошлась игра внутренних и...который не объять птичьим умом». «Глупые пингвины» ... а по потребностям западной аристократии и буржуазии....
Бэкграунд, выпуск-269 за 11 августа 2012
...которых сама Германа назначила лидерами общественного мнения. После этой... неправильно думать, что сошли с ума решительно все. Совершенно ... западном обществе)? И если да, то готовы ли они...поднимался флаг нашей страны приветствовать чемпионов, которые я ...
Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
..., чтобы французы настолько сошли с ума, чтобы посылать своих ... лидера есть вполне адекватное представление об истинных причинах западной ...все увереннее, и мы приветствуем это, поскольку Пекин разделяет... что они делают, к чему они призывают, кого они скажем ...
Бэкграунд, выпуск-324 за 2 ноября 2013
...время, когда украинские лидеры клянутся в своей приверженности...евроинтеграционных мечтаний окончательно сошла с ума раз добровольно согласилась...до отчетов западных военных, в которых они высказывают сильную... казалось бы, радуйся и приветствуй! – нет, это все ...
Борьба Петра I с русским народом и его традициями
...западным, европейским – заставлял приближённых курить, пить, участвовать в коллективных кутежах; приветствовал...именно это он и называл любовью. Сошлись “два ...переговоры с европейскими лидерами, чтобы сколотить блок...в трезвом и здравом уме, – жестко между ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>