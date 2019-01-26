Как две советские подлодки обманули немецкий флот (ФОТО)

Двенадцать боевых походов, десятки разведанных целей, охрана линий снабжения и режим абсолютной секретности: в канун 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда Минобороны опубликовало архивные документы о действиях советских подводников на Ладожском озере. Две малые подводные лодки серии VI-бис с августа по декабрь 1943-го держали под наблюдением все важные объекты противника в своей зоне ответственности и ни разу не попались немцам на глаза.

О службе подлодок М-77 и М-79 на Ладожском озере — в материале РИА Новости.

Поезд особого назначения

Ладожское озеро играло критически важную роль в обороне Ленинграда. Через его неспокойные воды советское командование круглый год снабжало блокированный город едой, медикаментами, одеждой, а гарнизон и матросов Балтийского флота — еще и оружием с боеприпасами.

Противник понимал все значение этого маршрута и не прекращал попыток перерезать «Дорогу жизни».

Для ее защиты Народный комиссариат ВМФ в мае 1943-го принял решение о переводе на Ладожское озеро из Ленинграда двух подводных лодок — М-77 и М-79.



© РИА Новости / Борис Кудояров

Доставка продовольствия в осажденный Ленинград

Субмарины этого класса на флоте прозвали «Малютками». Надводное водоизмещение лодки серии VI-бис — всего 208 тонн, длина — 40 метров, предельная глубина погружения — 60 метров, автономность плавания — десять суток, экипаж — 36 человек. Вооружение скромное: 45-миллиметровая пушка с боезапасом 195 снарядов и две торпеды в носовых аппаратах.

Впрочем, немецкие и финские корабли на Ладоге были представлены в основном небольшими торпедными катерами и канонерскими лодками — противниками схожей весовой категории.

Но советским подлодкам строго запрещалось вступать с ними в бой. М-77 и М-79 должны были действовать скрытно и не обнаруживать себя.

Уникальная операция по переброске субмарин из Ленинграда на Ладожское озеро железнодорожным транспортом проходила в обстановке строгой секретности. Использовали два состава со сцепкой из двух четырехосных 60-тонных платформ каждый, помимо обычных грузовых вагонов. Чтобы снизить нагрузку на пути, лодки решили максимально облегчить и сняли с них все, что только можно, а сами платформы усилили поперечными стальными балками.



© Фото: архив Минобороны

Эскиз погрузки ПЛ на четырехосные немоторные платформы грузоподъемностью 60 тонн

Оба состава отправились со станции Дача Долгорукова в июне. Чтобы обмануть авиацию, лодки опутали маскировочной сетью и прикрыли ящиками и коробками. Скорость движения не превышала десяти километров в час. На пути следования демонтировали большинство высоковольтных линий электропередачи, пересекающих маршрут, — в противном случае негабаритный груз бы не прошел.

Поезда отправлялись по очереди. Второй стартовал, только когда первый добирался до промежуточной остановки. Таким образом старались снизить риск гибели обеих «Малюток» в случае воздушного налета.

Благодаря тщательной подготовке и грамотной реализации задуманного лодки к началу июля без происшествий прибыли к Ладожскому озеру.

«Глаза» флота

М-77 и М-79 начали выполнять боевые задания в августе — после тщательной подготовки самих лодок и изучения экипажами особенностей акватории. Субмарины действовали вдоль восточного побережья Ладожского озера на участке Андрусова губа — Видлица — остров Мантсинсаари, на подходах к району южнее островов Валаам, Вассинансаари, к базам противника Сортанлахти и Кексгольм, а также вдоль западного побережья — от острова Коневец до острова Рахмасаари.

В ноябре М-77 проводила разведывательную операцию в северо-западной части озера в районе островов Рахмасаари и Меккерикэ, на подходах к базе противника Лахденпохья.



© Фото: архив Минобороны

Схема навигационно-гидрографического обеспечения подхода к мысу Мустаниеми

Немцы и финны никак не ожидали, что в Ладожском озере будет действовать советский подводный флот, поэтому не стали утруждать себя установкой минных заграждений и организацией противолодочной обороны. М-77 и М-79 действовали крайне осторожно, чтобы противник и дальше оставался в неведении.

Лодки двигались в основном вдоль побережья, грамотно используя рельеф береговой линии, а на зарядку аккумуляторов уходили ближе к середине озера. Выходить на связь по радио экипажам разрешалось лишь в двух случаях: при боевом столкновении с противником или при аварии на борту.

Субмарины должны были уточнять данные, полученные от авиаразведки и катеров, а также добывать информацию, недоступную для других средств разведки.

«Особое значение подводные лодки имели для выявления оперативного режима противника, изучения системы навигационного ограждения и длительного наблюдения за интересующими командование флотилии участками побережья с целью определения инженерного оборудования, охраны и характера деятельности противника в этих районах», — говорится в отчете по боевой деятельности Ладожской военной флотилии с 1 июля по 31 декабря 1943 года.



© РИА Новости / Александр Бродский

Великая Отечественная война 1941-1945

Бесценный опыт

Кроме того, экипажам ставилась задача по захвату пленных с рыбачьих шлюпок и катеров связи. Однако во всех случаях обстановка для абордажа была неблагоприятной. Лодки и катера, словно чувствуя незримое присутствие подводных «хищников», жались вплотную к берегу.

Экипажи М-77 и М-79 неоднократно отрабатывали высадку разведывательно-диверсионных групп на побережье противника и их эвакуацию после выполнения боевой задачи. Для обеспечения скрытности делать это приходилось в самых тяжелых условиях.

Так, например, с 17 по 24 ноября 1943-го М-79 высаживала разведгруппу на восточном побережье озера Линдоя для захвата «языка» и минирования железнодорожного пути. Операция проходила ночью, в условиях сильного шторма. Подлодка подошла как можно ближе к берегу, рискуя сесть на мель, однако успешно высадила десант.

В этот же период М-77 вела свободную охоту на коммуникациях Лахденпохья — Сортавала и Лахденпохья — Питкяранта. В случае благоприятных условий экипаж получил разрешение атаковать надводные корабли противника торпедами.

Советская подлодка действовала в этом районе Ладоги впервые. Однако во время похода начался сильный шторм и объект для атаки обнаружить не удалось.

В общем и целом командование Балтийского флота высоко оценило деятельность М-77 и М-79. Советские подводники держали под наблюдением все крупные базы противника на Ладожском озере и своевременно сообщали на берег о маршрутах движения вражеских кораблей.

Благодаря этой информации многим судам и кораблям, доставлявшим в Ленинград продовольствие, удалось избежать засад. А опыт скрытной высадки разведчиков на берег с подводной лодки очень пригодился советскому флоту в дальнейшем. Многие наработки тех лет до сих пор используются спецназом ВМФ России.



© РИА Новости / Борис Кудояров

Катера доставляют продукты по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград

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Андрей Коц