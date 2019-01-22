Великая Отечественная информационная война

Источник: zavtra.ru

Цель американских стратегов понятна и объяснима: Россия должна быть расчленена.



На днях «Сибирь.Реалии», один из проектов по развитию, углублению и расширению сепаратизма в России, который с воодушевлением ведет американское Радио Свобода, рассказал, как камчатские власти третирую и унижают ительменов. В частности, задумали отобрать музей под открытым небом «Пимчах» («Огонек»). «Мы чужие на своей земле», — такой печальный заголовок.

Соврали, конечно.

Цель американских стратегов понятна и объяснима: Россия должна быть расчленена. Иначе Соединенным Штатам со своим огромным по размерам геополитическим конкурентом не справиться. Поэтому созданы и ведутся:

Azatliq Radiosi — вещает в Татарстане, Башкирии, Крыму на татарском языке.

Idel.Реалии — на Среднюю Волгу.

Кавказ.Реалии развивает сепаратизм на Северном Кавказе. Маршо Радио — на чеченском языке.

Крым.Реалии звучит в Крыму, здесь печатаются самые одиозные украинские журналисты. Крим.Реалii — на украинском языке.

Сибирь.Реалии — название говорит само за себя. Стараются отделить Сибирь от России.

За четыре дня до появления материала о музее «Пимчах» камчатские власти уже отреагировали на слухи на своем официальном сайте, процитировав заявление заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова:

Накануне появилась информация о том, что ительменской деревне «Пимчах» необходимо освободить занимаемую территорию. И эту ситуацию необходимо прояснить.

Дело в том, что истекает срок десятилетней аренды этого участка. За то время, пока организация занимала площади, изменились нормы федерального законодательства в части предоставления земель лесного фонда. Речи о том, чтобы ительменская деревня освобождала площади, нет и быть не может. «Пимчах» — это один из популярнейших туристических объектов Камчатки, где сохраняются уникальные традиции коренных малочисленных народов Севера.

Вместе с тем, должны быть соблюдены все нормы Лесного и Земельного Кодексов РФ. Сейчас нормативным урегулированием занимаются специалисты и в ближайшее время вопрос будет решен.

Тем не менее, Радио Свобода пытается представить ситуацию как неразрешимый конфликт властей с местным населением. Я бы назвал это грубым вмешательством американцев во внутренние дела России. Причем, замешанное на наглом вранье.

Своих целей они особо не скрывают. Не так давно в The Hill появился примечательный текст Управляя распадом России, в котором даются конкретные инструкции.

● Вашингтон должен вернуться к тем ключевым принципам, которые сопровождали распад Советского Союза. Для этого он должен поддерживать демократизацию, плюрализм, права меньшинств, подлинный федерализм, децентрализацию и самоопределение очень разных российских регионов и этнических групп.

● Чтобы управлять процессом распада и снизить вероятность конфликтов, переходящих государственные границы, Западу нужно установить связи с разнообразными российскими регионами и поддержать их мирный переход к государственности.

● НАТО необходимо подготовиться к непредвиденным обстоятельствам и нештатным ситуациям, предвидя те опасности и благоприятные возможности, которые могут возникнуть в связи с дроблением России на части. В частности, европейским соседям Москвы необходимо обеспечить достаточную безопасность, чтобы они могли защититься от самых дестабилизирующих сценариев, и в то же время подготовились к взаимодействию с новыми образованиями на обломках России.

● Некоторые регионы могут присоединиться к таким странам как Финляндия, Украина, Китай и Япония, поскольку Москва в прошлом силой отнимала территории этих стран. Республики Северного Кавказа, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока могут стать полностью самостоятельными государствами, налаживая отношения с Китаем, Японией, США и Европой.

Наверное, мне беспечно возразят: нет такой угрозы, Сибирь отделяться не собирается. Да и кто читает этот ресурс со смешной посещаемостью? И я соглашусь — маргиналов сегодня очень и очень мало. Но «Сибирь. Реалии» и не собирается призывать к отделению сегодня — американцы настроены на долгую игру.

Радио Свобода пока аккумулирует вокруг себя людей, настроенных на отделение Сибири от России. И в момент смены элит (если, например, случится госпереворот, который тоже готовится) их активизируют — именно они будут организовывать акции протеста против неконституционной смены власти в столице, с которой Сибири (Татарстану, Поволжью, Северному Кавказу и т.д. ) вдруг станет не по пути. Как Крым не признал итогов госпереворота в Киеве и отделился от Украины. Вот тогда нынешние маргиналы — авторы и журналисты, работающие на сепаратистские проекты американского ресурса примутся объяснять землякам, как хорошо жить отдельной страной и торговать со всем миром. Хватит кормить Москву, короче.

К сожалению, Великая Отечественная информационная война уже началась, пора объявлять мобилизацию. То есть, атаковать — вмешиваться так же беспардонно во внутренние дела США, как они вмешиваются в наши.

В свое время Энн Эпплбаум, специалист по советской истории, лауреат Пулитцеровской премии предупреждала соотечественников: «Россия не изобретает экстремистскую политику. Здесь, в США, русские поддержат движение темнокожих Black Lives Matter — фальшивую организацию — или при этом создадут организацию, выступающую против иммигрантов. Конечно, это свидетельствует о том, что линии разлома и противоречия уже существуют, и существуют люди, которые хотят, чтобы их приняли в такие группы и организации. Так что он (Путин) не придумывает те проблемы, которые у нас есть, он просто их увидел».

Дама права, нам есть на что обратить внимание американцев, вызвать недовольство властями и государственными институтами, подогреть сепаратистские настроения. Годятся любые деструктивные цели — зеркальные меры, которые, видимо, придется предпринимать.

Я просто не представляю, как бороться с врагом, оставаясь в белых перчатках. По-моему, это все равно что против ракет с ядерными боеголовками воевать пушками с ядрами времен позапрошлого века.

Иначе — сожрут и не поперхнутся.

Автор: Павел Шипилин

Источник: nstarikov.ru