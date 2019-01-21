«Про ваучер спросите у мамы с папой», — Чубайс зло ответил Захаровой

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в соцсети довольно эмоционально отреагировал на пост официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее призвала его разъяснить причины бедности россиян.

«Очень надеялся, что дискуссия об энергоэффективности и энергорасточительности России, связанная с моим выступлением на Гайдаровском форуме, благополучно завершилась. Ошибся.

В неё включилась Мария Захарова — главный спикер МИДа и один из наиболее активных блогеров всей действующей власти. Включилась и в свойственном ей ударном стиле резко подняла планку — она решила призвать меня к ответу, почему сегодня „значительная часть населения живет бедно или очень бедно“.

Вы, Мария Владимировна, госслужащий уже опытный — более 15 лет работаете чиновником. А я уже более двадцати лет назад ушёл из Правительства и госслужащим не являюсь.

Когда мы начинали, в 1991 году Вы были ещё совсем маленькой девочкой и вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населения банкротом, годовое падение экономики 10–12%, реальная инфляция свыше 100%, а магазины пустыми…

Начав с этой точки строительство и государства, и экономики (ведь ни того, ни другого, по сути, уже не существовало), мы (и я сам в том числе), конечно же, совершили много ошибок.

Тем не менее, когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью. Это получилось не само по себе, а благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрождённой в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти…

Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырёх или пяти составах правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами.

А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой — я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно — видимо, ещё одна из моих ошибок», — зло пишет Чубайс.

Напомним, скандал разразился после выступления Чубайса на Гайдаровском форуме, где он заявил, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расточительно расходуют ресурсы. Он также назвал Россию бедной страной.

На это высказывание обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв, заявивший, что глава «Роснано» «ни черта не понимает». Чубайс на это ответил, что некомпетентен сам Соловьёв, который якобы запутался в терминологии.

Пост Захаровой с предложением Чубайсу как человеку, «десятилетиями являвшемуся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности», объяснить, почему же россияне живут бедно, стал следующим актом этой трагикомедии.

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