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Николай Стариков рассказал, когда начнется массовый захват храмов на Украине

14:51. 21 января 2019 Просмотров - 37 Один комментарий Опубликовал:

Источник: politros.com
После президентских выборов на Украине с большой вероятностью начнутся гонения на православных верующих. Такой прогноз сделал общественный деятель, политолог и писатель Николай Стариков в эфире донецкого телевидения «Юнион».

По его словам, сейчас обострение перед президентским выборами для Порошенко чревато поражением на них, поэтому никаких глобальных провокаций до 31 марта не будет.

«А после 31 они начнутся. Будут захватывать приходы. Даже закон приняли, как удобно это делать и будут пытаться ставить Россию в сложное положение. Ведь Россия является историческим защитником православия и ситуация не изменилась. Представьте, они захватят Киев-Печерскую лавру. Начнут там безобразничать. Что им в голову придет, никто не знает», – сказал политолог.

Стариков рассказал, как Россия должна реагировать на подобное. По его мнению, в первую очередь нужно будет раздать российские паспорта жителям Донбасса, а во вторую очередь – всем остальным жителям Украины, за исключением националистов.

Он уверен, что граждане Украины согласятся и захотят получить российский документ, тогда можно будет говорить и об окончании гражданской войны на востоке страны.

Кроме того, Стариков рассказал, что Запад никогда не оставит Россию в покое и будет пытаться вмешиваться в ее дела, посягать на ее суверенитет.

Он напомнил, что это вековое противостояние, поэтому РФ нужно объединиться с Украиной, так же как с Белоруссией, чтобы исчез смысл той борьбы, которая идет на Донбассе, ведь «мы все – единый народ, который разделили и стравили».

«Россия для Запада  – вековая проблема. Россия им мешает жить. Не хочет плясать под их дудку. Это вековое противостояние. Продолжение одной и той же борьбы, которое гораздо длиннее, чем одна человеческая жизнь. Это уходит в века и будет продолжаться. Вопрос только в том, насколько нас будет много. Нас единых поделили на части, стравили между собой и смысл той борьбы уже мало кто понимает по ту сторону баррикад», – подчеркнул писатель.

Автор: Марина Гончарова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 118 86
    ALFA2012 21 января 2019 в 14:54 Ссылка Пометить
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    Сейчас Россия для запада не проблема, а кормушка. И попов не жалко, жалко людей, которые неизбежно пострадают при этих разборках.

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