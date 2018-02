Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2018

Борьба нанайских мальчиков: Порошенко против Саакашвили

Ситуацию вокруг высылки Саакашвили с территории Украины попросило прокомментировать «Радио Спутник».

Скачать аудио

Источник: ria.ru

Саакашвили 12 февраля был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. После выдворения Саакашвили заявлял о намерениях посетить Нидерланды, где проживает его семья, а затем провести встречи в других европейских странах, в том числе в Бельгии, в Германии и во Франции. Как отметил в эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков, европейские политики встретятся с Саакашвили, если так решит Вашингтон.

«По сути, высокопоставленные чиновники не должны встречаться с Саакашвили. Он бывший президент, на него заведено уголовное дело в его стране. Но европейские политики напоминают братьев наших меньших – все понимают, но сказать не могут. Скажет им Вашингтон встречаться с Саакашвили, встретятся. Скажет не замечать, что Саакашвили прямо на этой встрече ест свой галстук, они не будут обращать внимания. Нет суверенитета, нет никакой европейской политики. И это самое печальное», – сказал Николай Стариков. По его мнению, Вашингтон сейчас разыгрывает спектакль с участием украинского лидера Петра Порошенко и беглого грузинского политика Михаила Саакашвили. «Если любой другой человек начнет без документов проходить границу, призывать к массовым беспорядкам, то его схватят, и он получит наказание. Почему иностранец без гражданства ведет себя так нагло? Потому что есть автор сценария, который „крышует“ его, гарантирует ему безнаказанность, и который настолько влияет на Порошенко, что может гарантировать его бездействие. Перед нами разыгрывают спектакль „Борьба нанайских мальчиков“ – Порошенко и Саакашвили. Есть режиссер, он сидит в американском посольстве и в Госдепе, разыгрывает политиков между собой. Когда они в ходе борьбы теряют лицо и электоральную привлекательность, то борьба резким движением руки разводится. Сейчас Саакашвили и Порошенко просто развели в стороны до активизации нового акта этой пьесы. Так что перед нами политический балаган. Когда нужно будет добавить очередную порцию нестабильности для ситуации на Украине, будет продолжение», – считает Николай Стариков».

Более полно мои слова приводит уже другой информационный ресурс: www.golosagorodov.info

«Перед нами разыгрывают спектакль – «борьба нанайских мальчиков». Один нанайский мальчик – Порошенко, другой – Саакашвили. Но есть совсем «не нанайский» тренер, он сидит в американском посольстве и в Госдепе, разыгрывает политиков между собой. Когда продолжая эту борьбу, они могут потерять свое лицо и электоральную привлекательность, эта борьба резким движением руки разводится в разные стороны. Если бы Саакашвили продолжал движение, его должны были либо посадить власти, либо он должен был свергнуть эту власть. И в этой «борьбе» кто-то обязательно должен потерять лицо, чтобы не разочаровывать сторонников. Саакашвили и Порошенко просто развели в сторону до активизации нового акта этой пьесы. Перед нами политический балаган. Когда нужно будет добавить очередную порцию нестабильности для ситуации на Украине, будет продолжение. Все взаимосвязано – США постоянно поддерживают режим стабильной нестабильности на Украине, этот режим им нужен, чтобы делать попытки дестабилизировать Россию. Если на Украине настанет прядок и процветание, они потеряют громадный рычаг воздействия и на внутреннюю, и на внешнюю политику России. На то, что происходит на Украине, нужно смотреть с точки зрения геополитики. Представьте ситуацию: бывший президент Узбекистана решил приехать в Литву и заняться там политикой. Дальше он начал бы призывать к массовым беспорядкам. Президент суверенной Литвы разочаровался в президенте суверенного Узбекистана, которому дал литовский паспорт. Что дает бывшему гражданину Узбекистана, в нашем случае Грузии, такую наглость думать, что с ним ничего не случится? Если любой другой человек в мире начнет без документов проходить границу, его схватят, и он получит уголовное наказание. Если человек призывает к массовым беспорядкам, его схватят. Почему иностранец без гражданства ведет себя так нагло? Потому что есть «не нанайский» тренер и автор сценария, который крышует его, гарантирует безнаказанность. Который настолько влияет на Порошенко, что может гарантировать его бездействие. То, что Саакашвили выдернули с Украины, помогло ему сохранить лицо. Порошенко в этой ситуации тоже красавец – его сторонники, наконец, увидели, что у него есть мужские причиндалы, а не только конфетная фабрика. По сути, высокопоставленные еврочиновники не должны встречаться с Саакашвили. Он бывший президент, на него заведено уголовное дело в его стране. Причем в стране «как бы» демократической, значит, он реально что-то сделал. Он убивал российских миротворцев, хотя для Запада это скорее достоинство, чем недостаток. Европейские политики со стороны напоминают братьев наших меньших, например, собак. Мы их очень любим, уважаем, они все понимают, но сказать не могут. Европейские политики в такой же ситуации! Только когда они уходят в отставку, у них начинается бурное прозрение, они позволяют себе «гарибальдийские» речи. Когда они на своих постах, против американцев сказать ничего не могут. Скажет Вашингтон встречаться с Саакашвили, встретятся. Скажет не замечать, что Саакашвили прямо на этой встрече сидит и ест свой галстук, они будут сидеть, улыбаться и не обращать на это внимания. Нет суверенитета, нет никакой европейской политики, это самое печальное даже в ситуации с Украиной, которая вроде не имеет никакого отношения к европейской политике», – считает эксперт».

P.S. Чуть ранее на ту же тему высказался в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ. После чего на Украине в очередной раз … запретили мои книги. На этот раз уже все и по имени автора.

К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

О связях Бандеры с ЦРУ

Бандера в классификации ЦРУ проходил под номером EGMA 128250

Рассекреченный в конце января 2017 года очередной транш документов из архива ЦРУ стал для Организации украинских националистов (ОУН)* настоящей бомбой. Оказывается, её вождь Степан Бандера состоял на зарплате спецслужб США, а не только у Адольфа Гитлера. Секреты ЦРУ из "украинского портфеля" относятся к периоду с конца 1940-х и до начала 1990-х. Обнаружилось, что США исправно платили украинским националистам за всю грязную работу, какую они выполняли. Своевременно оплачивались дядей Сэмом массовые убийства ОУН* мирных граждан Украины, диверсии в системе общественного производства, спецоперации в структурах власти и вся мерзость глобального геополитического, военного, экономического и идеологического противостояния 1946-1991 годов. Факты изобличения Степана Бандеры архивами ЦРУ не помешали Виктору Ющенко присвоить ему звание Героя Украины в 2010 году. Сегодняшний президент Петро Порошенко сделал ход еще оригинальнее, подписав закон № 2538-1 от 9 апреля 2015 года авторства Юрия Шухевича, который объявил ОУН-УПА* борцами за независимость Украины. Хотя экспертное управление Верховной рады предупреждало: «Закон не дает ответа на вопрос, какими документами и каким образом подтверждается участие вышеупомянутых лиц в составе организаций или индивидуально в борьбе за независимость Украины».Подписанные майданными президентами Украины законы обеспечили дальнейшую популяризацию на Украине нацистских добровольческих батальонов, боевиков и целых организаций ОУН-УПА*. И она завершилась гражданской войной в Донбассе, которая нынешним киевским режимом считается борьбой за независимость Украины.Майданным идеалом такой нацистской Украины является летопись жизни и смерти "величайшего" украинского националиста-коллаборациониста, который с 15 января 1955 года в классификации ЦРУ проходил под номером EGMA 128250.Летом 1945 года среди развалин разрушенного войной Берлина «Аллен Даллес, высокопоставленный чиновник Корпуса контрразведки США (CIC) в Германии, отыскал роскошный и неплохо укомплектованный особняк для своего нового штаба. Его заместитель и любимчик Ричард Хелмс предпринял первые шаги на новом поприще и начал шпионить за Советами». К середине лета 1945 года военная разведка США через организацию Гелена (Fremde Heere Ost, германскую военную разведку на восточном фронте) черпала свои данные по Украине из расположенного в Мюнхене заграничного центра ОУН, которым руководил Степан Бандера.Степан Бандера под именем Станислава Ситковского стал для организации Гелена одним из самых значимых источников информации при создании агентурной сети, в которую вошли сотни украинских агентов, направленных под видом репатриантов обратно, в регионы, занятые советскими войсками.А в сентябре 1945 года в оккупационной зоне США CIC впервые заинтересовался Степаном Бандерой, когда допрашивал боевиков УПА и выяснял их контакты. Тогда органы контрразведки США установили (с. 78) связь и с самим Бандерой.О прямых связях Бандеры с организацией Гелена сообщалось в секретном донесении военной контрразведки США из «региона III» от 5 мая 1947 годаПосле мартовской речи Черчилля 1946 года о провозглашении начала холодной войны газета украинских националистов в США «Свобода» писала, что «президент Трумэн вспомнил также в своем годовом послании к конгрессу идеалы, которых будет придерживаться в нашей заграничной политике»,Что имели в виду американские украинцы разъяснила New York Herald Tribune:На основе архивных документов органов государственной безопасности из США, России, Украины, Германии и Англии доктор исторических наук из г. Бостона Джеффри Бурдс пишет сенсационный материал «Шпионаж и национализм: первые годы холодной войны на Западной Украине (1944-1948)». И утверждает:При проведении тайной операции советских спецслужб в июне 1946 года выяснились удивительные вещи:В августе 1947 года в CIC предупреждают Степана Бандеру, что в Мюнхене находиться "крайне опасно". И он начинает передвигаться среди лагерей для перемещенных лиц (DP) в американской зоне «часто в масках, с телохранителями, готовых покончить с любым человеком, который может быть опасен для [Бандеры] или его партии».Секретный отчет особого агента американской военной контрразведки Артура Р. Розански «Регион V» от 5 мая 1947 г. описывает Бандеру (он же Ситковский) и его усилия по вербовке и засылке в Польшу свыше сотни агентов при помощи Бюро репатриации поляков в Регенсбурге. Оперативный псевдоним Бандеры Ситковский иногда пишется как Ситовский. (Подробный отчет: Ibid. 1946. 10 April 1947. Secret Internal Route Slip for CIC, European Theater // INSCOMDossier ZF010016WJ. P. 1919-1920).Журналист New York Times Тим Вейнер, получивший Пулитцеровскую премию за бестселлер об истории Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США писал: «Речь Черчилля в Фултоне и выбор очередного врага в лице Советской России и мирового коммунизма были несколько надуманными. Или же это явилось результатом старой нелюбви западных лидеров к коммунизму как таковому… А 18 сентября 1947 года с учетом опыта работы CIC было создано ЦРУ».У Бандеры в Мюнхене было два британских радиооператора, и он продолжал вербовать своих агентов. Бандера располагал прекрасной сетью агентов и осведомителей, которые находились во всех четырех зонах оккупированной Германии, в Австрии, Чехословакии, России и в Польше.Бандера в 1945 году создал разведшколу, расположенную в нескольких километрах от Мюнхена. В этой школе преподавались многие спецпредметы ­- проникновение на объекты, взрывчатые вещества, шифровальные коды, организация курьерской связи, создание агентурных сетей и т. д.Особого внимания заслуживает одно из архивных дел под названием «Инструкции по сбору разведданных для заграничного центра ОУН» — базы, созданной Степаном Бандерой после войны в американской зоне оккупации в Мюнхене. Среди других бумаг в деле содержатся «Инструкции по сбору информации о готовности СССР к войне», датированные сентябрем 1946 г.Он издавал газету «Шлях перемоги», которая отрабатывала американскую риторику и одновременно запугивала украинцев, работавших в Соединенных Штатах, использовал лояльных головорезов для нападения на другие газеты украинских эмигрантов, терроризировал своих политических оппонентов в украинской эмиграции. Он помогал США проникнуть на военные объекты и разведывательные центры в Европе. Он продолжал забрасывать агентов на Украину, финансировать их с контрафактными американскими деньгами.Украинский проводник оуновцев Степан Бандера встречался с высшим руководством ЦРУ.И, в конце концов, чиновники генконсульства США в Мюнхене рекомендовали такую визу, а за 10 дней до ее получения, 15 октября 1959 года, его просьба оказалась не востребованной. Агент ЦРУ Степан Бандера приказал долго жить, но … жить без него.* * *15 октября 1959 года Бандера неожиданно скончался в Мюнхене на лестничной клетке дома, в котором жил. Скорая поставила диагноз: смерть от инфаркта. Но через два года с повинной к немецким властям явился некий Сташинский, заявив, что это он убил проводника ОУН Степана Бандеру. Специальным устройством с цианистым калием. А до Бандеры Сташинский убил таким же способом его соратника Ребета Льва Карола (на украинском – Михайловича).«Германская юстиция расценила признание Сташинского обстоятельством чрезвычайной важности и назначила ему наказание за двойное убийство (!) в виде 8 лет лишения свободы. Но и этот срок показался чрезмерно большим: Сташинский был освобожден от тюремного заключения по отбытии четырех лет. Вскоре он получил право на проживание в США, куда выехал вместе с семьей», – отмечает Организация ветеранов Украины, раскрывая антинародную фашистскую сущность украинского национализма и его апологетов.На их совести сотни тысяч загубленных жизней, неисчислимые бедствия людей, попавших в руки бандеровских палачей и преследуемых бандеровской жандармерией и службой безопасности. На что Генеральный консул США в Мюнхене Эдвард ехидно заметил, что https://odnarodyna.org/content/bandera-v-klassifikacii-cru-prohodil-pod-nomerom-egma-128250 – цинк

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Позора не случилось

От нормальных людей 698, 699

Исключительно (!) по желанию:

PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…

Биткоин: 199FvoicY9b9NrLTgYjG673RpaEiXttJHB

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Вы сами превратили свою технику в хлам, — Крым Киеву

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинец, готовивший диверсии в Крыму, приговорен к 6,5 годам колонии

Верховный суд Крыма в пятницу приговорил обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове гражданина Украины Андрея Захтея к 6,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости. «По совокупности преступления путем частичного сложения наказания окончательно назначить Захтею Андрею Романовичу в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с уплатой штрафа в размере 220 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии строго режима», — зачитал приговор судья Сергей Погребняк. Адвокат Игорь Пивоваров после оглашения приговора сказал журналистам, что будет подавать апелляционную жалобу в Верховный суд России. Захтей обвинялся по пяти статьям УК РФ: в подготовке диверсий, в том числе в составе организованной группы, незаконном обороте оружия или боеприпасов, приобретении и сбыте официальных документов и госнаград, подготовке поддельных документов. Читайте также: «Придут ко всем»: Задержаны «ветераны АТО», жестоко убившие семью кума Януковича (ФОТО, ВИДЕО) В августе 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу о подготовке диверсий задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов. Ранее сообщалось, что Захтей заключил досудебное соглашение со следствием. Обвиняемый дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Дебандеризация на практике

УНИАН передает:В целом, если хочешь поехать чистить туалеты в Польшу, насчет Бандеры колебаться нельзя, иначе так и будешь прозябать на Украине.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Канада хочет вооружить ВСУ винтовками Colt

Канадская компания Colt Canada надеется заключить с Киевом договор на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками. Об этом пишет National Post. Производитель, как сообщается, рассчитывает поставить на Украину до 100 тысяч единиц оружия. Представитель Colt Canada Алекс Пэйн рассказал изданию, что в январе состоялась встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пэйна, положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии. National Post напоминает, что в декабре 2017 года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте оружия, которые позволяют продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине. Читайте также: Зрада: у Украины появился новый главный враг (ФОТО) Ранее США одобрили план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 единиц пусковых установок противотанковых ракет Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от Соединенных Штатов в 2018 году. Россия неоднократно предостерегала от планов предоставления оружия Украине извне, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные поставки не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл этот шаг очень рискованным и контрпродуктивным.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

МИД РФ сообщил о скорой встрече Лаврова и Климкина

Министерство иностранных дел России подтвердило ранее циркулировавшие слухи о том, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров проведет двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. «Я могу подтвердить, что „на полях” конференции запланированы следующие встречи: с министром иностранных дел Японии, генеральным секретарем ОБСЕ, министром иностранных дел Испании, министром иностранных дел Египта, министром иностранных дел Украины, министром иностранных дел Германии, генеральным секретарем НАТО, министром иностранных дел Словакии… министром иностранных дел Молдавии, министром иностранных дел Хорватии», — заявила на брифинге 15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: «Я обсуждал конкретные детали — списки, фамилии», — Порошенко о телефонном разговоре с Путиным (ВИДЕО) В то же время вопрос проведения встречи глав МИД стран «нормандской четверки» на полях Мюнхенской конференции пока не решен. «Мы не можем подтвердить, но прорабатывается вопрос проведения встречи в «нормандском формате», — пояснила Захарова. При этом глава МИД Украины Климкин, а также организатор Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер уже успели анонсировать встречу глав МИД «нормандской четверки». Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности состоится 16–18 февраля. Читайте также: Лавров: Со мной Климкин говорит по-русски

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украина входит в десятку самых «несчастных» экономик мира, — Bloomberg

Компания Bloomberg представила новую версию рейтинга самых «несчастных» экономик мира, который возглавила Венесуэла. Украина заняла в нем весьма почетное седьмое место. В этом году в рейтинг, формируемый на прогнозах по инфляции и безработице на будущий год, вошли 66 стран. Индекс «несчастья» Венесуэлы равняется 1872 пунктам, страна признается агентством самой худшей экономикой мира четвертый год подряд. Причем в 2018 году ситуация в Венесуэле станет хуже как минимум в три раза, прогнозирует Bloomberg, так как в 2017 году Венесуэла набрала 499,7 пункта. Второе место в рейтинге в 2018 году заняла Южная Африка (1833,1 пункта), далее идут: Аргентина (1827,1 пункта), Египет (1826,4 пункта), Греция и Турция (по 1820,6 пункта), Украина (1817,8 пункта), Испания (1817,3 пункта), Бразилия (1815,8 пункта) и Саудовская Аравия (1815,4 пункта). Статус наименее «несчастной» экономики мира получил Таиланд, следом за ним идет Сингапур. «Индекс „несчастья” страны основывается на вековом представлении о том, что низкие инфляция и безработица являются показателями того, насколько хорошо живется резидентам экономики», — пояснили в Bloomberg. Читайте также: Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВНИМАНИЕ: МВД ЛНР разъяснило необходимость и порядок регистрации транспорта (ВИДЕО)

Руководство Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики доводит до ведома граждан, что согласно документу, принятому Советом Министров, все юридические и физические лица, эксплуатирующие, в том числе временно, на территории ЛНР транспортные средства с украинской регистрацией, обязаны пройти государственную регистрацию в УГИБДД МВД ЛНР. На брифинге заместитель Министра МВД ЛНР полковник полиции Юрий Говтвин заявил о том, что юридические лица любой формы собственности, зарегистрированные на территории ЛНР эксплуатирующие транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины, обязаны произвести замену государственных номерных знаков и свидетельств о регистрации (технического паспорта или технического талона). Срок до 31 декабря 2018 года. Для физических лиц срок прохождения данной процедуры до 31 декабря 2019 года. МВД ЛНР призывает не откладывать регистрацию на последний день. Государственная регистрация указанных транспортных средств проводится подразделениями МРЭО УГИБДД МВД ЛНР в течение одного рабочего дня. В случае необходимости (проведение дополнительных проверок предоставленных документов и транспортных средств) этот срок может быть продлен до десяти рабочих дней с момента подачи заявления. При этом эксплуатация транспортных средств не запрещается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Луганской Народной Республики. «При проведении государственной регистрации транспортных средств, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам негосударственной формы собственности, регистрационные документы и номерные знаки, выданные регистрационными подразделениями Украины, не изымаются», — отметил Юрий Говтвин. Читайте также: В Минюсте Украины лгут о решении ЕСПЧ по пенсиям жителей Донбасса, — экс-министр

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В 2014 Полуостров продавали всего за $3 млрд — допрос Пономарёва на суде Януковича ч.2

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Зрада: Самым прибыльным поездом на Украине стал состав Киев — Москва

В минувшем году самым прибыльным украинским поездом стал № 5/6 Киев — Москва, а самым убыточным — № 70/69 Мариуполь — Львов. Об этом говорится в ответе «Укрзализныци» на запрос украинского издания LB.ua. Пять самых прибыльных поездов 2017 года: 1. № 5/6 Киев — Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли

№ 23/24 Одесса — Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли

№ 105/106 Киев — Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли

№ 91/92 Киев — Львов — 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли

№ 53/54 Киев — Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли. Прибыльными оказались и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий — Москва, Львов — Москва, Ковель — Москва, Харьков — Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: № 7/8 Киев — Ивано-Франковск, № 11/12 Львов — Одесса. Однако в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год составил 3,5 млрд гривен. Пять самых убыточных поездов: № 70/69 Мариуполь — Львов — 16 вагонов, 93% заселенности, убыток — 159,9 млн грн

№ 686/685 Измаил — Одесса — 9 вагонов, 65% заселенности, убыток — 97,4 млн грн

№ 357/358 Киев — Рахов — 16 вагонов, 93% заселенности поезда, убыток — 90,4 млн грн

№ 134/133 Киев — Лисичанск — 16 вагонов, 94% заселенности, убыток — 80,7 млн грн № 608/607 Черновцы — Львов — 10 вагонов, 83% заселенности, убыток — 27,3 млн грн

Два поезда из этого списка — Черновцы — Львов и Измаил — Одесса — были отменены, несмотря на недовольство местного населения. В целом за прошлый год УЗ отменила семь убыточных поездов. Читайте также: Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Страсть к дармовщине», — в Госдуме ответили на требование Киева отремонтировать корабли в Крыму

Россия «никому ничего не должна» в вопросе возврата Киеву военной техники из Крыма, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР). Избранный от Крыма депутат Руслан Бальбек (ЕР) поддержал, что Россия чинить эту технику не будет. Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. Как ранее сообщала «Русская Весна», в четверг Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины в 2014 году, заявил, что Россия должна сначала отремонтировать оставленную в Крыму военную технику и уже после этого передать ее Украине. «Россия — в данном случае, я имею ввиду — никому ничего не должна», — прокомментировал Швыткин. По мнению депутата, то, что Россия готова отдать технику, «можно расценивать как жест доброй воли». «Если они эту технику не хотят брать — ну не хотят, это их вопросы. Заставлять насильно мы их не будем», — добавил парламентарий. «Все угрозы, связанные с необходимостью России чинить украинские корабли, — это страсть к дармовщине. Как говорится: „Хотят въехать в рай на чужой спине”», — заявил РИА Новости в свою очередь Бальбек. «Только наша страна подобной благотворительностью не занимается, и украинские корабли чинили и будут чинить только их военно-морские ведомства. Россия в подобных „субботниках” принимать участия не будет», — добавил он. Депутат добавил, что украинскому генералу сначала следовало бы узнать, в каком состоянии корабли были в 2014 году. Читайте также: Украинские фанаты напали на россиян в Греции, задержаны 18 человек (+ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su