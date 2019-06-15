Стариков рассказал о необходимости журналистского конкурса «Хорошие новости России»

Член экспертной комиссии конкурса «Хорошие новости России» Николай Стариковуверен, что такой проект стал хорошей формой противодействия информационной войне, которая ведется против России.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске конкурса «Хорошие новости России». Его цель — поддержка журналистов региональных СМИ, которые продвигают конструктивную новостную повестку и позитивные новости в России.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков выразил уверенность, что такие проекты необходимы, поскольку не только помогают противодействовать влиянию западных СМИ, но и развивают региональных журналистов.

«Одной из форм информационной войны является насаждение уныния, плохого настроения, одним словом — демотивации к каким-то дальнейшим действиям. Вот конкурс, который объявило Федеральное агентство новостей, на мой взгляд, одна из форм противодействия информационной войне, которая постоянно ведется против России. Мы предложили региональным журналистам, да и журналистам в целом, присылать сюжеты, которые наполнены позитивным смыслом, где они рассказывают о людях, героях нашего времени, и эту фразу мы произносим без кавычек», — говорит писатель.

По мнению собеседника ФАН, конкурс позволит узнать о простых людях, которые в какой-то момент становятся героями. Он также даст возможность рассказать о позитивных явлениях в нашей стране, которых на самом деле больше, чем может показаться на первый взгляд.

«Это тот случай, когда можно достигнуть нескольких целей одновременно: во-первых, раскрыть новые молодые таланты, которые работают в региональных телекомпаниях и газетах; во-вторых, понять общее количество положительных и интересных, позитивных новостей в нашем информационном пространстве. Ну и в-третьих, поднять самим себе настроение. Я думаю, при достижении всех этих целей мы будем уверены, что конкурс удался и его необходимо повторять, запускать снова и снова», — заключил Николай Стариков.

Отметим, конкурс будет проводиться на постоянной основе, по два этапа в год. Первый этап стартовал в День России и закончится к 18 июня. В этот день ФАН опубликует длинный список материалов от претендентов, отобранных экспертной группой нашего агентства или присланных нам на адрес goodrussia@riafan.ru.

Финальный отбор проведет экспертная комиссия конкурса. В каждой из номинаций (их всего пять: наука и инновации, экономика страны или региона, спорт, общество и социальные проекты, герои современности) в итоге будет один победитель, который получит 100 тысяч рублей. Второй этап конкурса ФАН начнется сразу после завершения первого этапа. До конца года наша редакция будет ждать номинантов для длинного списка из 100 работ, опубликованных в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Затем проведем голосование, отбор и награждение победителей.

Конкурс «Хорошие новости России» является бессрочным. Мы и далее будем проводить его два раза в год. Все вопросы вы можете задать нам по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.