Немного экономического ликбеза для российских любителей кружевных евротрусиков

Очень у нас любят европоориентированные граждане тыкать носом русского мужика в тот непорядок, который (как и в любой другой стране мира) был и есть в нашем Отечестве.Да, конечно, грязные подъезды – это нехорошо. Ясно –. И снижение уровня образования – тут вообще взвоешь от этих антинародных министров!Правда, законодательство позволяет родителям проявлять общественную инициативу на уровне школьного процесса обучения. Можно учиться по сталинским учебникам, можно ввести в преподавание психологию, астрономию, логику.Более того, можно ведь и использовать те положения действующего законодательства, которые говорят о сохранении здоровья школьников.внедрить в классах здоровьесберегающие конторки вместо столов. И примерный договор родителей с администрацией школы был опубликован, в т.ч. и на этих страницах.Но нет, мы же истинно русские люди – нам положено сидеть на печи и ждать, когда всё по щучьему велению образуется. А пока – будем всячески клеймитьвласть, а дети… ну, чего, ну испортят за столами в школе себе позвоночник и зрение – что, впервые, что ли?! Всё равно виновата будет власть.