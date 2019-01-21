Немного экономического ликбеза для российских любителей кружевных евротрусиков
09:19. 21 января 2019 Просмотров - 135 2 коммент. Опубликовал: brahman
Очень у нас любят европоориентированные граждане тыкать носом русского мужика в тот непорядок, который (как и в любой другой стране мира) был и есть в нашем Отечестве.
Да, конечно, грязные подъезды – это нехорошо. Ясно – тут виновата власть. И снижение уровня образования – тут вообще взвоешь от этих антинародных министров!
Правда, законодательство позволяет родителям проявлять общественную инициативу на уровне школьного процесса обучения. Можно учиться по сталинским учебникам, можно ввести в преподавание психологию, астрономию, логику.
Более того, можно ведь и использовать те положения действующего законодательства, которые говорят о сохранении здоровья школьников. И силами общественной инициативы внедрить в классах здоровьесберегающие конторки вместо столов. И примерный договор родителей с администрацией школы был опубликован, в т.ч. и на этих страницах.
Но нет, мы же истинно русские люди – нам положено сидеть на печи и ждать, когда всё по щучьему велению образуется. А пока – будем всячески клеймить действительно антинародную власть, а дети… ну, чего, ну испортят за столами в школе себе позвоночник и зрение – что, впервые, что ли?! Всё равно виновата будет власть.
А Базарный с его экспериментами и полученными замечательными практическими результатами по сохранению здоровья школьников – ну, пусть делает, а мы подождём. Как говорится, поживём-увидим. И в ожидании – немного развлечёмся: помитингуем и заклеймим позором либералов во власти.
Кстати, а отчего у нас антинародная власть образовалась? Не в нашей ли, народной среде эпохи горбачёвщины выкристаллизовались все эти гайдаро-чубайсы? Не мы ли стишки пересказывали „ты здесь хозяин, а не гость: тащи с работы каждый гвоздь”?
А в Европах? Ну, говорят знатоки, там всё по-другому. Там – настоящая демократическая жизнь. Потому что там живут не русские, а настоящие цивилизованные народы. И всё-то у них ладится: и демократия, и чистые подъезды, и европейское образование, и ВВП зашкаливает, и дети здоровы, и власть народом по-честному выбирается. В общем, такой парадиз рисуется, что аж невмоготу становится.
А ведь факты, которые – упрямая вещь – говорят несколько об ином. Порою, совсем об ином.
Возьмём, скажем, демократию. Сколько в России погибло человек во время пресловутых болотных митингов? Сколько покалечено? Сколько рук, ног оторвано? Сколько ослепших? Поправьте, если не прав, но на моей памяти всего этого у нас не было. Все митингующие остались живы-здоровы и всё также мечтают о кружевных евротрусиках.
Причём наши болотные митинги затронули миллионы человеко-дней, а вот в супердемократической Франции за 9 субботник митингов жёлтых жилетов убито более 10 человек, ранено более 2 тысяч, десятки человек лишились глаза, столько же потеряли руку или ногу.
Убивают, ослепляют и отрывают руки-ноги у митингующих граждан бравые французские полицейские. И делают это, не в пример отсталой России, крайне и исключительно демократично.
Зато, скажут российские патриотические либералы или право-левые, в Европах ВВП зашкаливает. А Россия вообще ни на что не способна: все предприятия разрушены, ничего взамен не строится, а лишь проедаем советское наследство.
А вот давайте к этому самому ВВП чуть поближе приглядимся. А то ведь у нас всё бытуют выводы разных зарубежных консалтинговых компаний, которые, понятное дело, Россию ни в чём не жалуют.
Итак, возьмём для примера всё ту же страну ядра капитализма: Францию. Вот данные по её ВВП за 2016 год.
А теперь просуммируем то, что действительно нужно людям: промышленность, строительство, транспорт и сельское хозяйство. Получаем в процентах: 14,1 + 5,5 + 10 + 1,6 = 31,2. Менее трети.
А теперь обратимся к статисткике по РФ. За тот же год и из того же источника.
Снова суммируем по тем же показателям: 25,6 + 6,8 + 7,9 + 4,7 = 45 процентов от ВВП.
Т.е. без учёта финансовых спекулятивных потоков доля нужной людям продукции в ВВП РФ выше доли ВВП ФР в 45 : 31,2 = 1,44 раза!
Однако Фич, Маккинси и прочие Мудисы представляют ситуацию таким образом, что у иных граждан нашей Родины портится настроение.
Если мы уберём т.н. „услуги” с „торговлей” и „финансы”, то ВВП РФ – 560 млрд. долл., ВВП ФР – 770 миллиардов. Или на 37% выше. Это чисто по деньгам.
Однако в России уровень цен значительно ниже, чем во Франции, тогда как ВВП подсчитываются, исходя из внутренних цен!
Если судить по зарплате, то она в РФ примерно в 4 раза ниже, чем во ФР. Однако в реальности нужный людям ВВП – это штуки, метры, килограммы и т.д. При наших более низких ценах внутри страны ясно, что мы реальной продукции производим гораздо больше той же Франции. Хоть в целом, хоть на душу населения.
Однако Мудисы помещают Францию на 6 место по объёму ВВП, а Россию всего лишь на 13-е.
Получается, что западноориентированные пЭтриоты России исходят из лживой статистики! Т.е. они попросту ошибаются, назовём это так.
Про „качественное европейское” образование – давайте, я ничего на эту тему не буду говорить, ладно?! Ведь и так многим уже давно ясно, что выше – не более, чем пропагандистский ярлык. Несмотря на все попытки антинародного правительства РФ обыдлить население страны, мы по-прежнему одна из самых высокообразованных наций. Хотя разрыв, к сожалению, снижается.
Но ведь мы же на печи сидим, мы не желаем изучать и следовать более чем успешному опыту Базарного, не так ли? Так что давайте как обычно: всё валим на Путина и его клику.
И неважно критикам, что в том же Западе промышленное производство падает из года в год.
И что тенденции, характерные для капиталистической страны, с неизбежностью должны проявиться и в капиталистической России. И что никакой современный лидер страны не в состоянии без широчайшей народной поддержки противостоять разрушительности этих трендов.
А поддержка. кстати, это и та самая общественная инициатива в образовании. Только нам ведь это не надо, коли пенсии украли, не так ли?
Правда, говорят, что капитализм в России устроил не Путин. Но ведь народ знает: на чужой роток не накинешь платок! Мало ли, что талдычат разные недоброжелатели России.
А мы пока к очередному митингу будем готовиться: ПутинУйдётЖистьШикарнаяПридёт…
P.S. Да, говорят ещё, что в России много воруют. И это, к сожалению, горькая правда. Но коли мы сравниваем нашу действительность с европейской, то давайте послушаем, что по тому же самому поводу говорят неравнодушные французы.
Ролик всего-то на 107 секунд, зато информации в нём… Только, чур, слушаем внимательно и до самого конца, господа западники!
С.Ю. Сальников
***.
Источник: ss69100.livejournal.com
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На днях г-н Медведев Д.А., на гайдаровском форуме поведал нам о новой тенденции в развитии страны. Его выступление было анонсировано как «омлетная экономика» смешно, конечно, а вот в переводе на нормальный русский это звучит так — БУДЕМ УНИЧТОЖАТЬ ТЕХНОЛОГИИ. А это уже не смешно.
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С.Сальников кашу какую-то понамешал из геев, украинцев, проблем в образовании и протестов французов.