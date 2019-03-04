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Кудрин не умеет считать?!?

16:33. 4 марта 2019 Просмотров - 297 2 коммент. Опубликовал:

В.Л. Авагян затронул очень важную тему: соответствия публикуемых экономических показателей реальности.

В своё время, около полутора месяцев назад, мы также попытались привлечь внимание читателя к этой теме в публикации Немного экономического ликбеза для российских любителей кружевных евротрусиков”.


А возможным решением исправления имиджа России в разного рода рейтингах – создание отечественного агенства, расчёты и подсчёты которого базировались бы не на денежной единице, а на реальных физических показателях: штуках, метрах, тоннах и т.д.

*

Любой (кроме А. Кудрина), даже в детском саду, понимает, что нельзя измерять объёмы только в штуках.

Три литровых банки равны одной трёхлитровой, хотя их три, а трёхлитровая – одна. Чтобы этого не понимать – надо быть попросту идиотом. Объёмы изменяют в литрах, а не в банках. Иначе придётся уравнять майонезную баночку с бутылью-«четвертью».

И все это понимают. Кроме Кудрина. Который или придуривается, или на самом деле такой…

Надумал, значит, глава Счетной палаты Алексей Кудрин посчитать производительность труда. И по итогам (сложив майонезные баночки с четвертями) заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет[1].


Как же он это вывел?

А вот как: выработка, говорит, на одного работающего россиянина примерно $23 в час. «Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше». Отсюда вывод: Россия по труду пока находится на уровне 80-х годов стран G7. Плохо работают русские. Хуже турок. А уж американцев – в три раза хуже.

Это и есть понятный даже неспециалисту пересчёт разнолитровых баночек в штуках. Каким надо быть мракобесом, чтобы так считать?! Где получал Кудрин экономическое образование, кто ему диплом подписывал?!

И есть ли какие-то пределы некомпетентности Кудрина в той области, которую он считает своей профессиональной сферой деятельности? Есть ли вообще дно у этого аутизма?!

Что означает произвести «23 доллара в час»? Допустим, два работника производят лопаты. Один продаёт лопаты по 23 доллара за штуку, а другой – по 1 доллару за штуку. В реальной жизни они произвели одинаковое количество одинаковых лопат. Но благодаря цене «производительность труда» у одного в 23 раза больше, чем у другого! Понимаете?!

Это же не какой-то бином Ньютона, чтобы в нём запутаться, тем более экономисту! Да в таком расчёте стыдно даже школьнику запутаться, а не то, чтобы «лучшему министру финансов» по версии наших врагов!

Он действительно такой «Кон Чен Ый» или дурака валяет, делая вид, что не понимает абсурдность измерения производительности труда(!) в долларах? Это всё равно, что вес кирпича измерить в амперах или цвет поверхности определить «в каратах»!

Такого человека нельзя допускать не то что к Счётной Палате или к стратегическим разработкам, его и в колхоз бухгалтером брать опасно: он там начнёт считать коней сферическими и в вакууме!

Я давно уже уговариваю себя не удивляться сказочным рубежам либерального мракобесия в экономике, однако, каюсь, они не потеряли способности меня удивлять.

Расчёт производительности труда в долларах – это расчёт по продажам и ценам, а вовсе не по труду или производству. Понятно, что в США, печатающих мировые деньги, лопата стоит дороже (и существенно), чем в Китае.

Да чего далеко ходить – цены в Москве будут существенно выше, чем в Алапаевске, и все это знают. Но ведь от этого лопата не перестаёт быть лопатой – продаётся она за 5 или за 20 долларов!

Прекрасно известно всем, кроме Кудрина, что рубль по паритету покупательной способности (ППС) недооценен к доллару почти на 70%[2].

Худший показатель индекса за последние годы был зафиксирован в январе 2015 года, когда рубль был недооценен на 71,5%. Это не я рассчитал, а влиятельнейший профильный английский журнал The Economist, с более чем столетней безупречной деловой репутацией.

Среди всех стран, учтенных в индексе журнала наиболее недооцененной валютой является венесуэльский боливар (понятно почему), его справедливый курс – 26,77 боливара за доллар США. При этом наиболее переоценен к американскому доллару швейцарский франк – на 30,7%[3]. И тоже понятно, почему: в Швейцарии мировые мафии хранят награбленное у своих народов.

Аналогичное исследование: международный финансовый сервис ValuePenguin сравнил цену на чашку кофе латте из кофейни «Старбакс» в разных странах. ValuePenguin предложил сравнить не просто номинальные цены, пересчитав их в общей валюте по официальным курсам, а сделал поправку на паритет покупательной способности.
То есть посчитал диспаритет цен через стоимость одинаковой для всех стран корзины товаров. И вышло, что самый дорогой в мире кофе – в России, а самый дешевый – в США. В США чашка латте стоит 2,75 доллара, а в России (с поправкой на ППС) – 12,32 доллара.

Если бы цена рубля была экономически-оправданной, то рубль стоил бы в три раза дороже – по ППС. Это исследование показало, насколько занижена в России стоимость труда.

Согласно исследованиям, проведённым Организацией экономического сотрудничества и развития в 2017 году, у России предпоследнее место из 32 возможных по минимальной часовой зарплате и пятое — по количеству отработанных часов[4]. По реальной производительности труда РФ вошла пятёрку самых трудолюбивых стран мира.

Проблема противоположна той, которую выдумал Кудрин: из-за таких как он, россияне тащатся в хвосте по уровню зарплат[5], а не по производительности труда! А когда они требуют повысить ставки и расценки – им кивают на Кудрина, что они, мол, «мало работают» и у них «низкая производительность труда».

+++

Кудрин действительно всего этого не знает? Не знает, что в РФ просто мало платят за штуку продукции, а не мало штук продукции производят? Какой же он тогда экономист, если даже этого не знает? Как ему можно доверять что-то рассчитывать, если его расчёты основаны на дутых и фиктивных величинах?!

Мой вердикт суров, но иного не вижу: или Россия выгонит либералов из экономической сферы с запретом на профессию этим шарлатанам, неизвестно в каком переходе купившем дипломы; или либералы в экономике угробят Россию.

Третьего не дано!

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[1] Об этом он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.

[2] По данным издания, цена на "Биг-Мак" в России в январе 2016 года составляла $1,53 (114 рублей по курсу 75,66 рубля за доллар) против 4,93 доллара в США. Это значит, что справедливый курс рубля составляет 23,12 рубля за доллар, то есть российская валюта недооценена на 69%, подсчитал The Economist.

[3] Цена "Биг-Мака" в Швейцарии в январе 2016 года составляла $6,44 (6,5 швейцарских франков по курсу 1,01 франка за доллар). Справедливый курс швейцарского франка к доллару по индексу "Биг-Мака" должен быть 1,32 франка.

[4] Еженедельник "Аргументы и Факты" № 29 18/07/2018

[5] Ставропольский фермер Сергей Уваров уже четверть века возделывает земли на границе с Дагестаном. На 2000 га помимо членов семьи трудятся 10 нанятых работников, получая по 15-20 тыс. руб. в месяц. Но скоро часть из них придётся сокращать. «Иначе разоримся», — объясняет фермер.

Пусть это и противоречит логике развития бизнеса, но наращивать производительность смысла нет. «Чем больше выращиваем, тем хуже живём, — вздыхает Уваров. — По 50 ц с 1 га получил — зерно оказалось никому не нужно.

Платили за него по 8 руб./кг. В этом году за пшеницу готовы платить на 1 руб. дороже. Но рост цен на топливо съел эту прибавку». Более того, как признают все фермеры края, когда цены на пшеницу растут, власти их тут же искусственно снижают с помощью высоких пошлин на экспорт, а то и вводят эмбарго.

Так что тем, кто кормит страну, остаётся только удивляться: почему их хороший труд им же самим выходит боком?

В.Л. Авагян


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4354175.html

Метки: авагян, ВВП, доллар, Кудрин, либералы, Россия, США, экономика

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2 коммент.»

  • 5644 4853
    Леонид Петрович Плотников 4 марта 2019 в 19:01 Ссылка
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    Сколько можно ещё доказывать, что либероиды в Правительстве – прямые враги русского народа. В их задачу не входит что-то делать для блага России. Всё по уму! Ничего неожиданного…

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  • 51 51
    Сергей 4 марта 2019 в 20:01 Ссылка
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    За недостойную работу в пользу Англии, имеет достойные доходы при правительстве России.

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