Путин и Центробанк: роман с продолжением

Но стоит помнить, что Путин — дзюдоист, а значит, умеет выжидать и использовать энергию противника. И история «взаимоотношений» Путина и Центробанка говорит о том, что медленно, но верно колониальная составляющая в политике Центрального Банка будет удушена, а он будет поставлен на службу стране. Проследим эти более чем 15-летние отношения.

Владимир Владимирович Путин пытался решить «проблему Центробанка» ещё когда это не было мейнстримом и осознавалось очень и очень немногими в нашей стране. Уже в 2000 году, сразу после избрания Президентом России, он пытается провести через Думу закон о национализации Центробанка, но ему «бьют по рукам». И «бьют», судя по всему, сильно, поскольку складывается впечатление, что Владимир Путин в последующие годы только и делает, что защищает Центробанк и финансовую политику в России, что Кудрин ему чуть ли не лучший друг и прочее и прочее.

По прочтении материала скажите, не является ли трагедия с "Курском" ответом на гусарскую попытку ещё неопытного новоиспечённого президента освободить Россию из оков ростовщического рабства?!! А сама публикация помещена в основном для тех, кто считает высшее управление Россией единым монолитным блоком с общим целеполаганием: обокрасть страну и народ.

2000-й и начало 2000-х — политик из Санкт-Петербурга Беляев С.Г. говорил, что Путин на совещаниях всех грузит информацией альтернативной и либеральным, и марксистским воззрениям, в том числе и по экономике.

5 июля 2000 года — Дума третьего созыва приняла в первом чтении поправки к закону о Центральном банке, существенно урезающие его независимость. Авторами законопроекта были депутаты Думы второго созыва П.А.Медведев, В.П.Никитин, А.М.Макаров и Н.Н.Савельев. Новый президент В.В.Путин высказался в поддержку концепции законопроекта и внёс свои поправки, после чего ко второму чтению была подготовлена фактически новая его редакция, составленная из поправок В.В.Путина, М.М.Задорнова (Яблоко) и М.Л.Шаккума (Регионы России) (http://www.politika.su/gos/cbr.html). Смысл президентских поправок — национализация ЦБ.

Национализация 2000 Так об этом писали журналисты в 2000 году: Главную идею президента, позволяющую разобраться с имуществом банка — превратить ЦБ в государственный орган, — обсуждала на прошлой неделе рабочая группа Госдумы по подготовке ко второму чтению новой редакции закона о ЦБ. Надо отметить, что депутаты запутались в том, что же предлагает сделать с Центробанком президент: их смутило, что в одном и том же документе Путин пишет, что ЦБ нужно придать статус «федерального органа государственной власти», и одновременно предлагает считать Банк России федеральным госучреждением. Члены рабочей группы не знают, за что теперь предлагать голосовать Думе: за то, чтобы придать ЦБ статус «органа» или «учреждения». Не знают они и того, в чем применительно к ЦБ будут заключаться принципиальные различия между этими двумя терминами. Дальнейшая цитата, показывает, что журналисты не понимали тогда всего смысла поправок Владимира Путина в закон: Согласно статье 2 существующего закона о ЦБ России Банк России является юридическим лицом (как и большинство других органов государственной исполнительной власти). Центральный Банк в их представлении — это один из государственных органов исполнительной власти, что в корне не верно. В законе 1990 года (как впрочем и во всех последующих редакциях) чётко прописано: Банк России в пределах полномочий, предоставленных ему Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, независим в своей деятельности. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не имеют права вмешиваться в деятельность Банка России по реализации его законодательно закрепленных функций и полномочий, принимать решения, противоречащие настоящему Федеральному закону. И этого не понимал даже приглашённый тогда «эксперт» от некой компании «Юникон/МС Консультационная Группа» Вадим Зубков, который заявлял: Конституция не даёт четкого определения ни статуса, ни принципов организации Банка России. В то же время его задачи и функции — финансовое, кредитное регулирование, денежная эмиссия как часть конституционной функции по защите и обеспечению устойчивости рубля — задачи государственной власти. Таким образом при осуществлении своих функций Банк России выступает в качестве федерального органа государственной исполнительной власти. Однако, в Конституции Российской Федерации в статье 75 утверждается: 1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. 2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. То есть существуют органы государственной власти в виде трёх общепринятых ветвей власти и существует Центральный банк, который не относится ни к одной из них, а только взаимодействует с ними. Поскольку Центральный Банк России является юридическим лицом, а уставный капитал и иное его имущество — федеральной собственностью, это формально даёт повод уравнять юридический статус Банка России, например, с федеральными министерствами и утверждать, что Банк России является государственным учреждением, включив его в исполнительную ветвь власти, на что и были нацелены поправки Путина в 2000 году. То есть предлагалось изменить независимый статус Центробанка, сделав его фактически одним из министерств Правительства, что открывало возможности управления финансовой системой в связке с бюджетной политикой.



Виктор Геращенко http://www.aif.ru/pictures/201201/ge1.jpg

Виктор Геращенко, в то время — Глава Центробанка, почуяв, что «запахло жареным», резко отрицательно отнёсся к идее изменения статуса ЦБ: Реализация предложений, которые были присланы в парламент из государственного правового управления администрации президента, будет противоречить интересам дела, — заявил Геращенко. Смотря на такой ответ, сразу возникает желание спросить: «А какого именно дела, Виктор Владимирович?» Напряжённость ситуации попытался снять министр финансов Алексей Кудрин, полагающий, что предлагаемые поправки «статус ЦБ не затрагивают». Речь, по словам Кудрина, шла об уточнении формулировок закона об имуществе ЦБ, находящемся в федеральной собственности, а «это нельзя рассматривать как изменение статуса Центробанка» (то ли Кудрин не понял того, что понял Геращенко, то ли пытался защитить закон от критики) (http://www.itogi.ru/archive/2000/43/115827.html).

В марте 2002 года — В.В. Геращенко выступил в Думе с резкой речью против законопроекта, обвинив его лоббистов в Правительстве в том, что они «подставляют Президента». В тот же вечер Президент переслал в Думу заявление Геращенко об отставке и представил на его место кандидатуру одного из разработчиков закона — заместителя министра финансов С.М. Игнатьева.

20 марта 2002 — Дума приняла отставку Геращенко и назначила Игнатьева Председателем ЦБ РФ.

5 апреля 2002 — закон принят во втором чтении в редакции, которая передаёт некоторые полномочия, принадлежавшие Совету директоров и Государственной Думе, Национальному банковскому Совету — органу, состоящему из представителей, делегированных Президентом, Правительством и обеими палатами парламента. После долгих споров Дума решила, что НБС должен состоять из 13 членов: по 3 представителя Президента и Правительства, 4 — от Думы, 2 — от Совета Федерации и Председатель ЦБ. Поправка Н.Н.Гончара о наделении Председателя ЦБ правами председателя НБС по должности не прошла. К моменту второго чтения Правительство и новый председатель ЦБ выступали против наделения НБС управленческими функциями.

Национализация не удалась, но шаг в сторону установления контроля над Центробанком через Национальный совет был сделан.

где-то в 2008 году — на одном из совещаний по развитию науки России (то ли в Красноярске, то ли в Иркутске) Путин на закрытой части совещания порекомендовал представителям науки России изучать Достаточно общую теорию управления.

2010 — 2014 годы — постоянно на всех совещаниях Путин говорит о необходимости снижения банковского ссудного процента;

20 февраля 2013 года — Матвиенко задаёт неудобные вопросы тогдашнему главе ЦБ Игнатьеву, ответ на которые показывает его вопиющую некомпетентность:

https://www.youtube.com/watch?v=ERKeYG5C_60

4 июля 2013 года — Совещание по вопросам развития банковской системы.

В.В. Путин:

Ещё раз подчеркну: ситуация в экономике такова, что мы ждать не можем, тратить время на постоянные согласования позиций между ведомствами тоже контрпродуктивно. Нужно действовать, идти вперёд, принимать и безотлагательно проводить в жизнь взвешенные, системные решения, меры, которые должны стимулировать предпринимательскую активность, создать условия для реализации новых проектов, прежде всего в несырьевом секторе российской экономики, открывать дополнительные возможности для обновления основных фондов, для создания новых рабочих мест, повышения производительности труда. Чтобы развиваться, идти вперёд нашим компаниям, предприятиям, включая малый и средний бизнес, необходимы дешёвые и, как принято в таких случаях говорить, «длинные» деньги. Прежде всего, конечно, заёмные средства. Однако, по мнению самих предпринимателей, стоимость банковских кредитов сейчас явно завышена. Необходимо найти правильный баланс между курсом на стабилизацию инфляции и повышением доступности заёмных ресурсов. понятно, что значительная доля ответственности здесь лежит на Центральном Банке, но и Правительство также должно последовательно и чётко действовать в рамках своей компетенции. Следует отметить, что даже при сложившейся тенденции к снижению инфляции банки не сокращают ставки по кредитам, а для отдельных категорий заёмщиков, наоборот, даже увеличивают. Во многом это объясняется теми рисками, которые существуют в корпоративном секторе и в экономике в целом. Но в то же время хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Макроэкономические риски в ряде зарубежных государств, я тоже об этом говорил, прежде всего в еврозоне, существенно выше, чем у нас сегодня, а банковские ставки — значительно ниже, чем в России. Нужно внимательно проанализировать эту ситуацию, разобраться, какие факторы, помимо естественного желания получить прибыль, подталкивают наши финансовые учреждения держать высокие ставки по кредитам. …Любопытно, с практической кадровой точки зрения у нас и руководитель Центрального банка занимался вопросами малого и среднего предпринимательства, и сегодняшний советник Президента по экономическим вопросам тоже тянул этот нелёгкий воз, теперь уже бывший замруководителя Центрального банка этой проблемой занимается. Послушайте, пора уже сдвинуть эту телегу с того места, где она находилась столько лет. Реально, это та сфера деятельности, которой мы должны уже заняться. …Я помню, как на встрече в Сочи тогдашний Председатель Центрального банка — а сегодня советник действующего Председателя — к моему большому удивлению, вдруг сказал, что да, наши финансовые учреждения завышают риски, которые кладут в основу вот этих процентных ставок. Давайте все спокойно, без эмоций посмотрим на все эти проблемы и поищем решения.

Следует отметить, что в этот период во многих законах начинают активно использовать словосочетание «ставка рефинансирования» с целью юридического принуждения Центробанка к выполнению этих законов, поскольку такой способ управления Центральным Банком прописан в законодательстве. В соответствии со статьёй 4. п.19 Центральный Банк:

осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.

То есть его пытались медленно и последовательно подчинить государству юридически, но не тут-то было.

13 сентября 2013 года — Центральный Банк вводит новое понятие — «ключевая ставка», на которую теперь ориентирует кредитование. С 1 января 2016 года к ключевой ставке привязана ставка рефинансирования РФ, и их значения уравнялись (http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/3894-u.pdf).

18 сентября 2014 — на Госсовете (http://kremlin.ru/news/46636) выступает губернатор Савченко от лица рабочей группы, в которую входил и Владимир Путин и прямым текстом говорит, что высокая инфляция из-за того, что высокий банковский ссудный процент:

…мы должны отказаться от явно непропорциональных, если не сказать дискриминационных отношений между кредитными финансовыми организациями и реальным сектором нашей экономики, сделать кредитные ресурсы доступными для бизнеса. О каком экономическом развитии может идти речь в обрабатывающих отраслях, в сельском хозяйстве — главных локомотивах будущего экономического роста, если половина полученной ими прибыли уходит на оплату процентных платежей, а вторая половина — на возврат кредитов. То есть весь инвестиционный ресурс, прибыль этих отраслей уходит кредитным организациям. Утверждение о том, что у нас дорогие деньги, потому что высокая инфляция, не соответствует элементарной экономической логике, всё с точностью наоборот. Рост инфляции генерируют кредитные учреждения высокой процентной ставкой…

Кто-нибудь отреагировал на это революционное, если учитывать официальные выступления, заявление?

Только Гордеев что-то сказал в поддержку выступления Савченко, а остальные: губернаторы, лидеры партий, Примаков (ведь уж и тогда он был почти при смерти и мог сказать слово в поддержку выступления Савченко, чтобы стронуть и других губернаторов, но не стал, так как его внучок, ведущий международной панорамы на канале Россия-1, вписан уже в «элиту», то есть — своя (родоплеменная) рубашка ближе к телу) — все промолчали.

А ведь доклад Савченко был основным на госсовете и он был предварительно согласован с Путиным. Значит этот доклад был и как тест использован, а в ответ — всё руководство регионов молчит, то ли от непонимания, то ли из-за боязни нарушить корпоративную дисциплину…

Владимир Путин попробовал опереться на управленческую «элиту» страны и ещё раз прощупал их на госсовете, и тоже не получилось — в ответ тишина. В итоге, пришлось говорить языком «рекомендаций». Владимир Путин:

Какие шаги считаю приоритетными. Во-первых, нужно обеспечить доступность кредитов, создать новые конкурентоспособные по мировым стандартам условия финансирования бизнеса. И мы с вами все хорошо помним и знаем, эта тема является ключевой для нас, даже вне всякой привязки к каким бы то ни было санкциям, мы давно об этом говорим. И не раз говорили, что процентные ставки по кредитам часто превышают рентабельность проектов, ставят участников экономической деятельности по существу за рамки экономического здравого смысла. Правительству и Банку России было поручено проработать эти вопросы, проработать вопросы снижения уровня процентных ставок для кредитования промышленных предприятий, в том числе с помощью механизма проектного финансирования. Я знаю, что такой механизм разработан, он и Банком России внедряется, и министерства, ведомства соответствующим образом с этим работают.

После этого поручения Банку России от Президента России была очень показательная «порка», прежде рассказа о которой, стоит осветить взаимоотношения Центрального Банка и международных организаций и договоров.

Бой за приоритет законов Конституция РФ (http://constitution.kremlin.ru/) Статья 15 гласит: 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Как пишет один из авторов (если это конечно он) закона о международных договорах (https://cont.ws/post/80184/): Текст, конечно, слишком краток, но вполне понятен. Общепризнанные принципы, конечно же, подлежат выполнению всеми без исключения государствами, тут и спору нет. Именно поэтому они и являются общепризнанными. А как быть с международными договорами? Любые ли международные договоры имеют приоритет над российскими законами? Да, полагаю, что формально любые. Но в ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» существует пункт а) статьи 15, который, в частности, гласит, что ратификации подлежат международные договоры Российской Федерации, исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом. Таким образом, российским законодательством установлено, что если международный договор устанавливает правило, которое не соответствует национальному законодательству России, то такой договор подлежит ратификации. То есть правило очень четкое: международный договор подлежит ратификации, если в нем содержится хоть что-то, что не соответствует российским законам. При этом, отметим себе, норма международного договора вводится в России в действие точно такой же процедурой, как и федеральный закон. Казалось бы, тут всё ясно. Не нравится международный договор — не становись его участником. Если всё равно хочешь стать участником, но договор налагает слишком сложные обязательства, к тому же ещё и противоречащие национальным законам, то просто выносишь его на ратификацию. Если закон о ратификации принят Думой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом, то возникает формальное основание применять именно правило международного договора, а не национальный закон. Однако тут ясность, к сожалению, кончается. А начинаются всевозможные проблемы и уловки. Ведь для международного сообщества все равно, выполнила ли Россия свои внутригосударственные процедуры или нет. Там никого не волнует, был ратифицирован договор, или нет. Если Россия — его участница, то будь любезна его выполнять! И это совершенно справедливый подход. То есть, если российские юристы «зевнули» и не предусмотрели ратификацию, то такой договор все равно будет связывать Россию и стоять выше её национального права. Это подтверждается заявлениями Главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина от 26 февраля 2015 года: В Конституции РФ оказалось положение о безусловном приоритете норм международного права над национальным законодательством (этот принцип также включен и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ http://sledcom.ru/news/item/898707), тогда как в других государствах действуют более гибкие механизмы. И практика показывает (особенно международные события последнего времени), что указанное положение работает против интересов России, умело используется западными оппонентами. […] …установление примата международного права ещё при принятии Конституции РФ 1993 года нам умело преподнесли как базовую конституционную ценность правового государства советники из США (http://rg.ru/2015/04/27/bastrikin.html). Александр Бастрыкин предлагает исключить из Конституции РФ нормы о приоритете международного права (http://rg.ru/2015/07/23/bastrykin-site.html). Об этом же заявление Главы комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова (https://russian.rt.com/article/76784): Возникает вопрос: а надо ли нам в полной мере принимать международное законодательство, тем более, что оно сейчас стало объектом манипуляции? То есть международные законы, но они подвержены трактовкам. Однако, изменение Конституции — это довольно серьёзный шаг, который необходимо просчитать со всех сторон, особенно, с позиций того как отреагирует «мировое сообщество» на это событие и какие возможности воздействия на Росиию и внутриполитическую ситуацию в особенности. Сегодня правительство, не меняя Конституции страны, добилось того, что в некоторых областях российское законодательство уже считается выше международного. Так, 15 декабря 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому КС наделяется правом оценивать возможность исполнения в России решений международных органов по защите прав и свобод человека. Этот документ сегодня размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно закону, по запросу компетентного по защите интересов РФ федерального органа исполнительной власти КС может рассмотреть возможность исполнения решения международного органа по защите прав и свобод человека. В случае если КС примет постановление о невозможности исполнения решения международного суда, то никакие действия, направленные на его реализацию в РФ, могут не осуществляться (http://pravo.ru/news/view/124896/).

Однако, несмотря на процесс перехода к приоритету российского законодательства над международными законами в некоторых областях, в области экономики всё пока плачевно.

1 октября 2014 года, по итогам заседания в сентябре Международный Валютный Фонд делает заключительное заявление по итогам визита сотрудников МВФ в сентябре 2014 года (http://www.imf.org/external/russian/np/ms/2014/100114r.pdf):

Центральному Банку Российской Федерации (Банку России) следует дополнительно ужесточить процентные ставки по своим операциям для снижения темпов инфляции и продолжить работу по переходу к таргетированию инфляции с опорой на полностью гибкий обменный курс.

31 октября 2014 года — Центральный Банк РФ публикует (http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=31102014_133027dkp2014-10-31T13_15_16.htm) следующее заявление:

Совет директоров Банка России 31 октября 2014 года принял решение повысить ключевую ставку до 9,50% годовых.

11 декабря 2014 года — Центральный Банк РФ повышает ключевую ставку до 10,50% годовых.

16 декабря 2014 года — Центральный Банк РФ повышает ключевую ставку до 17,00% годовых.

Простая задачка Оценить на основе этого власть Владимира Путина и Правительства Российской Федерации над Центробанком.

17 декабря 2015 — на пресс-конференции (http://www.kremlin.ru/events/president/news/50971) Путину в очередной раз задают вопрос о высоких банковских ставках и политике Центробанка.

Е. Глушакова:

…Добрый день! Владимир Владимирович, Вы сказали, что пик кризиса мы прошли, тем не менее ситуация в экономике продолжает оставаться очень тревожной, и об этом говорят экономисты. В частности, Ваш соратник Алексей Леонидович Кудрин призывает к реформам, но он известный оптимист. На этой неделе, например, очень тревожные мысли высказал и Ваш омбудсмен, Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. В частности, он сказал, что кредитная ставка Центрального банка чрезвычайно высока. Соответственно, наши предприниматели по понятным причинам не могут брать кредиты на Западе и не могут брать в России, потому что их стоимость слишком высока. Он говорит, что если ситуация продолжится, то мы станем Венесуэлой, где один курс национальной валюты на «чёрном рынке» и совершенно другой официальный курс валюты. Вы такие опасения разделяете? Вы поддерживаете денежно-кредитную политику Банка России? Считаете ли Вы необходимым снижение процентной ставки?…

В.Путин:

Бурные продолжительные аплодисменты Вашему вопросу…

Тут не столько нужно читать стенограмму, сколько смотреть видео с реакцией Путина

Тайминг 19:02

Что же это за реакция такая вдруг у Путина на вопрос о процентных ставках?

А это проявление давления фактора среды, который в последние 5 лет всё сильнее и сильнее давит на психику «элиты», и лично Владимира Путина.

Обратите внимание, что и аплодисменты в ответ на реакцию Путина были жидковаты, что говорит о попадании «шутки» в молоко.

Да, этот фактор (обсуждаемый уже практически на всех уровнях общества от такси до Совета Федерации) начал давить уже очень сильно, не только на Путина (который ещё в 2000 году ставил вопрос перед Госдумой о национализации ЦБ), но и на экономический блок правительства России, Центробанк и многих других «элитариев» во власти, которые только и знают, что переводят все стрелки на Путина, так как считают его, то ли стариком Хоттабычем, то ли рулевым, то ли государём, то ли ещё кем-то.

И этот информационный фактор начнёт давить по-настоящему, когда руководитель страны, отболтавшись таким вот глупым образом, вдруг следующим вопросом услышит всё тот же вопрос — о процентных ставках, только заданный ещё жёстче, проще и понятней.

Нет сомнений, что Путин понимает, от чего дует ветер: ставки по кредитам — системный генератор инфляции.

Видно по его глазам, что он — в теме. Улюкаев, Игнатьев, Набиулина и прочие — вполне допустимо не понимают, будучи отягощёнными либеральными воззрениями, которые не допускают иных точек зрения в мировоззрение такого индивида, отметая их как бред. Греф стоит тут особняком — он в курсе, что и как колышется.

«Насколько эффективен для государства Герман Греф?» http://inance.ru/2015/11/gref-privat/

Но всем им (и Путину в том числе) деваться от подобных вопросов уже почти некуда, — это всё только вопрос времени.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Возможно после попытки в 2000-м году национализировать ЦБ с Запада сделали предложение (да и события (в 2000-м году) с гибелью нашей подлодки — Курск, этому поспособствовали), от которого не откажешься. Дёрнуться то тогда на ЦБ мы ещё могли, а вот состояние нашей страны на тот момент было таким, что отказаться от поступившего предложения — вряд ли могли. Пришли тогда к определённым (устным) договорённостям, которые дали нам возможность развиваться, благодаря высоким ценам на нефть, и их стороны соблюдают. Есть подтверждения таким договорённостям? — да, есть (в фильме Соловьёва — «Миропорядок», об этом тоже прямо говорится, что Путин держит слово и соблюдает договорённости).

10 ноября 2014 года — глава МВФ Лагард сказала Путину (когда её китайцы не пускали к нему, по информации из интернета — минут 40-к не пускали) следующее К. Лагард:

…Да-да. Мне пришлось всем назвать своё имя. Хотела бы поблагодарить Вас, господин Президент, за поддержку, которую Россия всегда оказывала МВФ, в особенности в том, что касается обеспечения глобальной стабильности. […] …Вы всегда были на нашей стороне, в особенности в том, что касается принятия особо сложных программ, которые я сегодня хотела бы обсудить с Вами. А также искренне поделиться с Вами своими соображениями в отношении российской экономики, потому что Россия всегда была достойным и многоуважаемым членом нашей команды. И я просто должна это сделать для Вас»…

Те, кто имеет какое-то отношение к глобальному управлению, помогают Путину, они отдали нам провести: зимнюю Олимпиаду (в фильме «Философия мягкого пути» Путин отметил, что Бах ему сказал, что Им (кто это они?) нужна такая страна как Россия), этапы Формулы-1, чемпионат мира по футболу 2018 года, чемпионат мира 2016 года по хоккею, универсиады в Казани и Красноярске, впервые чемпионат мира по водным видам спорта прошёл в этом году в Казани, то есть нам помогают представители части глобальной «элиты»: Блаттер (со 2 июня 2015 бывший президент ФИФА), Экклстоун (Формула-1), Бах (президент МОК), Генри Киссинджер, принц Монако Альберт, представители Ватикана и Ко (через Берлускони), бывший президент США Джимми Картер, Шрёдер и др., помогают соблюсти баланс в мире, уменьшая роль США, и не обращают внимание на все санкции, которые в отношении нас применяет прочая западная «элита», возможно они помогают для того, чтобы Россия не сделала сильный манёвр в области КФС, поскольку это может привести к очень сильному обострению ситуации в мире, да и заметно, что Путин выполняет какие-то устные договорённости в области КФС.

Однако, через публичные выступления и доклады Глазьева наше руководство предупреждает запад от обмана в отношении нас, иначе же трудно понять: для чего советник Путина Глазьев постоянно выступает с мобилизационными планами и попугивает либералов как в России, так и на западе, своими докладами.

12 октября 2015 — Глазьев в программе Познера (https://www.youtube.com/watch?v=W0aB5kBDvWAhttp://russkiy-malchik.livejournal.com/670633.html) подтвердил, что 15 сентября 2015 на межведомственной комиссии Совбеза делал нашумевший доклад «О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития»:http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf) по необходимости изменения политики России в экономической части (даже турки обратили на этот доклад внимание http://inosmi.ru/economic/20151030/231107759.html).

А в это же самое время Путин постоянно «клянётся» в верности либерализму — http://www.kremlin.ru/events/president/news/50480.

Есть у Путина политическая воля? — да, жизнь показывает, что есть, и события второй войны в Чечне, события по присоединению Крыма (пусть и с одобрения части глобальной «элиты», которая хотела бы сдержать США) и наше военное участие в Сирии (тоже видимо по договорённостям с частью глобальной «элиты») — об этом наглядно говорят, но это всё 6-й приоритет обобщённых средств управления (ОСУ). Тут в случае чего, Путин может кого-то отстранить, уволить и т.д, и в ответ ему мало что будет.

Но КФС, ссудный процент, — это же священная корова всей западной концепции, основанной на заповедовании ростовщичества определённой группе, произойди здесь малейшая управленческая ошибка, то можно обрушить многое в мире, а в ошибках обвинят Россию.

Что нужно, в таких условиях, сделать, чтобы аккуратно «кинуть» Запад в этом вопросе?

Необходимо опереться на какую-то силу внутри страны и, желательно, ещё и на какую-то силу вне границ страны.

На кого может Путин опереться в этом вопросе?



На либералов — нет, как в силу их скудоумия и веры в непогрешимость Запада, так и в силу того, что многие из них соучаствуют в КФС (многие из них держат свои банки и они совсем не заинтересованы в изменении финансового климата).

— нет, как в силу их скудоумия и веры в непогрешимость Запада, так и в силу того, что многие из них соучаствуют в КФС (многие из них держат свои банки и они совсем не заинтересованы в изменении финансового климата).

На силовиков — тоже нет, так как дети силовиков работают руководителями банков и страховых компаний (то есть по-русски говоря «бабло рубят», так же как и либералы) и выходцы из силовых структур так же банками руководят.

— тоже нет, так как дети силовиков работают руководителями банков и страховых компаний (то есть по-русски говоря «бабло рубят», так же как и либералы) и выходцы из силовых структур так же банками руководят.

На «патриотов»-государственников и националистов — тоже нет, поскольку широкой общественной поддержкой они не пользуются, поскольку ориентированы на насильственное свержение «диктатуры либералов», которой им представляется «путинский режим», а народ бессознательно пока противится «русскому бунту, бессмысленному и беспощадному», так как знает, что любая революция отбрасывает общество на 20 — 25 лет назад в экономическом плане (а мы тогда пребывали в «лихих 90-х»). К тому же узок круг тех, кто готов своей нищетой оплачивать прожигание жизни новой «элитой» «патриотов»-государственников. Ну и конечно у них нет альтернативы либерализму за душой.

— тоже нет, поскольку широкой общественной поддержкой они не пользуются, поскольку ориентированы на насильственное свержение «диктатуры либералов», которой им представляется «путинский режим», а народ бессознательно пока противится «русскому бунту, бессмысленному и беспощадному», так как знает, что любая революция отбрасывает общество на 20 — 25 лет назад в экономическом плане (а мы тогда пребывали в «лихих 90-х»). К тому же узок круг тех, кто готов своей нищетой оплачивать прожигание жизни новой «элитой» «патриотов»-государственников. Ну и конечно у них нет альтернативы либерализму за душой.

На толпу — нет, поскольку толпа — это собрание людей, рассуждающих по преданию (сейчас это «вздыхания» по СССР, Российской Империи, «лихих 90-х» при активной пропаганде в средствах СМИ западной культуры) и по авторитету (сегодня это Путин — убери его, толпа пойдёт за новым «кумиром»).

— нет, поскольку толпа — это собрание людей, рассуждающих по преданию (сейчас это «вздыхания» по СССР, Российской Империи, «лихих 90-х» при активной пропаганде в средствах СМИ западной культуры) и по авторитету (сегодня это Путин — убери его, толпа пойдёт за новым «кумиром»).

На народ — толпа тогда превращается в народ, когда осваивает концептуальную властность, а у нас пока доля освоивших информацию, хотя бы на уровне 4-ого приоритета ОСУ недостаточно велика, чтобы Путину на конференциях после его отшучивания по теме ссудного процента сразу же задавали этот же вопрос в более прямой и жёсткой форме, а что тогда говорить о более высших приоритетах обобщённых средств управления (ОСУ)?



Потому пока толпа медленно превращается в народ единственная стратегия, которой лучше следовать — это создание в обществе условий для свободной дискуссии по всему спектру проблематики общественной жизни, в процессе которых население осваивало бы информацию все шести приоритетов обобщённых средств управления (ОСУ).