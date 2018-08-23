Пока есть человек – есть Бог. «ДЕТСТВО 2030» и «РОССИЯ 2045» – Человек это не модно

Перед тем, как Вы начнёте читать новый материал вынуждена отметить, что информация в этой статье несёт ознакомительный характер и не является призывом к неправомерным и не законным действиям.

Некоторые из читателей мне пишут мол что ж ты пишешь всё о негативе: геноцид, еда отрава, отсутствие осознанности человека и т.д. Друзья, на мой взгляд в наше время стоит писать о действительно важных вещах, которые касаются или могут коснуться жизни каждого из нас.

Сегодня я затрону непростую тему — вопрос лишения нас и наших детей таких понятий как «личность», «свобода воли», «семья».

Друзья, не важно какого Вы вероисповедания, верите ли вообще в Бога, в высшие силы и т.д. — это не важно. Сейчас тот случай, когда стоит объединиться народу и противостоять единой беде, угрожающей нашему будущему — нашим детям.

Впервые — репост статьи приветствуется, ведь после прочитанного ни один здравомыслящий человек не останется равнодушным и не даст добровольного согласия на указанные действия против человечества. Лишь объединившись мы можем исправить страшную ситуацию, о которой пойдет речь в статье. «За нас» никто спасать уже ничего не будет. «За нас» как раз таки решили, что мы никто и звать нас никак.

Сегодня в статье я расскажу Вам о проекте «Детство 2030», проекте «Россия 2045» и Приказе Минпромэнерго № 311 от 7 августа 2007 года «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года», который, возможно, станет путём реализации вышеуказанных проектов.

Некоторые из Вас, наверняка слышали об этих двух проектах. И отношение к ним может быть совершенно разным — от состояния уверенности в том, что это полный бред, до чувства сильной тревоги за своих детей, родных и близких.

«Детство-2030».

Начну эту статью с информации о проекте «Детство 2030», который в мае 2010 представлял Россию в Шанхае на международной выставке «Экспо-2010» как инновационная стратегия будущего России. Тема выставки тогда была: «Лучше город — лучше жизнь».

Итак, «Детство-2030» — это международный общественно-политический форсайт-проект, инициированный в России в 2008 году. < ![CDATA[ ]]> Тут< ![CDATA[]]> Вы можете скачать его текст в формате doc. для самостоятельного изучения. А < ![CDATA[ ]]> тут< ![CDATA[]]> можете ознакомиться с видеоматериалом по данному проекту. Обещаю, что Вы будете крайне впечатлены информацией.

Для тех, кто не в курсе — слово «форсайт» произошло от английского «foresight». В переводе оно означает «взгляд в будущее». На сегодняшний день форсайт — это наиболее эффективный метод, который применяется для формирования приоритетов в сфере экономики, науки, технологий и общества. Появилось данное понятие около пятидесяти лет назад. Этот метод впервые возник в проекте, разрабатываемом американской корпорацией «RAND». Именно там решались задачи на выявление перспективных технологий в военной сфере.

1.Руководитель проекта «Детство 2030»:

— председатель попечительского совета фонда «Моё поколение», руководитель Аппарата Общественной палаты РФ Радченко Алина Федоровна.

2. Методологическое руководство проекта:

— глава Международной методологической ассоциации, профессор Высшей школы экономики Попов Сергей Валентинович.

3. Основные задачи проекта:

— Смена идеологии и парадигмы в обществе: смена приоритетов, отношения к теме и проблемам детства, изменение в общественном сознании устаревших позиций

— Проведение мониторинга структурных изменений в обществе.

В сети имеется < ![CDATA[ ]]> официальная презентация этого проекта< ![CDATA[]]>. Я выбрала слайды наиболее интересные и вызывающие полное негодование. Важные моменты на слайдах я отметила красным и подписала. Изучите, пожалуйста, внимательно.

Информация не выдуманная, а реальная:

Ну как Вам такое детство будущего? Кстати, как мне кажется, реализация этого проекта нарушает статью 38 п.2. «Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». Потому как данный проект подталкивает и практически призывает к тому, что дети должны воспитываться в специальных центрах.

Далее, предлагаю вернуться к первому слайду к графе «партнёры». В партнёрах указана Общественная палата Российской Федерации. Для тех, что не знает или забыл её определение — напомню.

Общественная палата Российской Федерации — это консультативно-совещательный орган в Российской Федерации, созданный в 2005 году.

Члены Общественной палаты не получают оплату за свой труд. Однако сама Общественная палата находится на государственном финансировании и участвует в государственных закупках наравне с федеральными органами власти. Получается данная палата вполне государственный орган, не так ли?

Возникает вопрос — почему такой орган стоит в партнёрах программы разрушающей общепринятые человеческие жизненные принципы?

При поиске информации о проекте я обратила внимание, что многие люди ссылались на официальный сайт проекта, но ссылки на него нигде не работают. Также были ссылки на другие официальные источники информации по данному вопросу и они тоже не рабочие. Предполагаю, что информация была удалена намерено, чтобы было сложно что-либо доказать, подтвердить. А также, чтобы «не было шума» среди общественности.

Но я всё же нашла пару скриншотов доказывающих, что сайт был, а также указание на ещё одно лицо причастное к данному проекту как никто другой, а именно на разработчика «Детства 2030», президента благотворительного фонда «Мое поколение» Лебедева Вадима Евгеньевича:

Обратите внимание «реализуемого по технологии управления будущим». Всё таки реализуется проект.

На странице эксперты присутствуйте Попов Сергей Валентинович.

А также Лебедев Вадим Евгеньевич.

Далее в статье я рассмотрю биографию лиц причастных к созданию и продвижению данного проекта. Это, поверьте мне, очень важно в раскрытии данной темы.

Радченко Алина Фёдоровна (Фуфлыгина).

Важные факты о Радченко А.Ф.:

На сегодня она руководитель федерального государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты Российской Федерации» (назначена Распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 г.) и директор «Российской межотраслевой ассоциации сотрудничества и защиты экономических интересов производителей». В 1993 году окончила Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 1992 г. Специализация: «Организация механизированной обработки экономической информации», инженер-экономист. Была генеральным директором и президентом известной промышленной группы «Северстальинвест» (Нижний Новгород). Тогда носила фамилия Фуфлыгина. Началось это в 1996 году, когда Алине было 26 лет.

Занималось оно розничной торговлей, брокерскими и другими услугами во внешнеторговой деятельности. В 1997 году она возглавила Российскую межотраслевую ассоциацию сотрудничества и защиты экономических интересов производителей, а так же зарегистрировала, а также стала директором ООО “ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВЫЙ КОНСОРЦИУМ «ПРОМФИНКОН». В 1999 году братом Алины Фуфлыгиным — «Сергеем Фёдоровичем было зарегистрировано предприятие ООО «АЛИНА-1» в Нижегородской области. Заявленная при регистрации деятельность была та же, что у «Северстали – инвест». В 1999 году было зарегистрировано и еще одно общество – Общество.РУ. Также в 1999 году баллотировалась в Гос. Думу по Дзержинскому избирательному округу, пришла третьей. В 2000 году Фуфлыгина А.Ф стала координатором НП «ОПОРА РОССИИ» по Нижегородской области, а в 2003 году вице-президентом Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». В 2003 году окончила Московскую государственную юридическую академию, специальность «Юриспруденция», юрист. В 2006 году был открыт Благотворительный фонд поддержки инициатив «Моё поколение», президентом которого стал Фуфлыгин Сергей Фёдорович - брат Фуфлыгиной Алины Фёдоровны, а сама она стала председателем попечительского совета этого фонда. Важно отметить, информацию из сети (увы никак не могу проверить) Благотворительный фонд «Мое поколение», созданный в 2005 году президентской администрацией Стала кандидатом политических наук, 2008 г. ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации». Являлась председателем Совета Нижегородского областного отделения Общероссийского общественного движения женщин России (которая ставит своей задачей продвижение женщин во власть, причем во власть разного уровня). Работала Советником Управления внутренней политики Президента РФ, Советником 1-го заместителя председателя Правительства РФ. Была одним из организаторов известного Всероссийского общественного объединения «ОПОРа». Главный её проект — Форсайт-проект «Детство-2030».

Довольно внушительное резюме не так ли? Как Вы думаете несёт ли серьёзный характер проект, который возглавляет человек с таким опытом? Если бы этот проект продвигала менее известная, обученная, приближённая к власти личность — то можно было бы сомневаться в серьёзном намерении реализации проекта в России.

Также хочу отметить, что Радченко Алина Фёдоровна имела опыт выступлений в Америке (ну где ж ещё как ни в ней). Приведу некоторые цитаты из её выступления на заседании рабочей группы по вопросам гражданского общества, которая была создана в рамках президентской российско-американской комиссии.

— Детям России и Америки угрожают одни и те же опасности, поэтому общественность двух стран должна объединиться для борьбы с этими угрозами.

— У США большой опыт анализа проблем насилия над детьми и среди детей. Проблема в этой стране стоит остро. По данным американской общественной организации «Фонд защиты детей», в США каждый день только от пуль и насилия погибают 13 детей. Есть тревожные данные и по ситуации в России.

— Для нас бесценен опыт американских общественных организаций, заставивших гигантов пищевой, табачной и алкогольной промышленности, предприятия индустрии развлечений вести себя более ответственно в школах, на детских площадках и на телеэкранах.

Ситуация, по мнению Алины Радченко, складывается настолько острая, что ограничиваться лишь одной конференцией специалистов двух стран нельзя – надо создавать постоянный рабочий орган, который вырабатывал бы «методические рекомендации по этим темам для общественных организаций наших стран, особенно в вопросах правоприменения и профилактики».

Понимаете к чему она ведёт?

Результатом такой работы может стать !совместный! план действий. В том числе — предложения для президентов двух стран с практическими рекомендациями и перечнем неотложных мер. Радченко говорит, что свою часть такие неотложные меры уже готовит Общественная палата России (вспоминаем, что Общественная палата РФ имеет отношение к созданию проекта «Детство 2030».

Далее она утверждает:

— Было бы целесообразно провести совместный анализ поведения субъектов бизнеса, среди развития детей в наших странах.

Чтобы такую работу было удобнее вести, она предложила организовать постоянный российско-американский семинар «Детство 2030». Который собирался бы два раза в год в России и в США. Кроме того, можно выбрать в каждой из стран по одному городу, в котором будет реализована модель «Города 2030, дружелюбного к детям».

Теперь понимаете «откуда ноги растут» у этого проекта «Детство 2030»?

Попов Сергей Валентинович.

В который раз убеждаюсь, что чем меньше информации в сети о человеке, тем интереснее его биография и дела, которыми он занимается. О Попове Сергее Валентиновиче, а именно о человеке, отвечающем за методологическое руководство проекта «Детство 2030» информации в сети крайне мало.

Мне удалось найти немного информации о его рабочей деятельности, а также интервью, которое он давал в прямом эфире радиостанции «Финам FM».

Итак, Сергей Попов Валентинович:

Президент Международная методологическая ассоциации (ММАСС). Профессор Высшей школы экономики. Член Независимого Экспертного Совета при Совете Федерации РФ Автор «Декларации о праве детей на будущее». Разработчик «школы будущего». Автор форсайт-проекта «Детство 2030» Вице-президент фонда «Мое поколение». Идеолог форсайт проекта «Малый и средний бизнес 2020 – 2040».

Как видите у Сергея тоже не слабое резюме и довольно внушительное.

ММАСС, которую возглавляет Попов С.В., занимается интеллектуальным сопровождением общественных процессов и преобразований в России. К примеру, специалисты ММАСС участвовали в реформах РАО «ЕЭС» и ОАО «РЖД», политических и других проектах с крупнейшими государственными и бизнес-компаниями страны и мира.

То есть можно сделать вывод, что проекты продвигаемые данной ассоциацией вполне работают и работают с крупными компаниями. Напомню ММАСС занимается реализацией проекта «Детство 2030».

ММАСС организовала и провела многие общественные проекты, участниками которых стали тысячи людей. Это конкурсы и тренинги управленцев, школы молодых лидеров, общественные экспертизы и многие другие.

Далее хочу привести Вам немного информации из его интервью на радиостанции «Финам FM».

Итак вначале ему задают вопрос:

Финам FM: « Пожалуйста, в качестве ликбеза. Что вы подразумеваете в данном российском историческом контексте под новыми способами, методами мышления?».

Попов С.В.: «Происходят очень сильные изменения в том, что мы называем мышлением. Потому что раньше мы, в общем, были уверены, что учёные-философы и те, кто вместе с ними – они думают, а все остальные работают.

«Сейчас происходят кардинальные изменения этой ситуации и возникают совершенно новые способы, методы мышления. Теперь у нас думают управленцы, теперь у нас думают или должны, по крайней мере, думать политики, теперь у нас думают инновационные менеджеры, теперь у нас думает умная толпа.»

Финам FM: «Назовите некоторые приоритетные направления для вас, в которых нужно начинать думать, если мы не хотим отстать… Мы и так уже отстали. Но если мы не хотим отстать безнадежно и безвозвратно, то вот те приоритетные направления мышления, которые вы могли бы предложить, можно сейчас озвучить».

Попов С.В.: «Думать надо о детях. И там есть большая проблема. Дело в том, что про детей мы не думали, они рождались сами по себе и вырастали такие же, как мы. Ситуация состоит в том, что уже для многих, если не для всех, понятно, что дети такими, как мы, уже не будут. Вопрос тогда возникает: «А что же, собственно, такое детям, мы им должны что-то передать или должны их как-то инициировать, подтолкнуть?» То есть совершенно другая возникает сфера и способ размышления о нас самих, о детях и о будущем. Вообще есть термин такой сейчас, называется «конкуренция за будущее». Вообще говоря, конкурентоспособность стран определяется двумя параметрами. Это качество людей, не технологий, потому что всем уже понятно, что будет хорошее качество людей – сделают любые технологии, будет плохое качество людей – любые хорошие технологии не помогут.

Интервью на 24 страницы и подробно с ним ознакомиться можете самостоятельно < ![CDATA[ ]]> тут.< ![CDATA[]]>

В интервью я обратила внимание на то, что он говорит о проведении тренингов по «компетентному родительству» уже в наше время, тому самому, что указано в презентации «Детство 2030» как один из видов детства необходимых в будущем. Получается по-тихоньку данная программа начинает работать, но пока только в тех случаях, когда люди добровольно идут на подобного рода тренинги. Думаю, для организаторов это такого рода эксперимент за счёт участвующих.

В сети можно такж е найти блог Попова С.В. в котором можно за 3000 рублей задать ему вопрос.

Указаны следующие условия и порядок взаимодействия:

— «стоимость ответа на один вопрос составляет 3000 рублей.

— ответ даётся один раз, и дальнейшие комментарии не предусмотрены, поэтому если у вас есть пожеланию к форме ответа (например, там должны быть ссылки, имена экспертов или еще что-то), следует указать это заранее.

Вопросы принимаются по адресу [email protected]. Если Попов С.В. готов ответить на ваш вопрос, вы получите подтверждение об этом, после чего можете перевести деньги. До получения письма с подтверждением или в случае отказа от ответа на ваш вопрос деньги переводить не нужно.»

Единственное в чём соглашусь с Поповым С.В. из этого интервью, так это с тем, что в наше время многие родители, действительно, не хотят отводить детей в школу, так как осознают, что знаний, по большому счёту, их дети там не получат, а будут их получать у репетиторов. А отдавать из соображений «все учились в школе и пусть наш учится» — им также не хочется.

Подводя итог по собранной информации о Сергее, можно сделать вывод, что он человек также с обширным резюме, знаниями и связями. Есть ли вероятность того, что реализуемые проекты ММАСС, которую он возглавляет не имеют серьёзных намерений — боюсь что нет.

Кстати, он есть вконтакте, но информации там мало. Можно посмотреть < ![CDATA[ ]]> тут.< ![CDATA[]]>

Лебедев Вадим Евгеньевич.

Только благодаря найденному скриншоту, с удаленного везде из сети сайта проекта «Детство 2030», удалось найти еще одно значимое лицо в создании и реализации проекта — Лебедева Вадима Евгеньевича.

О данном человеке, также как и о Попове С.В. информации в сети практически нет. Есть страница вконтакте, которую можно посмотреть < ![CDATA[ ]]> тут< ![CDATA[]]>, но информации там мало. Одно из немногих, что удалось найти — так это его интервью информационному порталу «Городские заметки» GZT.ru от 23.12.2010 года. С полным текстом интервью Вы можете ознакомиться < ![CDATA[ ]]> здесь.< ![CDATA[]]>

Интервью начинается со слов:

«Как удалось узнать GZT .RU, президенту презентуют форсайт-проект «Детство 2030», разработанный при поддержке членов Общественной палаты. Данное исследование возможного развития института семьи в России вызвало настоящий скандал в обществе. Критики проекта уже обвинили его авторов в «попытке развала русской семьи» и усматривают в проекте «настоящую оруэлловщину». GZT .RU взял интервью у разработчика «Детства 2030», президента благотворительного фонда «Мое поколение» Лебедева Вадима Евгеньевича.»

Далее:

GZT .RU: «Ваш проект вызвал нешуточные страсти в российской блогосфере и соцсетях . Вас обвиняют вас в развале «русской семьи», «стерилизации родителей» и «чипизации детей» . Что такое «Детство-2030»?

Лебедев В.Е.: «Наши критики не поняли, что мы ставим диагноз, а не выписываем рецепт. Но сейчас не о них. Начну с самого начала. Около 2 лет назад мы придумали форсайт-проект «Детство-2030». Это был чисто исследовательский интерес. У истоков стоял глава Международной методологической ассоциации, профессор Высшей школы экономики Сергей Попов. Нас поддерживал фонд «Мое поколение» (создан администрацией президента в 2005 году,— GZT .RU ) Сейчас мы пытаемся извлечь пользу из нашего исследования и запускаем общественную программу «Детство-2030». В чём отличие нашего от других социальных проектов. Мы сводим воедино самые разные факторы развития страны и из них делаем вывод: параллельно стремительному старению всего советского наследия, прежде всего материального наследия, инфраструктуры выявляются все угрозы и вызовы социальной системе страны и ее важнейшему институту— семье. А то, что в блогах подняли такую большую волну, это даже интересно».

GZT .RU: Последней информации вы будете презентовать свой проект президенту на Госсовете 27 декабря. Следовательно, ваши идеи власти признали.

Лебедев В.Е.: «Детство-2030» уже обкатывается в пилотном регионе— Тамбовской области. И на этом заседании Госсовета о нас будет рассказывать губернатор области— Олег Бетин. И наше участие оправдано— тема Госсовета «Детство-Семья-Материнство». Это будет логическим продолжением «детского» послания Дмитрия Медведева.

GZT .RU: А как вы видите выход российской семьи из кризиса?

Лебедев В.Е.: Семья стала тюрьмой почти для всех ее обитателей. Она закрыта для всех общественных институтов, кроме разве что участкового. Это одна проблема. Вторая— кризис полной семьи. Присутствие обоих родителей— отца и матери— наблюдается только в 40% случаев. И в тоже время, одинокие матери (реже— одинокие отцы)— социально непопулярны. Их постоянно прессуют как социальные чиновники, так и родственники, постоянно намекая женщине на необходимость выйти замуж. Полные и неполные семьи надо уравнять в правах. Неполные семьи должны поддерживаться больше. Не важно, какая будет форма семьи— главное, чтобы в стране рожали больше детей.

То, что семья, как нечто сокровенное, закрыта для всех общественных институтов — оказывается теперь это проблема.

Приказ Минпромэнерго РФ от 07.08.2007 N 311 «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года».

Проект «Детство 2030» вполне можно было бы считать за бред, фантазию или же неудачную попытку «друзей» из США расколоть понятие и ценность семьи в РФ, если бы не одно но, а именно наличие приказа Минпромэнерго РФ от 07.08.2007 N 311 «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года».

С полным текстом приказа Вы можете ознакомиться < ![CDATA[ ]]> тут.< ![CDATA[]]>

В конце пункта 3 «основные цели и задачи стратегии» идёт текст, прочитав который, возникают вопросы. Но вряд ли кто из простых граждан вечерком почитывает приказы Минпромэнерго, поэтому мало кто в курсе.

Цитирую:

Прогнозы развития электроники на пост-кремниевый период (после 2020 г.) предполагают широкое внедрение в промышленности достижений нанотехнологий.

Однако при этом не следует ожидать какого-либо существенного изменения технологической платформы микроэлектроники. Ее контуры видны уже сейчас, так как основное оборудование для наноэлектроники уже находится в стадии опытных образцов: степпер-сканер экстремального ультрафиолета (EUV), установки нанопечати (наноимпринт), системы безмасочной литографии, атомарного импульса газофазного осаждения и т.д.

Промышленности в этот период времени необходимо быть готовой к резкому увеличению затрат на техническое перевооружение, так как стоимость комплексов нанооборудования в разы превосходит стоимость традиционных средств технологического оснащения микроэлектроники. Поэтому на период 2016 – 2025 гг. в бюджете должно быть предусмотрено не менее чем 3 – 5-кратное увеличение ресурсов на техническое перевооружение объектов приоритетного освоения производства изделий наноэлектроники.

Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину ее проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно- управляющими сетями типа Internet.

«Каждого индивидуума» — это о нас с Вами.

Наноэлектроника будет интегрироваться С БИООБЬЕКТАМИ и обеспечивать НЕПРИРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.

Теперь Вы не просто «каждый индивидуум» — Вы биобъект.

Итак, друзья, давайте разберемся. Откинем теории заговоров и конспирологию в сторону и, применив логику, поймём о чём речь.

Для начала надо просто найти определение слову «биообьект». Биообъект — это центральный и обязательный элемент биотехнологического производства, создающий его специфику.

Далее. К биообъектам относятся как макромолекулы, так микроорганизмы и макроорганизмы. Таблица ниже взята из учебного пособия по введению в современную биотехологию.

Мы видим, что человек относится к биообьектам, а именно подходит под группу «Микроорганизмы». Конечно, можно предположить, что в приказе речь о растениях, например, но в документе на этот счёт уточнение: «Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.» Улучшение качества жизни, и таким образом сокращение социальных расход государства — это всё может касаться только человека!

Читаем приказ далее:

Широкое распространение получат ВСТРОЕННЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ наноэлектронные УСТРОЙСТВА, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства ПРЯМОГО БЕСПРОВОДНОГО КОНТАКТА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения.

Речь о беспроводных наноэлектронных устройствах с !прямым! подключением к мозгу человека. Ну обратите же Вы внимание, что чёрным по белому написано «прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами», а именно с окружающим его миром. Да как же мы раньше то обходились без этого всего? И прекрасно взаимодействовали со всем тем, что нас окружает.

Для чего эта стратегия создана как думаете? Имеются предположения, что из-за больших денег и тотального контроля над обществом.

Далее:

Отечественная промышленность должна быть готова к этому вызову, так как способность производить все компоненты сетевых систем будет означать УСТАНОВАЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НАД ВСЕМИ ИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, что неприемлемо для многих стран с точки зрения сохранения их суверенитета. Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты стран ЕС в связи с глобальной экспансией производителей электроники из стран Юго-Восточной Азии и намерением США обеспечить себе постоянное технологическое лидерство в этой области. Поэтому в период 2016 – 2025 гг. следует ожидать очередного усиления роли электроники в жизни общества и быть экономически готовыми к новому витку глобальной конкуренции стран на базе наноэлектронной технологии.

Облик промышленного производства при этом все более будет напоминать микроэлектронно-фармацевтические производства, а не традиционные приборно-машиностроительные производства, существующие в настоящее время.

Пишут всё как есть, ничего не скрывают. Просто люди не читают приказы, законы и т.д. И эта стратегия должна быть реализована до 2025 года. Уже совсем скоро.

Я думаю Вы уже догадались, что приказ Минпромэнерго РФ от 07.08.2007 N 311 является лазейкой для проекта «Детство 2030». Тем самым связующим элементом для его воплощения в жизнь. И я думаю, что те кто продвигают проекты «Детство 2030» и «Россия 2045» — в курсе существования этого приказа.

Напомню Вам об одном из слайдов презентации «Детство 2030»:

Есть мнение, что указанное на слайде может стать явью, благодаря приказу Минпромэнерго РФ от 07.08.2007 N 311 «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года».

Один из сценариев того, как может чип попасть в организм — это искусственно созданная эпидемия. Статистика которой обладает огромным количеством летальных исходов, единственный способ выжить при которой — это вакцинация. А вместе с ней запуск чипа в организм человека. Вы же не думаете, что такие механизмы будут большими как сим-карта, например и что Вас будут спрашивать против Вы или нет?

Также по этой теме хотелось бы отметить, что чипизация общества может стереть такие понятия как «личность» и «свобода воли». Каждый человек может стать просто номером в электронной базе данных.

Фиксироваться будет всё :

— когда Вы проснулись;

— посетили уборную;

— погуляли с собакой;

— что съели на обед;

— чем занят Ваш ребенок;

— что Вы купили в супермаркете и т.д.

Но это полбеды. В конечном итоге, чип даёт возможность вычеркнуть Вас из общества одним нажатием кнопки (если Вы вдруг стали не угодны системе), закрыв доступ:

— ко всем видам транспорта,

— ко всем зданиям общественного и индивидуального назначения,

— ко всем границам,

— ко всем магазинам с пищей,

— к доступу к сети и поиску информации,

— к Вашему дому и т.д.

Вы просто представьте это. Хотите чтобы так жили Ваши дети и внуки?

Что делать? Как остановить чипизацию населения?

Возникает вопрос — что мы можем сделать сегодня, чтобы остановить эти противоправные действия против Человека?

Мы можем попробовать остановить это одним способом:

— Петиция (голосов не менее 100 000 т.г.) + одновременная отправка от нас всех письма президенту РФ с единым текстом, раскрывающим проблему.

Перед тем, как выбрать способ решения вышеуказанной проблемы я изучила механизм создания и реализации петиции, подаваемой в сети, ибо вживую, увы, народ совсем собрать пока ещё сложно. А также изучила < ![CDATA[ ]]> указ президента РФ о рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами РФ с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» < ![CDATA[]]>. который контролирует этот процесс.

Друзья, хочу чтобы Вы понимали, что можно решить практически любую ситуацию на федеральном и муниципальном уровне.

Всё зависит от:

упорства народа (сколько человек вместе готовы собраться ради одного дела и идти до конца); терпения (возможно придётся ждать и не раз); отсутствия страха перед властью (по сути это они должны нас бояться, раз уж на то пошло — нас много и выбирать ИХ ДОЛЖНЫ МЫ).

Поймите алгоритм:

Есть законы, указы, приказы — правила игры.

2. Есть игра — воля народа за изменение тех или иных правил игры.

3. Хорошо изучив правила игры, надо действовать по ним.

4. Надо хорошо изучить результаты других игр, связанных с этими же правилами, чтобы выиграть свою игру.

4. Сразу надо принять, что придется играть по правилам игры, хотим мы этого или нет.

Также, необходимо заявить о проблеме в газетах, на телевидении, Youtube, в группах и сообществах вконтакте, facebook. Нас людей очень много, разных специальностей. Мы в состоянии вести группы в соц. сетях, снять репортаж, найти выходы на телевизионные каналы (пускай и мало известные). Было бы желание. Нас в России по последним данным на 2018 год — 146 880 432 чел. Не очень верю в официальные данные, но в любом случае нас немало по всей России для принятия решений в пользу народа.

Плюс того метода, который предлагается для решения проблемы чипизации населения, в том, что к нему может присоединиться человек из любого города в нашей стране, имеющий доступ к интернет-сети и паспорт гражданина России.

Помните я писала: «Пока есть человек, есть Бог». Так вот в условиях чипизации человек свободный, с душой прекращает существование и наступает полное безБожие.

Проект «Россия 2045».

Напоследок я оставила материал по проекту «Россия 2045». Друзья, это что-то.

Я не могу отнести себя к консерваторам и человеку, который категорически против прогресса, но это, на мой взгяд переходит все границы.

< ![CDATA[ ]]> Тут< ![CDATA[]]> вы можете ознакомиться с официальным сайтом проекта. Сайт выполнен очень качественно, видно, что проект имеет под собой неплохое финансирование.

В викепедии весьма сдержанноеопределение:

Стратегическое общественное движение «Россия 2045» (англ. Strategic social initiative «Russia 2045») — общественное движение и интернет-сообщество, имеющее трансгуманистическую направленность и выступающее за развитие человека, в том числе за счет ускорения технического прогресса и интеграции современных технологий, за сопротивление дальнейшему росту «общества потребления» и эксплуатации природной среды.

Движение было создано в феврале 2011 года инициативной группой российских ученых во главе с президентом холдинга New Media Stars Дмитрием Ицковым. 40041 человек на 16 ноября 2015 года из России, США, Европы и др. Штаб-квартира движения расположена в Москве (Россия).

Далее укажу немного информации об основателе проекта.

Дмитрий Ильич Ицков (род. 1980 Брянск) — российский экономист, медиамагнат, основатель движения «Россия 2045», младший партнёр Константина Рыкова и сооснователь New Media Stars, генеральный директор газеты «Взгляд».

Дмитрий Ильич Ицков.

Окончив школу, Дмитрий решил поступать в Плехановский университет на факультет корпоративного менеджмента, данное решение увенчалось успехом. В этом же заведении Ицков познакомился со своим первым партнёром по бизнесу – Константином Рыковым. Ещё в период обучения в университете создал известную на сегодняшний день интернет-компанию под названием «Ньюмедиа Старз». А в начале 2011 года Ицковым было создано движение под названием «Россия 2045», в котором он пропагандировал начать развитие нового вида человека с помощью работы с инновационными технологиями. В 2012 году покинул сферу бизнеса и с головой ушёл в исследования. Бессмертие стало его целью. Согласно его утверждениям, через 30 лет он сделает так, что люди смогут жить вечно.

Чтобы Вы понимали, что этот проект не просто выдумка, идея и на этом всё, укажу следующую информацию.

В июле 2011 года со стороны руководства Комиссии по борьбе с лженаукой РАН прозвучал ряд критических высказываний в адрес движения «Россия 2045». В ответ инициаторы движения обратились в РАН с просьбой провести экспертизу своих проектов. По результатам проведённого 11 августа совместного совещания с экспертами РАН (М. В. Угрюмов, Н. Г. Шеремет, И. В. Бондарь), Курчатовского института (Б. Ф. Реутов) и Министерства образования и науки(А. В. Наумов и др.) было признано, что исследования данного негосударственного фонда направлены на УЛУЧШЕНИЕ и УВЕЛИЧЕНИЕ КАЧЕСТВА и продолжительности ЖИЗНИ человека. Поэтому ОНИ НЕСУТ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ.

РАН и Министерство образования и науки тем самым дали дорогу проекту «Россия 2045».

В своём интервью «Комсомольской Правде» создатель проекта «Россия 2045» Ицков Д. говорит:

Ицков Д.: Считаю наиболее перспективным создание искусственного тела, не уступающего оригиналу, даже превосходящего его. И разработку способов переноса нашего мозга, сознания в это искусственное тело. Человек сможет жить практически бесконечно. Меняя свое «тело» на более совершенное. Подобно тому, как мы меняем сегодня мобильные телефоны.

Комсомольская правда: .П Красивый образ! Сломался мобильник или появилась более крутая, функциональная модель – всего делов-то – СИМ-карту сменить.

Ицков.Д: Так и сознание наше будем переносить лет через 30 – 40. И что немаловажно – многие наши современники успевают в этот поезд.

Далее хочу познакомить Вас с научным советом проекта, для того, чтобы Вы понимали насколько серьёзная научная поддержку у проекта:

Согласитесь, что весьма внушительный состав научного совета у проекта «Россия 2045».

Также хочется отметить ещё одну цитату Ицкевича Д.:

— Я хотел бы в очередной раз ответить на этот вопрос: аватары будут дешевыми и доступными для многих людей, если люди будут сами прикладывать к этому усилия, а не пассивно наблюдать, надеясь, что кто-то сделает все за них.

Прекрасная наживка — доступно всем. Только интересно, о каких именно усилиях он ведёт речь.

Некоторые из тех кто читают этот материал могут сказать мол, а что такого плохого в аватарах? Это же здорово — можно стать бессмертным, да и доступно будет всем. Только Вы не понимаете, что Вам описывают только положительную сторону вопроса, а негативную — не затрагивают. Это ловушка.

Вот некоторые негативные моменты:

— если Ваш мозг на носителе и его можно легко переставить в из одного аватара в другой, то его с такой же легкостью можно стереть;

— также с лёгкостью можно лишить Вас свободы, просто, ликвидировав носитель с мозгом;

— также легко записать Вам на носитесь с мозгом негативные программы поведения;

— также легко управлять Вашими мыслями, решениями, желаниями и т.д.

Чем привлекательнее продукт, тем он опаснее. Как сыр в мышеловке.

Уникальность человека при реализации проекта исчезнет, как и сам человек.

Заключение.

Безусловно, хочется верить в светлое будущее нас и наших детей. Но просто верить не достаточно. Его важно строить самостоятельно и всем вместе.

Вы можете построить прекрасный мир для Вашего ребенка в масштабах своей семьи, но не забывайте, что есть система, в которой мы все живем. И есть люди, которые создают и задают правила игры (законы, приказы и т.д.) по которым мы играем (живем).

Однажды, всё то благополучие, что мы с Вами строим, может рухнуть просто по щелчку пальца. Мы ж с Вами ничего не делаем по сути для нашего общего будущего. Живем здесь и сейчас, совершенно не думая о том, что ждёт впереди будущие поколения.

Всех Благ Вам и ДобРа!

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