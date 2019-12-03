Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2019

Официальный спикер российского МИД Мария Захарова не оставила без внимания заявление Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать с Донбасса.

Напомним, в интервью немецкому Spiegel он заявил, что будет бороться за «сбившихся с пути» жителей ДНР и ЛНР, добавив, что каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому «те, кто за Россию» могут уехать из Донбасса.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на „поиск“ людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — написала Захарова на своей странице в соцсети.

Она напомнила, что жители Донбасса не участвовали в выборах президента Украины в 2019 году не по своей воле, а значит, и «слушать его, куда им ехать» не обязаны. Дипломат считает, что киевские власти выборы на Донбассе не проводили сознательно — «ни президентские, ни парламентские. Хотя могли бы».

«Причины всех бед киевским властям надо искать в своих рядах. Помните, как в 2014 году после антиконституционного переворота на ключевые посты в правительстве назначили иностранцев? Министры (финансов, экономики и здравоохранения) из США, Грузии и Литвы получили украинское гражданство за несколько часов до своего назначения.

Тенденция сохранилась и далее. И она не была связана с хитросплетениями личной жизни. Это была глобальная стратегия. Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку.

А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства.

А как же, по этой логике, существует Европа? Люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут, где хотят, и даже не отвечают на вопрос „чьи Фолкленды“».

Как сообщала «Русская Весна», в ДНР вчера тоже прокомментировали эти слова Зеленского.

Справка РВ

Фолклендские (Мальвинские) острова (англ. Falkland Islands — Фолклендские острова, исп. Islas Malvinas — Мальви́нские острова) — небольшой архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Их территориальная принадлежность оспаривается Британией и Аргентиной.

В Лондоне острова считают британской заморской территорией, ведь они являются важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического океана в Тихий, позволяющим контролировать Южную Атлантику. Аргентина называет острова Мальвинскими и считает своими. В 1982 году страны даже вступили в вооружённый конфликт, который продлился около двух месяцев.

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