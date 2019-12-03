Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2019
- 08:50 Стала известна дата прямой линии с главой ДНР.
- 06:58 Государство потерялось, — Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса.
- 02:30 «Хрен вам, а не Донецк»: Обращение экс-капитана команды «Шахтар» разозлило жителей ДНР (ФОТО).
- Вчера 23:30 Десятки тысяч украинцев пострадали от торговли людьми за последние 3 года.
- Вчера 23:26 Поповский сын Сталин и миф о голоде в Поволжье.
- Вчера 23:01 Дончане комментируют “мирные инициативы” Киева.
- Вчера 22:53 Зеленский сделал многообещающее заявление по тарифам.
Стала известна дата прямой линии с главой ДНР
В четверг, 26 декабря 2019 года, состоится «Прямая линия с Денисом Пушилиным», которая традиционно пройдет в телевизионном формате.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Главы Республики.
Пушилин ответит на вопросы, касающиеся общественной, политической и экономической сфер жизни государства.
По его словам, это будет открытый диалог с гражданами независимо от их политических взглядов и географии проживания.
«В конце года, 26 декабря, я проведу прямую линию в телевизионном формате. Отвечу на вопросы как жителей Донецкой Народной Республики, так и жителей Донбасса с территории, временно подконтрольной Киеву.
Хочу услышать насущные проблемы, которые волнуют граждан Республики и наших соотечественников с территорий, подконтрольных Украине. Мы открыты для диалога абсолютно со всеми людьми независимо от их политических взглядов и географии проживания», — подчеркнул Денис Пушилин.
Свои вопросы все желающие могут направить на сайт прямой линии в трех форматах — текстовом, аудио и видеовопрос и на официальный сайт Главы ДНР.
Читайте также: Зеленский заявил о необходимости диалога с Путиным (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Государство потерялось, — Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный спикер российского МИД Мария Захарова не оставила без внимания заявление Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать с Донбасса.
Напомним, в интервью немецкому Spiegel он заявил, что будет бороться за «сбившихся с пути» жителей ДНР и ЛНР, добавив, что каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому «те, кто за Россию» могут уехать из Донбасса.
«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на „поиск“ людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — написала Захарова на своей странице в соцсети.
Она напомнила, что жители Донбасса не участвовали в выборах президента Украины в 2019 году не по своей воле, а значит, и «слушать его, куда им ехать» не обязаны. Дипломат считает, что киевские власти выборы на Донбассе не проводили сознательно — «ни президентские, ни парламентские. Хотя могли бы».
«Причины всех бед киевским властям надо искать в своих рядах. Помните, как в 2014 году после антиконституционного переворота на ключевые посты в правительстве назначили иностранцев? Министры (финансов, экономики и здравоохранения) из США, Грузии и Литвы получили украинское гражданство за несколько часов до своего назначения.
Тенденция сохранилась и далее. И она не была связана с хитросплетениями личной жизни. Это была глобальная стратегия. Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку.
А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства.
А как же, по этой логике, существует Европа? Люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут, где хотят, и даже не отвечают на вопрос „чьи Фолкленды“».
Как сообщала «Русская Весна», в ДНР вчера тоже прокомментировали эти слова Зеленского.
Справка РВ
Фолклендские (Мальвинские) острова (англ. Falkland Islands — Фолклендские острова, исп. Islas Malvinas — Мальви́нские острова) — небольшой архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Их территориальная принадлежность оспаривается Британией и Аргентиной.
В Лондоне острова считают британской заморской территорией, ведь они являются важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического океана в Тихий, позволяющим контролировать Южную Атлантику. Аргентина называет острова Мальвинскими и считает своими. В 1982 году страны даже вступили в вооружённый конфликт, который продлился около двух месяцев.
Читайте также: Зеленский заявил о необходимости диалога с Путиным (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Хрен вам, а не Донецк»: Обращение экс-капитана команды «Шахтар» разозлило жителей ДНР (ФОТО)
Ассистент главного тренера украинского футбольного клуба «Шахтар» и бывший капитан команды Дарио Срна обратился к жителям Донецка на своей странице в соцсети. В обращении он выразил надежду на скорое возвращение команды в Донецк, чем немало разозлил жителей воюющей Республики.
«Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю, мы скоро будем дома, будем играть на “Донбасс Арене”! Вместе до конца! Донецк, 91 км. Так близко и так далеко», — написал Срна в социальной сети. Также он опубликовал фотографию у дорожного указателя на Донецк.
В комментариях пользователи Сети припомнили бесславный побег команды и капитуляцию перед неонацистами. Тогда, в 2017 году, команда «Шахтар» после угроз согласилась принять участие в акции с детьми боевиков «АТО» и надеть специальные футболки с надписью «Гордимся». Тогда даже самые преданные много лет донецкие болельщики не стерпели и массово выразили своё презрение. И сейчас дончане выразили свое отношение и к обращению, и к команде, не стесняясь в выражениях.
«Футболки в поддержку хэроев „АТО“ наденут?»;
«Нет такой команды, поздно пить боржоми»;
«Это тот самый “Шахтер” с футболками с призывом убивать?»;
«И это тот самый “Шахтёр”, который на коленях стоял перед нациками?! Нехрен им тут делать!!!»;
«Хрен вам, а не Донецк»;
«”Шахтер Львов”, пусть там и сидят… На бандерштате»;
«Давай, до свидания. В Киеве что, плохо стало?.. Вы выбрали свой путь, уехав из Донбасса, а жители Донбасса свой — оставшись защищать свою землю…»
«Мы вас, пособников убийц, не ждём на своей земле»;
«Интересно, до какого такого „конца“. У нас была когда-то любимая команда „Шахтёр“, и никакого „Шахтара“ нам тут не нужно», — ответили на обращение жители ДНР.
Всё, что нужно знать карателям, их пособникам и предателям: Донбасс всё помнит и никогда не забудет.
Читайте также: Прилепин рассказал о дальнейшей судьбе Донбасса
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Десятки тысяч украинцев пострадали от торговли людьми за последние 3 года
Всего с 1991 года более 260 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми. При этом за последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч жителей Украины. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции Украины.
Так, 94% украинцев, пострадавших от торговли людьми, это люди, которые подверглись трудовой эксплуатации. 65% из них пострадали от эксплуатации в России.
13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за границей, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми.
По сравнению с исследованием в 2017 году это количество уменьшилось на 8%.
По данным МОМ, на момент опроса за рубежом работали 151 тыс. граждан Украины. Наиболее привлекательными странами для трудовой миграции для украинцев являются Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (10%).
В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных. По сравнению с 2017 годом выросла привлекательность Германии и Чехии, одновременно снизилась привлекательность РФ.
11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства, 5% готовы работать в закрытых помещениях, без возможности покинуть рабочее место и 1% не прочь работать на нелегальном предприятии.
Исследование проводила компания Info Sapiens по заказу Международной организации по миграции Украины методом личного интервью в июне–августе 2019 года. Опросили 2 тыс. респондентов старше 16 лет.
Читайте также: Те, кто за Россию, могут уехать, — Зеленский о жителях Донбасса
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Поповский сын Сталин и миф о голоде в Поволжье
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дончане комментируют “мирные инициативы” Киева
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зеленский сделал многообещающее заявление по тарифам
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло зимой 2020—2021 в два раза. Об этом он заявил в очередном выпуске «Откровенно с президентом».
«Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваш счет», — пообещал президент.
Также глава украинского государства заявил, что и Кабинет министров, и Администрация президента работают над тем, чтобы уменьшить тариф на тепло для украинцев уже этой зимой.
Читайте также: Зеленский заявил о необходимости диалога с Путиным (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пушилин пиарил МММ вместе с Лёней Голубковым:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=522&v=-JpdYr6BeNY&feature=emb_logo