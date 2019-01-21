Кто подло приписал Сталину фразу „есть человек – есть проблема,..”
09:41. 21 января 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал „Мифы: "Нет человека – нет проблемы"” взят у maksim_kot.
Условное название мифа:
И.В. Сталин сказал «Нет человека – нет проблемы»
Развёрнутое описание:
Данный миф используется, для того что бы указать на жестокость Сталина.
Примеры использования:
«Неумолимый и надежный как ледоруб принцип 'нет человека – нет проблемы' не позволил Троцкому дописать книгу до конца» (Троцкий Л. Сталин. Том 1. Коба)
Временами стараются придать «цитируемому» достоверность, указывая что якобы высказывание было известно еще в 1950-х годах
«В 50-х годах передавалась из уст в ус-та якобы одна из его афористичных фраз: «Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы.»
Временами используют в политической полемике, пытаясь показать «сродство» сталинизма и критикуемого автором режима.
Действительность:
Сталин подобного не говорил.
Свидетельство 1 :
Валерий Лебедев, статья "Если бы Горбачев был решительней".
"Когда-то за несколько лет до своей смерти Анатолий Наумович Рыбаков позвонил мне и пригласил навестить его в своей квартире в Манхэттене (по дарственным надписям на его книгах я вижу, что это было 16 июля 1995 г.). Я провел там целый день и мы переговорили массу тем (остались записи, которые я так пока и не удосужился распечатать).
В одной из своих статей, которая ему особенно понравилась я воспроизвел известный афоризм Сталина: "Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы!". Анатолий Наумович впился: где говорил это Сталин? В каком своем произведении? Или в записке? Или в какой речи?
Я задумался.
Ответил так: Зная немного психологию Сталина, предполагаю и даже уверен, что таких вот в точности слов он никогда публично не говорил. И не писал. Он же был великий актер в политике и не позволил бы себе раскрыть свою сущность.
Такую откровенность он мог бы позволить себе только в очень узком кругу своих "соратников", а, вернее, холуев. Где я это читал? Да как-то расплывчато. Висит в воздухе. Много где. В мемуарах… В публицистике. Эта фраза стала своего рода штампом для обозначения той эпохи.
- Значит, не помните точно, где?
- Точно – нет.
- Так вот именно, – вскричал Анатолий Наумович с юношеской живостью, – я ее сам придумал ! Впервые в "Детях Арбата" эту фразу Сталин как раз и произносит. Я сочинил – и вложил в уста Сталину! Я же написал этот роман за 20 лет до его публикации в 1987 году. И оттуда она пошла гулять, и никто уже не помнит, откуда она взялась. Я, я автор этого афоризма. И вот – никто не помнит и не знает…
В последних словах прозвучала нескрываемая горечь. Я встал и пожал его руку.
- Анатолий Наумович! – сказал я с неподдельным волнением и даже пафосом. -Если так, то разрешите мне вас поздравить и выразить восхищение. Ибо вам в нескольких словах удалось удивительно точно передать всю суть сталинского подхода к людям. Его психологию. Знаете, это лучше, чем у Фрейда с его оговорками.
А то, что никто не помнит – еще лучше. Стало быть, фраза стала народным присловьем. Вы создали истинно народное произведение. Знаете, как народная песня. Или былина.
- Вы так действительно считаете?
- Абсолютно. Высшее признание для творца – это когда его имя забывают, а произведение помнят, оно становится безымянным, зато – народным.
- Ну, вы меня успокоили. А я то…переживал, знаете ли. Везде эта фраза – и никогда нет никакой отсылки. Вот и у вас тоже.
- Я же говорю – это высшее признание. Ну, кто изобрел колесо? Да что там… Кто написал "Очи черные"? А? А ведь недавно появился этот романс – в середине XIX века. Везде пишут – музыка народная.
Или вот уж совсем свежий пример: "Полюшко-поле". Написана песня в начале 30-х годов. Кто автор – почти никто не знает. Cкажем, оркестр Поля Мориа исполняет : "Полюшко-поле", на пластинке написано : "Музыка народная".
- Значит мой афоризм – народный?
- Народный, Анатолий Наумович.
- Ну, тогда пойдем выпьем за это дело и закусим."
Свидетельство 2 :
По книге: Жухрай В. "Сталин: правда и ложь." С. 265-271.
Беседа СТАЛИНА с А. М. ЛАВРОВЫМ и А. М. ДЖУГОЙ (август 1950 года).
"Лавров. Главная задача американо-английской агентуры состоит в том, чтобы после превращения строго классовых коммунистических партий рабочих и трудовых крестьян в так называемые общенародные партии добиться под фальшивым флагом борьбы за права человека замены в социалистических странах государства диктатуры пролетариата так называемым общенародным государством.
Это парализует деятельность наших карательных органов и создаст широкое поле деятельности для антисоветчиков всех мастей и расцветок в их борьбе за реставрацию капиталистических порядков.
В своей контрреволюционной деятельности американо-английская агентура, тайно проникшая в социалистические страны, должна, согласно этому плану, опираться на детей, чьи родители представляли в прошлом эксплуататорские классы и чье имущество было конфисковано в ходе социалистической революции, а также на детей, чьи родители были репрессированы в годы Советской власти, а также на различного рода буржуазно-националистически настроенные элементы и откровенных уголовников, мечтающих, в случае ослабления государства диктатуры пролетариата, о "сладкой" жизни за счет ограбления советского народа.
Разработана программа вредительства в области экономики в социалистических странах, призванная скомпрометировать социалистический способ производства.
С этой целью перед американо-английской агентурой в социалистических странах и прежде всего в Советском Союзе поставлена задача всячески подрывать централизованное планирование под видом надуманных экономических реформ, распылять капиталовложения по множеству незавершенных строек, под видом "новаторских" предложений о замене металлических деталей в машинах и станках пластмассовыми деталями подорвать металлургию – основу развития тяжелой промышленности, основу обороноспособности страны.
Для развала советского, социалистического сельского хозяйства добиваться ликвидации машинно-тракторных станций, что сразу поставит колхозы на грань банкротства.
Большие надежды американские и английские правящие круги в своей подрывной деятельности против СССР и стран социалистического содружества возлагают на работу провокационных радиостанций "Голос Америки", "Би-Би-Си", "Немецкая волна", "Свободная Европа" и другое аналогичное им радиовещание.
Перед американо-английской агентурой в социалистических странах поставлена задача добиваться отмены глушения передач этих радиостанций, а также захватывать в свои руки средства массовой информации, редакции литературных журналов, склонять к антисоветской деятельности в социалистических странах кинорежиссеров и драматургов.
Активно этот план начнет осуществляться лишь после того, как Вы, товарищ Сталин, отойдете от дел и естественным путем уйдут из жизни представители великого поколения коммунистов, победившие всех врагов.
В деле раскола мирового коммунистического движения, подрыва коммунистических партий изнутри американская и английская разведки возлагают надежды на ренегатов типа Иосипа Броз Тито, Тольятти и им подобных.
Джуга (генерал-лейтенант, заместитель Лаврова). Никакой Тито не ренегат, он никогда коммунистом не был. Он обычный агент английской разведки, засланный в свое время в коммунистическое движение на длительное оседание.
Да и по национальности он не серб. Недаром он всю войну был так дружен с главным резидентом английской разведки на Балканах, сыном Черчилля – Рандольфом Черчиллем, с которым даже жил в одной палатке.
Сталин. У тебя есть конкретное предложение, как нейтрализовать деятельность Тито?
Джуга. Я не понимаю, почему мы так долго церемонимся с этим подонком Тито, с этим "коммунистом". У него же пальцы унизаны драгоценными бриллиантовыми кольцами и переодевается он за день десятки раз в самые дорогие костюмы.
Тито забрался жить на небольшой остров в Средиземном море – Бриони. Выстроил там на деньги нищенствующего югославского народа шикарный дворец.
Один бомбардировщик без опознавательных знаков с территории Албании – и нет ни дворца, ни американско-английского агента Тито. Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы.
Сталин. Запомним раз и навсегда: мы не авантюристы. От твоего предложения за версту отдает эсеровщиной. Не будет Тито, будет на его месте другой. Индивидуальный террор не выход.
Итак, американцы и англичане объявили нам широкомасштабную тайную войну…
Впрочем, начиная с победы Октябрьской революции, они ее никогда и не прекращали. Разве что, напуганные Гитлером, несколько притушили ее огонь в годы второй мировой войны. Ну что же, раз американцы и англичане хотят тайной войны – они ее получат. У вас есть конкретные предложения, как нам лучше всего расстроить их планы?
Джуга. У меня есть два предложения. Первое. Это коренным образом улучшить работу министерства государственной безопасности СССР. Абакумов явно не справляется с должностью министра.
В погоне за "громкими" делами, судя по всему, уже позволил в ряде случаев иностранной агентуре пробраться на ряд важных партийных и государственных постов. Надо серьезно укреплять руководство этого министерства. У меня вызывают большие сомнения и Ваши соратники по Политбюро, такие, как Берия, Маленков, Микоян и Хрущев.
Сталин. Если тебя послушать, все Политбюро состоит из перерожденцев и изменников.
Джуга. Из потенциальных изменников, товарищ Сталин.
Сталин. Что ты конкретно предлагаешь?
Джуга. Созвать съезд партии, который не собирался столько лет, и обновить Политбюро. Наступила пора официально выдвигать к руководству партией и страной людей, которые под Вашим мудрым руководством создали и отстояли от нападок всех врагов величайшее государство в истории.
Без того, как только Вы отойдете от дел, мы все пропадем, если эти Ваши марионетки придут к действительному руководству.
Сталин. А старых членов Политбюро, столько сделавших во время Великой Отечественной войны для победы, ты, как я полагаю, предлагаешь ликвидировать как потенциальных изменников социализма?
Джуга. Зачем ликвидировать, товарищ Сталин? Пусть идут на заслуженный отдых, на хорошую пенсию, много ли старому человеку надо. Все равно они уже ни на что серьезное не способны и только развалят государство.
Сталин. (Лаврову). Ты тоже такого же мнения?
Лавров. Это единственно правильное решение, товарищ Сталин.
Сталин. Хорошо. Подумаем. Что еще предлагаешь?
Джуга. Я предлагаю серьезно заняться с чекистами марксистско-ленинской подготовкой. Я поинтересовался, как проходят семинарские занятия в сети партийного просвещения в МГБ.
Секретарь парткома Рогов, который только и умеет твердить, что товарищ Абакумов – это Дзержинский сегодня, полностью завалил это наиважнейшее дело.
Большая часть семинаров в сети партийного просвещения в МГБ проходит формально, изучением марксистско- ленинской теории чекистские кадры творчески фактически не занимаются, отсюда в их среде, особенно в следственной части по особо важным делам и Главном управлении правительственной охраны МГБ, процветает безыдейщина.
Кадры руководителей семинаров зачастую просто малограмотные.
Вот как, например, наш уважаемый Николай Сидорович Власик, имеющий образование в четыре класса приходской школы, проводил один из таких семинаров.
Один из участников семинара спросил его: "Товарищ генерал, что такое колосс на глиняных ногах, о котором в одном из своих выступлений говорил товарищ Сталин?" Власик, сдобрив, по своему обыкновению, свой ответ отборной матерщиной, отчебучил: "Вот, дурак, не знаешь, что такое колосс на глиняных ногах? Берешь пшеничный колос, вставляешь в глину, вот тебе и колосс на глиняных ногах".
Другой участник семинара, офицер охраны, который заочно учился на историческом факультете Московского университета, факт среди сотрудников МГБ крайне редкий, попросил Власика разрешить дополнить его ответ.
Власик благосклонно разрешил. "Под словами "колосс на глиняных ногах", – сказал офицер, – товарищ Сталин имел в виду древние империи Александра Македонского и персидского царя Кира, в которых входящие в них завоеванные многочисленные страны не имели экономической общности и поэтому эти империи были великанами (колоссами) на крайне непрочных глиняных ногах, сразу же рассыпались на отдельные государства после смерти Македонского и Кира".
Власик нашелся – удовлетворенно хмыкнув, подытожил ответ офицеру, задавшему ему вопрос: "Вот, понял теперь, дурак? Я же тебе объяснил это образно".
Сталин. Откуда ты знаешь, как ведутся семинары в Управлении охраны? Ведь я тебя просил не заниматься этим управлением.
Джуга. Я и не занимался. Но шила в мешке не утаишь. Над такими семинарами смеются все сотрудники министерства.
Поскольку американцы и англичане объявили нам тайную войну, следует подумать о создании специального органа, который позволил бы нам быстро и надежно пресекать их подрывные происки в нашей стране, истребляя их агентуру физически, как это и делается на любой войне.
Какая разница, во что одет вражеский солдат? А иностранный агент и является таким солдатом, в военном ли он мундире или в штатском пиджаке.
Важно, что он солдат, воюющий против нашей страны. Угрозу нашей стране со стороны английской и американской разведок нельзя недооценивать, хотя я, исходя из своего опыта, и не разделяю утверждения Черчилля, что английская разведка – лучшая в мире.
Английские профессиональные разведчики в своем большинстве трусливые. Когда возникает реальная угроза их жизни, легко идут на вербовку и предают правительство Великобритании.
В то же время многолетний опыт и коварство английской разведки заставляют относиться к ее проискам исключительно серьезно. Беспощадное физическое уничтожение американской и английской агентуры – сегодня самая важная задача нашей контрразведывательной работы.
Попавшие в поле зрения советской контрразведки английские и американские агенты в нашей стране, находящиеся на нелегальном положении, особенно из числа иностранных граждан, должны физически истребляться, лучше тайно, либо перевербовываться и возвращаться в Англию и США с целью работы на нас.
Если этого не делать, в будущем советский народ ждут большие неприятности.
Поскольку Ваша личная контрразведка, товарищ Сталин, ни арестами, ни физическим истреблением иностранной агентуры сама не занимается, выполняет чисто информационную задачу, пришла пора создать при министре МГБ специальный орган, который бы по полученным мною и генералом Лавровым данным занялся физической ликвидацией иностранной агентуры в нашей стране. На войне, как на войне.
Сталин. У тебя есть конкретные предложения по созданию такого органа?
Джуга передает Сталину машинописный текст.
Сталин (Лаврову). Ты читал эти предложения?
Лавров отвечает утвердительно.
Сталин. Хорошо. Оставь их мне, я ознакомлюсь."
Ещё один пример факльсификации из интернета
http://www.darrelplant.com/images/time-stalin.jpg.
Якобы обложка американского журнала Тайм за 1933 год, номер 6.
На обложке Иосиф Сталин. Крупным шрифтом заглавие:
Joseph Stalin Starved for Attention.
Подзаголовок на английском гласит:
"Critics say his collectivisation program is killing million. He says of his detractors : "No man. No problem". Is he serious or just having fun?"
By John Cloud.
При переводе имеем результат:
Иосиф Сталин Жаждет внимания
"Критики говорят, что его программа коллективизации убила миллионы.
Он говорит недоброжелателям: "Нет человека. Нет проблемы".
Он это серьёзно или просто шутит?"
Статья Джона Клоуда.
Из всего выше перечисленного о номере Тайм не вызывает сомнения только Джон Клоуд. Он действительно работает в журнале репортёром. В архиве имеется около четырёхсот его статей с 1997 года по 2011 год.
О Сталине в них ни слова…
Другого Джона Клоуда в Тайм не было, тем более в 1933 году.
Ниже – фальшивая обложка журнала.
Теперь настоящий номер Тайм за 1933 год, номер 6, февраль.
http://img.timeinc.net/time/magazine/archive/covers/1933/1101330206_400.jpg
Как видим, дизайн совершенно другой и таким он был у Тайма на протяжении 30-40-х годов. В содержании также никакого упоминания о похожей статье, как и о Сталине тоже.
Полный архив номеров можно посмотреть по ссылке http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601330206,00.html
Как видим, была предпринята попытка приписать высказывание Сталину и посредством фальсификации иностранного источника информации.
С этим мифом мы разобрались, но лучше разобрался с ним сам Сталин: Запомним раз и навсегда – мы не авантюристы.
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Источник: ss69100.livejournal.com