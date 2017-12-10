Стена скорби – мемориал разжигания общественной розни (ч. 3)

Не пора ли нам остановиться и начать выстраивать внутреннюю политику более взвешенно, при этом прислушиваясь к мнению народа и выражать в этой политике интересы трудового большинства? Отголосками антисоветской истерии и этого закона является начавшаяся в России кампания по возвеличиванию военных преступников типа Колчака, Краснова, Маннергейма и так далее. Преступников называют героями. Несправедливое — справедливым. Требуют примирить непримиримое. Создание такого противоречивого монумента — это ли не разжигание общественных конфликтов по определённому политическому признаку?

Почему это произошло, почему мы в очередной раз унижаем свою историю и, как следствие, даём повод другим странам делать тоже самое?

30 октября в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца после заседания Совета по правам человека при Президенте состоялось открытие «Стены скорби» — памятника жертвам политических репрессий в СССР.

В первой части мы сделали вывод о том, что мемориал — это часть либеральных политических репрессий (элемент определённого либерального «политического действия»).



И что такими же политическими репрессиями являются и политика десоветизации, декоммунизации, пропаганда того, что Сталин-тиран, а СССР — «неправильное общество».

Репрессии, как система подавления определённого поведения, будут в любом общество. Разница заключена в том, против чего они направлены — это и будет определять их справедливость или несправедливость, а значит и необходимость каяться и помнить страшные фрагменты истории.

Эту мысль мы пояснили во второй части:



Если государственность не определилась в том, что справедливо, а что нет, и подавляющее большинство тех, кто живёт на одну зарплату (тем более, если её размер не превосходит среднестатистической), не поддерживает государственность в её декларациях справедливости, подтверждаемых реальной политикой в местном, региональном и общегосударственных масштабах, то в репрессиях, которые становятся средством сохранения власти кланов правящей в государстве мафии, начинает выражаться сама государственная антинародная политика как таковая .

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Если же государственность определилась в понимании справедливости и поддержка общества есть, то «репрессии» как таковые не могут быть ни целью, ни главным содержанием политики, которому должно быть подчинено всё прочее, но репрессии могут быть в некоторых исторических обстоятельствах средством поддержки содержательно определённой политики развития культуры общества в процессе преодоления того или иного кризиса.



Какую политику развития культуры поддерживают нынешние либеральные репрессии? В какую сторону они ведут культуру нашего общества?

«СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ…»

Интересно, что начало возведения «Стены скорби» день в день совпало с месячной давности публикацией данных ВЦИОМ об отношении россиян к «сталинским репрессиям».

И хотя мы прекрасно понимаем, что это исследование для ВЦИОМ было неким госзаказом, который по идее должен был продемонстрировать осуждение большинством россиян репрессий — этого не получилось.

Данные таковы:



43% считают, что без репрессий нельзя было сохранить порядок в стране,



49% убеждены, что репрессии ничем нельзя оправдать.



И тогда возникает такое предложение: если общество по этому вопросу расколото пополам, если половина общества считает, что работники НКВД — это герои, которые спасали страну, уничтожая пятую колонну перед войной, выявляя предателей, диверсантов и вредителей, то почему бы тогда в Москве не поставить памятник Герою — работнику НКВД? Однако нельзя такой памятник не то что ставить, но в глазах очень многих «рукопожатных людей с хорошими лицами» такой вопрос даже задавать неприлично.

Получается, что в нашей стране можно ставить памятники людям, среди которых, безусловно, огромное количество предателей (просто по факту, по документам, которые сохранены, читайте, изучайте). Но нельзя ставить памятники тем людям, которые боролись с предательством внутри страны и выжигали его.

И ещё один момент. Всё это происходит в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Нам несколько раз докладывалось с самых высоких трибун, что этот год должен стать годом осмысления событий столетней давности и это осмысление должно привести к окончательному прекращению Гражданской войны, к примирению и согласию. Так неужели возведение «Стены скорби», оскорбляющей половину народа — это акт примирения и согласия? Да нет, совершенно очевидно, что дело обстоит ровно наоборот.

А теперь посмотрим, о ком скорбит либеральная часть общества около этой «Стены»?

А СУДЬИ КТО?

«О жертвах либерализма и его перспективах» http://inance.ru/2015/08/zertvi-liberalizma/

При открытии памятника Глава государства процитировал слова Натальи Солженицыной:

«Знать, помнить, осудить и только потом простить». Полностью присоединяюсь к этим словам, — сказал Путин (http://cupofnews.ru/98679-moskvichi-rasskazali-chto-dumayut-o-memoriale-stena-skorbihtml).

А член Совета Федерации, председатель Фонда памяти жертв политических репрессий Владимир Лукин заявил:

«Я мечтаю, чтобы будущие президенты — гаранты Конституции РФ — и будущие омбудсмены нашей страны приносили свою присягу народуименно здесь, у этой стены перед этими трагическими ликами».

А мы этого не хотим видеть. Кому они будут приносить присягу? Народу ли? Почему они берут на себя право судить Нашу Историю?

И хочется им напомнить монолог Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума»:

«А судьи кто? — За древностию лет

К свободной жизни их вражда непримирима,

Сужденья черпают из забыты́х газет

Времён Очаковских и покоренья Крыма;

Всегда готовые к журьбе,

Поют всё песнь одну и ту же,

Не замечая об себе: Что старее, то хуже.

Где, укажите нам, отечества отцы,

Которых мы должны принять за образцы?

Не эти ли, грабительством богаты?

Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,

Великолепные соорудя палаты,

Где разливаются в пирах и мотовстве

И где не воскресят клиенты‑иностранцы

Прошедшего житья подлейшие черты.

Да и кому в Москве не зажимали рты

Обеды, ужины и танцы?…(http://www.literaturus.ru/2015/08/monolog-chackogo-griboedov-chitat-tekst.html).

«Трагедия комедии и жизни Грибоедова» http://inance.ru/2015/01/griboedov/

Да, нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии массовых репрессий, о тех причинах, которые их породили (см. внимательно вторую часть http://inance.ru/2017/12/stena-skorbi-02/). Но это не значит, что нужно призывать к сведению счётов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния.

Этот мемориал — дурной пример. Наверное, рядом скоро появятся мемориалы жертвам «красного террора», «голодомора Украины» и «освободителям» из Третьего рейха, павшим на территории России во имя её освобождения от советского рабства. Вот куда ведёт поддерживаемая мемориалом тенденция.

Заметки на полях Возведение этого памятника имеет ещё один подтекст. Один из самых тревожных, на взгляд многих экспертов, сигналов — то, что называется это сооружение Стена скорби, что является калькой с известнейшей Стены плача. Видимо, это не может быть случайным, потому что и внешне это калька.



Собственно, ничего особенно авторского Франгулян не выдумал. Что же может стоять за подобного рода подражанием? Очевидно, что иерусалимская Стена плача — это место скорби для всех евреев мира в память об уничтожении Иудеи, разрушении храма Соломона, массовом убийстве иудеев Римской империей.



Нужно ли проводить такую аналогию с Советским государством, которое не могло состояться без участия евреев.



Ведь в революциях активнейшим образом участвовали евреи и после становления советского правительства многие из них вошли в его первый и последующие составы, а многие и многие другие евреи самоотверженно трудились во многих сферах советской культуры? Не будет ли это плевком в их сторону?

«Кто они — революционеры 1917 года» http://inance.ru/2017/10/revolyucionery-1917/

Подчёркивается, что это первый общенациональный монумент жертвам политических репрессий 30-х — 50-х годов. Вырезается период 20-х годов, который по накалу, несправедливости, жестокости репрессий значительно превосходил мифологизированные либералами 30-е.

Зато жертвам горбачёвской «перестройки» и ельцинских «рыночных реформ», число которых измеряется даже не миллионами, а десятками миллионов человек, мемориалов пока «не положено» — видимо «рожей не вышли». Не говоря уже про всё остальное (вспомним знаменитый «русский крест»).

Речь не о том, что одни жертвы «равноценнее», чем другие. Речь о том, что президент накануне выборов демонстрирует свою поддержку той «матрицы» отечественной истории, которая отрицает и диффамирует достижения её советского периода.

«Знать, помнить, осудить. И только потом — простить»?

Здесь ключевое слово — осудить. А судьи-то, извините, кто? Кто они, эта «совесть земли русской»? Вот эти, извините, «приватизаторы» 90-х и вся их «диссидентско-рукопожатная» обслуга, у многих из которых руки реально по локоть в крови? Хочет ли Путин стать соучастником этого «суда неправедных»? Или мы вскоре услышим и увидим от него нечто совсем иное? В любом случае, сидеть между двух или даже трёх стульев чаще всего приходится на штыках, а это — далеко не самая устойчивая властная позиция.

А теперь сравним наши цифры по репрессиям с цифрами других стран и тем, как там относятся к своей истории. И тут нашим либералам эта статистика не понравится.

ПОЛИТИКА ДРУГИХ СТРАН В ОТНОШЕНИИ РЕПРЕССИЙ

Возведение мемориала Стена скорби, что это, как не провокационный подарок нашим недругам, которые хотят уничтожить Россию? Посмотрите, как ведут себя другие страны, которые гордо чувствуют себя и в истории, и в современности — тот же Китай, например. Он что, много кается в репрессиях? Много монументов воздвигнуто в честь жертв «кровавого» Мао Цзэдуна? Китай делает всё совершенно правильно.



Даже если какая-то страна допустила какие-то негативные проявления своего исторического бытия, она ни в коем случае не должна это тиражировать, постоянно муссировать, каяться по этому поводу. Это путь в тупик. Это путь к тому, что наши недруги будут показывать на нас пальцами и говорить: вы смотрите, они сами признают, что они гнусны, подлы, что они от века убийцы.



Посмотрите, даже немцы после Второй мировой задвигают тему нацизма и своего покаяния за его зверства на задворки своей политической жизни (сейчас в тренде каятся потомкам советских воинов за невинно убитых солдат вермахта в Бундестаге — наш комментарий читайте http://inance.ru/2017/11/171120-26hronika/).

В этом ряду стоит и неумное решение с признанием вины за Катынь с опять-таки увековечиванием жертв-поляков, якобы павших от руки «преступных энкавэдэшников».

Про Катынь — смотрите ролик (он показывает некоторые механизмы управления лидером в обход его сознания):

Но если Катынский мемориал и биение себя в грудь по поводу Катыни зародились в другие годы, то в условиях нынешних, в условиях нескрываемо объявленной нам войны, это выглядит как-то иначе. Поэтому к прежним определениям — провокация и ложь — мы бы добавили ещё и предательство.

Если посмотреть на главных защитников «прав человека» в мире — США и Евросоюз, то у них, оказывается, есть свои скелеты в шкафу. А иногда их там целые горы, но «мировое сообщество» сознательно это замалчивает, не даёт этому протиснуться в СМИ, закрывает на это глаза и не оправдывается.

Достаточно вспомнить несколько исторических примеров тех же репрессий за рубежом, о которых страны не говорят, не вспоминают и уж тем более не ставят памятники.

Стоит ли говорить о колонизации Америки и истреблении индейцев? Ряд индейских организаций и историков в США утверждают, что численность индейцев с 1500 года до 1900 года сократилась с 15 млн до 237 тыс. человек — и в этом были замешаны не только Штаты, это ведь и было то самое «цивилизованное общество».

Получается, что демократия за несколько веков истребила действительно миллионы людей, живших на давно освоенной ими территории, а в «политических репрессиях» виноват только СССР и лично Сталин. Как ловко!

Великая французская революция стала образчиком той «свободы, равенства и братства» (масонский лозунг времён революции), за которую яростно борется то самое «мировое сообщество». Эти самые «Свобода, равенство, братство» по разным данным погубили в то время до 2 млн мирных граждан Франции и около 2 млн солдат, участвовавших в сражениях. Хороший пример репрессий, но Франция не стремится увековечивать этих жертв.

Свой скелет прячет и Англия, которая боролась и подавляла ирландцев, шотландцев, подминая их под себя. В середине XVII-го века треть всего населения Ирландии была истреблена в ходе гражданских войн, подавлений и репрессий.

Мировые революционеры — «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…» http://inance.ru/2017/11/mirovye-revolyucionery/

Оливер Кромвель — тот самый полководец, который уничтожал ирландцев и шотландцев, а после — стал королём и этих территорий, и Англии в целом, установив по факту пожизненную личную диктатуру и казнив прежнего короля (читайте нашу статью — http://inance.ru/2017/11/mirovye-revolyucionery/).

Однако, какой памятник стоит в Туманном Альбионе — побеждённым тогда или победителю? Конечно, Кромвелю. Если эти примеры можно счесть далёкими от современных дней, то более «свежий» пример.

Запад больше всего нагнетает обстановку своей купленной пропагандой относительно так называемого «большого террора» в СССР — 1937 — 1938 годов, когда был самый пик преследований якобы миллионов ни в чём неповинных людей.

Но «мировое сообщество» по привычке ищет мельчайшую соринку в нашем глазу, а в своём не видит не то что бревно — целый лес.

В те же 1937 — 1938 годы в США разгоралась трагедия Великой депрессии (которая шла с 1929 по 1939 годы, но в этот период был самый пик), выходом из которой для США стала Вторая мировая война.

«Управляемый кризис 1929 года в США или как крах и панику превратить в дивиденды» http://inance.ru/2016/10/161025-upravlyaemiykrizis1929/

Самые незащищённые слои подверглись таким своего рода классовым репрессиям — рабочие теряли места, вынуждены были голодать, переезжать с детьми в поисках работы, люди умирали на улицах от голода. Огромное количество здоровых мужчин и женщин предпочитали «выйти в окно» — по городам прошлась волной суицидальная эпидемия, рождаемость резко снизилась.

В 1932 году в Детройте полиция и частная охранная служба Генри Форда расстреляла шествие голодающих рабочих, которые проводили голодный марш. Было убито пять человек, десятки ранены, неугодные были подвергнуты репрессиям. Но сегодня о преступлениях Америки против своих же граждан — забыли, был мировой кризис, и всё — говорят они. Есть только те преступления, которые мог совершить кто-то другой.

США намеренно скрывают реальное количество жертв Великой депрессии, но некоторые исследователи пытались эту цифру вычислить — с учётом тенденций демографического роста в разных странах за тот промежуток времени, динамики рождаемости в США, начиная с окончания Первой мировой войны и до начала Второй мировой, с учётом объёма миграционных потоков — «не досчитались» около 7 млн человек (https://mikle1.livejournal.com/674402.html, http://old.artyushenkooleg.ru/index.php?cID=297).

Ну, а дальше началась Вторая мировая война, когда японцы напали на базу Перл-Харбор. В Америке началась паника, доходящая до паранойи. Помните истории про «депортации народов», в частности, крымско-татарского? Это происходило в СССР во время войны, которая велась на нашей территории. На территории США военных действий не велось, однако депортации и концентрационные лагеря — были.

«Они — опасный элемент. Нет способов, чтобы определить их лояльность. Не имеет никакого значения, являются ли они американскими гражданами — они всё равно японцы. Американское гражданство не говорит о лояльности.



Мы всегда должны проявлять беспокойство по поводу японцев, пока они не стерты с лица Земли», — сказал после разгрома Перл-Харбора на экстренном заседании Конгресса генерал Джон Де Уитт, который командовал Западным военным округом.

Тогда-то и начались репрессии в США — каждый японец в глазах американцев стал врагом, который собирает информацию, а потом сдает её правительству Японии.

В 1942 году на территории семи штатов были возведены 10 концентрационных лагерей. Они были поставлены, как правило, в пустынях или индейских резервациях, обустроены наспех сколоченными бараками без водопроводов, отопления и канализации.

Надо сказать, что, кроме японцев, преследовались и немецкие эмигранты, и часть латиноамериканцев — они тоже были обвинены в симпатиях к врагу. В итоге только по официальным данным в лагеря были сосланы около 120 тыс. японцев и тех, у кого была хоть 1/16 часть японской крови.

Однако эти данные официальны со стороны США — японская сторона считает, что они занижены, как минимум, в два раза. А где памятники этим японцам?



А нет их. И у нас нет памятников выселению. Но у нас оно хотя бы было оправдано войной на нашей территории и реальным переходом на сторону врага подавляющей части мужского населения этих народностей.

«Евровидение 2016 и Выселение крымских татар в 1944 году — причины и последствия» http://inance.ru/2016/05/tatari/

Поэтому возникает вопрос: Тогда почему же на Западе стоят памятники всем, кроме репрессированных и убитых, а у нас наоборот — только и стремятся увековечить жертв «политических репрессий»? И почему Медведев подписывает такие постановления и концепции?

На Западе люди-то умные — никто себе голову не посыпает пеплом. Представьте, если они будут рассказывать ученикам или снимать фильмы про зверства собственных правителей. Как же рассказывать потом об «Отцах основателях» «блистающей мечты человечества»?

У них же Наполеон кто? Национальный герой. Хотя он за 15 лет своего правления пролил столько крови, что там не то, что Сталин — Ленин со Сталиным и все остальные вместе отдыхают.

«Четыре мировых войны (часть 1): Наполеоновские войны — Первая мировая война XIX века» http://inance.ru/2017/08/mirovie-vojny-1/

Вообще, когда у нас говорят про сталинские репрессии, особенно на Западе — они бы там посидели, помолчали — пускай лучше расскажут, сколько сотен тысяч, если не миллионов, было уничтожено во время так называемых инквизиций, когда еретиков сжигали сотнями на кострах. И сколько было уничтожено во время так называемых религиозных войн, например, гугенотов во Франции или кальвинистов в Швейцарии, или тех же лютеран в Германии.

Прежде чем говорить о кровавом коммунистическом режиме и сталинизме — посмотрели бы на себя, на свою католическую церковь, и на то, как они расправлялись с несогласными.

И в этом смысле нам непонятно — что у нас носятся с этой темой репрессий? Её давно пора закрыть. Ну, давайте Медведев ещё подпишет, чтобы увековечили память жертв «опричного террора» Ивана Грозного и выплатили компенсации их потомкам. Ну, делать что ли нечего больше? У нас что ли есть развитая экономика, нет проблем в медицине и образовании, хорошие дороги, особенно, на селе?

Почему на Западе не мусолят эти свои темы?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Стена скорби» — этот мрачный Диснейленд является ничем иным как ответом «пятой колоны» на «Бессмертный полк». Это памятник-приговор, прививающий народу-победителю комплекс стыда и неполноценности с выходом на последующих политический суицид. Плюс вечное покаяние, непрерывный исторический прессинг, чтобы устроить нации коллективное наказание за уничтожение в 1937 году «перманентных революционеров». Потому мемориал — это средство разжигания общественного конфликта по политическому признаку, не говоря уже о том, что ещё и сам по себе — средство либеральных репрессий.

Вот уже и Польша готовится предъявить нам иск на сотни миллиардов долларов в отместку за её социалистическое развитие (помимо сноса памятникам совестским воинам, погибших за её освобождение), и Прибалтика не отстаёт…



После открытия памятника жертвам сталинской законности ещё несколько близких и далёких стран предъявят нам свои требования контрибуций. Все гиены политической карты мира оживились. Нас снова волокут на «гноище» коллективного покаяния за нашу историю, за индустриализацию, за Победу 1945 года!

Но до конца не понятно, кому и зачем нужно, чтобы в центре нашей столицы был хмурый и мрачный памятник, угнетающий одним своим видом?

В период военного и экономического шантажа со стороны США вместо «Стены плача» логичнее было бы поставить на проспекте имени творца водородной бомбы Сахарова (пусть он даже был диссидентом и агентом влияния Запада, но при этом никто не отрицает его великих научных заслуг, и это тоже наша история) коллективный памятник создателям и разработчикам советского атомного оружия, учёным, инженерам, управленцам.

А на будущее хотелось бы, чтобы в дальнейшем по поводу возведения такого рода объектов наша власть, которая рукой президента подписала ещё два года назад указ о возведении этой «Стены скорби», советовалась бы всё-таки с народом. В конце концов по Конституции у нас источник власти — народ. Существует такой механизм народного волеизъявления, как референдум по значимым вопросам, а вопрос, подобный возведению «Стены скорби», общество считает вопросом значимым. Только так власть сможет избежать подозрений в том, что её часть (и значительная часть, и влиятельная часть) намеренно занимается провокациями, разжиганием конфликтов, намеренно повышает градус ненависти в обществе.

После гибели СССР вся наша страна была покрыта болотом клеветы и лжи. Мазалось дёгтем всё: революция 1917 год, Ленин и Сталин, коллективизация, индустриализация, достижения в культуре, великая Победа в Отечественной войне, партия, политика СССР, жизнь советских людей.



К усилиям наших извечных западных врагов добавились доморощенные — Солженицын, Волкогонов, Радзинский, Сванидзе, Рой. Медведев, Млечин и иже с ними — целый легион лжеписателей и лжеисториков.

«Как только рухнул Советский Союз — писал Зиновьев в «Русской трагедии» —…нас стали преподносить в самом ужасающем виде как дураков, уродов, воров, холуев, бездарностей, преступников и т.д. Достижения прошлого, ещё не так давно потрясавшие мир, стали сознательно замалчиваться и разворовываться… Сложилась устойчивая линия. — не только извратить коммунизм и превратить его в сознании людей в некое исчадие ада, но и вообще вычеркнуть из истории все следы его реальной роли, приписав врагам всё то положительное, что он сделал, и приписав ему все отрицательное, что вообще происходило и всё плохое, что творили сами его враги».

Фальсифицирование истории направлено на то, чтобы полностью изъять русских как особый великий народ из истории человечества.

Над этим стоит задуматься всем.