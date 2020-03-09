Об убийстве Троцкого. Часть 1

Никаких «личных» причин ненавидеть и мстить Троцкому у Сталину не было. Троцкий не уводил у Сталина жену, чтобы говорить о «личных» причинах. Они были противниками — да, но противниками политическими , а вовсе не личными. Политика же касается не личных выгод, а интересов общественных классов . Троцкий своей идеологией и политикой (получившей название «троцкизм») отражал классовые интересы реакционной части мелкой буржуазии, боящейся социализма и скатывающейся к фашизму, под крыло крупного капитала. Сталин же был твердым большевиком, убежденным марксистом, ленинцем, и своей большевистской политикой твердо проводил в жизнь классовые интересы пролетариата.

Однако эти «причины» иначе как высосанными из пальца назвать никак нельзя. И вот почему.

На самый главный вопрос любого следствия «кому выгодно?» (в данном случае — кому выгодна смерть Троцкого) фашистская пропаганда, как известно, отвечает так: лично Сталину, который ненавидел и мстил Троцкому, и большевистскому руководству СССР.

Прежде всего тем, что в нем кратко изложена вся правда об убийстве Троцкого , то, что было на деле , а не то, что придумано много лет спустя и навязывается нам сегодня буржуазной пропагандой. В тексте статьи отчётливо показывается, насколько далеки были большевики от заказа и осуществления этого убийства, с лёгкой руки хрущёвцев приписываемого сталинскому руководству.

Один из наших читателей прислал в редакцию РП скан газеты «Правда» № 235 от 24 августа 1940 г. со статьёй-сообщением о смерти Троцкого . Редакция РП решила разместить этот скан, распечатав для удобства чтения оригинальный текст.



Потому противостояние Сталина и Троцкого есть не личная схватка, как это любит подавать буржуазная пропаганда, а выражение борьбы классов, борьбы освободившегося от гнета капитала рабочего класса и умирающего класса буржуазии, стремящегося вновь загнать свободный рабочий класс в наёмное капиталистическое рабство.



Это бесспорный факт, который доказывается всей деятельностью Сталина и всей деятельностью Троцкого, если изучать их действительно научно, т.е. с позиций исторического материализма, с классовой позиции рабочего класса.

Теперь о «выгоде» советского сталинского руководства, якобы заинтересованного в смерти Троцкого. Отношение советского народа к Троцкому ярко выражено в нижеприведённой статье, но на этом всё.



Никто в сталинском руководстве не делал ставки на убийства лидеров IV Интернационала (троцкистского Интернационала), в том числе на убийство Троцкого, ни как на решающую акцию пресечения деятельности этой организации, ни как на акцию возмездия.



Убийства из-за угла — это вообще не методы большевиков, это методы самих троцкистов. Здесь достаточно вспомнить убийство троцкистами и их единомышленниками, зиновьевцами и бухаринцами, С. М. Кирова, А. М. Горького и его сына, В. Р. Менжинского и других большевиков, неопровержимо доказанные открытыми судебными процессами второй половины 30-х годов.

Большевики вообще отрицательно относились к индивидуальному террору как методу политической борьбы — разъяснений В. И. Ленина на этот счет множество. Зато мелкобуржуазная демократия — эсеры, анархисты, троцкисты и др. постоянно использовали его в столкновениях со своими политическими противниками.

Почему большевики отрицали индивидуальный террор как метод политической борьбы?

А потому что действующими силами в истории для них всегда были массы, общественные классы, а не личности. Большевики отлично понимали, что жизнь или смерть какой-то конкретной личности ничего не изменит в истории, зато всё могут изменить многомиллионные массы трудящихся, осознавших свои классовые интересы и знающие, как их достичь.



Применительно к Троцкому это означало, что не Троцкий сам по себе опасен, а выдвинутые им идеи и предложенные им методы борьбы с революционным рабочим классом, которые мгновенно взяла на вооружение мировая реакция — фашизм.



С помощью этих троцкистских идей и методов, суть которых – под прикрытием красивых фраз тотальная ложь и использование людей против их воли (популярная ныне у буржуазии «манипуляция сознанием»), капиталистам удавалось тонко обманывать малосознательную часть рабочего класса и трудящихся, дезориентировать их политически и затем использовать к своей выгоде, для укрепления собственного господствующего положения и сохранения капиталистической системы.

По той же самой причине не годится и месть в качестве «объяснения» причины убийства Троцкого. В такую «причину» поверит разве что совершенно убогий умом человек, не обремененный даже минимальными знаниями истории СССР и коммунистического движения.

За что Сталину и сталинскому ЦК было мстить Троцкому?

К 1940 году Троцкий давно был уничтожен политически, все его идеи потерпели полный крах, а предсказания превратились в пыль — их растерла в порошок сама историческая действительность, показавшая, кто был прав — сталинский большевистский ЦК, под руководством которого СССР, несмотря на активное противодействие капиталистического окружения, превратился в могучую социалистическую державу, на всех парах движущуюся к коммунизму.



Успехи сталинского СССР демонстрируют несостоятельность идей троцкизма так же, как опыт Торичелли демонстрирует абсурдность отрицания существования атмосферного давления.



После 1930-х годов единственным условием и кормовой базой локального и преходящего существования гнилых и нелепых идей Троцкого является тотальная ложь об СССР и большевизме.

Троцкий к 1940 году был уже ничем — злобной бессильной шавкой, лающей из подворотни на титана — советский социализм. Отвлекать кадровые ресурсы и тратить громадные средства на организацию убийства этой шавки в момент, когда страна стоит перед серьезной угрозой войны, в большевистском ЦК, где дорожили каждым человеком, считали каждую копейку и экономили каждый болт, стремясь направить всё для укрепления обороны страны, не стал бы никто, и прежде всего Сталин, для которого общественные интересы всегда были многократно выше личных (по сути, личных интересов для Сталина и не существовало).

Легенды о заказных убийствах, организуемых сталинским руководством по всему свету, усиленно распространяются фашистской пропагандой и ее пособниками — троцкистами, в том числе позднесоветской и постсоветской контрой.



Однако никаких серьезных доказательств тому никогда не приводится — одни сплошные «мнения», фальшивки и подлоги, которые не стоят ни гроша. Ровно наоборот, действительные и бесспорные факты не оставляют от этой легенды камня на камне.

Например, сейчас заявляется, что Рамон Меркадер, испанский коммунист, и есть тот самый убийца, ударивший Троцкого ледорубом и назвавшийся при задержании Жаком Морнаром Вандендрайшем (есть и другие переводы этой фамилии на русский язык, например, Вандендреш, Ван Ден Дреш, Вандендрешед и др.), и что его за этот «подвиг» Советское правительство высоко наградило — присвоило звание Героя Советского Союза.



Однако приказ о присвоении Рамону Меркадеру звания Героя Советского Союза с вручением ему золотой звезды и ордена Ленина вышел 31.05.1960 г., то есть в период правления Хрущева, а отнюдь не Сталина. Это Хрущев посчитал действия Меркадера героическими, но не сталинский ЦК.



Причем, совершенно неизвестно пока, какие именно это были действия, за что награждён Меркадер хрущевцами, за что на самом деле он сидел и сидел ли вообще.

Все это есть тема особого беспристрастного исследования, а вовсе не одиозного буржуазно-фашистского поклепа на сталинское руководство, который мы видим во всех современных «справочниках», «энциклопедиях», «научных» статьях, журналистских «расследованиях» и прочих «источниках», которые всерьез воспринимать нельзя из-за дичайшего количества лжи, которое они содержат.

На сегодняшний день, хотя прошло, как минимум, 30-лет самого интенсивного обмусоливания данной темы, ни одно исследование не предъявило ни одного бесспорного факта, доказывающего, во-первых, что убийца Троцкого — это Рамон Меркадер, а не кто-то другой, и во-вторых, что убийца действовал по приказу советского сталинского руководства или вообще имел какие-либо контакты с ним.

Мы абсолютно убеждены, что это не случайно. Такие бесспорные факты и не могут быть предъявлены! Потому что и первое, и второе – ложь.

О ложности второго мы уже говорили выше в данной статье. Что касается ложности первого – что убийцей Троцкого является якобы ни кто иной, как Рамон Меркадер, то, во-первых, это прямо вытекает из ложности второго, и во-вторых, историко-аналитическая группа РП в ходе расследования данного события вскрыла неоповержимые факты, доказывающие, что человек, убивший Троцкого и сидевший за это убийство в тюрьме, не является Рамоном Меркадером (результаты исследований РП будут представлены в следующих частях настоящей статьи) и что статья в газете «Правда», текст которой предлагается нашим читателям, отражает действительно происходившие тогда исторические события.

Сталинская «Правда» пишет правду! А то, что сегодня нам внушает буржуазная пропаганда в лице всяких «историков» и «журналистов», есть полнейшая ложь!

По сути, сегодня основным «источником» для буржуазной пропаганды в вопросе убийства Троцкого являются так называемые «мемуары» высокопоставленного советского разведчика Павла Судоплатова, где, в частности, заявляется, что он якобы лично руководил некой операцией «Утка» по убийству Троцкого и действиями ее непосредственного исполнителя — Рамона Меркадера.



Но эти «мемуары» — абсолютная подделка, творчество американского фашистского агитпропа, не имеющая к П. Судоплатову, никакого отношения.



П. Судоплатов, один из выдающихся советских чекистов-большевиков, попал под каток хрущевских репрессий (о которых, кстати сказать, нынешние «историки» и «исследователи», предпочитают почему-то не вспоминать!), но не сдался, не уступил классовому врагу, а остался верным сыном своей Советской страны, настоящим коммунистом-большевиком.



Приписать такому несгибаемому человеку подлую, одиозную ложь на СССР, советскую страну и ее большевистское руководство — мечта всех антикоммунистов и фашистов. Что и сделала американская фашистская пропаганда, тем более, что у неё нашёлся неплохой помощник в семье самого П. Судоплатова — его сыночек, «историк» разведок, с мозгами, насмерть промытыми перестроечным либерализмом.



Быстренько были состряпаны «мемуары» П. Судоплатова — фигуры немалой величины в советской разведке сталинского времени, которые почему-то сначала вышли на английском языке и только потом были переведены на русский, и, к тому же, почти слово в слово повторяли известные «разоблачения» Д. Волкогонова, записного враля-антисоветчика. (Подробнее о «мемуарах» Судоплатова и о том, как работает фашистский агитпроп, как он штампует фальшивки – в следующих частях нашей статьи.)

Выгоды в физическом устранении Троцкого ни советскому руководству, ни Сталину не было никакой. Они прекрасно знали об отсутствии (и невозможности!) единства в движении троцкистов с первых дней создания IV Интернационала. Троцкисты сами не делали из своей внутренней борьбы никакого секрета.



Слухи о том, что Сталин считал роль Троцкого в движении троцкистов решающей, есть продукт непомерно завышенной самооценки самого Троцкого, который настолько потерял всякую адекватность, что без зазрения совести выставлял себя лидером Великой Октябрьской революции, отодвигая В. И. Ленина на второй план.

Серьёзный раскол 1939-40 гг. в IV Интернационале произошёл не по причине смерти Троцкого, а еще до смерти Троцкого. Немалую роль в этом сыграли и материалы открытых процессов на троцкистскими террористами во второй половине 30-х годов в СССР, которые ярко показали истинные цели всего троцкистского движения и его тесную связь с мировым фашизмом.



В результате этого раскола уже к началу 1940 года около 40% троцкистов отошли от Троцкого, весной-летом дробление IV Интернационала, таяние его рядов, массовое разочарование, разброд и шатание в нём продолжились. Троцкий стремительно превращался в «верховного главнокомандующего без армии».

Единого и стабильного центра принятия решений у троцкистов не существовало (он существовал только в фантазиях Троцкого). На этом фоне приписываемый троцкистами сталинскому руководству якобы ажиотажный приказ (май 1940 г.) активизировать всю агентурную сеть за рубежом и непременно и срочно, не считаясь с тратами и рисками, убить Троцкого выглядит просто крайним тупоумием, а сталинское ЦК глупых приказов не отдавало – в этом его никто никогда упрекнуть не мог.

Но у Троцкого и его ближайших пособников действительно были очень серьёзные основания опасаться покушений на свою жизнь. Однако не со стороны «вездесущих агентов НКВД», а со стороны своих собственных бывших сторонников, троцкистов, которых Троцкий всегда использовал втёмную и часто предавал, чего ему многие из них простить не могли. Мифы же о якобы готовящихся на Троцкого «спецоперациях НКВД» распространялись самим Троцким в надежде получить правительственную охрану от покушений его же бывших сторонников.

Для Троцкого и троцкистов такое было в порядке вещей: широко применяя преследования и грязные убийства политических оппонентов, совершая их «под чужим флагом», троцкисты свои и не только свои преступления постоянно приписывали большевикам, чтобы очернить их в глазах трудящихся масс.



То же самое они пытаются провернуть и с убийством самого Троцкого: прихлопнул его один из своих, из троцкистов, а сваливают вину за убийство – на большевиков, на Сталина и советское руководство.

Однако, ложь – это не правда, у лжи, какой бы она ни была искусной, всегда «концы не сходятся», всегда существует множество фактов и фактиков, которые ее опровергают и показывают иное – то, что происходило на самом деле. Ниже в статье мы укажем такие факты и фактики, которые полностью разоблачают фашистско-троцкистскую байку об убийце Меркадере, испанском коммунисте, действовавшем по приказу Сталина.

Но сначала наш читатель должен знать, что действительно произошло в Мексике 20 августа 1940 г.

Итак, статья газеты «Правда»:

СМЕРТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ШПИОНА Телеграф принес известие о смерти Троцкого. По сообщению американских газет, на Троцкого, проживавшего в последние годы в Мексике, было совершено покушение. Покушавшийся — Жак Мортан Вандендрайш — один из ближайших людей и последователей Троцкого. В могилу сошел человек, чье имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире, человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда — большевистской партии. Господствующие классы капиталистических стран потеряли верного своего слугу. Иностранные разведки лишились долголетнего, матерого агента, организатора убийц, не брезгавшего никакими средствами для достижения своих контрреволюционных целей. Троцкий прошел длинный путь предательства и измены, политического двурушничества и лицемерия. Недаром Ленин еще в 1911 году окрестил Троцкого кличкой «Иудушка». И эта заслуженная кличка навсегда осталась за Троцким. Троцкий начал свою политическую деятельность как меньшевик-антиреволюционер. Уже в 1903 году, на втором съезде РСДРП он яростно выступает против Ленина, отстаивая и поддерживая взгляды Мартова и других антиреволюционных меньшевистских лидеров. Вскоре, к началу русско-японской войны, Троцкий еще откровеннее показывает свое лицо отступника и антиреволюционера. Он скатывается на позиции махрового оборончества, то есть защиты «отечества» царя, помещиков и капиталистов. Революцию 1905 года Троцкий встретил пресловутой теорией «перманентной» революции. Это была теория разоружения пролетариата, демобилизации его сил. После поражения революции 1905 года Троцкий поддерживает меньшевиков-ликвидаторов. Владимир Ильич Ленин так писал тогда о Троцком: «Троцкий повел себя как подлейший карьерист и фракционер.… Болтает о партии, а ведет себя хуже всех прочих фракционеров». Троцкий явился, как известно, организатором августовского антиреволюционного меньшевистского блока всех групп и течений, выступавших против Ленина. Начавшуюся в августе 1914 года империалистическую войну Троцкий встретил, как и следовало ожидать, на той стороне баррикад — в стане защитников империалистической бойни. Он прикрывал свою измену пролетариату «левыми» фразами о борьбе с войной, фразами, рассчитанными на обман рабочего класса. По всем важнейшим вопросам войны и социализма Троцкий выступал против Ленина, против большевистской партии. Все возрастающую силу влияния большевиков на рабочий класс, на солдатские массы после февральской буржуазно-демократической революции, огромную популярность лозунгов Ленина в народных массах меньшевик Троцкий расценил по-своему. Он вступил в нашу партию в июле 1917 года вместе с группой своих единомышленников, заявив, что он «разоружился» до конца. Последующие события показали, однако, что меньшевик Троцкий не разоружился, ни на минуту не прекратил борьбы против Ленина и вошел в нашу партию для того, чтобы взорвать ее изнутри. Уже через несколько месяцев после Великой Октябрьской революции весной 1918 года Троцкий вместе с группой так называемых «левых» коммунистов и левых эсеров организует злодейский заговор против Ленина, стремясь арестовать и физически уничтожить вождей пролетариата Ленина, Сталина и Свердлова. Как и всегда, сам Троцкий — провокатор, организатор убийц, интриган и авантюрист — остается в тени.



Его руководящая роль в подготовке этого злодеяния, к счастью неудавшегося, полностью вскрывается лишь через два десятилетия, на процессе антисоветского «правотроцкистского блока» в марте 1938 года. Только через двадцать лет грязный клубок преступлений Троцкого и его приспешников был окончательно распутан. В годы гражданской войны, когда страна Советов отражала натиск многочисленных полчищ белогвардейцев и интервентов, Троцкий своими предательскими действиям и вредительскими приказами всячески ослаблял силу сопротивления Красной Армии, ввиду чего ему было воспрещено Лениным посещать Восточный и Южный фронты. Общеизвестен факт, когда Троцкий в силу своего враждебного отношения к старым большевистским кадрам пытался расстрелять целый ряд неугодных ему ответственных коммунистов-фронтовиков, действуя этим на руку врагу. На том же процессе антисоветского «правотроцкистского блока» был перед всем миром вскрыт весь предательский, изменнический путь Троцкого: подсудимые на этом процессе, ближайшие сподвижники Троцкого, признались, что и они и вместе с ними и их шеф Троцкий уже с 1921 года были агентами иностранных разведок, были международными шпионами. Они во главе с Троцким ревностно служили разведкам и генеральным штабам Англии, Франции, Германии, Японии. Когда в 1929 году советское правительство выслало из пределов нашей родины контрреволюционера, изменника Троцкого, — капиталистические круги Европы и Америки приняли его в свои объятия. Это было не случайно. Это было закономерно. Ибо Троцкий уже давным-давно перешел на службу к эксплуататорам рабочего класса. Троцкий запутался в своих собственных сетях, дойдя до предела человеческого падения. Его убили его же сторонники. С ним покончили те самые террористы, которых он учил убийству из-за угла, предательству и злодеяниям против рабочего класса, против страны Советов. Троцкий, организовавший злодейское убийство Кирова, Куйбышева, М. Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний. Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя в могилу с печатью международного шпиона и убийцы на челе.

О. Зотов, Л. Сокольский



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