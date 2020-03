Об убийстве Троцкого. Часть 2.2

Войдя в спальню и произведя серию контрольных очередей по кровати Троцкого, злоумышленники покинули помещение и приступили к минированию дома и прочих объектов виллы.

Всего по спальне Троцкого злоумышленники произвели около трёхсот выстрелов из пулемётов и другого стрелкового вооружения. Закончив с минированием, они покинули виллу и скрылись в неизвестном направлении.



Вместе с ними виллу покинул охранявший её в эту ночь 25-летний американский гражданин Р. Харт, член СРП, приехавший меньше двух месяцев назад из США на должность одного из секретарей-охранников Троцкого. (Хансен, секретарь Троцкого, сообщая эти подробности, утверждает, что выбор и назначение Харта на эту должность были для того большой неожиданностью и связаны с исключительной преданностью Харта делу партии и его готовностью выполнять самые трудные задания[15].)



Заложенные нападавшими взрывные устройства так и не сработали. Харт потом был убит. Его тайно погребённое тело было обнаружено спецслужбами Мексики через месяц.

На фото 1: мексиканские полицейские дают пояснения по поводу того, как их связали напавшие на дом Троцкого налётчики.

На фото 2: полицейские демонстрируют обезвреженные взрывные устройства, заложенные налётчиками в доме.

Спрашивается, что это было? С одной стороны, это похоже на что угодно, только не на серьёзное намерение убить Троцкого.

В самом деле, допустим, что кто-то собирается убить спящего старика силами мотострелкового взвода головорезов с пулемётами и адскими машинами.



Далее, те, бесшумно, как сквозь масло, пройдя и нейтрализовав вооружённую до зубов внешнюю и внутреннюю охрану, забыв при этом захватить с собой фонарик, начинают поливать его спальню вслепую от живота из пулемётов, наобум рвать бомбы в помещении и не даже утруждают себя ни проверкой, находятся ли намеченные жертвы в помещении, ни проверкой, сделана ли «работа», а, уходя, закладывают бомбы, которые не взрываются.



Эту невероятную глупость даже обсуждать не стоит. Ежу понятно, что после бесшумной нейтрализации охраны вообще поднимать стрельбу не имело никакого смысла — можно было спокойно перерезать спящей жертве горло и скрыться. На крайний случай – убить выстрелом в голову в упор и спалить дом. Времени ушло бы в разы меньше, чем на всё то кино, что происходило 24 мая 1940 года на вилле Троцкого.

С другой стороны, нет никаких оснований и для версии, что кто-то просто решил «попугать» Троцкого. Масштаб и дерзость мероприятия, его подготовка и проведение не позволяют воспринимать ее всерьез.



Когда пугают, не желая убить, убеждаются, что объект нападения остался в живых, а не расстреливают помещение, где он находится, вслепую шквальным пулемётным огнём, не взрывают бомб, рискуя таки убить человека шальной пулей, осколками или взрывной волной.

Остаётся только третий вариант, единственно логичный — имитация покушения, организованная самим Троцким, или самопокушение, самострел. Характер «ранения» внука Троцкого полностью укладывается именно в эту версию.

Среди тысяч публикаций об этом «покушении», от толстенных книг до газетных статей, написанных на многих языках мира с мая 1940 года по настоящее время, нигде не упоминается, что «покушение на убийство» Троцкого было совершено в именно момент, когда в IV Интернационале шли крутейшие разборки между его ведущими силами, и известие об этом «покушении» оказало определённое давление на ее участников. И давление это было в пользу СРП.

На самом деле уши СРП торчат из каждой детали данного самострела. Даже упоминание Хансеном членства в СРП единственной жертвы инцидента говорит об этом. (Скорей всего Харт был специально отобран для участи «жертвенного ягнёнка» двумя месяцами ранее, кстати, сразу после того, как шахтманисты вышли из состава СРП, организовав новую партию, РПА, и между Шахтманом и Троцким развернулась публичная пикировка открытыми письмами со взаимной критикой.)

К слову, весь секретариат Троцкого, канцелярия, прислуга и охрана были отобраны сотрудниками СРП или являлись её членами. Никто без ведома руководства СРП не смог бы организовать самострел на вилле Троцкого. И никому, кроме неё, этот самострел не был нужен. (А это, как известно, главное правило любого следствия – ищи, кому выгодно.)

Разумеется, троцкисты обвинили в происшедшем коммунистов, в том числе мексиканских, НВКД и лично Сталина, причём сразу после инцидента. Полиция сначала, конечно, отрабатывает самострел как единственную вменяемую версию события, но затем, идя на поводу у троцкистской антисоветской истерии, начинает поиски «агентов ГПУ», которых в течение двух предыдущих лет Сталин якобы посылал разными путями в Мексику с единственной целью убить Троцкого.



Об одном из них, «хорошо известном убийце ГПУ» под именем американца Джорджа Минка, Шахтман писал ещё в апреле 1938 года[16]. (Несмотря на то, что ГПУ ещё в первой половине 1930-х гг. стала частью НКВД и более не носило название ГПУ, троцкисты упорно продолжали именовать НКВД – «ГПУ».) Мексиканская полиция начинает розыск этого Минка[17]. Идёт охота и на других подобных «призраков».

В июне совершается даже ряд арестов: арестовано 27 членов Мексиканской Компартии (МКП). Ее руководство 23 июня 1940 года выпустило официальное заявление, что никто из членов партии к нападению на дом Троцкого не причастен, а все нападавшие были «неконтролируемыми элементами и провокаторами»[18].



Сам инцидент МКП совершенно справедливо охарактеризовала как «театральное покушение». Тем не менее, вопреки всякому здравому смыслу полиция ищет «советских убийц», а также их сообщников среди коммунистов. (Удобный повод «наезда» на коммунистов, верно?



Троцкисты на подобных провокациях специализировались издавна.) Попутно ФБР ведёт своё расследование: в деле замешан американский гражданин, который сначала исчез, а позднее был обнаружен убитым.

Троцкий же под видом сотрудничества с расследованием «покушения» на себя любимого сливает Госдепу информацию о мексиканских коммунистах.

«На протяжении июня — июля Троцкий продолжал встречаться с сотрудником американского консульства Макгрегором, которому он рассказал о свидетельствах, собранных им по делу о покушении. Он сообщил Макгрегору названия сталинистских изданий в Мексике, а также имена политических и рабочих лидеров и правительственных чиновников, связанных с Мексиканской компартией.



В частности, он заявил, что в ЦК этой партии работает один из ведущих агентов Коминтерна — Карлос Контеро.» [19]

Вот вам и липовая декларация Троцкого о недопустимости кооперации с классовым врагом!

К слову, в данном отрывке троцкисты сами раскрывают смысл приведённых нами выше признаний Морнара, убийцы Троцкого, об источниках финансирования Троцкого. Морнар, напомним, посоветовал спросить о них у «консула одного крупного иностранного государства, часто посещавшего виллу». А посещали виллу Троцкого, по признаниям самих троцкистов, сотрудники американского консульства.

Сотрудничает Троцкий и со спецслужбами Мексики, руководимыми Леонардо Салазаром[20], который, произведя ряд арестов мексиканских коммунистов, «достоверно устанавливает», что покушение возглавлял мексиканский коммунист, известный художник-монументалист А. Сикейрос.



На него объявляется охота, и в октябре 1940 года, уже после смерти Троцкого, Сикейроса выслеживают и арестовывают. Однако доказать ничего не могут (и немудрено!), и в апреле 1941 года, после полугода бесплодных допросов и судебных слушаний, Сикейроса выпускают. После этого Сикейрос немедленно покидает страну (по другим данным его высылают из страны).

В общем, самострел Троцкого повесить на мексиканскую компартию и лично на Сикейроса не удаётся. За убийство троцкиста Харта никто не осуждён, обстоятельства его смерти так и не покинули страниц лживых мемуаров и «независимых исследований». Через несколько лет, кстати, Сикейрос возвращается в Мексику, но никто ему претензий по данному теракту, закончившемуся убийством человека, не предъявляет и к даче показаний не привлекает.

Утки о «признаниях Сикейроса в налёте» с целью «выкрасть архивы Троцкого» (кому они нужны?) и «оказать на Троцкого давление с целью вынудить того покинуть страну» не выдерживают никакой критики. Однако троцкисты галдят об этих «признаниях» давно, ещё с 1940–50-х гг. Впоследствии, уже после смерти Сикейроса, они были опубликованы под видом главы в якобы его мемуарах под названием «Меня называли Лихим Полковником».



Но эту заведомую фальшивку мы разбирать не будем. Сикейросу для осуществления означенных целей (если бы он их действительно ставил перед собой!) не было никакого смысла устраивать весь этот шумный спектакль с терактом, поливать из десятков пулемётов спальню спящего Троцкого и минировать его дом (взрывные устройства не были муляжами!).

Однако троцкисты вопреки всякому здравому смыслу продолжают звонить на весь мир о том, что налёт на виллу Троцкого имел целью не «оказание давления» на Троцкого, а именно убийство Троцкого. И именно группой Сикейроса. Эту липу троцкисты втиснули в так называемые «мемуары Судоплатова», — сборник троцкистских фальшивок, о которых уже велась речь в первой части нашей статьи и более подробно будет рассказано в следующих ее частях.



Согласно этой липе, группа Сикейроса якобы имела задание от Судоплатова уничтожить Троцкого, но потерпела неудачу. Причём Сталин с Берией якобы держали под личным контролем исполнение «задания». В общем, вся ответственность за самострел Троцкого, в том числе и за убийство Р. Харта, в «мемуарах» снята с Троцкого и его людей и повешена на Сталина и советскую разведку. (Как обычно у троцкистов.)

Но эти все сказки троцкистов о майском налёте на дом Троцкого, растиражированные за десятки лет настолько, что о Сикейросе сегодня практически никто не знает ничего, кроме того, что он пытался убить Троцкого, — не более чем хорошая мина при плохой игре.



На самом деле рассказывать о «покушениях Сикейроса» даже сейчас может только либо троцкистский пропагандист, либо наивная жертва троцкистской пропаганды, которая вообще не удосужилась хотя бы поверхностно ознакомиться с деталями события.



А тогда — даже повариха Троцкого в первый же день после «покушения» проболталась в полиции о самостреле.[21] Болтушку, понятное дело, заткнули и уволили в этот же день[22], её показания стали достоянием гласности лишь через месяц на волне повальных арестов членов МКП, обвинявшихся троцкистами в налёте, и потонули в газетных утках о якобы признаниях арестованных…

Тем временем вилла Троцкого с прилегающей территорией претерпевает серьёзную реконструкцую: по периметру наращиваются стены и возводятся дополнительные вышки для часовых, внешние окна до середины закладываются кирпичами и становятся больше похожими на бойницы, чем на окна жилого дома, проводится сигнализация и т.д. и т.п.



Полиция удваивает патруль у стен дома-крепости, дополнительная внутренняя охрана выписывается из США. Всё готово к следующему «покушению».

А на одной из вновь возведённых башень убийцы троцкиста Харта прикрепили монументальную табличку с надписью по-английски, которая в переводе гласит: «В память о РОБЕРТЕ ШЕЛДОНЕ ХАРТЕ, 1915-1940, убитом Сталиным». (В общем, парень, в том, что тебя укокошили свои же подельники, конечно, Сталин виноват, а кто же еще?)



От самострела к настоящему убийству



Хансен, один из секретарей Троцкого, в августе 1940 года за считанные дни до убийства Троцкого пишет подробный очерк о происках ГПУ, где открыто, как уже доказанный факт, называет Сикейроса убийцей и сталинским наймитом и, между прочим, заявляет:

«Продолжающаяся истерика сталинистской прессы — это ни больше ни меньше как подготовка ГПУ ко второму, более тщательно подготовленному покушению. То, что это второе покушение неминуемо, есть несомненный факт. Сталин, потерпевший моральный и политический удар от первой попытки, просто обязан доказать, что он достаточно могуществен, чтобы привести в исполнение свои желания.



Там, где он уже потратил, как минимум, $10,000 на техническую подготовку первого покушения, он теперь потратит несравнимо больше. Жизнь Троцкого в опасности.» [23]

Ничего пророческого в концовке процитированного текста нет. Это скорее честно изложенные намерения, только приписанные другому лицу.

Американские троцкисты из СРП больше не нуждались в Троцком, который окончательно заигрался в единственного и неповторимого вождя. После очевидного самострела, он стал слишком примелькавшейся и отталкивающей фигурой.



К тому же, довольно дорогостоящей. Американские и мексиканские спецслужбы выжали из Троцкого всё, что им было надо, по максимуму, и если Троцкий думал, что его персону будут охранять, как зеницу ока, все спецслужбы мира, то он глубоко заблуждался. Он навяз им в зубах.

Никаких новых «разоблачений сталинизма» Троцкий уже давно не мог дать: разоблачение троцкистов на Московских процессах было настолько ошеломляюще бесспорным, а пространные оправдания троцкистов настолько жалкими, что ни одна партия IV Интернационала не рискнула открыто называть себя троцкистской.



Все троцкистские партии паразитировали на имени Ленина, а не Троцкого, а также на словах «коммунистический», «социалистический», «большевистский», «рабочий», «трудовой» и т.п. (Точно так же они продолжают действовать и сейчас, понимая, что все те подлости и предательства, которые они совершили, трудящиеся им никогда не простят.)

Кроме того, пока IV Интернационал переживал свой раскол, Германия завершила свой блицкриг в Европе, захватив Францию, и в августе 1940 года начала бомбардировки и морскую блокаду Великобритании.



Все европейские троцкистские партии, подыгрывавшие Гитлеру, практически прекратили своё существование или открыто перешли на сторону фашизма. Реалии текущего момента наглядно демонстрировали всю бессмысленность и лицемерность тезисов IV Интернационала. Ряд лидеров французских троцкистов 7 августа 1940 года выразил сомнение в актуальности существования IV Интернационала и открыто объявил о разрыве с ним. [24]

Задержимся на этом моменте повнимательнее, поскольку совпадение организации американскими троцкистами убийства Троцкого с изменением международного положения далеко не случайно.

Поражение Франции и изгнание из Европы Англии ознаменовали новый поворот во внешней политике США, для которой теперь вступление в войну было вопросом ближайшего будущего, причём стало ясно, что воевать теперь придётся против Оси. Набравшая силу фашистская Германия стала для США на тот момент опаснее ненавистного СССР.

28.06.1940 года Конгресс принимает так называемый Акт Смита, федеральный законодательный акт Соединенных Штатов Америки, определяющий как преступника любого, кто:

«сознательно или умышленно защищает, подстрекает, консультирует или преподает об обязанности, необходимости, желательности или правильности свержения правительства Соединенных Штатов или правительств каких-либо штатов, территорий, округов и владений вооруженным путём или с помощью насилия, или организации какого-либо объединения, которое обучает, консультирует или подстрекает к свержению, или всякого, кто стал членом или связан с какими-либо подобными объединениями.»[25]

Начинается обсуждение принятия Акта Вурхиса (был принят уже после смерти Троцкого 17.10.1940 г.) — по сути, закона об «иностранных агентах». Оба закона очень сильно ограничивают действие международных организаций на территории США. (Дальнейшие события — принятие Акта Вурхиса — после смерти Троцкого вынудили СРП формально выйти из IV Интернационала, а КП США — из Коминтерна.)

IV Интернационал всегда во все времена на деле проводил интересы наиболее реакционной мировой буржуазии — поэтому он и не имеет смысла как всемирное международное движение, поскольку эта мировая буржуазия непрерывно конкурирует между собой.



В реалиях Второй мировой войны смысл IV Интернационала — это предоставление рычагов влияния и продавливание интересов стран Оси, фашистских стран.



Поэтому, несмотря на то, что на словах IV Интернационал всячески дистанцировался от стран Оси и ратовал вроде как за «помощь СССР», он с Троцким во главе стал неприемлем для американской буржуазии, поскольку больше служил интересам германского фашизма, чем американского капитала. Громить его не было смысла, он был полезен американским империалистам, но только при условии их полного контроля над ним, что легко осуществлялось через СРП.

Убийство одиозного, зарвавшегося и уже ставшего излишним Троцкого имело и другую цель — с его помощью было несложно «перевести прицел» репрессивного аппарата США на КП США и подстегнуть предследование американских коммунистов.

Троцкисты США, традиционно паразитирующие на профсоюзах, прекрасно отдавали себе отчёт, что для них наступают довольно непростые времена. Вплоть до ухода на полулегальное положение.



Удовлетворять аппетиты «великого революционера» Троцкого из подполья никто не сможет. А выдавать горы демагогии и антисоветчины, прикрываясь марксистскими словами, многие могли не хуже Троцкого.



В общем, пора было ему «уходить на покой» и с этой стороны, со стороны своих единомышленников и подельников. Перемещаться, так сказать, из новостных сводок очередных скандалов и шитых белыми нитками провокаций в исторические справки и воспоминания верных соратников.

Найти среди ближайшего окружения Троцкого человека, готового в нужный момент совершить ликвидацию «вождя», для СРП не представляло труда: ведь она сама формировала это окружение! (Этот факт троцкистами не скрывается, а наоборот, всячески выпячивается[26].) СРП не нужно было проводить дорогостоящие операции по внедрению тайных агентов, опасаться их провалов и измен – все было в ее руках.

И этот человек нашёлся. Звали его, как мы уже знаем, Жак Морнар.

О. Зотов

