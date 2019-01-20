Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к нации в Белом доме.

Начал лидер американцев с гуманитарного кризиса на южных границах США, который должен быть решен немедленно. Трамп подчеркнул, что иммиграционная система США «сломана».

«78 тысяч американцев погибает от наркотиков, которые попадают в США из-за границы. Я хочу прекратить это, и прекратить сегодня. Я обещал, еще будучи кандидатом, что решу этот кризис, и я решу его так или иначе. Нашей иммиграционной системе должны завидовать по всему миру. И она не должна быть проблемой», — заявил Трамп.

Трамп также предложил, чтобы эмигранты и их дети могли подавать на гражданство США, находясь в своих странах. Но для этого, уверен он, нужна стена на границе. Затем он перешел к деньгам.

«Наш план — 800 млн долларов для гуманитарных целей, 850 млн долларов — для решения проблемы наркотиков», — подчеркнул глава Белого дома, ответив, что считает нужным закрыть часть границы.

Кроме того, президент предложил дать «мечтателям» — участникам программы DACA — 3 года находиться в стране, а также получать разрешение на работу.

DACA — это программа отложенной депортации для детей мигрантов, в обмен на финансирование стены. «Мечтателями, так в США называют бенефециаров DACA. По данным USA Today, средний возраст «мечтателей» составляет 25 лет. А средний возраст приезда в США — 6 лет. 97% из них заканчивают школу в Штатах, 900 из них отслужили в армии.

По итогу выступления стало известно, что лидер большинства в сенате Митч Макконелл (Республиканская партия) — наделен доверием президента представить этот план в конгрессе Штатов.

Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.

Напомним, что сейчас в США частично приостановлена работа правительства — «шатдаун» продолжается с 22 декабря 2018 года. Он возник из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на южной границе страны. Демократическая партия заявила, что никогда не одобрит выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели 5,7 млрд долларов.

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