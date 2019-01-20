“Праздник” непослушания
13:30. 20 января 2019 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Этап 1. "Режиссер" Красовский снял комедию про блокадный Ленинград. Фильму было отказано в выдаче прокатного удостоверения в России.
Этап 2. "Режиссер" Красовский выложил комедию про блокадный Ленинград на Ютуб. Ютуб удалил фильм за нарушение правил хостинга.
Этап 3. "Режиссер" Красовский грозится рекламировать другие копии этого фильма на Ютубе упорствуя в своих заблуждениях.
Забанят ли "режиссера" Красовского в "этой стране"?
Источник: colonelcassad.livejournal.com