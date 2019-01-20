“Праздник” непослушания

Этап 1. "Режиссер" Красовский снял комедию про блокадный Ленинград. Фильму было отказано в выдаче прокатного удостоверения в России.Этап 2. "Режиссер" Красовский выложил комедию про блокадный Ленинград на Ютуб. Ютуб удалил фильм за нарушение правил хостинга.Этап 3. "Режиссер" Красовский грозится рекламировать другие копии этого фильма на Ютубе упорствуя в своих заблуждениях.Забанят ли "режиссера" Красовского в "этой стране"?

Источник: colonelcassad.livejournal.com