Не факт. Выпуск №129

Жена русского скульптора Сергея Коненкова была известна едва ли не больше своего супруга. Многие работы Коненкова, за которые он получил имя «Русский Роден», изображают ее – Маргариту. В 1923 году Коненковы отправились в Нью-Йорк на выставку и неожиданно остались в США на целых 22 года. Как выяснилось гораздо позже, все это время Маргарита сотрудничала с советской разведкой. Ведущий Арарат Кещян узнает, какое отношение жена скульптора имела к американскому атомному проекту, а также разберется в непростых отношениях Маргариты и великого физика Альберта Эйнштейна.



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com