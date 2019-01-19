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Не факт. Выпуск №129

13:13. 19 января 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Жена русского скульптора Сергея Коненкова была известна едва ли не больше своего супруга. Многие работы Коненкова, за которые он получил имя «Русский Роден», изображают ее – Маргариту. В 1923 году Коненковы отправились в Нью-Йорк на выставку и неожиданно остались в США на целых 22 года. Как выяснилось гораздо позже, все это время Маргарита сотрудничала с советской разведкой. Ведущий Арарат Кещян узнает, какое отношение жена скульптора имела к американскому атомному проекту, а также разберется в непростых отношениях Маргариты и великого физика Альберта Эйнштейна.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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