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Дерипаска подал в суд на Зюганова, который назвал его бизнес «крупнейшей аферой»

19:12. 19 января 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

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Российский миллиардер Олег Дерипаска обратился в Тверской суд Москвы с иском о защите чести и достоинства к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Представители бизнесмена сообщили, что предприниматель требует от политика 1 млн рублей компенсации за его слова о «крупнейшей афере» на пленарном заседании Госдумы 9 января.

Тогда Зюганов заявил, что «алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера». «Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам», — отметил он. В своем выступлении политик также призывал «расследовать это преступление против стратегической политики нашей страны и ее безопасности».

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — приводит слова представителя Дерипаски РБК.

Геннадий Зюганов заявил изданию, что не боится судов, его «юристы разберутся». 

Источник: www.znak.com

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