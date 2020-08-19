В США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом

В докладе утверждается, что, сотрудничая с экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в 2004-2009 годах, Дерипаска якобы проводил многомиллионную кампанию в целом ряде стран с его помощью. Сотрудничество их началось с работы на Украине.

“Пророссийские украинские олигархи с глубокими экономическими связями с Россией тоже платили Манафорту десятки миллионов долларов и сформировали прочные связи с Манафортом независимо от Дерипаски”, – говорится в документе.

Несмотря на то, что в документе говорится об “олигархах”, конкретно упоминается только имя Рената Ахметова.