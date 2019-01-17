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Они доиграются…

20:09. 17 января 2019 Просмотров - 472 4 коммент. Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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4 коммент.»

  • 265 122
    Ярослав 17 января 2019 в 22:35 Ссылка Пометить
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    Среди 12 характерных черт антисоциальной (подавляющей) личности или группы есть две, очень полезные для нас: антисоциальная личность НИКОГДА не доводит до конца циклы действия (начать, изменить, остановить) и антисоциальная личность ВСЕГДА выбирает не ту мишень для нападок (если у соседей громко играет радио, он пинает кота)

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  • 12 24
    Сергей 17 января 2019 в 23:16 Ссылка Пометить
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    см. Википедия – Кагарлицкий Борис Юльевич. Послужной список интересен.

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