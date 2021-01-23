Байденовщина наших дней показала самым махровым скептикам, что Западом правит криминальная мафия. Тут, как говориться, не прибавить, ни убавить – раскрылись они в байденовщине во всей красе. Через такую задницу протащили свою «сонную Байду», что репутации их конец даже в глазах самых наивных. Какая демократия, ребята?! Мафия! Самая, что ни на есть, криминальная мафия с волчьими законами хищной стаи!

Один раз странность – всего лишь странность. Может быть – и совпадение . Второй раз странность – заставляет задуматься. Но если «странность» повторяется снова и снова, с удручающей методичностью – это требует говорить о стоящем за ней злом умысле. Мы уже не раз писали, что рыночная медицина (как и платное образование) – не совсем медицина (образование). Добывать деньги – совсем не то же самое, что бороться с недугом человеческого организма. Здоровье – это здоровье, и у него свои законы. А деньги – это деньги, и у них иные законы оборота, нежели обмен веществ в живом организме.



Если врач оказывается под полным контролем босса мафии, к тому же склонного к беспределу, совершенно отвязного и обнаглевшего от безнаказанности – врачу очень трудно сопротивляться его приказам.

Но рыночный врач из платной медицины – и без всякой мафии тот ещё фрукт! Оставим пока мафию, на глазах всего мира укравшую выборы в США, в стороне, и задумаемся в рамках простой коммерческой доходности:

- Какое лекарство коммерчески более выгодно, самое эффективное или самое дорогостоящее?

- Какое лечение выгоднее коммерсантам – быстрое или длительное?

- Какая модель поведения предпочтительнее – если в белом халате оказался коммерсант, «делающей деньги»?

Платная медицина выковывает особые кадры – циничные и склонные к вранью, заговору против пациентов. Эта медицина занимается показухой, а в случае реального вызова системе здравоохранения – бессильна, что и доказал коронавирус.

Почему провалились все системы здравоохранения, кроме китайской? Почему широко разрекламированная западная вакцина оказалась фуфлом, от которого в Норвегии массовые смерти, а в Израиле – множественные случаи паралича лица?

Что эпидемиологическая система Запада, что его вакцина – продукт рыночной показухи, «отмывания денег». Здравоохранение решает одну задачу: повышение доходов у своих представителей. А это «пиар» и реклама, крикливые взаимные похвалы и дутые авторитеты. «Несите ваши денежки, мы вас всех излечим!»

Приходит коронавирус – и всему миру видно, что «пиарщики», десятилетиями создававшие «имидж» западной фармакологии и клиникам – гнали туфту! Что в коммерческих учреждениях о таком явлении, как собственно болезни – забыли, а занимались, в основном, бухгалтерией и освоениями бюджетов.

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То есть речь идёт об очень специфическом понимании «медицины» на Западе у представителей профессии. Эта специфика накладывается на другую специфику: обществом управляет криминальная мафия. А когда такие «специалисты» сошлись с такими «властями» – можно ждать чего угодно. Но ничего хорошего…

Что совершенно очевидно? То, что наплевав даже на видимость репутации, и не пытаясь соблюсти хотя бы минимальное правдоподобие – западные медицинские учреждения беззастенчиво ТОРГУЮТ ДИАГНОЗАМИ.

То есть они, в режиме мафиозного сговора, любой диагноз подтвердят, и любой опровергнут. Почему? Вы ещё спрашиваете?!

А вы плакатик «клиент всегда прав» в сфере услуг видели?!

Клиент всегда прав – потому что платит. А в случае с мафией – ещё и убить может, но, конечно, прежде всего – оплата играет роль. «Главным образом деньги, но и шантаж, конечно, тоже».

Берлинская клиника «Шарите» (ФРГ) – давно и прочно сидит, как говорят рыбаки, «на кукане» у мафии, организовавшей байденовщину и прочие глобальные безобразия.

Руководство и персонал клиники Шарите выполняет политические заказы, что подтвердилось уже в год пиар-кампании ныне подзабытого проходимца В. Ющенко в 2004 году, связанной с инсценировкой отравления.

Не только академики медицины, но и любой рядовой врач в районной поликлинике уверенно скажет вам, откуда у Ющенко вылезла на рожу гнойная дрянь, аккурат когда его двигали в марионеточные «президенты»! Это факт известный и простой, ничуть не «бином Ньютона»: животное по имени Ющенко «омолаживалось» стволовыми клетками, а в этом случае «эффект рожи» – довольно частое и общеизвестное осложнение.

Но клиника «Шарите», используя свою, тогда ещё не растраченную репутацию «авторитетов» (мы думали – медицинских, а оказалось – воровских), настаивала, что Ющенко «отравили враги». То есть не сам он доигрался, «омолаживаясь» клетками эмбрионов, а политические противники ему диоксина подлили в чай!

Но осложнений при диоксиновом отравлении с таким видом, как у Ющенко – ноль случаев! Нас, уфимцев, всем городом диоксином травили в 1990-м году, миллион человек, здоровья нам диоксин в водопроводе не добавил, но НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, СХОЖЕГО С ЮЩЕНКО, НЕ БЫЛО!

Однако коммерсантам в белых халатах – плевать. Им главное сребреники было отработать. А именно – протолкнуть этого проходимца, Ющенко, которого через четыре года выкинули на помойку и забыли, как страшный сон – в президенты Украины.

Зная, насколько «щепетильны» врачи-убийцы в Шарите, по случаю с Ющенко, мы уже не удивились кричащей липе и развесистой клюкве в «диагнозе» Навального. «Новичком» его отравили, а потом он чудесно воскрес! Ага, конечно! Если «Шарите» прикажут – то Навального в больничной карте распылят прямым попаданием ядерной ракеты, а потом он по молекулам обратно соберётся. И поблагодарит «Шарите» за такую тонкую работу: распылённого из молекул обратно собрать…

Так что, друзья, в «Шарите» работают не врачи, а коммерсанты, и по совместительству шпионы. Они «специалисты особого профиля» действуют под контролем спецслужб Запада.

Очередное подтверждение тому – внезапная и нежданная смерть Г. Кернеса в стенах «Шарите», которого, в отличие от Навального – «обратно из молекул собрать не смогли».

Крупный и весьма спорный украинский политик Генадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в чудо-клинике Шарите, где ранее получил и успешно преодолел «повторное отравление» оппозиционный блогер А. Навальный. По информации от бизнес-партнеров и родственников Г. Кернеса он шел на поправку и планировал вернуться в Харьков к 30 декабря.

Но тут вступила в свои права «политическая целесообразность»: как это выздоравливает? Он не должен выздороветь! Нафига он на Украине теперь нужен?!

Навальный в России ещё нужен – именно потому его, в отличие от Г. Кернеса «не залечили» до смерти. А вот смерть Кернеса, при всей её диагностической неожиданности, и даже, прямо скажем, клинической нелепости – выгодна действующей украинской власти и её кукловодам. Она позволяет продвинуть на пост одного из ведущих городов Восточной Украины лояльного Западу антироссийского кандидата.

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Вывод: лечится в «Шарите» вообще не стоит. Там не лечат, а диагнозы продают, какие потребуются плательщикам. Просто полежать там, отдохнуть, как в санатории – можно, если ты не в конфликте с американскими властями. Условия там весьма комфортные. Но если вашу жизнь омрачила тень конфликта с кем-то из крупных мафиози Запада – лучше обходить «Шарите» за десять вёрст. Там делают такие «укольчики», что здоровый и полный сил человек – когда это нужно Западу – внезапно умирает.

Потому что:

1) Платная медицина – сама по себе торговля, цель которой не здоровье пациентов, а прибыль клиник.

2) Западом управляет мафия, которая беззастенчиво, без суда и следствия, убивает глав независимых государств, да потом ещё и хвастается этим[1] для форсу бандитского.

Когда медик-торгаш встречается с политиками-бандитами, то получается в итоге их взаимпонимания клиника «Шарите».

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[1] Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал вариант "устранения" президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис. "Я считал его (Асада. — ЭиМ), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей", — сказал американский лидер в эфире Fox News.

А. Берберов



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