Америка доигралась: русско-китайский военный союз выходит на повестку дня

Китайский дипломат предложил России и КНР объединиться против США

Военный атташе китайского посольства в Москве генерал-майор Куй Яньвэй призвал Россию вместе противостоять давлению Вашингтона. Только так, уверен он, можно обеспечить мир в своих регионах и на всей планете.

Об этом поистине сенсационном высказывании «Царьград» сообщил одним из первых, рассказав, что оно было сделано в ходе встречи с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.

Здравствуй, Холодная война?

На встрече Бондарев и Яньвэй в качестве исходной точки обозначили новую стратегию Пентагона, в которой и Россия, и КНР рассматриваются исключительно в качестве угрозы. «Царьград» писал о новой Национальной военной стратегии США, которую представил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Министр обороны расставил точки над "i", чем фактически окунул мир в атмосферу Холодной войны. Причём самого мрачного периода – когда США вели войну против Кореи, а им противостояли СССР и Китай, сам только-только добившийся независимости.

Но в каком-то смысле американцев, вновь сорвавшихся в ту же паранойю, можно даже поблагодарить. В своё время они предприняли колоссальные усилия, чтобы не увидеть вновь того ужаса, когда два миллиона китайских добровольцев под прикрытием русской авиации методично отжимают американцев туда, откуда они пришли. Почти все 60-е и 70-е годы СССР и Китай находились в состоянии вражды. А американцы потирали руки в сторонке.

Теперь же китайский военный атташе предложил, чтобы Пекин и Москва совместно противостояли давлению Вашингтона и его союзников. "США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай", - пояснил Куй Яньвэй.

Также китайский дипломат добавил, что опыт повышения боевой подготовки Российской армии будет полезен для Народно-освободительной армии Китая с учетом операции ВКС в Сирии.

Насколько значимы эти слова?

Кто такой Куй Яньвэй, насколько ответственными можно считать его слова? Может быть, он превысил свои полномочия, и уже едет в дальний гарнизон в Синьцзян-Уйгурском округе занять вакантную должность командира взвода? И чтобы не смущать солдат, сменил генеральские погоны на лейтенантские?

Нет, судя по интервью, которое он в прошлом году дал одному из ведущих военных обозревателей России, регулярно выступающему на «Царьграде», Виктору Литовкину, нынешнее заявление китайского атташе укладываются в общую политическую линию КНР по отношению к России.

"В последнее время китайско-российские отношения в военной сфере очень динамично развиваются, - отметил эксперт. - Китай и Россия подписали "дорожную карту" военного сотрудничества на 2017–2020 годы, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и стратегического сотрудничества. Обе страны столкнулись с новыми угрозами и вызовами в области безопасности и совместно защищают региональный мир и стабильность. На следующем этапе стороны сформулируют конкретный план развития военного сотрудничества".

Только логика

Логику в заявлении атташе Китая видит и один из ведущих китаеведов России, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

"Не могу сказать, что это нелогичное заявление, - отметил он в разговоре с «Царьградом». – Оно вполне логично с учётом "наезда" США на Россию и Китай одновременно, с учётом заявления министра обороны Мэттиса".

"Да и на деле американцы начали реально пытаться угрожать Китаю в Южно-Китайском море, - рассказал учёный. - Китайцы даже сделали официальное заявление, что в случае чего ответят жёстко, - причём это заявление было сделано министерством иностранных дел. Россия тоже испытывает давление, в частности, со стороны Европы, через блок НАТО. Учения американских войск в Прибалтике - это уже на границе с Россией! И ситуация на Украине тоже тяжёлая. В общем, вопрос назрел, потому что объективно давлению Америки по всем линиям противостоять можно только в союзе с Китаем".

Да, но возможен ли именно военный союз между Китаем и Россией? Китайцы ведь известны тем, что всегда себе на уме, а при длительности их цивилизационной истории как минимум в 4 тысячи лет это должно было уже стать неотъемлемой чертой национального характера. Готовы ли они "вписаться" за нас, когда лично им ничего не будет угрожать?

"Мы регулярно проводим совместные военные учения, мы 2 - 3 раза в год проводим совместные манёвры. Для чего? Чтобы просто написать про это в газете? – ответил профессор Островский. - Нет, эти манёвры преследуют вполне реальные цели. И однажды вот это чисто военное взаимодействие должно как-то модифицироваться к более высокому уровню, если на то будет политическая воля обеих стран. А более тесное объединение на этом высоком уровне - это уже значит подписать договор о взаимопомощи в случае нападения на одну из стран".

"Нет, ничего в этом невозможного на нынешнем уровне развития русско-китайских отношений нет, - повторил учёный. - Одно дело, когда мы сами защищаемся, а другое - когда у нас ещё Китай с другой стороны спиной к спине стоит...

Китай не меньше нас понимает, что сейчас уже наступает момент истины. Неизвестно, какое заявление сделают Штаты в любой момент. И поэтому серьёзные меры надо готовить уже сегодня. И Китай - это единственный наш союзник в этих условиях. Убеждён: когда выяснится, что Россия и Китай вместе - Америка сильно подумает, стоит ли ей затевать новый виток вражды с нами обоими. Потому что если сравнить общий потенциал России и Китая, то, думаю, ни США, ни весь блок НАТО преимущества над этим общим потенциалом иметь не будут".