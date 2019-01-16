Состояние ещё одного “борца с коррупцией”
19:11. 16 января 2019 Просмотров - 285 2 коммент. Опубликовал: brahman
Генпрокуратура России направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна общей стоимостью 10 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
«По нашим оценкам, по предварительным, всё это имущество оценивается в 10 млрд рублей», — цитирует Куренного ТАСС.
По его словам, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на их номинальных директоров.
Таким образом, на балансе чиновника в настоящее время значится более 13,4 млн кв. метров недвижимости — это почти 1,5 тыс. га муниципальной земли, принадлежавшей государству.
Кроме того, выяснилось, что в личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, а также автопарк из 22 автомобилей за 27 млн рублей.
Главу Серпуховского района арестовали 14 июня 2018 года. Позднее арест был наложен на его имущество и банковский счёт.
«По нашим оценкам, по предварительным, всё это имущество оценивается в 10 млрд рублей», — цитирует Куренного ТАСС.
По его словам, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на их номинальных директоров.
Таким образом, на балансе чиновника в настоящее время значится более 13,4 млн кв. метров недвижимости — это почти 1,5 тыс. га муниципальной земли, принадлежавшей государству.
Кроме того, выяснилось, что в личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, а также автопарк из 22 автомобилей за 27 млн рублей.
Главу Серпуховского района арестовали 14 июня 2018 года. Позднее арест был наложен на его имущество и банковский счёт.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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разве он один?просто ждут время ,когда каждому припишут еще тысяч по 300 душ и конечно царька ,потомка Николая из Англии или Австрии(есть таковые,родятся и плодятся от Сарр)и все это узаконено,где-то прокололся этот,А кузнецова голого прислали из Франции ,там вообще украденное не перечислить,только не отправленное из Питера ошарашивает,мне запомнилось -дае иконы 2мх1,5м-это что- храмы обобрал и 82 предмета из коллекции царских покоев,его уже 20 лет нет эдесь,а украденное еще не все вывезли.Какая богатая наша Россия и все везут,везут ,приходят войной ,геволюцией.переворотом и не подавятся.
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Это всё шелупонь по сравнению с вот этим!Читай и удивляйся!
https://emperoruniverse.blogspot.com/2019/01/blog-post.html