Вы сами далеко не аскеты, но главное – центральный пункт вашей, либеральной программы – право богатых людей на дворцы. И вот теперь дворец для вас проблема?! Вы серьёзно?!

Но когда дворец становится проблемой для Навального и его шоблы оголтелых американофилов – это уж какой-то запредельный абсурд! Ребята, не одно десятилетие вы вбивали нам в головы, что капитализм – это прекрасно, дворцы, виллы и яхты «хозяев жизни» – это последний писк прогресса, частная собственность священна, и т.п.!

Но, пробуждая дремучую, животную зависть людей к метражу дачи руководителя страны – Восленский считал себя борцом за коммунизм, за чистоту рядов коммунистической партии. У Восленского и Джиласа была хоть какая-то формальная логика: возмущаясь богатству руководителей страны, они опирались на общее осуждение богатства, превосходства, неравенства, капитализма.

Восленский потребовал абсолютной уравниловки, вплоть до грамма пшена и одинаковости зубных щёток. Думая, что сражается за коммунизм, Восленский породил утопию, взывающую к самым низменным чувствам людей, к безмозглой и животной зависти. Маяться вопросами о метраже дворца правителя страны может только человек очень глупый, примитивный, не имеющий представления о вопросах, по-настоящему важных. Скромность украшает человека, и дача Сталина была относительно-скромна, но ведь и к ней умудрялись придраться восленщики!

Таких вопросов с первобытно-общинной простотой можно много накидать: почему цари жили во дворце, а не снимали угол у какой-нибудь унтер-офицерской вдовы? Почему дача у академика больше, чем дача у алкаша, и т.п.

А почему пакетик гречки руководителю области привозят в кабинет, и он не стоит за крупой в общей очереди? Почему Сталин жил в Кремле – а не в коммуналке в Бирюлёво? И почему его возят в бронированном «членовозе», а не заставляют ездить на трамвае?

В своей идейной и интеллектуальной нищете "рукопожатые" «борцы с режЫмом» не придумали ничего умнее, чем возрождать многократно обыгранную «восленщину», некогда сыгравшую роковую роль в «перестройке» и последующей гибели великой державы, отнявший у сотен миллионов людей всякую жизненную перспективу . Что такое восленщина? Если забыли – напомню. Был такой чудак, Михаил Сергеевич Восленский, который (вслед за ещё одним таким же чудаком, югославом Джиласом) задался «интересным» вопросом: а почему у министра зарплата выше, чем у чернорабочего?



Если продолжить эту логику – то неизбежно возник бы вопрос: а откуда вообще берутся дворцы в частной собственности? И если богатство – это плохо, то как быть с богатыми в США, а Европе? Конфисковать их всех к чёртовой матери?! То есть последовательно отобрать все дворцы, и все их сделать дворцами пионеров и рабочими санаториями?

Если так – я согласен. Да только вы-то так никогда не скажете! Вы рассчитываете на аудиторию дебилов, вроде украинской майданной толпы, которая логических выводов делать не умеет. Вы пытаетесь хищную борьбу кланов выставить борьбой за справедливость.

У вас есть друзья, которым можно всё. И есть «враги», которые «коррупция», и у которых нужно всё отобрать. В пользу ваших друзей, которым, повторяю, можно иметь дворцы любой площади – пока с вами не поссорятся…

Я вам скажу, как решить мучающую вас проблему дворцов. Только, боюсь, вам не понравится…

Надо (если вас так волнуют частные палаццо) – отмотать всё назад, к той стране, в которой личных дворцов не было ни у кого. Объявить преступными «перестройку» и «реформы». Объявить регрессом всю пост-советскую эпоху. И конечно, приватизацию. Собрать обратно распавшийся СССР. Вернуть власть КПСС, а в КПСС партконтроль, который как раз и следит, чтобы у руководства, политического и хозяйственного, не было дворцов в личной собственности…

А вы же не этого хотите! Вы как животные – хотите отобрать чужую добычу. Забрать дворец не пионерам, а себе, любимым. И вы действительно думаете, что смена частного владельца у дворца – великое благо народное?! Нет, ну честно, положа руку на сердце?!

Украинские дебилы много лет боролись с «олигархами». По итогам этой борьбы, заквашенной на зоологической бездумной зависти к богатому соседу, «олигархи» никуда не делись, и только стали ещё богаче. Зато у «борцов» исчезли заводы и фабрики, вместе с зарплатой, которую они там получали. У «борцов» оказалась разрушенной вся инфраструктура, «борцы» стали жрать собачий корм и греться накалёнными на плите кирпичами – потому что у них развалились и отопление и водопроводные системы…

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Восленщина бесплодна, бездарна и безумна. Но вдвойне она бесплодна и безумна – когда её поднимают на знамя либералы-рыночники, патентованные борцы за неравенство и право богатых быть богатыми! В таком случае предполагаются «сверхлюди», которые «всё понимают», и недочеловеки быдла, массовки, накаляемые животной завистью, жаждой «пограбить поместья». «Сверхлюди» заранее знают, что быдло сделает своё дело – и будет загнано в стойло. Как только мафиозный клан «борцов с коррупцией» победит – тему коррупции тут же свернут и засунут в дальний чулан.

Как только «рукопожатые» захватят власть и получат благословение из Вашингтона (в котором все руководители, конечно же, живут в лачугах и ездят на общественном транспорте!) – слово «коррупция» станет неприличным, вам снова прикажут «прекратить завидовать успешным» и «не заглядывать в чужую тарелку».

Вам разъяснят с попутной зуботычиной, что богатые – трудолюбивы и талантливы, вы же глупы и ленивы, посему вы, в звериной зависти, хотите уничтожить «соль земли». Разграбить особняки «лучших представителей нации», подозревая их – вот стыдоба-то – в какой-то «коррупции»!

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В понимании обывателя «коррупция» – это всякое превосходство над его жизненным уровнем. Владелец двухкомнатной квартиры совершенно искренне считает «коррумпированным» владельца трёхкомнатной, и не задумывается, что владелец однокомнатной считает коррупционером его самого. А бездомный туда же запишет и владельца «однушки»!

Если они получили свои квартиры от государства – то они коррумпированы с государственным аппаратом, мне же он не дал квартиру! А если купили – то коррумпированы, потому что им власть деньги даёт, а мне нет…

Может показаться, что обывателю нужно равенство. Но это не так, обыватель равенством только прикрывается, его настоящая мотивация – «поменяться местами». Это и есть зоологическая зависть, имеющая чисто животное происхождение, и в основе своей – ревность хищника к хищнику.

Цивилизованные представления о равенстве у «человека разумного» – значительно сложнее, они диалектические. Равенство разумных не сводится к равенству в жратве и шмотках: оно подразумевает и равенство ответственности, нагрузки, сложности решаемых задач.

Именно этим Преображенский пеняет Шарикову, когда Шариков предлагает делить всё поровну. Тогда, говорит, поделим и убытки поровну, и называет сумму, которую Шариков должен внести. И которой у Шарикова, естественно, нет…

Если мы взглянем на проблему разумно, цивилизованно, то мы поймём, что никакой отдельно взятой «коррупции» нет, потому что капитализм – сам по себе и есть коррупция. Говорить о борьбе с коррупцией, не ставя вопрос о «снятии» капитализма в целом – схоластика и демагогия. Естественно, главари мафий мечтают уничтожить друг друга. Естественно, лучшее оправдание для этого – обвинение конкурента в беззаконии.

Итог всей этой зоомахии, звериной возни: дворец от «неправильного» владельца переходит к «правильному». У которого, по определению, с законностью всё в ажуре – ибо он сам и есть закон. «Честный суд» для него – тот, который ему прислуживает. «Честные выборы» – те, на которых его выбирают. И так далее…

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«Снятие» капитализма – задача очень объёмная, сложная и многогранная. Одним махом, одним ударом дубины питекантропа – тут ничего не сделаешь, а только напортишь.

Главная проблема капитализма – вовсе не в неравенстве, как в таковом, потому что только шизофреник может высчитывать пайки до горошины и макаронины! Да и потом – какой же стимул для развития будет при полной уравниловке, если всем и всегда одно и то же давать? Независимо от их достижений и поступков?

Главная проблема капитализма – том, что его неравенство носит строго-обратный рациональному характер. То есть наименее полезные и наименее сложные места оплачиваются максимально, а наиболее тяжёлые, важные, необходимые обществу – минимально.

Причина хорошо известна, и всеми прочувствована на собственных шкурах (теперь-то уж точно всеми!). Власть при капитализме в руках у заговора распределителей благ, который раздаёт и поручения, и блага, пользуясь своей властью.

А раз так, то себе, любимым – они выделяют самые несложные, не требующие ни труда, ни умения, занятия. И, выделив, назначают за это гигантское вознаграждение. Потому что своя рука – владыка!

А те дела, которыми они не хотят заниматься – то есть сложные, нервные, грязные, тяжёлые, требующие большого умственного напряжения и т.п. –спихивают на «посторонних». Ну, а кому же охота платить большие деньги чужому человеку?! Спихнув наиболее тяжёлые и ответственные, наиболее сложные и вредные занятия на посторонних – кружок заговора распределителей и оплату назначает – только что бы те не сдохли.

И в итоге выходит кричащая немотивированность имущественного неравенства. Работа и вознаграждение не только разошлись в разные стороны, но и стали противоположны друг другу. Кто работает – того не оплачивают (поскольку он «чужой, для нас никто, мы его не любим»). А кого оплачивают – то он не работает (его «щадят» и от труда, и от бедности, поскольку «свой»).

В итоге самым богатым оказывается самый бесполезный обществу паразит. А тот, кто всё общество кормит, везёт на своём горбу – при этом живёт в нищете. Например, помещик Обломов – всю жизнь с дивана не встаёт, ничего не сделал, не сочинил, не изобрёл, не свершил. Но десятки людей, тяжко трудящихся от зари до зари – обеспечивают паразиту Обломову уровень жизни, недоступный им самим. Тот, кто кормит Обломова, ничего не получая взамен – не может снять квартиры, как Обломов, не может купить себе костюма, как у Обломова, ходит пешком – а Обломов ездит на извозчике, и т.п.

Вот суть проблемы капитализма. Не в том она, что дворец у руководителя великой державы, испытывающего чудовищные перегрузки и невероятные риски. Пусть такой человек живёт максимально комфортно, поверьте, нам дешевле обойдётся его роскошь, чем его бытовая необустроенность! Пусть будет любой роскоши дворец у того, кто поёт, как Элвис Пресли, пишет, как Максим Горький, учёный уровня Эйнштейна или Чумакова! Дворец у академика – не проблема, и даже у великого танцора дворец – не проблема.

Проблема – когда дворец у Обломова, у того, кто по сути своей – никто и ничто, для общества – чистый паразит, но при этом получает от общества больше всех остальных, вместе взятых!

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Диалектически «снять» капитализм очень непросто – это тончайшая хирургическая операция. Ведь «заговор распределителей благ», захвативших власть, потому и присвоивших себе право распределения работ и оплат – восходит к зоологическим инстинктам. Включая не только низший, хватательный, но и куда более благородный родительский инстинкт.

Феномен «наследников» – напрямую связан с родительским инстинктом. Ребёночек получился дураком, ничтожеством, бестолочью – а всё ж свой! А у дворника, как на грех – получился ребёночек талантливый, хваткий, энергичный, трудолюбивый… Это что ж получается?! Сын моего дворника станет моим сыночком командовать?! Выше моего по жизни поднимется?! Костьми лягу – такого не допущу – кричит инстинкт родительской любви.

Это истоки – а в устье этой реки максимальная, зашкаливающая и очевидная социальная несправедливость. Кошмары, переполненные невинными страдальцами и кровопийцами-паразитами, которые всем вам хорошо известны из классической литературы, да и из учебника истории тоже…

Вот вам задачка: подковырните родительские инстинкты так, чтобы они сдались, а не вас уничтожили, в отместку за то, что вы их ковыряете!

Капитализм – это не Путин, который является государственным деятелем и загружен сверхответственностью, круглосуточной страшной игрой с мировыми упырями. Капитализм – это не Столыпин, который госслужащий, и не миллионер Стивен Кинг, который писатель.

Капитализм – это Ротшильд или Рокфеллер, которые фактически – ничто и никто, но при этом – «всё» в этом извращённом укладе. Капитализм – это миллиардеры, чьи династии тянутся столетиями, никем не избранные, никому не подотчётные и несменяемые, наследственные. Династии высшей власти, освободившие себя от всякой ответственности, от всех обязанностей – но при этом всеми людьми распоряжающиеся и все материальные блага по своей воле распределяющие.

Именно ЭТА власть, и её сказочные дворцы – вызывает главные вопросы у думающего и разумного человека. А Лёша Навальный, плотно сидящий на пуповине долларовых подачек ЭТОЙ власти – в её рамках даже не капитан, а так «младший лейтенант, мальчик молодой»…

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Когда «борцы с коррупцией» этого, низшего пошиба – говорят про кого-то, что тот «украл», то имеют в виду, что у Ротшильдов и Рокфеллеров. Не тешьте себя иллюзиями – о том, что украдено у народа, у цивилизации, у будущих поколений – речи и близко не идёт!

Ибо основ капитализма, в котором наименее полезный обществу наиболее оплачиваемый – эти «борцы» даже во сне не посмеют затронуть!

Речь-то идёт о том, что вся планета приватизирована немногочисленными Ротшильдами, а президенты для них – как лакеи. А если лакей, пользуясь допуском в дом, сунул в карман статуэтку, принадлежащую Ротшильдам, то хозяевам это не нравится. Такому они скажут словами Гоголя:

-Не по чину берёшь!

И начинается возня компроматов, всплывают дворцы, которыми никто раньше не заморачивался, да и потом, если «дело сделают» – никто заморачиваться не будет.

Такую возню компроматов можно было бы назвать «игрой с нулевой суммой», если бы за навальщиной не проглядывали столь явно и однозначно заокеанские, антигосударственные и антинациональные силы.

Не устану повторять, что вопрос о суверенной государственности – это вопрос о сосуде для справедливости. Сосуд может быть пустым – но пока он цел, есть шанс его наполнить. А вот если кувшин разбит – то наливать справедливость уже некуда.

Для мёртвых государств и истреблённых народов (на костях одного из таких живут нынешние американцы, на костях другого – нынешние турки, и т.п.) – уже не стоит вопросов справедливости, разумного устройства, прогресса и всех прочих вкусняшек цивилизации.

Для мёртвых все вопросы закрыты.

Каких бы высот справедливости и социального развития не достигли живые люди – к мёртвым это уже не относится.

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Среди неоспоримых истин современности – есть и такая, что нас, русских, как народ, хотят убить. Не «эксплуатировать» (при капитализме все народы эксплуатируют), а именно физически уничтожить. Стереть с лица земли.



Это видно по тому, с каким рвением марионетки Запада, дорвавшись до власти в любом уголке – старательно и страшно запрещают русский язык, выкорчёвывают всё русское, включая и предков, и память, с какой лютой ненавистью они «первыми указами», вперёд всех распоряжений – объявляют вне закона русскую речь и русскую национальность своим подданным.



К примеру, Украина и Молдавия – очень разные, а и там и там одно и то же видим. Как говорил чукча из анекдота – «тенденция, однако!».

И вот эти люди, затирающие всё русское ниже уровня земли – засылают к нам своего прямого и очевидного агента влияния, у которого на лбу написано: «ставленник». И мы должны теперь поверить – после всех геноцидов русского народа, случившихся на наших глазах, что прямой ставленник организаторов этих геноцидов России добра желает?!

И с чем, в довершении абсурда, к нам идёт этот ставленник?

С тупым уравнительством восленщины, с тем самым троллейбусом, на котором разок проехался показушник Ельцин в окружении фотокорреспондентов, подчёркивая «близость к народу»!

Этот троллейбус – единственный суррогат «идеи», которую мировая власть банкиров может предложить тем, кого считает «недочеловеками» и недоразвитыми лохами.

Одно дело – представители научного коммунизма, ищущие пути для реального прогресса человечества. И совсем другое – торговец контрафактным «пещерным коммунизмом» Ельцин с его распиаренной поездкой на троллейбусе и демонстративным походом в «обычную» поликлинику. После чего наивные и подняли лозунг: «Ельцин – борец с мафией»…

И если вы, дорогой читатель, не в состоянии увидеть разницу между подлинно-прогрессивными идеями о равенстве, и Ельциным на троллейбусе – то горе не только вам, но и всем нам! Ибо троллейбус очередного «ельцина» едет со всеми нами – прямиком в ад…

Дм. Николаев



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