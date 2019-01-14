Взрыв газа в многоэтажке в Ростовской области, люди под завалами (+ВИДЕО, ФОТО)

Пока речь идёт о пяти пострадавших и об одном погибшем. На месте работают службы экстренного реагирования. Под завалами могут находиться люди. Начата эвакуация, на данный момент 140 человек уже находятся вне опасности.

По данным Управления МЧС по Ростовской области, взрыв, предположительно, произошел на 9-м этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. На фото и видео с места трагедии заметно, что крыша пятиэтажного дома также повреждена.

«Улица Хабарова, 16, сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении управления МЧС по Ростовской области.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

Обновлено 08:10

Гибель одного человека при взрыве подтверждена сотрудниками МЧС. Тело одного погибшего найдено на девятом этаже при разборе завалов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. По предварительным данным, это женщина.

Также только что стало известно, что из-под завалов извлечён живой ребёнок, вместе с ним спасли и его маму.

Обнаружены трещины

По данным МЧС на 08:30 мск, из-под завалов спасены семь человек.

«Обнаружены трещины на 7 этаже, дом обследуется, люди эвакуированы, сейчас идет поиск пострадавших», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Обновлено 08:40

К этому часу спасено 7 человек, сообщает пресс-служба МЧС. Среди них двухлетний ребенок. Двух человек в эти минуты извлекают из-под завалов, есть один погибший. Ориентировочно шестеро остаются под завалами.

Девятиэтажный дом в Шахтах, где сегодня утром произошел взрыв бытового газа, был построен в 1993 году, что следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил журналистам, что причиной ЧП в Шахтах является взрыв бытового газа «совершенно точно».

Кроме того, он пообещал оказать помощь всем пострадавшим при взрыве: «Помощь будет оказана в полном объёме. Необходимые документы будут подписаны».

На фото ниже хорошо виден масштаб разрушений: девятого этажа фактически нет, разрушен не только восьмой, но также значительные повреждения получил и седьмой этаж.

Обновлено 09:10

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП. Руководство регионального следственного управления будет лично контролировать работу следователей и криминалистов.

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