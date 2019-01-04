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В Магнитогорске опознаны тела всех погибших при взрыве газа

09:31. 4 января 2019 Просмотров - 190 Один комментарий Опубликовал:
В Магнитогорске опознаны тела всех погибших при взрыве газа | Русская весна

В Магнитогорске опознаны тела всех 39-и погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда 10-этажного дома.

Об этом журналистам сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Сегодня в городе пройдут первые похороны.

Поисково-спасательная операция на месте взрыва завершилась в четверг, 3 января. Вчера, помимо последних жертв трагедии, спасатели обнаружили живыми шесть кошек и собаку, животные переданы их владельцам.

Сегодня вокруг многоэтажки с разрушенным подъездом начали возводить строительный забор. Власти региона уже объявили, что седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы с последующим разделением здания на две отдельные части.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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