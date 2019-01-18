ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) ответственна за взрыв дома в Магнитогорске. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4 и SITE Intelligence Group. Они, в свою очередь, ссылаются на публикацию еженедельной арабской газеты Al Naba, которая приводит информацию источника.

В статье указано о том, что боевики заложили взрывчатку в многоэтажку, расположенную по адресу улица Карла Маркса, 164 "между третьим и десятым этажом" и утром 31 декабря привели ее в действие. "Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было", - пишут авторы Directorate 4.

В ответ на эти публикации в СК РФ в очередной раз подчеркнули, что факты в пользу версии о теракте не обнаружены. "С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - говорится в заявлении ведомства.

В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз: судебно-медицинских, взрывотехническиая, пожарно-техническая. "Наряду с этим идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. Под обломками дома погибли 39 человек. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания уже вечером 2 января сообщили, что это мог быть теракт. При этом обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом микроавтобуса "ГАЗель" 1 января, в результате которого погибли три человека. По словам очевидцев, тело водителя лежало рядом с "газелью", а в салоне были обнаружены еще два трупа.

В интернете появилась информация, что "ГАЗель" якобы вспыхнула при задержании предполагаемых террористов, которые могут быть причастны к взрыву дома. В Сети также было опубликовано видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба и взрывы.

В Следственном комитете после трех недель расследования так и не назвали основную версию произошедшего. Однако там неоднократно заявляли, что при разборе завалов дома не обнаружено следов взрывчатых веществ. Между тем источники Znak.com в правоохранительных органах сообщали, что взрыв мог быть терактом, который связан с последующим взрывом "газели" и эвакуацией жителей домов на проспекте Ленина.

Znak.com направил неделю назад в СК РФ 14 вопросов о расследовании, но ответов не получил.

В "газели" могли сгореть исламисты

Челябинское информагентство 74.ru провело расследование, связанное с возгоранием "газели" и другими подозрительными инцидентами в Магнитогорске. В итоге выяснилось, что владельцем сгоревшего микроавтобуса с номером В 919 ТЕ 174 был выходец из Узбекистана Махмуд Джумаев 1975 года рождения. Он работал в транспортной компании "Стрелец" и уволился 24 декабря, за неделю до взрыва дома. У Махмуда - русская жена по имени Олеся Антоненкова.

Сотрудникам 74.ru не удалось поговорить с ней. Но комментарий у Олеси взяли авторы другого расследования, проведенного проектом Baza Никиты Могутина, основателя телеграм-канала Mash. Авторы расследования пришли к выводу, что боевики планировали устроить серию взрывов в Магнитогорске в новогоднюю ночь.

По словам Антоненковой, муж сильно изменился после того, как из-за перебоев с работой на стройке Махмуд устроился в 2015 году на работу в местный таксопарк. Его определили на 31-ый маршрут, на котором работают в основном приезжие из Узбекистана и Таджикистана. "Он изменился. Стал часто говорить о религии. Сначала просто так, между делом. Потом все чаще - и даже предложил мне сменить веру и принять ислам, - говорит Олеся. - Я внимательно слушала, что он до меня доносил там, пыталась читать Коран, но у меня совсем не пошло. В итоге сказала, что не хочу, тогда он переключился на детей, и там тоже встретил мое сопротивление".

Отношения в семье стали быстро портиться. Начиная с 2015 года Махмуд все глубже уходил в религию. Уже в 2016-ом он заявил жене, что не будет отмечать "нечестивый" праздник Новый год.

Потом, по словам Олеси, муж стал смотреть какие-то ролики. "Он все время сидел в телефоне, в мессенджерах, общался с этими друзьями, дружил с этими маршруточниками, их там несколько у него было, но домой никогда не приводил. Стал что-то слушать, купил наушники и мог часами в них сидеть, уйдя в себя, даже засыпал так", - вспоминает женщина.

Махмуд перестал ходить и в городскую мечеть: ему не нравилось, как проповедовал имам. Джумаев говорил, что нашел другую мечеть, куда якобы и ходил с приятелями.

Окончательный разлад в семье произошел летом 2018 года. Олеся выплеснула эмоции, а Махмуд в ответ спокойно заявил, что "больше не хочет жить с неверной", собрал вещи и ушел из дома. Через несколько месяцев Олеся оформила ипотеку и в ноябре переехала с детьми на новую квартиру. Общение с мужем почти прекратилось, а про детей он будто забыл.

Последний раз Махмуд пришел в гости к Олесе 30 декабря, за день до взрыва. Он увидел наряженную елку, разозлился, стал читать нотации детям и говорил, что Новый год - неправильный праздник. Все закончилось очередной ссорой.

Позже, во время обыска в квартире Олеси сотрудники ФСБ нашли несколько экстремистских книг, запрещенных в России. Олеся говорит, что увидела их в первый раз. Она считает, что их мог оставить только Махмуд.

Друг Махмуда из Узбекистана, назвавшийся Бахтиёром Маматкуловым, сообщил, что не верит в причастность своего товарища к терактам. По словам Маматкулова, Джумаев - из образованной семьи: мать - учитель, отец - архитектор.

Предположительно, вместе с Махмудом в сгоревшей "газели" погибли Альмир Абитов - житель села Кирса, расположенного в 20 километрах от Магнитогорска. Одна из свидетельниц взрыва маршрутки рассказала, что Абитов якобы "занимался нехорошей деятельностью - в какую-то группировку попал, с чеченцами связался".

Теща Альмира Абитова также плохо отзывается о нем. По словам женщины, официально мужчина не был женат на ее дочери, хотя у пары было четверо детей. Супруги часто ссорились, якобы из-за низких заработков Альмира. Он арендовал шиномонтажную мастерскую.

Несколько лет назад Альмир Абитов принял ислам и жену уговорил сменить веру. Семья начала молиться и обвенчалась по мусульманским обычаям. Абитов бросил пить и курить, пишет 74.ru.

Однако ни теща, ни брат Альмира не думают, что тот мог быть причастен к теракту. В настоящий момент Джумаев и Абитов числятся пропавшими без вести, а то, что они находились в сгоревшем микроавтобусе, остается лишь предположением.

Челябинское информагентство обращает внимание еще на один странный факт: судя по опубликованной фотографии сгоревшей маршрутки, газовый баллон, закрепленный в задней части автомобиля, остался целым. Это противоречит официальной версии, согласно которой маршрутка взорвалась и сгорела из-за неисправного газобаллонного оборудования.

Источник: www.newsru.com