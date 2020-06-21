Новости Украины и Новороссии 21 июня 2020

С 22 июня 2020 года на КПВВ «Еленовка» власти ДНР откроют ежедневный пропуск всех желающих выехать на территорию Украины.

Об этом сегодня, 21 июня, заявили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Пропуск граждан будет осуществляться с 9:00 до 18:00 ежедневно. Работать будут как пешеходный, так и транспортный переходы.

Кроме того, с 25 июня 2020 года этот же пункт пропуска планируют открыть на въезд в Республику, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

В частности, в первую очередь будут пропущены граждане, которые входят в составленный Штабом список. В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены «гуманитарные» коридоры и категории остро нуждающихся во въезде граждан.

В Оперштабе ДНР призывают граждан воздержаться от поездок на территорию Украины без срочных и уважительных причин, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка там крайне напряженная — сами украинские власти заявляют, что началась вторая волна заболеваемости.

Кроме того, до сих пор неизвестно официально и достоверно, будет ли работать КПВВ «Еленовка» на украинской стороне и в каком режиме.

Все желающие выехать на Украину и вернуться назад в ДНР (например, пенсионеры) должны помнить о том, что после посещения Украины обратно в Республику можно будет заехать только при включении в списки Штаба и только при условии согласия на необходимые карантинные мероприятия.

Как сообщала «Русская Весна», граница между ДНР и Украиной была закрыта 21 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

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