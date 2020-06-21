Новости Украины и Новороссии 21 июня 2020
- 16:37 Развал неизбежен.
- 16:31 Слуга Народа отмывает деньги СВР и ГРУ.
- 16:12 Раз — и у тебя нет дома: жуткие кадры сразу после взрыва в Киеве (ФОТО, ВИДЕО).
- 15:01 ВАЖНО: Известна дата открытия границ ДНР с Украиной.
- 12:01 На Украине нашли бандеровский схрон и тайник 70-летней давности (ФОТО).
- 11:05 СРОЧНО: сильный взрыв в Киеве, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:38 В Харьков вернулись Слуги.
- 09:57 Ищенко объяснил, почему Россия не может защитить русскоязычное население на Украине.
Развал неизбежен
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Слуга Народа отмывает деньги СВР и ГРУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Раз — и у тебя нет дома: жуткие кадры сразу после взрыва в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», сегодня утром в спальном районе Позняки в Киеве прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме.
Обрушилось сразу несколько квартир на седьмом, шестом и пятом этажах, а спасатели говорят об угрозе обрушения двух последних этажей, поскольку повреждены несущие конструкции.
В Сеть попали кадры, снятые жильцом злополучного дома: мужчина с ребёнком очень разумно побежали вниз по лестнице, не воспользовавшись лифтом, попутно снимая на смартфон то, что стало с домом после взрыва.
Напомним, глава МВД «незалежной» уже заявил, что у полиции две версии случившегося: взрыв бытового газа и срабатывание взрывного устройства.
Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших.
Читайте также: Скандал: В супермаркете Киева «патрiот» набросился на девушку в футболке с Путиным (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: Известна дата открытия границ ДНР с Украиной
С 22 июня 2020 года на КПВВ «Еленовка» власти ДНР откроют ежедневный пропуск всех желающих выехать на территорию Украины.
Об этом сегодня, 21 июня, заявили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Пропуск граждан будет осуществляться с 9:00 до 18:00 ежедневно. Работать будут как пешеходный, так и транспортный переходы.
Кроме того, с 25 июня 2020 года этот же пункт пропуска планируют открыть на въезд в Республику, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
В частности, в первую очередь будут пропущены граждане, которые входят в составленный Штабом список. В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены «гуманитарные» коридоры и категории остро нуждающихся во въезде граждан.
В Оперштабе ДНР призывают граждан воздержаться от поездок на территорию Украины без срочных и уважительных причин, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка там крайне напряженная — сами украинские власти заявляют, что началась вторая волна заболеваемости.
Кроме того, до сих пор неизвестно официально и достоверно, будет ли работать КПВВ «Еленовка» на украинской стороне и в каком режиме.
Все желающие выехать на Украину и вернуться назад в ДНР (например, пенсионеры) должны помнить о том, что после посещения Украины обратно в Республику можно будет заехать только при включении в списки Штаба и только при условии согласия на необходимые карантинные мероприятия.
Как сообщала «Русская Весна», граница между ДНР и Украиной была закрыта 21 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.
Читайте также: «Макдоналдс» идёт на беспрецедентные уступки украинским националистам
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине нашли бандеровский схрон и тайник 70-летней давности (ФОТО)
В городе Мостиска Львовской области поисковики нашли два бидона с архивными документами УПА*. Находку передали в музей.
Поисковики рассказали, что документы нашли случайно в лесу за городом во время очередной прогулки с металлоискателем.
В бидонах — книги, документы, протоколы, журналы, датированные 1940–1950-ми годами. Есть даже бережно завернутый в бумагу военный билет 1948 года.
«Мы их (находки — прим. РВ) особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном обращении можно случайно уничтожить или повредить документы», — пояснил один из поисковиков.
Сейчас всё найденное передано в Мостиский историко-краеведческий музей.
Читайте также: На Украине чудовищно унизили «атошников»: стон стоит по всей Сети (ФОТО)
* запрещенная в России экстремистская группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: сильный взрыв в Киеве, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве в спальном районе Позняки на левом берегу в многоэтажном жилом доме на проспекте Григоренко произошёл взрыв.
Обвалились квартиры на нескольких этажах.
Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. По предварительной версии, это взрыв бытового газа.
Сейчас экстренные службы перекрывают дороги, ведущие к дому, где произошел взрыв.
Обновлено
Только что стало известно, что под завалами найден один погибший и трое выживших. Об их состоянии пока ничего не известно.
Всего эвакуировали 21 человека. Обломки ЖБК после взрыва лежат метрах в 20 от дома. В припаркованных у дома машинах разбиты окна. Место взрыва оцеплено.
12:30
На место ЧП прибыли Кличко и Аваков.
Спасатели уже нашли тело второго погибшего под завалами. Кроме того, из-под обломков извлечён ребёнок, его родителей пока найти не удалось.
Взрывом были повреждены несущие конструкции здания, что создаёт угрозу обвала 9-10 этажей. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на работающих на месте спасателей.
Виталий Кличко уже заявил, что дом полностью разберут. Пострадавшие пока будут жить в интернате.
Личные вещи можно будет забрать после анализа взрывотехников по ситуации в доме.
После прибытия на место ЧП Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва: газ или взрывное устройство.
Читайте также: Скандал: В супермаркете Киева «патрiот» набросился на девушку в футболке с Путиным (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Харьков вернулись Слуги
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ищенко объяснил, почему Россия не может защитить русскоязычное население на Украине
После Евромайдана на Украине начали всеми возможными способами ущемлять в правах русскоязычное население, хотя большинство политиков в стране сами являются русскоговорящими. Поэтому они используют украинский язык только на каких-то официальных мероприятиях, причем не всегда правильно, что еще больше раздражает. При этом равноправный статус русскому языку с украинским Киев отказался давать, объясняя это тем, что «это язык нацменьшинства», хотя большая часть страны общается именно на русском языке.
Стоит напомнить, что еще бывший президент Украины Петр Порошенко принял закон, по которому с 1 сентября 2020 года в школах запрещается преподавать детям на русском языке. Кроме того, по данным еще 2017 года, русских школ в стране за 10 лет уменьшилось с 1,5 тысяч до 580, а обучающихся в них детей – в 4 раза, с 1,2 миллиона до 350 тысяч. Так что, по сути, война против русского языка на Украине велась постоянно.
Многие считают, что Россия должна защитить русскоязычное население, которое притеняется на Украине. Однако это не так просто. Более подробно об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. По его словам, когда Украина заявит, что хочет вступить в Евразийский экономический союз или, хотя бы, в состав Российской Федерации, тогда Россия сможет блокировать разные украинские инициативы, как это делала уже Венгрия и Болгария в НАТО и Евросоюзе.
Также он подчеркнул, что в никакие интеграционные структуры, где Россия не будет обладать правом голоса, она вступать не собирается. В ООН, ОБСЕ и везде, где это возможно, Российская Федерация и так постоянно поднимает вопрос о положении русского языка на Украине.
«Если брать менее радикальные части, то они давно сами говорили, что раз они живут на Украине, то и пусть их дети учатся на украинском, чтобы меньше проблем было. Кто-то даже говорит, что они обязаны знать украинский язык, а русский им не нужен, потому что он является языком «агрессора», который у них якобы забрал Крым. Причем об этом заявляют не только украиноязычные, но и русскоязычные люди. У них у всех очень разные взгляды, потому что есть даже русскоязычное население, принадлежащее к числу украинских нацистов. А есть русскоязычное население, которое против них выступает, причем в самых разных формах. Поэтому здесь нет однозначного ответа, возможно, и потому, что русскоязычное население Украины как единое социально-политической силы просто не существует», – подытожил Ростислав Ищенко.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru