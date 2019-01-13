1964-1975. Дин Конгер в Москве
1964. Уличная торговля
1964. Скульптор теряется в своей мастерской на фоне статуй и бюстов
1964. Студенты в библиотеке
1964. Судно на подводных крыльях возит пассажиров вдоль Москвы-реки
1964. Цирк
1964. Четыре эскалатора на станции московского метро
1964. Школьники изучают английский язык в ПКиО «Сокольники»
1964. Элина Быстрицкая
1965. Кремлевский Дворец Съездов
1972. Белорусские народные танцы во Дворце съездов
1972. Девушки на закрытой вечеринке
1974. В вагоне метро
1974. Голуби на Красной площади.
1974. Композитор Арам Хачатурян
1975. В гостях у диссидента
1975. Ветераны и члены их семей в очереди на посещение мавзолея Ленина
1975. Вечерняя Москва. Гостиница Украина и мост через Москву-реку в первомайские праздники.
1975. Вечерняя Москва. Красная площадь в сумерки
1975. Вечерняя Москва. Спасская башня
1975. Вид из гостиницы «Интурист» в сторону проспекта Калинина
1975. Каждый час меняется почетный караул у Мавзолея Ленина
1975. Георгиевский зал. Пол
1975. Пара в Московском парке
Источник: humus.livejournal.com