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1964-1975. Дин Конгер в Москве

19:20. 13 января 2019 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:


1964. Уличная торговля


1964. Скульптор теряется в своей мастерской на фоне статуй и бюстов

1964. Студенты в библиотеке

1964. Судно на подводных крыльях возит пассажиров вдоль Москвы-реки

1964. Цирк


1964. Четыре эскалатора на станции московского метро

1964. Школьники изучают английский язык в ПКиО «Сокольники»

1964. Элина Быстрицкая

1965. Кремлевский Дворец Съездов

1972. Белорусские народные танцы во Дворце съездов

1972. Девушки на закрытой вечеринке

1974. В вагоне метро

1974. Голуби на Красной площади.

1974. Композитор Арам Хачатурян


1975. В гостях у диссидента

1975. Ветераны и члены их семей в очереди на посещение мавзолея Ленина

1975. Вечерняя Москва. Гостиница Украина и мост через Москву-реку в первомайские праздники.

1975. Вечерняя Москва. Красная площадь в сумерки


1975. Вечерняя Москва. Спасская башня

1975. Вид из гостиницы «Интурист» в сторону проспекта Калинина

1975. Каждый час меняется почетный караул у Мавзолея Ленина

1975. Георгиевский зал. Пол

1975. Пара в Московском парке

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Москва, Россия, фото
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