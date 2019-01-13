1964-1975. Дин Конгер в Москве



1964. Уличная торговля





1964. Скульптор теряется в своей мастерской на фоне статуй и бюстов



1964. Студенты в библиотеке



1964. Судно на подводных крыльях возит пассажиров вдоль Москвы-реки



1964. Цирк





1964. Четыре эскалатора на станции московского метро



1964. Школьники изучают английский язык в ПКиО «Сокольники»



1964. Элина Быстрицкая



1965. Кремлевский Дворец Съездов



1972. Белорусские народные танцы во Дворце съездов



1972. Девушки на закрытой вечеринке



1974. В вагоне метро



1974. Голуби на Красной площади.



1974. Композитор Арам Хачатурян





1975. В гостях у диссидента



1975. Ветераны и члены их семей в очереди на посещение мавзолея Ленина



1975. Вечерняя Москва. Гостиница Украина и мост через Москву-реку в первомайские праздники.



1975. Вечерняя Москва. Красная площадь в сумерки





1975. Вечерняя Москва. Спасская башня



1975. Вид из гостиницы «Интурист» в сторону проспекта Калинина



1975. Каждый час меняется почетный караул у Мавзолея Ленина



1975. Георгиевский зал. Пол



1975. Пара в Московском парке



Источник: humus.livejournal.com