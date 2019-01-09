Тьерри Мейсан. О готовящейся войне в Карибском бассейне

Пентагон, несмотря на объявленный президентом Трампом вывод войск из Ближнего Востока, продолжает реализацию плана Рамсфельда-Цебровски. Теперь речь идёт о разрушении государств Карибского бассейна. Не о свержении просоветских режимов, как это было в 70-х годах, а полном уничтожении государственных структур в регионе, вне зависимости о того, являются ли они дружественными или враждебными. Тьерри Мейсан анализирует готовящуюся новую серию войн.

В серии предыдущих статей был представлен план Юного Командования армии США по разжиганию войн в странах Карибского бассейна с целью ликвидации в них государственных структур [1].

Подготовка таких войн, которые должны прийти на смену конфликтам на Ближнем Востоке, занимает десятилетие [2].

Подготовительный период в виде экономической дестабилизации и военных приготовлений завершён, и основная операция должна начаться в ближайшее время нападением Бразилии (при поддержке Израиля), Колумбии (союзника США) и Гайаны (то есть Соединённого Королевства) на Венесуэлу. За этой агрессией последуют другие, начиная с Кубы и Никарагуа (тройка тиранов, по выражению Джона Болтона).

Однако главный план может быть скорректирован, в частности, из-за имперских амбиций Соединённого Королевства [“Declaration of a National Emergency with Respect to Venezuela”, “Executive Order – Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela”, by Barack Obama, Voltaire Network, 9 March 2015.]], которое способно оказать влияние на Пентагон.

Вот что мы имеем:

Что происходит в Венесуэле

Президент Венесуэлы Уго Чавес уделял большое внимание идеологическим отношениям с Ближним Востоком. Особенно он сблизился с иранским президентом Махмудом Ахмадинежадом и сирийским президентом Башаром Ассадом. Они намеревались создать межправительственную организацию «Движение свободных союзников» по типу «Движения неприсоединения», которое было парализовано в результате перехода некоторых его членов на сторону США [3].

Хотя на словах Николас Мадуро не отличается от Уго Чавеса, его внешняя политика совершенно иная. Конечно, он продолжает сближение с Россией и, в свою очередь, принял на своей территории российские бомбардировщики. Он подписал контракт на поставку 600 000 тонн зерна, чтобы не допустить в стране голода. Он готов принять 6 миллиардов инвестиций, включая 5 миллиардов в нефтегазовый сектор. Российские инженеры займут места, которые занимали венесуэльцы и от которых они отказались.

Николас Мадуро заключил союзы на новой основе. Он завязал тесные связи с Турцией, являющейся членом НАТО, и армия которой в настоящее время оккупирует северную часть Сирии. Мадуро четыре раза приезжал в Стамбул, а Эрдоган один раз был Каракасе.

Швейцария была союзником Уго Чавеса и она помогла ему разработать конституцию. Опасаясь, что Швейцария больше не будет проводить очистку венесуэльского золота, Николас Мадуро перепоручил это Турции, которая из руды получает золотые слитки. Раньше это золото оставалось в швейцарских банках, и оно служило гарантией для нефтяных контрактов. Теперь все ликвидности переведены в Турцию, а новое золото возвращается в Венесуэлу. Такая ориентация может объясняться не идеологией, а только интересами. Остаётся определить какими.

Одновременно Венесуэла стала объектом кампании по дестабилизации, начавшейся с демонстраций guarimbas и продолжившейся попыткой госпереворота 12 февраля 2015 г. («Операция Жерихо), затем атаками на национальную валюту и организацией эмиграции. В этих условиях Турция предоставила Венесуэле возможность обхода американских санкций. Товарообмен между двумя странами увеличился в 2018 г. в пятнадцать раз.

Но как бы власть в стране не менялась, это не оправдывает того, что готовится против народа этой страны.

Координация средств материально-технического снабжения

С 31 июля по 12 августа 2017 г. Южное Командование провело учения, в которых приняли участие более 3000 человек из 25 стран, в числе которых Франция и Соединённое Королевство. На учениях отрабатывалась высадка войск в Венесуэлу [4].

Колумбия

Колумбия – это государство, но не нация. Население страны разделено географически согласно социальным классам, разительно отличающимся по уровню жизни. Ни один колумбиец не рискнёт выйти из своего квартала и появиться там, где проживают представители другого социального класса. Такое разделение привело к росту в стране полувоенных организаций и, как следствие, внутренним конфликтам, жертвами которых за последние тридцать лет стали более 220 000 человек.

Рекс Тиллерсон на момент открытия нефтяных месторождений в Гвиане был управляющим компании ExxonMobil. Сразу после этого он становится государственным секретарём США.

Гайана

В XIX веке колониальные державы договорились о границах между британской Гвианой (современная Гайана) и голландской Гвианой (современная Республика Суринам), но лишь на словах и никакого письменного договора о границах между британской и испанской территориями (современная Венесуэла) принято не было. По факту Гайане принадлежит 160 000 кв. километров лесов, которые оспариваются её великим соседом. Основываясь на Женевском договоре от 17 февраля 1966 г. оба государства обратились Генеральному секретарю ООН ( в то время им был бирманец У Тан). Но с тех пор ничего не изменилось. Гайана предлагает передать дело в арбитражный суд ООН, а Венесуэла настаивает на прямых переговорах.

Территориальные споры не представляются главными, ибо оспариваемые территории представляют собой малонаселённые лесные массивы, считающиеся малопригодными, но они составляют две третьих территории Гайаны. Женевский договор нарушался 15 раз Гайаной, которая в частности разрешила разработку золотых приисков. Наиболее масштабный спор разразился в 2015 г. после открытия ExxonMobil нефтяных месторождений в Атлантическом океане, в частности в территориальных водах спорной зоны.

40 % населения Гайаны составляют индийцы, 30% – африканцы, 20% – метисы и 10% – американские индейцы. Индийцы в основном заняты в публичных гражданских организациях, а африканцы в основном служат в армии.

21 декабря против правительства пробританского и антивенесуэльского президента Дэвида Грейнджера, находящегося у власти с 2015 г., было выдвинуто обвинение в ведении цензуры. Ко всеобщему удивлению, депутат Шарандас Персод голосовал против собственной партии и в неописуемой неразберихе добился отставки правительства, имевшего поддержку большинством в один голос. После этого в стране царит нестабильность: неизвестно, сможет ли президент Грейнджер, который проходит лечение химиотерапией, управлять текущими делами, тогда как Шарандас Персод сбежал из парламента через потайную дверь в сопровождении эскорта и теперь скрывается в Канаде.

23 декабря 2018 г. два судна под флагами Содружества Багамских островов и республики Тринидата и Тобаго осуществили подводные исследования в оспариваемой зоне в интересах Exxon-Mobil. Считая эти вторжения нарушающими Женевский договор, армия Венесуэлы выгнала эти два судна. Министерство иностранных дел Гайяны, действуя по дипломатическим каналам, осудило этот враждебный акт.

Министр Обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон заявил 30 декабря 2018 г. на канале Sunday Telegraph, что Корона положит конец деколонизации, которая после Суэцкого кризиса 1956 г. превратилась в доктрину Уайтхолла. Лондон готовится открыть новую военную базу на Карибах (на данный момент Королевство имеет военные базы на Гибралтаре, Кипре, Диего Гарсиа и Фолклендах). Она может быть размещена на острове Монтсеррат (Малые Антильские острова) или вероятнее всего в Гайяне, где она начнёт действовать после 2022 г. [5].

Гайяна соседствует с Суринамом (нидерландская Гвинея). Её президент Дези Бутерсе в Европе до своего избрания был объявлен в розыск за торговлю наркотиками. Его сын Дино был в 2013 г. арестован в Панаме, хотя и въехал в эту страну по дипломатическому паспорту. Он был экстрадирован в Соединённые Штаты и приговорён к 16 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками, а на самом деле за организацию движения Хезболла в Суринаме.

Крещение Жаира Болсонару в реке Иордан (Израиль)

Бразилия

В мае 2016 г. министр финансов переходного правительства ливано-бразильца Мишеля Темера Энрике Мейреллес назначает бразильца с израильским корнями Илона Голдфайна диеректором Центрального банка. Мейреллес, возглавивший Комитет по подготовке Олимпийских игр, обратился к Цахалу для координации бразильской армии и полиции и гарантирования безопасности на Играх. Имея в своём подчинении Центральный банк, армию и полицию Бразилии, Израилю не составляет труда сдерживать недовольство народных масс при слабой Партии трудящихся. Поверив в то, что Дилма Руссеф покрывала хищения государственных средств, парламентарии приняли в 2016 г. решение об её импичменте, хотя ни один из фактов не был установлен.

Эдуардо и Карлос, сыновья президента Жаира Болсонару

Во время президентских выборов 2018 г. кандидат в президенты Жаир Болсонару отправляется в Израиль для того, чтобы креститься в водах реки Иордан. Этим обеспечивается массовая поддержка евангелистов.

Он избирается в паре с вице-президентом генералом Гамильтоном Мурао. Последний во время переходного периода заявил, что Бразилия должна быть готова направить своих людей в Венесуэлу в качестве «сил мира» после того, как президент Мадуро покинет свой пост. Подобные заявления представляют собой едва скрываемую угрозу, которую президент Болсонару пытается минимизировать.

В своём выступлении 3 января 2019 г. на канале SBT президент Болсонару упомянул о переговорах с Пентагоном о размещении в Бразилии американской военной базы. Это заявление вызвало волну возмущений среди военных, которые считают, что страна в состоянии защитить себя сама.

Беньямин Нетаньяху на церемонии вступления в должность президента Болсонару. Израиль укрепляет своё присутствие в Бразилии.

Во время вступления в должность 2 января 2019 г. новый президент встретился с израильским Премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Представитель Израиля такого ранга посетил Бразилию впервые. По этому случаю президент Болсонару объявил о переводе бразильского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Госсекретарь США Майк Помпео, который также присутствовал на торжествах и встречался кроме того с перуанским министром иностранных дел Нестором Пополицио, в совместном с президентом Болсонару заявлении высказался о намерении бороться против «авторитарных режимов» Венесуэлы и Кубы. По возвращении в США он сделал остановку в Боготе и встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке. Была достигнута договорённость о совместной дипломатической изоляции Венесуэлы. 4 января 2019 г. 14 стран группы Лима (в числе которых Бразилия, Колумбия и Гайана) высказались в совместном коммюнике о незаконности нового мандата Николаса Мадуро, который вступает в силу 10 января [6]. Мексика это коммюнике не подписала. Однако шесть стран-членов намерены обратиться в международный уголовный суд с обвинениями президента Мадуро в совершении им преступлений против человечности.

Совершенно ясно, что процесс подготовки к войне идёт полным ходом. Задействованы огромные силы, и мало что может их остановить. В этих условиях Россия рассматривает возможность размещения постоянной военно-воздушной базы в Венесуэле. Остров Ля Орчила, где президент Уго Чавес содержался в качестве пленника во время госпереворота в апреле 2002 г., предоставит стоянку для стратегических бомбардировщиков. Для США это будет угрозой похлеще той, что в 1962 г. представляли собой размещённые на Кубе советские ракеты.