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«Тихий госпереворот»

19:52. 4 января 2019 Просмотров - 764 25 коммент. Опубликовал:

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Под главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной парламентарии пытаются расшатать кресло

«Справедливая Россия» намерена внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об изменении норм функционирования Центробанка РФ и его главы, заявил первый зампредседателя фракции партии в Госдуме Михаил Емельянов, пишет ИА REGNUM. Инициатива справедливороссов касательно работы ЦБ будет направлена на расширение сферы обязательств госструктуры: В начале 2019 года наша фракция внесет в Госдуму поправки в закон о ЦБ.

Во-первых, мы хотим вменить в обязанность регулятора ответственность не только за стабильный курс рубля и инфляцию, но и за обеспечение экономического роста, — рассказал Емельянов. Так, в сферу работы ЦБ войдут экономический рост, занятость, инфляция и курс рубля, что подразумевает и увеличение ответственности главы ЦБ: в случае провала по этим направлениям — надо же кому-то отвечать: Мы же предлагаем обязать ЦБ отвечать за экономический рост, занятость, инфляцию и курс рубля. Если председатель с этим не справляется, то отправлять его в отставку. Госдума может предлагать, а президент принимает это решение. В конце концов, кто-то должен отвечать за провалы в экономической политике, — заявил справедливоросс.

Данная инициатива направлена на улучшение внутренней экономической ситуации, которая явно проседает на фоне внешней политики, проводимой президентом, что негативно сказывается на его авторитете: Вопрос политический и, по большом счету, адресован президенту. Ведь действия правительства и ЦБ явно подрывают прежде всего его авторитет и находятся в вопиющем противоречии с той внешней политикой, которую проводит президент. Если экономическую политику не изменить, то скоро у РФ не останется средств не только для проведения активной внешней политики, но и для защиты своих рубежей и обеспечения целостности страны, — объяснил первый зампред фракции. Учитывая, что сейчас кресло главы ЦБ занимает Эльвира Набиуллина — инициатива направлена явно на нее.

И здесь вспоминаются слова известного политолога Михаила Делягина о том, что Россия вступила в первую фазу госпереворота: Первая фаза — создание условий, в которых народ откажется поддержать власть. И это уже достигнуто во время чемпионата мира по футболу с помощью пенсионной реформы, за которой стоит нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, — заявил эксперт в конце ноября прошлого года. Правительство себя полностью дискредитировало, поводов для того, чтобы отправить его в отставку — выше некуда. Теперь расшатать кресло под главой ЦБ и — весь высший аппарат правительства готов к тотальным обновлениям, необходимость в которых непременно назреет, если экономическая ситуация еще ухудшится. А она в этом году обязательно ухудшится.





 

Источник: vnnews.ru

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25 коммент.»

  • 104 72
    groks 4 января 2019 в 20:25 Ссылка Пометить
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    Наивно и бестолково. Ну а когда в ГД что путёвое предлагали. ЦБ за безработицу точно не будет отвечать никогда.
    Делягин безусловно очень умный, но похоже достучаться до власти он не сможет. Судя по всему, целью и является доведение нас до предела. Иначе эту фантасмагорию просто нельзя объяснить.

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  • 8438 5616
    Владимир 4 января 2019 в 20:28 Ссылка Пометить
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    “экономическая ситуация еще ухудшится. А она в этом году обязательно ухудшится.” В этом никто и не сомневается.

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  • 11140 8386
    Ъ 4 января 2019 в 20:37 Ссылка Пометить
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    Я как-то написал Серому,года 2 назад.-”И вы ,и я знаем что будет”.Серый не знал.Он надеется…Революция неизбежна.

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      jackomb Ъ 4 января 2019 в 21:11 Ссылка Пометить
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      Революция действительно неизбежно, только вот сверху или с низу, и самое главное когда?

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    • 2591 2357
      жора шапов Ъ 4 января 2019 в 21:11 Ссылка Пометить
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      Революция какая ?

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      • 106 74
        groks жора шапов 4 января 2019 в 21:33 Ссылка Пометить
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        По всем признакам, передовым отрядом будущей революции станут манагеры. А двигателем – лавочники. Вторых сейчас власть активно изводит, а первым будет хуже всего, ввиду неспособности к любому производительному труду.
        Революции по определению бывают только социальными и по определению же вызывают смену общественного строя. Поскольку отката к феодализму, который вызовет неизбежную раздробленность на территории нашей страны, не допустит запад, то вероятно получится СССР-2. И западу придётся с этим смирится, как с меньшим из зол.

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        • 8441 5619
          Владимир groks 4 января 2019 в 23:18 Ссылка Пометить
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          Любые выступления без смены строя станут Хохляндией 2.0 “хабадники” сядут на голову окончательно, а в случае смены строя мы окажемся снова в состоянии разрухи не менее ,чем в 1919-20 г. И я совсем не уверен,что сможем вырулить в “светлое будущее”.

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          • 6939 6061
            Руса Владимир 5 января 2019 в 0:39 Ссылка Пометить
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            Правильно. На Украине как были во власти олигархи, так и сейчас они.
            Добавились только бандеровцы и неонацисты после госпереворота, который
            спланировал и поддержвл Запад во главе Вашингтона.
            России оно надо?
            Следовательно, остается путь эволюции, коренное преобразование
            без радикальных потрясений.

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    • 21138 13769
      Ликвидатор Ъ 4 января 2019 в 21:28 Ссылка Пометить
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      Где??? в Америке???

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        Ъ Ликвидатор 4 января 2019 в 21:52 Ссылка Пометить
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        Вы как слепые дети…Все же на виду.Это не тебе лично ответ.ЭТО ТАК РАБОТАЕТ.В.И.Ленин в январе 1917-го года написал:-”При своей жизни,я уже не увижу Революции”.Была потом и Февральская и ВОСР,в октябре.Жидовская революция была в феврале.В октябре был эффект возмущения народа.И церкви громили не комиссары,и помещиков убивал простой люд.Просто на данный момент все в Москве.Даже убивать жалко своих коммерсов…Им так же плохо.Гнойник не на месте проживания.Он-централизоВован.Революция сверху…Это вообще что такое..Мы знаем как может быть.Самое страшное-это СССР.Не 90-ые.Нам нечего сравнивать…Либо СССР,либо ЭТО…Тут выбора нет.Социализм номер 2,или вот ЭТО ВОТ…3-го нет.

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  • 5361 4586
    Леонид Петрович Плотников 4 января 2019 в 21:18 Ссылка Пометить
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    На кого замахнулись? Набиулина – только пешка в этой игре. Перед нами целая система, которую можно назвать “иудейская мафия” – хозяева денег, и верховная власть – в их руках. Напрасные хлопоты!
    Наверное, нужно как наши предки в 1917-м: занять телеграф (и ТВ-СМИ), Думу – разогнать, Правительство – арестовать, Центральный Банк – взять приступом. Тогда что-то и получится…

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  • 106 74
    groks 4 января 2019 в 21:43 Ссылка Пометить
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    Интересное наблюдение.
    Года два назад показывали довольно долгую беседу ВВП с Набиулиной. Местами было заметно, что у Набиулиной на шее слева огромное тёмное пятно. Даже не знаю, что это было. Травмой это быть не могло – с таким не живут. Доступные фото и видео я её посмотрел – нет у неё на шее такого огромного родимого пятна. Может просто операторы так постарались ей напакостить с освещением.

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    • 4341 3970
      strelez groks 4 января 2019 в 21:55 Ссылка Пометить
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      Может удушить пытались или намекнули?

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    • 28457 13991
      Степаныч groks 4 января 2019 в 21:56 Ссылка Пометить
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      Это рептилия-аннунак однозначно.)Пятно образовалось когда ее в очередной раз гальванизировали,потом убрали нанокремом,наверно они тоже страдают,ведь деньги для них ничто.)

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  • 28457 13991
    Степаныч 4 января 2019 в 22:09 Ссылка Пометить
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    Я так понимаю революции точно не будет,когда лавочники ее спокойно обсуждают в инете.)Может они просто недоели,или недопили,может майонез заменил большую часть нейронов головного моска.)При нынешних способах регулирования численности населения,никакой троцкий и рядом не встанет по возможностям убранизации в урбанизации.Размечтались с флажками походить глупые купипродайчики,да вам даже жилеток не выдадут,не в ивропе,вас просто разорят открытием очередного лемурлена с гигантскими скидками.А дальше прыжок с моста,или просто запой без конца,..-а он так молод,ему бы жить ишшо,а он замерз у забора.

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    • 3638 2997
      Алекс Сневар Степаныч 4 января 2019 в 22:20 Ссылка Пометить
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      Кажись, в новогоднее пойло чавой-то людям подмешали, похмельный синдром сопровождается усилением геволюциённых настроений.

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        Степаныч Алекс Сневар 5 января 2019 в 0:36 Ссылка Пометить
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        Я думаю что даже еще и облучают вовсю через икран тилявизора с определенной целью.)Спасуцца только те у кого старый телявизор с эл.лучевой трубкой,там точно нет нанолазера.)Аннака пока все не выпито и не сьедено,точно не выйдут,а потом будут мучацца одной только мыслью,почему так плохо только мне а не всем,и если не я,то кот.)))

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        • 3642 3001
          Алекс Сневар Степаныч 5 января 2019 в 0:43 Ссылка Пометить
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          “…почему так плохо только мне а не всем…”, основной движитель нарождающейся революционной мысли.

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          • 28461 13995
            Степаныч Алекс Сневар 5 января 2019 в 1:11 Ссылка Пометить
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            Я думаю что ленин так и думал,когда ходил на охоту в ссылке.Так же он думал и в швиццарии поедая скромно ветчину(как писал горький).)Я думаю что и нынешние не особенно поменяли такую “глубокую” мыслю на другую.Тот же абрамович с виксельбергером думает почти так же,да что там он,его хозяин ротшильд думает то же самое,ведь имея столько бабла ты точно спать спокойно не будешь.)))))

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  • 6189 1730
    nikolay 4 января 2019 в 22:38 Ссылка Пометить
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    Операция “Путин”. Завершающий этап – “Переворот”.
    https://www.youtube.com/watch?v=B5-1pJaeXYI
    Здесь ответ на вопросы комментаторов!

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    • 28461 13995
      Степаныч nikolay 5 января 2019 в 1:19 Ссылка Пометить
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      А по мордастей пропагандиста не нашлось.)))Ну вот смотри коля,когда мне такой вот недоедающий пролетарий поет про завершаюшую стадию…-ожирения,именно так только я и воспринимаю этот ролик на фоне повального обжорства в новогодние праздники.)))

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