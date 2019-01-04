«Тихий госпереворот»
19:52. 4 января 2019 Просмотров - 764 25 коммент. Опубликовал: jackomb
Под главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной парламентарии пытаются расшатать кресло
«Справедливая Россия» намерена внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об изменении норм функционирования Центробанка РФ и его главы, заявил первый зампредседателя фракции партии в Госдуме Михаил Емельянов, пишет ИА REGNUM. Инициатива справедливороссов касательно работы ЦБ будет направлена на расширение сферы обязательств госструктуры: В начале 2019 года наша фракция внесет в Госдуму поправки в закон о ЦБ.
Во-первых, мы хотим вменить в обязанность регулятора ответственность не только за стабильный курс рубля и инфляцию, но и за обеспечение экономического роста, — рассказал Емельянов. Так, в сферу работы ЦБ войдут экономический рост, занятость, инфляция и курс рубля, что подразумевает и увеличение ответственности главы ЦБ: в случае провала по этим направлениям — надо же кому-то отвечать: Мы же предлагаем обязать ЦБ отвечать за экономический рост, занятость, инфляцию и курс рубля. Если председатель с этим не справляется, то отправлять его в отставку. Госдума может предлагать, а президент принимает это решение. В конце концов, кто-то должен отвечать за провалы в экономической политике, — заявил справедливоросс.
Данная инициатива направлена на улучшение внутренней экономической ситуации, которая явно проседает на фоне внешней политики, проводимой президентом, что негативно сказывается на его авторитете: Вопрос политический и, по большом счету, адресован президенту. Ведь действия правительства и ЦБ явно подрывают прежде всего его авторитет и находятся в вопиющем противоречии с той внешней политикой, которую проводит президент. Если экономическую политику не изменить, то скоро у РФ не останется средств не только для проведения активной внешней политики, но и для защиты своих рубежей и обеспечения целостности страны, — объяснил первый зампред фракции. Учитывая, что сейчас кресло главы ЦБ занимает Эльвира Набиуллина — инициатива направлена явно на нее.
И здесь вспоминаются слова известного политолога Михаила Делягина о том, что Россия вступила в первую фазу госпереворота: Первая фаза — создание условий, в которых народ откажется поддержать власть. И это уже достигнуто во время чемпионата мира по футболу с помощью пенсионной реформы, за которой стоит нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, — заявил эксперт в конце ноября прошлого года. Правительство себя полностью дискредитировало, поводов для того, чтобы отправить его в отставку — выше некуда. Теперь расшатать кресло под главой ЦБ и — весь высший аппарат правительства готов к тотальным обновлениям, необходимость в которых непременно назреет, если экономическая ситуация еще ухудшится. А она в этом году обязательно ухудшится.
Источник: vnnews.ru
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Наивно и бестолково. Ну а когда в ГД что путёвое предлагали. ЦБ за безработицу точно не будет отвечать никогда.
Делягин безусловно очень умный, но похоже достучаться до власти он не сможет. Судя по всему, целью и является доведение нас до предела. Иначе эту фантасмагорию просто нельзя объяснить.
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“экономическая ситуация еще ухудшится. А она в этом году обязательно ухудшится.” В этом никто и не сомневается.
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Я как-то написал Серому,года 2 назад.-”И вы ,и я знаем что будет”.Серый не знал.Он надеется…Революция неизбежна.
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Революция действительно неизбежно, только вот сверху или с низу, и самое главное когда?
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Революция какая ?
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По всем признакам, передовым отрядом будущей революции станут манагеры. А двигателем – лавочники. Вторых сейчас власть активно изводит, а первым будет хуже всего, ввиду неспособности к любому производительному труду.
Революции по определению бывают только социальными и по определению же вызывают смену общественного строя. Поскольку отката к феодализму, который вызовет неизбежную раздробленность на территории нашей страны, не допустит запад, то вероятно получится СССР-2. И западу придётся с этим смирится, как с меньшим из зол.
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Любые выступления без смены строя станут Хохляндией 2.0 “хабадники” сядут на голову окончательно, а в случае смены строя мы окажемся снова в состоянии разрухи не менее ,чем в 1919-20 г. И я совсем не уверен,что сможем вырулить в “светлое будущее”.
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Правильно. На Украине как были во власти олигархи, так и сейчас они.
Добавились только бандеровцы и неонацисты после госпереворота, который
спланировал и поддержвл Запад во главе Вашингтона.
России оно надо?
Следовательно, остается путь эволюции, коренное преобразование
без радикальных потрясений.
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Где??? в Америке???
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Вы как слепые дети…Все же на виду.Это не тебе лично ответ.ЭТО ТАК РАБОТАЕТ.В.И.Ленин в январе 1917-го года написал:-”При своей жизни,я уже не увижу Революции”.Была потом и Февральская и ВОСР,в октябре.Жидовская революция была в феврале.В октябре был эффект возмущения народа.И церкви громили не комиссары,и помещиков убивал простой люд.Просто на данный момент все в Москве.Даже убивать жалко своих коммерсов…Им так же плохо.Гнойник не на месте проживания.Он-централизоВован.Революция сверху…Это вообще что такое..Мы знаем как может быть.Самое страшное-это СССР.Не 90-ые.Нам нечего сравнивать…Либо СССР,либо ЭТО…Тут выбора нет.Социализм номер 2,или вот ЭТО ВОТ…3-го нет.
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Совсем, однако, плохой стал.
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Другим и не был.
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На кого замахнулись? Набиулина – только пешка в этой игре. Перед нами целая система, которую можно назвать “иудейская мафия” – хозяева денег, и верховная власть – в их руках. Напрасные хлопоты!
Наверное, нужно как наши предки в 1917-м: занять телеграф (и ТВ-СМИ), Думу – разогнать, Правительство – арестовать, Центральный Банк – взять приступом. Тогда что-то и получится…
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голова где? в 17-м телеграф занимал Троцкий, отбивая у ваших предков. которых потом пинали весь 20-й век.
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О Господи. Он это делал один? Терминатор вообще! Даже если и один или во главе отборного отряда евреев, то и спасибо им за это. Не только плохое делал Лев Давидыч, получается.
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Интересное наблюдение.
Года два назад показывали довольно долгую беседу ВВП с Набиулиной. Местами было заметно, что у Набиулиной на шее слева огромное тёмное пятно. Даже не знаю, что это было. Травмой это быть не могло – с таким не живут. Доступные фото и видео я её посмотрел – нет у неё на шее такого огромного родимого пятна. Может просто операторы так постарались ей напакостить с освещением.
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Может удушить пытались или намекнули?
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Это рептилия-аннунак однозначно.)Пятно образовалось когда ее в очередной раз гальванизировали,потом убрали нанокремом,наверно они тоже страдают,ведь деньги для них ничто.)
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Я так понимаю революции точно не будет,когда лавочники ее спокойно обсуждают в инете.)Может они просто недоели,или недопили,может майонез заменил большую часть нейронов головного моска.)При нынешних способах регулирования численности населения,никакой троцкий и рядом не встанет по возможностям убранизации в урбанизации.Размечтались с флажками походить глупые купипродайчики,да вам даже жилеток не выдадут,не в ивропе,вас просто разорят открытием очередного лемурлена с гигантскими скидками.А дальше прыжок с моста,или просто запой без конца,..-а он так молод,ему бы жить ишшо,а он замерз у забора.
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Кажись, в новогоднее пойло чавой-то людям подмешали, похмельный синдром сопровождается усилением геволюциённых настроений.
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Я думаю что даже еще и облучают вовсю через икран тилявизора с определенной целью.)Спасуцца только те у кого старый телявизор с эл.лучевой трубкой,там точно нет нанолазера.)Аннака пока все не выпито и не сьедено,точно не выйдут,а потом будут мучацца одной только мыслью,почему так плохо только мне а не всем,и если не я,то кот.)))
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“…почему так плохо только мне а не всем…”, основной движитель нарождающейся революционной мысли.
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Я думаю что ленин так и думал,когда ходил на охоту в ссылке.Так же он думал и в швиццарии поедая скромно ветчину(как писал горький).)Я думаю что и нынешние не особенно поменяли такую “глубокую” мыслю на другую.Тот же абрамович с виксельбергером думает почти так же,да что там он,его хозяин ротшильд думает то же самое,ведь имея столько бабла ты точно спать спокойно не будешь.)))))
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Операция “Путин”. Завершающий этап – “Переворот”.
https://www.youtube.com/watch?v=B5-1pJaeXYI
Здесь ответ на вопросы комментаторов!
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А по мордастей пропагандиста не нашлось.)))Ну вот смотри коля,когда мне такой вот недоедающий пролетарий поет про завершаюшую стадию…-ожирения,именно так только я и воспринимаю этот ролик на фоне повального обжорства в новогодние праздники.)))