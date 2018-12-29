В.Л. Авагян: Счётные палочки для десоветизаторов

Ну, если вам трудно с ними разобраться, ну, пожалуйста, возьмите счётные палочки для первоклашек, они дешёвые и разложите на столе!

Скажите мне, по совести, не тая от меня горькой правды: я слишком сложные числовые ряды выстроил?!

Поскольку сторонники г-на Навального всё младше и младше, необходимо разъяснить суть истребительной политики либералов и Запада против русского народа на уровне, доступном младшей школе. Каким образом после «торжества демократии» происходил и происходит экономический геноцид населения? Берём счётные палочки, рекомендованные для 1-го класса и старших групп детского сада…



И вы воочию увидите, что наличную сумму материальных благ можно поделить на 4 или 2 кучки, или не делить. Используйте монетки, спички.



И вы – увидите, а если не увидите – то плюньте в меня!

То есть живут четыре человека, и на зарплату им выделяется 12 тугриков. Если делить на четверых, то получится по 3 на нос.



Нет? Объясните мне, палочками, камушками, спичками, монетками – как же может быть не так?

Но если сумму благ, которую раньше делили на четверых, поделить на двоих – то у них возникнет «удвоение ВВП». Получатся (см. ряды для первоклашек) два ноля и две шестёрки. Это и есть распределение благ при капитализме. В условиях отсутствия роста производства (а где оно растёт, покажите, пожалуйста!) – увеличить доход одних, исходя из конечной, ограниченной суммы, можно только убив других.

А если сумму, выделенную на четверых – заберёт себе один? Ну, очевидно же, что если производство не росло, то он увеличит свой доход в 4 раза. А если оно ещё немножко подрастёт (мы этого 30 лет не видели, но теоретически допустим) – то возможен вариант: не в 4, а в 5 раз.

Из чего вытекает, что и рост производства (которого, впрочем, нет) – не панацея ни от чего. Важнее проследить не сам рост – а в чей карман он пошёл. История капитализма полна ситуаций, в которых параллельно шёл и рост производства и рост нищеты. И хотя это не про нас (мы пока только рост нищеты видели) – такое тоже, теоретически, может быть.

Теперь, собственно, чего хотят майдауны? Чего хотят навальнята? Они хотят буржуазной демократии и свободы рынка.

Это когда государство в распределение материальных благ не вмешивается. И волк с ягнёнком делят их «в двустороннем формате». Арбитра, третьего, с ружьём – за столом их переговоров нет.



Вот вы в переговорной, а вот олигарх с его миллиардами и вооружённой охраной. И как вы договоритесь, так и будет. Никто не вмешивается – ибо всем на всех наплевать, да и не свобода это, вмешиваться в заключение контрактов…

Ну и как вы договоритесь? Ребятки 6-7 классов, которым всякие европействующие запудрили мозги, вы уже проходили счётные палочки, давайте напряжём умишко.

Есть сумма 12. И вы её делите: волк и ягнята. Будет волк её делить 3+3+3+3? Сами-то как думаете?

Мне кажется, что будет 12 и три ноля. А вам?

Теперь о буржуазной демократии. У нас четыре избирателя, у одного 12, у трёх других три ноля. Как вы думаете, кого выберут? Не кажется ли вам, что абсолютная экономическая зависимость ноликов делает абсолютно предсказуемым итог выборов в такой обстановке?

И дело даже не в том, что ноликам не на что выдвигаться, не на что вести избирательную компанию. Это есть, но не это главное. У ноликов нет не только денег на выборы, но и времени активно там вращаться.



Они ходят на работу, добывая пропитание в ежедневном режиме: сегодня схалтурил, завтра уже помер. А кто им выдаёт жизнь утром до вечера? Тот, кто всё прибрал к рукам. Они – абсолютно зависимы. У них нет базиса для собственной политики, собственного мнения.

Такому человеку не то что избраться куда-то, даже просто стоять на площади некогда. Феномен майдана в том, что деклассированные тунеядцы, сидящие, как глисты, на подсосе у банкиров, решают на площадях судьбу трудящихся.

Ну, не могу я себе представить рабочего человека, который месяцами, по пол-года торчит на площади с протестом! А вы? Его же с работы выгонят, за полгода прогулов, разве нет?! Попробуйте не ходить на обычную, заурядную работу полгода – увидите, что это так. Уже через неделю, ручаюсь, увидите!

Поэтому абсолютно доказанный факт: на майданах деклассированные тунеядцы решают, как жить дальше социализированным, трудящимся людям! Тунеядцы и маргиналы, за тарелку каши и чай с наркотиками, по указке банкиров, своротят все продуктопроводы системы жизнеобеспечения. Парализуют обмен веществ в организме нации, государства! Им-то, маргиналам, пофиг! Им один хрен – ничего не светит!

А вам, ребята, и вашим родителям потом в этом жить… В том, что бомжи наломали, накрошили под диктовку иностранных банкиров, потрошащих вашу страну!

Я понимаю, ребята-навальнята, что вы очень юны и многого ещё не понимаете, а ваш жизненный опыт куций. Но счётные-то палочки вы должны понимать, после окончания начальной школы! Если уж вы и счётных палочек понимать не в силах – тогда кранты, тушите свет, всё кончено…

Я ещё раз вам говорю: можно 12 разложить на 3+3+3+3, а можно взять целиком. Каждые 12, взятые целиком – это три разрушенных судьбы, три погубленных семьи. Но нет сомнения, что 12 больше 3, что получать за четверых – выгоднее с финансовой точки зрения, чем за одного себя.

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В психологии это называется «игра «Крысиный король».

В средневековой Англии (где ж ещё, кроме как у этих извращенцев?), чтобы извести корабельных крыс, моряки сажали несколько крыс в бочку. От голода крысы в бочке сходили с ума и начинали жрать друг друга.



Вначале три крысы расправлялись с самой слабой. Потом выискивали жертву из оставшихся трёх. Последняя крыса, победитель, самая сильная крыса-каннибал, именовалась «крысиный король».



Матросы выпускали её на корабль, и она уничтожала корабельных крыс лучше любой кошки. Кошки, кстати, с крысами, в большинстве своём побаиваются связываться. Из 10 котов разве что один, самый храбрый, рискует стать крысоловом.



А «крысиный король» с необратимыми изменениями психики – в то же время выглядит «своим» в крысином обществе, в совершенстве знает крысиный язык коммуникации, и думает в целом, как крыса. И крысам корабельным от него не спрятаться!

А теперь, зная эту незамысловатую историю, осознайте главное: миллионеры, выращенные в бочке чубайсовой приватизации – это «крысиные короли». Они взяты из нашей среды и приучены к каннибализму. Конечно, человек не крыса, он сложнее, в редких, исключительных случаях может одуматься и олигарх…

Однако – всё же у большинства у них уже произведены необратимые изменения в психике, сделавшие их до конца их дней каннибалами. В среде, где 12 делилось на четыре тройки, они захапали себе всё, что было, мотивированные прибылями и стимулированные страхом. «Крысиный король» выделяется не просто так, а в жестокой борьбе с себе подобными. Не окажись он самым сильным – он был бы съеден каннибалом.

А вы теперь, не снимая школьных мундирчиков, хотите поиграть в выборную демократию с этими вот чемпионами каннибализма?! Вы действительно думаете, что крысиные короли приватизации обеспечат вам «равенство всех перед законом» и «независимые суды»?

Окей, соглашусь с вами. Три ноля, образовавшиеся из четырёх бывших людей – действительно равны перед законом. Именно как ноли и равны: один не важнее другого. Да и суды будут независимыми – от закона, от общества, от вас, пытающихся избрать исполнительную власть, на которую независимый суд плевать хотел: он же независимый!

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Суть жизни в том, что любую сумму благ можно поделить по совести или в драке без правил. Если вы выбираете второй вариант, то помните, что 90 шансов против 10, что вы по итогам останетесь никем с ничем на руках.

Ибо опытный грабитель «бреет» чисто, как опытный комбайнёр зерна в поле не оставит.

Возьмите в руки счётные палочки, прошу вас! Если вы этого не сделаете, то вам не жить. Да и мне тоже. Но я старый, я своё пожил. А вы ведь и не начинали ещё! Себя-то не жалко?!





В.Л. Авагян

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