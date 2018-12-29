Главная » Мировоззрение, Политика

В.Л. Авагян: Счётные палочки для десоветизаторов

18:46. 29 декабря 2018 Просмотров - 193 3 коммент. Опубликовал:

Поскольку сторонники г-на Навального всё младше и младше, необходимо разъяснить суть истребительной политики либералов и Запада против русского народа на уровне, доступном младшей школе.

Каким образом после «торжества демократии» происходил и происходит экономический геноцид населения?

Берём счётные палочки, рекомендованные для 1-го класса и старших групп детского сада…

3+3+3+3 = 12
6+0+6+0 = 12
12+0+0+0 = 12

Скажите мне, по совести, не тая от меня горькой правды: я слишком сложные числовые ряды выстроил?!

Есть у кого-нибудь непонимание вышеприведённых примеров?! Сомнения на их счёт?! Я понимаю, что мы живём в эпоху деградации человека, в которой меня и моих коллег всё время упрекают за сложность изложения, за непонятность терминов. Но эти ряды – понятны?!

Ну, если вам трудно с ними разобраться, ну, пожалуйста, возьмите счётные палочки для первоклашек, они дешёвые и разложите на столе!


И вы воочию увидите, что наличную сумму материальных благ можно поделить на 4 или 2 кучки, или не делить. Используйте монетки, спички.

И вы – увидите, а если не увидите – то плюньте в меня!

То есть живут четыре человека, и на зарплату им выделяется 12 тугриков. Если делить на четверых, то получится по 3 на нос.

Нет? Объясните мне, палочками, камушками, спичками, монетками – как же может быть не так?

Но если сумму благ, которую раньше делили на четверых, поделить на двоих – то у них возникнет «удвоение ВВП». Получатся (см. ряды для первоклашек) два ноля и две шестёрки. Это и есть распределение благ при капитализме. В условиях отсутствия роста производства (а где оно растёт, покажите, пожалуйста!) – увеличить доход одних, исходя из конечной, ограниченной суммы, можно только убив других.

А если сумму, выделенную на четверых – заберёт себе один? Ну, очевидно же, что если производство не росло, то он увеличит свой доход в 4 раза. А если оно ещё немножко подрастёт (мы этого 30 лет не видели, но теоретически допустим) – то возможен вариант: не в 4, а в 5 раз.

Из чего вытекает, что и рост производства (которого, впрочем, нет) – не панацея ни от чего. Важнее проследить не сам рост – а в чей карман он пошёл. История капитализма полна ситуаций, в которых параллельно шёл и рост производства и рост нищеты. И хотя это не про нас (мы пока только рост нищеты видели) – такое тоже, теоретически, может быть.

Теперь, собственно, чего хотят майдауны? Чего хотят навальнята? Они хотят буржуазной демократии и свободы рынка.

Это когда государство в распределение материальных благ не вмешивается. И волк с ягнёнком делят их «в двустороннем формате». Арбитра, третьего, с ружьём – за столом их переговоров нет.

Вот вы в переговорной, а вот олигарх с его миллиардами и вооружённой охраной. И как вы договоритесь, так и будет. Никто не вмешивается – ибо всем на всех наплевать, да и не свобода это, вмешиваться в заключение контрактов…

Ну и как вы договоритесь? Ребятки 6-7 классов, которым всякие европействующие запудрили мозги, вы уже проходили счётные палочки, давайте напряжём умишко.

Есть сумма 12. И вы её делите: волк и ягнята. Будет волк её делить 3+3+3+3? Сами-то как думаете?

Мне кажется, что будет 12 и три ноля. А вам?

Теперь о буржуазной демократии. У нас четыре избирателя, у одного 12, у трёх других три ноля. Как вы думаете, кого выберут? Не кажется ли вам, что абсолютная экономическая зависимость ноликов делает абсолютно предсказуемым итог выборов в такой обстановке?

И дело даже не в том, что ноликам не на что выдвигаться, не на что вести избирательную компанию. Это есть, но не это главное. У ноликов нет не только денег на выборы, но и времени активно там вращаться.

Они ходят на работу, добывая пропитание в ежедневном режиме: сегодня схалтурил, завтра уже помер. А кто им выдаёт жизнь утром до вечера? Тот, кто всё прибрал к рукам. Они – абсолютно зависимы. У них нет базиса для собственной политики, собственного мнения.

Такому человеку не то что избраться куда-то, даже просто стоять на площади некогда. Феномен майдана в том, что деклассированные тунеядцы, сидящие, как глисты, на подсосе у банкиров, решают на площадях судьбу трудящихся.

Ну, не могу я себе представить рабочего человека, который месяцами, по пол-года торчит на площади с протестом! А вы? Его же с работы выгонят, за полгода прогулов, разве нет?! Попробуйте не ходить на обычную, заурядную работу полгода – увидите, что это так. Уже через неделю, ручаюсь, увидите!

Поэтому абсолютно доказанный факт: на майданах деклассированные тунеядцы решают, как жить дальше социализированным, трудящимся людям! Тунеядцы и маргиналы, за тарелку каши и чай с наркотиками, по указке банкиров, своротят все продуктопроводы системы жизнеобеспечения. Парализуют обмен веществ в организме нации, государства! Им-то, маргиналам, пофиг! Им один хрен – ничего не светит!

А вам, ребята, и вашим родителям потом в этом жить… В том, что бомжи наломали, накрошили под диктовку иностранных банкиров, потрошащих вашу страну!

Я понимаю, ребята-навальнята, что вы очень юны и многого ещё не понимаете, а ваш жизненный опыт куций. Но счётные-то палочки вы должны понимать, после окончания начальной школы! Если уж вы и счётных палочек понимать не в силах – тогда кранты, тушите свет, всё кончено…

Я ещё раз вам говорю: можно 12 разложить на 3+3+3+3, а можно взять целиком. Каждые 12, взятые целиком – это три разрушенных судьбы, три погубленных семьи. Но нет сомнения, что 12 больше 3, что получать за четверых – выгоднее с финансовой точки зрения, чем за одного себя.

+++

В психологии это называется «игра «Крысиный король».

В средневековой Англии (где ж ещё, кроме как у этих извращенцев?), чтобы извести корабельных крыс, моряки сажали несколько крыс в бочку. От голода крысы в бочке сходили с ума и начинали жрать друг друга.

Вначале три крысы расправлялись с самой слабой. Потом выискивали жертву из оставшихся трёх. Последняя крыса, победитель, самая сильная крыса-каннибал, именовалась «крысиный король».

Матросы выпускали её на корабль, и она уничтожала корабельных крыс лучше любой кошки. Кошки, кстати, с крысами, в большинстве своём побаиваются связываться. Из 10 котов разве что один, самый храбрый, рискует стать крысоловом.

А «крысиный король» с необратимыми изменениями психики – в то же время выглядит «своим» в крысином обществе, в совершенстве знает крысиный язык коммуникации, и думает в целом, как крыса. И крысам корабельным от него не спрятаться!

А теперь, зная эту незамысловатую историю, осознайте главное: миллионеры, выращенные в бочке чубайсовой приватизации – это «крысиные короли». Они взяты из нашей среды и приучены к каннибализму. Конечно, человек не крыса, он сложнее, в редких, исключительных случаях может одуматься и олигарх…

Однако – всё же у большинства у них уже произведены необратимые изменения в психике, сделавшие их до конца их дней каннибалами. В среде, где 12 делилось на четыре тройки, они захапали себе всё, что было, мотивированные прибылями и стимулированные страхом. «Крысиный король» выделяется не просто так, а в жестокой борьбе с себе подобными. Не окажись он самым сильным – он был бы съеден каннибалом.

А вы теперь, не снимая школьных мундирчиков, хотите поиграть в выборную демократию с этими вот чемпионами каннибализма?! Вы действительно думаете, что крысиные короли приватизации обеспечат вам «равенство всех перед законом» и «независимые суды»?

Окей, соглашусь с вами. Три ноля, образовавшиеся из четырёх бывших людей – действительно равны перед законом. Именно как ноли и равны: один не важнее другого. Да и суды будут независимыми – от закона, от общества, от вас, пытающихся избрать исполнительную власть, на которую независимый суд плевать хотел: он же независимый!

+++

Суть жизни в том, что любую сумму благ можно поделить по совести или в драке без правил. Если вы выбираете второй вариант, то помните, что 90 шансов против 10, что вы по итогам останетесь никем с ничем на руках.

Ибо опытный грабитель «бреет» чисто, как опытный комбайнёр зерна в поле не оставит.

Возьмите в руки счётные палочки, прошу вас! Если вы этого не сделаете, то вам не жить. Да и мне тоже. Но я старый, я своё пожил. А вы ведь и не начинали ещё! Себя-то не жалко?!

В.Л. Авагян

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: #десоветизация, выборы, демократы, либералы, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В.Л. Авагян: Паразиты против России
... "экономят" так, что по отчётам Счётной палаты России, четыре триллиона инвестиционных... либерализм ликвидирует Россию...В.Л. Авагян***Источник.Источник: ss69100.livejournal.com
В.Л. Авагян: Здоровому и здравому вопреки-2
... ничего не лежит!!!При этом Счётная палата недавно доказала "пиры Валтасара... вам не желаю…В.Л. Авагян***Источник.Источник: ss69100.livejournal.com
В.Л. Аванян: Мы помогаем безумному обмена НЕЧТО на НИЧТО
В.Л. АВАГЯН: ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ!​Любой ... строже определяет характер нынешней экономики: счётно-бухгалтерский подход. С соответствующим целеполаганием... банк Ивана-Царевича!В.Л. Авагян***Мы не не просто, как...
Народ должен... (жить)... ((лучше))
... строить не стали (данные от Счётной палаты, между прочим) – и никаких... пахавших и сеявших…В.Л. Авагян***Источник.Источник: ss69100.livejournal.com
Кто кого кормит: власть народ или всё же народ власть?
... счет льгот «особо приближённым» хозсубъектам Счётная Палата РФ насчитала 500 млрд..., не администрируется ФНС!В.Л. Авагян***Источник.Источник: ss69100.livejournal.com
Классика ельцинизма – повсеместное наказание невиновных и награждение непричастных
... вместе: какие такие поручения со счётными палочками могут быть в ельцинской... КРИЗИС – ЭТО ОНИ.В.Л. Авагян***Источник.Источник: ss69100.livejournal.com

3 коммент.»

  • 2221 1757
    Juryi 29 декабря 2018 в 21:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “…миллионеры, выращенные в бочке чубайсовой приватизации –
    это «крысиные короли». Они … приучены к каннибализму”.

    Всегда поражаюсь образности мысли В.Авагяна.
    Здесь он превзошёл себя !

    Ответить
    • 1670 1471
      VorchunVV Juryi 29 декабря 2018 в 21:44 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Образность изложения мыслей позволяет быстрее и надёжнее достучаться до тех, кто спит. Встряхнуть их мозги. Уважаю В. Авагяна. С первой же его публикации.

      Ответить
  • 2175 527
    Слава 29 декабря 2018 в 21:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Нашей власти сколько палочек не давай, они всё себе забирают и забирают. Когда уже наедятся? Зачем им столько?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>