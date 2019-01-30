В.Л. Авагян: „Рывки” и разрывы
Давно уже не вызвающие у меня доверия (а у вас?) эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), анализируя причины, по которым не удалось в полной мере достичь целей, сформулированных в майском 2012 года Указе Президента Владимира Путина, пришли к выводу, что одним из ключевых факторов стало отсутствие персональной ответственности за конкретные направления и программы социально-экономического развития.
Признано, что действующая оценочная система на основе индикаторов и рейтингов Всемирного банка не смогла отразить особенности развития и функционирования российской экономики.
Что и неудивительно: Всемирный банк её не для развития создал, а для деградации периферийных экономик…
Теперь вот предлагают "поиграть в Сталина": персонально ответственность возложить. Вплоть до расстрела?
Людям, не сведущим в экономике (каковы прикормившиеся при правительстве РФ "экономисты") хочется казаться "крутыми", разрубить гордиев узел тридцатилетнего очевидного регресса, в ходе которого великая держава превратилась в банановую республику без бананов.
А я вам скажу так: персональная ответственность (в экономике) – вишенка на торте. Если вы думаете, что товарищ Сталин ею проблемы решал – вы плохо изучали наследие Сталина.
Персональная ответственность, вплоть до расстрела – имеет смысл лишь тогда, когда человеку предоставлены все необходимые для дела инструменты. Тогда, действительно, есть смысл попугать комиссарским маузером.
Если же просто поймать человека и начать его пугать – то испугаться он, конечно, испугается, а дела всё равно не сделает. Планы не выполняются не только потому, что министры и вице-премьеры малограмотны в своём деле, но ещё (и главным образом) потому, что у них нет рычагов претворения планов в жизнь.
С одной стороны, министры не умеют использовать инструменты. С другой – тоже очень важно – у них и нет инструментов, которые они не умеют использовать. И только их малограмотность мешает им сказать об этом ясно, возражая страшилкам о "персональной ответственности".
Если на вас, читатель, или на меня – вдруг завтра возложат "персональную ответственность" за рост экономики в РФ – что мы сделаем? Пойдём от страха в церковь свечку ставить – "Господи, помоги!" Как я вырою яму, если у меня нет ни землекопов, ни экскаватора, ни даже лопаты? Руками? Даже под угрозой расстрела я не смогу вырыть котлована руками…
Поэтому все эти "рекомендации" Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) – как всегда, "разговоры в пользу бедных".
Современный министр работает не с подчинёнными ему напрямую государственными трестами. Он работает с совокупностью автономных частных собственников, ищущих свою прибыль. Орать на них бесполезно – как и на карачках перед ними ползать.
Министр может им заказать какие-то работы в пределах бюджета его министерства (что превращает министерство в банальный инвестиционный фонд, причём небольшой).
Он может какими-то административными мерами испортить им жизнь, что имеет смысл, когда в экономике бум: частник хочет производить, рвётся на рынок, а министр ему мешает, надо задобрить министра, чтобы не мешал…
Но в условиях экономического спада портить жизнь частным собственникам административными мерами – это выталкивать их с рынка. Они плюнут и закроют производство. Скажут: "мешаешь нам работать – делай сам". И что, министр под угрозой расстрела пойдёт руками котлованы копать?!
Самое главное: в созданной экономике частных собственников министр не начальник фирмам. Он им либо заказчик (когда заказывает и оплачивает работы), либо проблема.
Но в любом случае не руководитель. Он не может их заставить делать то, что ему нужно. Может или договориться с ними за деньги, или начать запугивать – но тогда они сдрызнут с рынка, и всех делов…
Поэтому страна, которая много лет, не слишком афишируя, пытается вернуться к плановому хозяйству – не может этого сделать. Ведь она вращается в гибридном режиме – совмещая несовместимое: правительственные планы и частного собственника в качестве основной хозяйственной единицы.
И планы повисают в воздухе, потому что их некому выполнять…
Если отделить рулевое управление от колёс, предоставив колёсам "свободу" катиться, куда им хочется – то можно потом рулём рулить во все стороны, как ребёнок в детской машинке: никакого эффекта. Оттого и имеется
"…ощущение некоей незавершённости в системе контроля за качеством управленческой деятельности, который не может быть ограничен только фиксацией результатов. Необходимо предусматривать и ответственность за срыв плановых заданий и сроков"[1].
Предрекаю: оно у вас и останется, ощущение-то! Уже сегодня, по данным Счётной палаты,
- около 2,5 триллиона рублей омертвлены в объектах незавершенного строительства, в том числе и в федеральных адресных инвестиционных программах — составной части национальных проектов. Деньги фактически выброшены на ветер, они не увеличили производство материальных ценностей.
А ведь эти стройки обосновывали и выбивали инвестиции вполне конкретные отраслевые управленцы, включали в ФАИП не менее конкретные руководители из Минэкономразвития.
Кто-нибудь был наказан за срыв государственных программ? Об этом неизвестно. К тому же в законодательстве нет соответствующих статей, квалифицирующих подобного рода действия посредством административных или уголовных санкциях, что, кстати, неоднократно становилось поводом для дискуссий и в Госдуме, и в Совете Федерации.
Почему такое происходит? Потому что вы не руководите процессом, а покупаете его, заключая подрядные договора с частными собственниками, которым плевать, что строить, лишь бы оплачивалось.
И плевать откуда: из казны или от сумасшедшего миллиардера. Ну, допустим, теперь станут расстреливать за срыв государственных программ такого качества и уровня планирования; и что? Их будут строить быстрее и сдавать торопливее, нарастёт истерия в управленческой вертикали…
Главная-то ошибка, вина за которую лежит на экспертах уровня Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) – не говорю, что только на них, но на им подобных лжеэкономистах – представление о развитии страны, то ли параллельном, то ли враждебном интересам населения!
И порочная линия продолжается: "Теперь этот недостаток решено исправить: 28 триллионов рублей, которые намечено собрать ценой немалой социальной напряжённости и направить на осуществление рывка в новый технологический уклад, требуют квалифицированного и ответственного контроля"[2].
Вы не понимаете, что настоящий рывок – с точки зрения настоящей экономической науки, а не вашего либерального шарлатанства – не в том, чтобы отнять у населения триллионы на "развитие", а наоборот, дать населению триллионы на развитие.
Если бы вы деньги у нищего населения не выколачивали "на развитие" (чего? зачем?), а наоборот, давали бы больше денег населению, то население с деньгами оплачивало бы то, что ему нужно.
Что, собственно, и привело бы через спрос к предложению: развитию производства, технологическому рывку и прочим чаямым "ништякам". И тогда капвложения не умирали бы в никому не нужных долгостроях, а создавали бы востребованные населением производства.
То есть вы должны, с точки зрения реальной экономической науки, защитить наш слабый рынок от внешнего импорта (протекционизм), ввести твёрдые цены и растущие зарплаты. Производитель получит растущий спрос – а за счёт твёрдых цен не сможет уйти в спекуляции. И тогда производитель займётся "рывком" – то есть наращиванием реального производства.
Тогда он востребует новейшие технологии – ибо их требует только растущее производство. Покупать новые машины, новые станки умирающее производство, которому некому продать даже имеющиеся объёмы – никогда не будет. Неужели это непонятно? Тоже мне, бином Ньютона!
Производству не нужны все ваши выкрутасы. Ему нужны, в сущности, лишь две вещи:
1. Чтобы покупатель бы с рублём, т.е платежеспособным.
2. Чтобы этот платежеспособный покупатель не ушёл на сторону, отоваривался бы здесь.
Вы не можете дать отечественному производству ни того, ни другого. Отсюда и все проблемы.
Но вы же во власти шарлатанов, вроде Кудрина, вы национальный рынок расхлебенили так, что всё национальное производство импортом смыло, как в унитазе. Население нищее, ничего не покупает, а что покупает – то импортное.
А вы из него выколачиваете ваши "28 триллионов рублей ценой немалой социальной напряжённости" для "осуществления рывка в новый технологический уклад"! При таком подходе любая персональная ответственность министров даст лишь нагромождение ненужного.
Почему? Неужели не понимаете?
Завод пылесосов не нужен сам по себе. Он нужен при двух условиях: если у населения есть деньги и потребность покупать пылесосы, и если население не может удовлетворить свою потребность за счёт импорта. Нужно вначале эти две вещи обеспечить, а уж потом строить завод пылесосов или тракторный.
А что у вас получится? Вангую: вы обоснуете острую необходимость завода по производству пылесосов, которая, теоретически, бесспорно есть, и потому легко обосновывается. Вы потратите миллионы рублей, выстроив новейшее, с иголочки, производство российских пылесосов.
А потом "вдруг" выяснится (как тыщу раз бывало) – что у завода нет спроса. Население не так богато, чтобы часто покупать новый пылесос в дом. К тому же население привыкло к импортным маркам пылесосов, там отлаженный маркетинг, а про вас никто не знает.
Итог: собрав на "развитие" "28 триллионов рублей ценой немалой социальной напряжённости" вы в итоге получите только рост этой самой социальной напряжённости.
Потому что вы наполняете водой бездонную бочку, понимаете?!
Вы не закрываете рынок и не создаёте платежеспособного покупателя на закрытом рынке. Оттого вы своими 28 триллионами пытаетесь отопить улицу, разводя огромные костры из денег, и удивляясь, почему теплее на улице не становится?
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Что делать? Вечный вопрос 100 национальностей, составляющих Россию. На самом деле, ответ на него не так уж и сложен: вовлекайте население в развитие!
Сделайте население платежеспособным, рубль – твёрдым (может быть, ценой отказа от свободной конвертации валют, хотя бы на время), а рынок – защищённым от цунами азиатской сверхдешёвой продукции.
И тогда население само решит, голосуя своим рублём, что и где ему развивать, какие производства ставить, какое оборудование какому заводу оно готово своими покупками оплатить. И это единственный здравый путь.
Иначе, в своих гибридных компиляция плановой и рыночной экономик вы утопите страну в долгостроях и мёртвых корпусах, вроете её в гигантский котлован, измучаете и людей, и самих себя, расстреляете пару десятков "несправившихся" чиновников, и…
В 1941 году генералов за поражения тоже сперва расстреливали (дело Павлова). А потом перестали. Поняли: генерал, чтобы победить, должен иметь инструменты победы. Спросить можно только с того, кому перед этим дал достаточно для спроса.
Спрашивать с нищего налоги, с лишённого рычагов управления – результата управления – пустое дело. И если вы не услышите меня – до вас это ценой невероятных страданий и потрясений донесёт просто сама жизнь. Лишь бы не было слишком поздно…
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[1] https://www.pnp.ru/economics/vice-premerov-ocenyat…
[2] Там же
В.Л. Авагян
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Источник: ss69100.livejournal.com
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В.Л. Авагян как всегда – не в бровь, а в глаз.
Раньше я всегда упрекал (про себя) его за незавершенность :
он никогда не говорил главного – как вернуться к самодостаточной,
она же плановая, социалистическая, экономике ?!
Наконец понял : все его материалы, систематически, по поводу и без,
выкладываемые в нашу сеть безальтернативно наводят на такой вывод.
Отдавая должное образности материалов, выражусь в его стиле :
автор безыскусно наводит контрастную тень на рыночно –
экономический плетень, сквозь щели которого явственно пробиваются
зайчики нашей, советской, экономики.
(Не судите строго, не удержался).
Дадим народу «…все необходимые для дела инструменты» и никакому
новому сталинскому министру типа Зверева, Устинова, Тихонова, –
пресловутая РАНХиГС не помешает.
Персональная ответственность у таких от природы.
А совместить «несовместимое: правительственные планы и частного
собственника в качестве хозяйственной единицы» в любом случае не удастся.
J UDOV