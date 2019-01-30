В.Л. Авагян: „Рывки” и разрывы

Теперь вот предлагают "поиграть в Сталина": персонально ответственность возложить. Вплоть до расстрела?

Давно уже не вызвающие у меня доверия (а у вас?) эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), анализируя причины, по которым не удалось в полной мере достичь целей, сформулированных в майском 2012 года Указе Президента Владимира Путина, пришли к выводу, что одним из ключевых факторов стало отсутствие персональной ответственности за конкретные направления и программы социально-экономического развития. Признано, что действующая оценочная система на основе индикаторов и рейтингов Всемирного банка не смогла отразить особенности развития и функционирования российской экономики. Что и неудивительно: Всемирный банк её не для развития создал, а для деградации периферийных экономик…



Людям, не сведущим в экономике (каковы прикормившиеся при правительстве РФ "экономисты") хочется казаться "крутыми", разрубить гордиев узел тридцатилетнего очевидного регресса, в ходе которого великая держава превратилась в банановую республику без бананов.

А я вам скажу так: персональная ответственность (в экономике) – вишенка на торте. Если вы думаете, что товарищ Сталин ею проблемы решал – вы плохо изучали наследие Сталина.



Персональная ответственность, вплоть до расстрела – имеет смысл лишь тогда, когда человеку предоставлены все необходимые для дела инструменты. Тогда, действительно, есть смысл попугать комиссарским маузером.

Если же просто поймать человека и начать его пугать – то испугаться он, конечно, испугается, а дела всё равно не сделает. Планы не выполняются не только потому, что министры и вице-премьеры малограмотны в своём деле, но ещё (и главным образом) потому, что у них нет рычагов претворения планов в жизнь.

С одной стороны, министры не умеют использовать инструменты. С другой – тоже очень важно – у них и нет инструментов, которые они не умеют использовать. И только их малограмотность мешает им сказать об этом ясно, возражая страшилкам о "персональной ответственности".

Если на вас, читатель, или на меня – вдруг завтра возложат "персональную ответственность" за рост экономики в РФ – что мы сделаем? Пойдём от страха в церковь свечку ставить – "Господи, помоги!" Как я вырою яму, если у меня нет ни землекопов, ни экскаватора, ни даже лопаты? Руками? Даже под угрозой расстрела я не смогу вырыть котлована руками…

Поэтому все эти "рекомендации" Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) – как всегда, "разговоры в пользу бедных".



Современный министр работает не с подчинёнными ему напрямую государственными трестами. Он работает с совокупностью автономных частных собственников, ищущих свою прибыль. Орать на них бесполезно – как и на карачках перед ними ползать.

Министр может им заказать какие-то работы в пределах бюджета его министерства (что превращает министерство в банальный инвестиционный фонд, причём небольшой).



Он может какими-то административными мерами испортить им жизнь, что имеет смысл, когда в экономике бум: частник хочет производить, рвётся на рынок, а министр ему мешает, надо задобрить министра, чтобы не мешал…

Но в условиях экономического спада портить жизнь частным собственникам административными мерами – это выталкивать их с рынка. Они плюнут и закроют производство. Скажут: "мешаешь нам работать – делай сам". И что, министр под угрозой расстрела пойдёт руками котлованы копать?!

Самое главное: в созданной экономике частных собственников министр не начальник фирмам. Он им либо заказчик (когда заказывает и оплачивает работы), либо проблема.



Но в любом случае не руководитель. Он не может их заставить делать то, что ему нужно. Может или договориться с ними за деньги, или начать запугивать – но тогда они сдрызнут с рынка, и всех делов…

Поэтому страна, которая много лет, не слишком афишируя, пытается вернуться к плановому хозяйству – не может этого сделать. Ведь она вращается в гибридном режиме – совмещая несовместимое: правительственные планы и частного собственника в качестве основной хозяйственной единицы.



И планы повисают в воздухе, потому что их некому выполнять…

Если отделить рулевое управление от колёс, предоставив колёсам "свободу" катиться, куда им хочется – то можно потом рулём рулить во все стороны, как ребёнок в детской машинке: никакого эффекта. Оттого и имеется

"…ощущение некоей незавершённости в системе контроля за качеством управленческой деятельности, который не может быть ограничен только фиксацией результатов. Необходимо предусматривать и ответственность за срыв плановых заданий и сроков"[1].

Предрекаю: оно у вас и останется, ощущение-то! Уже сегодня, по данным Счётной палаты,

- около 2,5 триллиона рублей омертвлены в объектах незавершенного строительства, в том числе и в федеральных адресных инвестиционных программах — составной части национальных проектов. Деньги фактически выброшены на ветер, они не увеличили производство материальных ценностей.



А ведь эти стройки обосновывали и выбивали инвестиции вполне конкретные отраслевые управленцы, включали в ФАИП не менее конкретные руководители из Минэкономразвития.



Кто-нибудь был наказан за срыв государственных программ? Об этом неизвестно. К тому же в законодательстве нет соответствующих статей, квалифицирующих подобного рода действия посредством административных или уголовных санкциях, что, кстати, неоднократно становилось поводом для дискуссий и в Госдуме, и в Совете Федерации.

Почему такое происходит? Потому что вы не руководите процессом, а покупаете его, заключая подрядные договора с частными собственниками, которым плевать, что строить, лишь бы оплачивалось.



И плевать откуда: из казны или от сумасшедшего миллиардера. Ну, допустим, теперь станут расстреливать за срыв государственных программ такого качества и уровня планирования; и что? Их будут строить быстрее и сдавать торопливее, нарастёт истерия в управленческой вертикали…

Главная-то ошибка, вина за которую лежит на экспертах уровня Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) – не говорю, что только на них, но на им подобных лжеэкономистах – представление о развитии страны, то ли параллельном, то ли враждебном интересам населения!

И порочная линия продолжается: "Теперь этот недостаток решено исправить: 28 триллионов рублей, которые намечено собрать ценой немалой социальной напряжённости и направить на осуществление рывка в новый технологический уклад, требуют квалифицированного и ответственного контроля"[2].

Вы не понимаете, что настоящий рывок – с точки зрения настоящей экономической науки, а не вашего либерального шарлатанства – не в том, чтобы отнять у населения триллионы на "развитие", а наоборот, дать населению триллионы на развитие.

Если бы вы деньги у нищего населения не выколачивали "на развитие" (чего? зачем?), а наоборот, давали бы больше денег населению, то население с деньгами оплачивало бы то, что ему нужно.

Что, собственно, и привело бы через спрос к предложению: развитию производства, технологическому рывку и прочим чаямым "ништякам". И тогда капвложения не умирали бы в никому не нужных долгостроях, а создавали бы востребованные населением производства.

То есть вы должны, с точки зрения реальной экономической науки, защитить наш слабый рынок от внешнего импорта (протекционизм), ввести твёрдые цены и растущие зарплаты. Производитель получит растущий спрос – а за счёт твёрдых цен не сможет уйти в спекуляции. И тогда производитель займётся "рывком" – то есть наращиванием реального производства.

Тогда он востребует новейшие технологии – ибо их требует только растущее производство. Покупать новые машины, новые станки умирающее производство, которому некому продать даже имеющиеся объёмы – никогда не будет. Неужели это непонятно? Тоже мне, бином Ньютона!

Производству не нужны все ваши выкрутасы. Ему нужны, в сущности, лишь две вещи:

1. Чтобы покупатель бы с рублём, т.е платежеспособным.

2. Чтобы этот платежеспособный покупатель не ушёл на сторону, отоваривался бы здесь.

Вы не можете дать отечественному производству ни того, ни другого. Отсюда и все проблемы.

Но вы же во власти шарлатанов, вроде Кудрина, вы национальный рынок расхлебенили так, что всё национальное производство импортом смыло, как в унитазе. Население нищее, ничего не покупает, а что покупает – то импортное.



А вы из него выколачиваете ваши "28 триллионов рублей ценой немалой социальной напряжённости" для "осуществления рывка в новый технологический уклад"! При таком подходе любая персональная ответственность министров даст лишь нагромождение ненужного.

Почему? Неужели не понимаете?

Завод пылесосов не нужен сам по себе. Он нужен при двух условиях: если у населения есть деньги и потребность покупать пылесосы, и если население не может удовлетворить свою потребность за счёт импорта. Нужно вначале эти две вещи обеспечить, а уж потом строить завод пылесосов или тракторный.

А что у вас получится? Вангую: вы обоснуете острую необходимость завода по производству пылесосов, которая, теоретически, бесспорно есть, и потому легко обосновывается. Вы потратите миллионы рублей, выстроив новейшее, с иголочки, производство российских пылесосов.

А потом "вдруг" выяснится (как тыщу раз бывало) – что у завода нет спроса. Население не так богато, чтобы часто покупать новый пылесос в дом. К тому же население привыкло к импортным маркам пылесосов, там отлаженный маркетинг, а про вас никто не знает.

Итог: собрав на "развитие" "28 триллионов рублей ценой немалой социальной напряжённости" вы в итоге получите только рост этой самой социальной напряжённости.

Потому что вы наполняете водой бездонную бочку, понимаете?!

Вы не закрываете рынок и не создаёте платежеспособного покупателя на закрытом рынке. Оттого вы своими 28 триллионами пытаетесь отопить улицу, разводя огромные костры из денег, и удивляясь, почему теплее на улице не становится?

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Что делать? Вечный вопрос 100 национальностей, составляющих Россию. На самом деле, ответ на него не так уж и сложен: вовлекайте население в развитие!

Сделайте население платежеспособным, рубль – твёрдым (может быть, ценой отказа от свободной конвертации валют, хотя бы на время), а рынок – защищённым от цунами азиатской сверхдешёвой продукции.

И тогда население само решит, голосуя своим рублём, что и где ему развивать, какие производства ставить, какое оборудование какому заводу оно готово своими покупками оплатить. И это единственный здравый путь.

Иначе, в своих гибридных компиляция плановой и рыночной экономик вы утопите страну в долгостроях и мёртвых корпусах, вроете её в гигантский котлован, измучаете и людей, и самих себя, расстреляете пару десятков "несправившихся" чиновников, и…

В 1941 году генералов за поражения тоже сперва расстреливали (дело Павлова). А потом перестали. Поняли: генерал, чтобы победить, должен иметь инструменты победы. Спросить можно только с того, кому перед этим дал достаточно для спроса.

Спрашивать с нищего налоги, с лишённого рычагов управления – результата управления – пустое дело. И если вы не услышите меня – до вас это ценой невероятных страданий и потрясений донесёт просто сама жизнь. Лишь бы не было слишком поздно…

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[1] https://www.pnp.ru/economics/vice-premerov-ocenyat…

[2] Там же







В.Л. Авагян

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