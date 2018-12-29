Мы наблюдаем исторические события

Будущее не так туманно, как кажется. Если внимательно посмотреть на день прошлый и нынешний, то очертание грядущего проступают довольно чётко















Конечно, мои представление о будущем России, мира, отдельных людей и человечества в целом, являются чистой фантазией, но за полетом мысли всегда скрывается реальность, информируемость и сопоставление открытой и закрытой информации. Время пришло подумать, потому что Великая Русская Смута заканчивается. Итак, начинаем бредни о будущем.







В конце 80-х прибалтийские страны были одними из инициаторов выхода из СССР. Кстати, не забываем, что в 1991 году развалили Россию, а не СССР. Это умышленная подмена понятий, что Россия и СССР - это разные вещи. Нам вдалбливали в голову, что бывшая РСФСР (часть СССР) и есть та великая историческая Россия. Что в корне неверно, Россия, именно Россия - это все, так называемые «бывшие республики СССР».







Однако вернемся к Прибалтике. Согласно семилетнему плану развития принятого в Европейском Союзе после 2020 года возможно полное отключение Прибалтики от дотаций. Европа не хочет больше задаром кормить Латвию, Литву, Эстонию. Тем более, что Брексит лишил Евросоюз как минимум 12 миллиардов евро. Надо где-то эти деньги брать.







Собственная промышленность, оставшаяся от СССР загублена давно. Транзитные плюсы резко упали за счет строительства Россией обходных маршрутов и новых портов на Балтике. Население разбегается невиданными темпами, протестные настроения растут. На примере Латвии разберем ситуацию. Более 20 процентов бюджета страны эта прямая дотация Евросоюза. Есть еще масса косвенных дотаций.







Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин характеризует положение так:







«Тут целое море программ: от оборудования лабораторных комнат для студентов в университетах до утепления школ и садиков, от укладки нового асфальта до программы мобильности для безработных с целью вернуть их на рынок труда. Финансирование ведется по сотням программ и по линии десятков фондов и инструментов поддержки. Обучение пограничников, семинары для прессы, строительство новых линий сортировки мусора, борьба с детской бедностью, закупка оборудования для борьбы с контрабандой, улучшение систем управления в госсекторе, помощь предпринимателям при переходе на зеленую энергию, дотация при закупке электромобилей, финансовая помощь крестьянам при рекультивации пахотных земель… Мне легче назвать отрасли, где Евросоюз нам не помогает».







Аналогичная картина и в других странах Прибалтики. Отказ от дотирования их экономик обвалит жизнь стран. Андрей Мамыкин резюмирует: «Зависимость всех трех стран Балтии от денег ЕС фатальна».















Население стран разбегается или попросту вымирает уже сейчас. Опять же пример из Латвии. Характерный пример о ситуации в восьми волостях у границы с Россией и Белоруссией. Здесь за последние 18 лет численность населения значительно сократилась. Берзиньская волость потеряла 53,9% жителей, Малнавская - 46,5%, Пиедруйская - 45,3%, Свариньская - 43,6%, Голишевская - 40,4%, Айзкалнская - 37%, Межвидская - 35,6% и Рушонская - 28,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии.







В краях численность населения тоже значительно уменьшилась - от 27,6% в Прейльском крае до почти 38% в Карсавском и Дагдском краях. После 2011 года численность населения в волостях продолжала падать на 12-19%.







В Силукалнской основной школе это, видимо, последний учебный год: 1-3 классов тут уже нет вообще, в остальных учатся по два ребенка, только в 7-8-х - по четыре-пять.







Кстати, буквально «через забор»в Белоруссии народонаселение совершенно стабильно, все живет и все развивается. Хотя люди по обе стороны границы практически одни и те же или близкие по обычаям и культуре.







И это все происходит еще до замораживание дотаций Евросоюза. Что же будет после?!







Значительная часть людей Прибалтики с ностальгией вспоминают о стабильности, комфорте жизни во времена СССР, часть - откровенно скатывается к нацисткой идеологии.







Я думаю, что в течение 10 лет могут произойти следующие события. Как Прибалтика была толчком к распаду СССР, так и в будущем они будут инициаторами нового объединения. Только по неожиданной схеме.







В Прибалтике по разным оценкам до трети населения русскоязычные. Еще плюс не менее 20 процентов - представители титульных наций старшего поколения, с любовью вспоминающих старый Союз.







Надо начинать всячески поддерживать этих людей в культурном, социальном и экономическом плане. Причем через Белоруссию и лично через мудрого политика Александра Григорьевича Лукашенко. Он сможет. Такая мягкая экспансия Белоруссии в Прибалтику. По исторической аналогии с Великим Княжеством Литовским. Основное население которого были отнюдь не литовцы, а именно нынешние белоруссы. Которое называлось Великое княжество Литовское, русское и жемойтское. Опустим подробности, но великие князья литовские были православными и государственным языком в княжестве был русский. Так что историческая преемственность есть.







Тем более, что Батька давно мечтает о выходе Белоруссии к морю. У него это своего рода идея фикс. И он уже сейчас предпринимает активные действия в этом направлении. Запускает, так сказать пробный камень. Не далее как в сентябре, говоря о сотрудничестве с Латвией, он заявил:







«Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный – и немалый – эффект. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать».















Случайно? Не думаю. Далее, в перспективе 10 лет события могут развиваться так:







В результате активной деятельности Белоруссии, проводится референдум о выходе из Евросоюза и далее, о вхождении Латвии, Эстонии, Литвы в Белоруссию. Держать окраину в Евросоюзе, которая ничего не дает, а только пожирает евромиллиарды никто не будет. Время, когда прибалтов использовали как таран против СССР прошло. Стратегическая ценность Прибалтики нулевая, она котел между Калининградской областью, Россией и Белоруссией. В случае чего, эта территория накрывается за считанные минуты.







Прибалты по этим вопросам референдума отвечают «да». Местные правительства отправляются по привычке грустить в Лондон и Вашингтон, как уже это было в 1939 году.







Лукашенко получает выход к морям, о котором он давно мечтал, Прибалтика дешевую энергетику, возрождает промышленность, в том числе перерабатывающую, и, главное, стабильность.







Не забываем, что есть еще и моральная и духовная составляющая. Идиотские законы ЕС, навязывание гей-парадов, ЛГБТ принуждение, насильственный отрыв от корней, навязывание толерантности к извращениям, неконтролируемая миграция Африки и Ближнего Востока - все это отталкивает простого сельского обывателя Прибалтики от европейских «ценностей». А основная масса населения этих стран - крестьяне. Европа уже не тот манок, каким она была в конце 80-х годов.







Есть еще масса плюсов, как для стран Прибалтики, так и для Белоруссии. Можно на этом долго не останавливаться. И если снять шоры мирового либеральной диктатуры глобализма, они очевидны. Либеральный глобализм - это ярмо, которое надевается на целые народы, для рабского служения западной элите. А за нами, при всех, всех широко известных недостатках, стоит Правда.







Ну а следующим этапом, обновленная Белоруссия с Прибалтикой в своем составе, входит на правах автономии в новое Российское государство.







Вам кажется это бредом и фантастикой?! Жизнь непредсказуема. Кто в 1985 году мог только представить, что Россия (СССР) через всего 6 лет распадется и в страны вернется капитализм? Никто. Не у нас, не за океаном. Никто, корме кучки фантазеров. Однако это произошло. Почему сейчас ситуация не может пойти по этому сценарию?!







Опять умышленно избегаю массу социально-экономических нюансов, Просто схема. Если мы можем так представить будущее, значит оно возможно.







