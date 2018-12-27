Николай Стариков прокомментировал отказ российского суда принять иск бухгалтера ФАН к Минюсту США

Источник: tsargrad.tv

Отказ российского суда принять иск бухгалтера ФАН к Минюсту США, обвинившему её во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, говорит о «неидеальности» нашей правовой системы и необходимости её трансформации, считает российский писатель Николай Стариков.



Российский писатель и публицист Николай Стариков прокомментировал Nation News отказ Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга принять иск Елены Хусяйновой, занимающей должность бухгалтера в Федеральном агентстве новостей (ФАН), к министерству юстиции США, отметив, что правовая система России далеко не идеальна.

Напомним, в октябре 2018 года Минюст США признал Елену Хусяйнову виновной в ведении информационной войны против американской политики и организации вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Хусейнова подала ответный иск в российский суд с просьбой признать незаконным решение американского суда и защитить её честь и достоинство. Кроме того, бухгалтер ФАН требует компенсации за нанесенный моральный вред в размере 5 миллионов рублей.

Николай Стариков считает, что Россия должна больше защищать своих жителей, поскольку вмешательство США в жизнь российских граждан будет только возрастать. Писатель поддерживает Елену Хусяйнову и отмечает, что «задача суда — вынесение справедливого приговора». Елена, по его словам, как раз и пытается добиться истины в суде. Российская правовая система не подразумевает, что решения наших судов будут транслироваться за рубежом, заявил Стариков, подчеркнув, что именно по этой причине, в случаях, когда Минюст США нарушает права наших граждан, российский суд не знает, как ему реагировать и как он может противостоять этому.

«Правовая система РФ не идеальна, и мы должны её трансформировать, чтобы она научилась защищать российских граждан», — подытожил писатель.

Источник: nstarikov.ru