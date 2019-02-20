Американская «гуманитарка» – это технология: Стариков прокомментировал цели Вашингтона в Венесуэле

Источник: Nation News

Гуманитарная помощь поступит на территорию Венесуэлы 23 февраля, заявил лидер оппозиции Хуан Гуаидо, выступая перед своими сторонниками. Писатель и публицист Николай Стариков уверен, что в этом случае налицо – технология смены власти в стране.

В субботу, 23 февраля, если верить самопровозглашенному «президенту Венесуэлы» Хуану Гуаидо, на территорию страны поступит гуманитарная помощь из США. Об этом он постоянно упоминает в своем Twitter. Ранее Гуаидо уже заявлял о передаче первой партии американской гуманитарки нуждающимся – говорил о 85 тысячах упаковок биологических добавок для питания детей и беременных женщин. Правда, он не сообщил, каким образом все это попало в Венесуэлу.

Официальный Каркас заявил, что страна не нуждается в «подачках США». Власти решительно отрицают гуманитарный кризис, а легитимный президент Николас Мадуро назвал этот шаг Вашингтона «фальшивым шоу» и «предлогом для интервенции». Самого же Гуаидо он охарактеризовал как «марионетку США».

Отметим, что с начала февраля тема американской гуманитарной помощи не сходит с передовиц мировых СМИ. В странах, поддержавших Гуаидо, всячески рекламируется открытие пунктов её приема в Колумбии, на границе с Венесуэлой, а также в Бразилии и даже на Карибах.

Россия, в отличие от США, оказывает Каракасу реальную помощь, и 20 февраля в Каракас прибудут 300 тонн гуманитарного груза от РФ. Об этом сообщил на встрече с учеными Венесуэлы, которая транслировалась в Twitter, президент страны Николас Мадуро, подчеркнув значимость этой поддержки. В то же время представители российской «пятой колонны», как, например, аферист-провокатор и лже-атаман Евгений Шабаев, всячески пытаются очернить действия РФ очередными фейками. Так, в интервью агентству Reuters Шабаев без стеснения заявил о том, что в Венесуэлу якобы направлены «400 бойцов» из так называемой ЧВК «Вагнер». Эту информацию уже решительно опровергли и в Каракасе, и в Москве.

Как отметил в комментарии Nation News писатель и публицист Николай Стариков, история с гуманитарной помощью от США демонстрирует технологию смены власти в стране.

«Информационная атака на Венесуэлу, связанная с гуманитарной помощью из США, – это технология. Здесь подвох не в том, что в фургонах и самолетах с едой и предметами первой необходимости будут лежать американские автоматы, пулеметы и всевозможная военная амуниция. Удар наносится в информационной сфере. Создается определенная иллюзия, для чего сначала рассказывается о том, что жители Венесуэлы чуть ли не голодают, затем тиражируются новости о предложенной США помощи и злобной венесуэльской власти, которая отказывается её принимать. В итоге у любого нормального человека должно сложиться негативное впечатление о руководстве этой страны. Следующий шаг – отказ США иметь дело с „кровавым диктатором“ и признание руководителем страны Гуаидо, потому что он – добрый, переходит улицу на зеленый свет и готов принимать „помощь“. В данном случае гуманитарная помощь выступает как повод для оправдания неконституционных действий США, нарушающих международное законодательство», – убежден Стариков.

18 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве считают планы Вашингтона по доставке гумпомощи провокацией.

«Под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами. И нужна она в качестве предлога для силовой акции извне. И это все должны четко понимать», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что вместо подобной «помощи» лучше бы США сняли санкции с Венесуэлы и разблокировали счета государственных предприятий республики.

Напомним, спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства 23 января 2019 года. Вашингтон и ряд его союзников в Латинской Америке и Европе сразу же признали самозванца и потребовали от законно избранного главы государства Николаса Мадуро неприменения силы в отношении оппозиции. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.