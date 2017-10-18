Новости Украины и Новороссии 18 октября 2017

Освобождение Крымского полуострова и возврат его в состав Украины возможны только после уничтожения России как государства. Так считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.



В ответ на вопрос, обсуждался ли вопрос введения миротворцев на полуостров, он ответил: «Гипотетически это можно рассматривать. Но, я думаю, что это очень преждевременно. Я убежден в том, что Россия будет категорически не соглашаться. Фактически то же, что она и сейчас делает. Даже провокационное заявление Земана (президент Чехии Милош Земан — прим. РВ) получило отпор даже со стороны России».



По словам Туки, без «деоккупации» Донбасса не стоит принимать законы по освобождению Крыма.

«Я считаю, если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма, кроме уничтожения России как государства в существующем режиме, другого пути я сегодня не вижу. И принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством», — заявил Тука, не уточнив при этом, какие пути возврата Донбасса под контроль Киева он видит.

«И когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что „преступная власть ничего не сделала для Крыма”, извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым», — элегантно защитил он майданные власти 2014-го года и режим Порошенко.

«Лишь только пошаговая компиляция действий. И документы, и повышение боеспособности войска, и повышение экономической и финансовой состоятельности Украины и усиление уровня общин, все это исключительно в компиляции как пазлы друг к другу будут складываться, только таким путем мы вернем себе территорию», — представил Тука невероятно реалистичный сценарий развития событий.

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