Новости Украины и Новороссии 18 октября 2017
- 08:32 Вернуть Крым можно только после уничтожения России как государства, — Тука.
- 03:47 Конгресс США: Украину захватили олигархи.
- 02:00 Генпрокуратура Украины: Палатки возле Рады сносить не будут.
- 01:41 Петя, выходи.
- 01:23 Ляшко призвал немедленно депортировать Саакашвили.
- 00:57 С МВД Авакова у Рады дрался аваковский «Азов».
- 00:29 Троих одним махом.
- 00:24 Семенченко призывает строить баррикады под Радой (ВИДЕО).
- 00:10 Михомайдан.
- 00:10 Напор полиции на охрану палаточного городка напугал майданщиков.
- Вчера 23:23 Откуда вы это взяли?.
- Вчера 23:01 Палатки вокруг Рады опасаются ночной «зачистки».
- Вчера 22:36 Несколько сотен протестующих остались ночевать в палаточном городке у Рады.
- Вчера 22:16 МОЛНИЯ: Порошенко начал жесткий разгон Майдана (+ВИДЕО, ФОТО).
- Вчера 22:16 ДонНУ: флагман образования ДНР.
- Вчера 22:13 Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану (ФОТО).
Вернуть Крым можно только после уничтожения России как государства, — Тука
Освобождение Крымского полуострова и возврат его в состав Украины возможны только после уничтожения России как государства. Так считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
В ответ на вопрос, обсуждался ли вопрос введения миротворцев на полуостров, он ответил: «Гипотетически это можно рассматривать. Но, я думаю, что это очень преждевременно. Я убежден в том, что Россия будет категорически не соглашаться. Фактически то же, что она и сейчас делает. Даже провокационное заявление Земана (президент Чехии Милош Земан — прим. РВ) получило отпор даже со стороны России».
По словам Туки, без «деоккупации» Донбасса не стоит принимать законы по освобождению Крыма.
«Я считаю, если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма, кроме уничтожения России как государства в существующем режиме, другого пути я сегодня не вижу. И принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством», — заявил Тука, не уточнив при этом, какие пути возврата Донбасса под контроль Киева он видит.
«И когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что „преступная власть ничего не сделала для Крыма”, извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым», — элегантно защитил он майданные власти 2014-го года и режим Порошенко.
«Лишь только пошаговая компиляция действий. И документы, и повышение боеспособности войска, и повышение экономической и финансовой состоятельности Украины и усиление уровня общин, все это исключительно в компиляции как пазлы друг к другу будут складываться, только таким путем мы вернем себе территорию», — представил Тука невероятно реалистичный сценарий развития событий.
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Конгресс США: Украину захватили олигархи
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США отметила, что Украина по-прежнему не может победить коррупцию, при этом руководство страны захвачено олигархами.
Хельсинская комиссия США под руководством сенатора-республиканца Роджера Уикера опубликовала доклад под названием «Внутренний враг», обозначив олигархическое правление Украины и коррупцию как основные проблемы, которые стоят перед страной.
В докладе отмечается, что украинские олигархи фактически захватили руководство Украиной и обогащаются за счет монополизации отдельных отраслей украинской экономики.
«Несмотря на активное гражданское общество и независимые СМИ, Украина, кажется, никогда не сможет справиться со своей проблемой коррупции. Устойчивость и влиятельность украинских олигархов — центральная проблема сохраняющейся в стране коррупции.
Олигархи захватили украинское государство, вытеснив некоррумпированные политические партии и соревнуясь друг с другом в борьбе за воровство украинских богатств.
Они являются не столько бизнесменами, сколько брокерами, посредниками, которые трансформируют политические и личные связи в монополии, которые поддерживает государство.
Украина должна трансформировать олигархов из брокеров в предпринимателей и бизнесменов, с тем, чтобы наконец покончить с всеобъемлющей институциональной коррупцией», – говорится в докладе.
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Генпрокуратура Украины: Палатки возле Рады сносить не будут
Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что правоохранители не планируют сносить палатки участников акции возле Верховной Рады, которые были установлены во время протестов 17 октября.
«Право на мирные акции протеста — одно из главных достижений Майдана. Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции. Знаю точно и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации.
У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет», — написал Луценко.
Он также подчеркнул, что «случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться».
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Петя, выходи
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Ляшко призвал немедленно депортировать Саакашвили
Правоохранительные органы Украины должны немедленно депортировать бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили.
Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
«В условиях войны организовывать хаос в столице, чтобы захватить власть — это страшное преступление против украинской Государственности, против наших героических защитников!», — написал он на своей странице в соцсети.
По его словам, Михаил Саакашвили и другие политики, которые «на деньги Кремля и украинских олигархов организуют пародию на наш Майдан — конченные циники и враги Украины!»
«Ни одна власть не стоит уничтожения Украинского Государства! Запомните это, уроды! Призываю всех патриотов объединиться и остановить этот шабаш кремлевской агентуры», — добавил парламентарий.
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С МВД Авакова у Рады дрался аваковский «Азов»
Среди участников протестов возле Верховной Рады находится значительное число боевиков «Азова».
Об этом заявил создатель карательного батальона, нардеп Андрей Билецкий.
«15–20% среди протестующих — это были наши активисты», — сказал он.
«Мы не объявляли действительно всеобщую мобилизацию. Это акция о трех инструментах, которые должны сделать жизнь нашей страны лучше и справедливей. Но это не ключевые моменты. Пытаться сделать из этого последний бой или Майдан неправильно.
Когда это будет акция националистических сил и там будет более глобальная повестка дня, вы увидите не десять тысяч человек», — пообещал Билецкий.
Отметим, «Азов» называют «личной гвардией» главы МВД Украины Арсена Авакова.
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Троих одним махом
От нормальных людей 627, 628, 629
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Семенченко призывает строить баррикады под Радой (ВИДЕО)
Экс-командир карательного батальона «Донбасс», нардеп Семен Семенченко призвал протестующих построить баррикаду рядом с Верховной Радой.
«Думаю, что надо строить баррикаду», — сказал он.
По его мнению, ночью силовики попытаются штурмовать палаточный лагерь участников «МихоМайдана».
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Михомайдан
Коротко по итогам "михомайдана".
1. Полноценного майдана не случилось, да и не могло случится – на большие беспорядки денег не занесли, а требования протестующих были достаточно умеренными.
2. Несмотря на вялое начало, сторонникам Саакашвили, к которым вечером начали присоединяться правые радикалы, смогли поставить небольшой палаточный городок, на чем и удовлетворились, пообещав продолжить акцию в четверг.
3. Основная цель протестов это разумеется не отмена депутатской неприкосновенности и не новый закон о выборах – основная цель это перевыборы в Верховную Раду, так как только таким образом из под Порошенко можно выбить законодательную подпорку. С другой стороны, Порошенко подыгрывая Саакашвили с вопросом об отмене депутатской неприкосновенности, может рассчитывать на то, что парламент станет еще более ручным и управляемым, а Саакашвили выступит в данном случае в роли полезного дурачка
4. Что важно – у Порошенко нет существенной митинговой поддержки и он вынужден опираться на штыки, причем штыки Авакова. Другой вопрос, что оппоненты также не особо поддерживаются населением. У них крайне мало тех, кто за них. Их опорная база это те, кто против Порошенко. Это достаточно рыхлый и крайне ситуативный альянс, к которому на Украине относятся с таким же подозрением, как и к Порошенко, тем более что в случае с Тимошенко, все прекрасно помнят, что она творила когда находилась у власти.
5. В целом, Саакашвили и его деятельность представляет достаточно существенную угрозу власти Порошенко, но как полагаю, пока США будут сохранять поддержку Порошенко, ничего у Тимошенко и Саакашвили не выйдет и пар спустят в свисток. В который раз.
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Напор полиции на охрану палаточного городка напугал майданщиков
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Откуда вы это взяли?
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Палатки вокруг Рады опасаются ночной «зачистки»
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Несколько сотен протестующих остались ночевать в палаточном городке у Рады
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Несколько сотен участников акции протеста остались ночевать в палаточном городке возле здания Верховной рады Украины, передает РИА Новости.
Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий “Национальный корпус” (создана на базе нацбатальона “Азов”, против которого в РФ возбуждено уголовное дело), “Свобода”, а также партии Саакашвили “Движение новых сил”, “Батькивщина”, “Самопомощь”, “Гражданская позиция” и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.
Часть протестующих разошлась по палаткам на ночлег, некоторые остались на улице нести караул.
Здание Верховной рады охраняют полицейские и бойцы национальной гвардии, они держат его в оцеплении.
Между протестующими и силовиками не возникает конфликтных ситуаций, обстановка в правительственном квартале спокойная.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
МОЛНИЯ: Порошенко начал жесткий разгон Майдана (+ВИДЕО, ФОТО)
Под зданием Верховной Рады вновь начались столкновения между протестующими и силовиками, попытавшимися зачистить палаточный городок.
Об этом сообщают украинские журналисты с места событий.
Стычка началась между боевиками батальона «Донбасс» и правоохранителями после того, как нацгвардейцы начали с двух сторон лагеря убирать забор, чтобы начать штурм.
Обновлено.
Наступающие силовики потеряли момент внезапности и были вынуждены отойти, чтобы перегруппироваться.
Улица Грушевского в настоящее время перекрыта.
На месте присутствуют ряд нардепов и Михаил Саакашвили.
Толпа скандирует: «Киев, вставай!»
Экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе утверждает, что ночью лагерь вновь будут пытаться разогнать.
«Нас окружили отрядом спецназовцев», — вторит ему нардеп Соболев.
«Вот и первая разведка боем», — говорит депутат Игорь Луценко.
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ДонНУ: флагман образования ДНР
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Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану (ФОТО)
В то время как под Верховной Радой проходит МихоМайдан, у частной резиденции президента Петра Порошенко в селе Козине под Киевом усилена охрана — пригнана военная техника, а также много людей в военной форме.
Об этом написала нардеп из «Самопомощи» Виктория Войцицкая в социальной сети.
«То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — Ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов.
Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на некоторое время? Тут кого бояться? И это я только незначительную часть людей и техники сфотографировала…» — написала она и выложила фотографии охраны.
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