Часы судного дня

США присвоили себе право раздробить любую страну на любое количество частей, присвоили себе право признавать "законными" любых сепаратистов, любых "панов атаманов Грицианов Таврических" – и ведут себя в странах, которым ЕЩЁ не объявили войны так, как будто они УЖЕ оккупировали эти страны.

Американская политика в мире загнала себя в "ловушку понтов" – допонтовалась до ситуации, когда пистолет не только извлечён из кармана шантажистом, но уже и взведён, снят с предохранителя. США давно уже не признают государственных границ и международного права, они просто заходят по собственной воле на территорию любых государств – и хозяйничают там. И к тому же обижаются, когда им мешают хозяйничать.

Главком ВМФ РФ уже довольно буднично сообщил: США развертывают у границ России высокоточное оружие. У США, в сущности осталось только два предложения: капитуляция или война. Но для жертв американской агрессии эти предложения – лишь выбор формы смерти. Покорность США означает экономическую смерть в условиях бесконечного грабежа и мятежесмут. Война с США – при их ядерном потенциале – термоядерную гибель человечества, включая и агрессора и жертву. Радиация разбирать, кто прав, кто виноват, не будет…

Все призывы соблюдать хоть какие-то приличия и держаться хоть каких-то рамок – отвергнуты психопатической американской амбициозностью. Но такая политика делает войну практически неизбежной: после их признания Украины "суверенной" – каждому очевидно, что завтра они "признают суверенными" Тверь, Новгород, Можайск, станцию московского метро "Юго-западная" – с ультиматумом "не сметь вмешиваться в их дела"…

Они не дают гарантий невмешательства ни по какому вопросу – но даже если бы и давали, цену их гарантиям мир тоже давно уже увидел. Они не держат данных обещаний – впрочем, теперь уже и обещать что-либо считают "ниже своего достоинства".

Гитлер считался политиком грубых провокаций, выступавших поводом для его агрессий – но по сравнению с тем, что делают англосаксы и их марионетки – гитлеровские провокации типа Глейвице кажутся виртуозностью манипуляции сознанием. После инсценировок применения химоружия "кровавым Асадом" и комикса по бредовому делу Скрипалей гитлеровское Глейвице и поджог Рейхстага представляются чем-то уточнённым…

Нельзя не спровоцировать войны теми провокациями, которые позволяют себе американцы, запутавшиеся в противоречиях мировой гегемонии империи-паразита, исторически обречённой гегемонии деструктивных сил над всеми творческими и производительными силами человечества.

Машина американской агрессии настолько накачала свой паровой котёл, что остановившись – просто взорвётся изнутри. Перегретость ситуации наблюдается на всех континентах, кроме, разве что, Австралии, если считать этот удалённый, и большей частью пустынный остров континентом…

И вот теперь не какой-то эмоциональный публицист, а сам главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев заявил, что в прилегающих к России морских акваториях США наращивают стратегические неядерные системы высокоточного оружия.

По словам военачальника, которые приводит издание "Красная звезда", в 2019 году российский флот будет присутствовать в Мировом океане на фоне резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации.

При этом адмирал Королев подчеркнул, что численность присутствия ВМФ России в Мировом океане в 2019 году позволит исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. По его словам, в настоящее время задачи в море выполняют около российских 100 боевых кораблей и судов различных классов.

Ранее сообщалось, что в США была разработана концепция так называемого "молниеносного глобального удара", предполагающего уничтожение с помощью неядерного высокоточного оружия важных военных объектов противника — штабов, центров управления и, в первую очередь, пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.



Одним из средств нанесения такого удара станут размещенные на подлодках и надводных кораблях крылатые ракеты и баллистические ракеты подводных лодок в неядерном оснащении, напоминает ТАСС.

Трудно сомневаться, что англосаксы, веками царствовавшие на морях, потопят российский флот в большой войне. Но как потом морской "кит" будет драться с континентальным "слоном", абсолютным чемпионом сухопутных баталий? Как англосаксонский "кит" вылезет на берег и доползёт до вожделенного Гитлером Урала?

Неужели в США генералы настолько отупели, что не понимают всей бесперспективности войны "слона с китом", в которой, очевидным образом, море будет в одних руках, суша в других, а человечество – в заднице?

Российские вооружения даже после десятилетий позора ельцинизма – таковы, что им необязательно долетать до Америки. Если даже российский ядерный арсенал взорвётся на нашей территории, то через год радиоактивное облако накроет и США. Это и называется "гарантированное взаимное уничтожение", отсрочившее большую войну между СССР и США в ХХ веке…

Современные вооружения могут расколоть планету на физическом уровне – то есть разорвать наш бедный шарик на несколько кусков. Нужно ли объяснять судьбу новообразованных "лун" без атмосферы в холодном и мёртвом Космосе?

Америке самое время отыграть, сдать назад, затихариться. Сделать России несколько утешительных подарков, осознав, что украли в 1991 году всё равно гораздо больше, чем сейчас возвращают. И тем умиротворить Россию, вывести отношения двух ядерных колоссов из глухого тупика, сидящего на ракетном пуске…

Это, поверьте, лучше нас понимают и американцы. В их агрессии нет гитлеровской бодрости "арийского духа", нет задиристости Наполеона. Их агрессия – истерическая, самозапуганная, удары этот боксёр всё чаще наносит с закрытыми от ужаса глазами. Хотят ли в США большой ядерной войны? Очень, очень не хотят, готов вам поклясться!

Проблема в том, что выстроенный ими мир с планетарным паразитом во главе – толкает их, визжащих от страха перед собственным поведением, к войне, не спрашивая – чего они хотят, а чего не хотят. Империя-паразит не может жить собственным трудом, собственными ресурсами. Она не может замкнуться в себе или ограничить притязания.

Если империя-паразит (США) господствует – то умирает планета. А если она не господствует – то умирает сама. Интересы империи-паразита и человечества вошли в жесткий антагонизм. США неспособны осуществлять конструктивное, созидательное руководство человечеством. Их господство – это "драка-собака", это перманентно возрастающие на всех континентах геноциды, которым нет иного конца – кроме краха их источника – империи-паразита.

Паразит не сможет жить иначе – даже если очень захочет: геноциды народов есть его тип питания, вытекающий из его анатомии. Как, впрочем, и игнор всех актуальных проблем человечества, вовлечённого в подлую сатанинскую игру рыночной конкуренции "слабое звено".

Недавно я посмотрел прекрасный фильм ВВС "Армагеддон животных", в котором раскрыта тема глобальных вымираний. Американцы пищат от ужаса, видя ими же созданную экологическую проблему, игнор противометеоритной защиты Земли от падений камней из космоса и т.п.

Но человечество под руководством секты рыночных либералов не может решать НИКАКИХ своих видовых проблем, включая и проблемы угрозы выживанию. Почему – объясняю "на пальцах":

Если вы зимой ночуете у костра, то рискуете обжечь правую руку и отморозить левую. Или наоборот. Смотря каким боком к огню ляжете. Рыночная экономика – это ночёвка зимой у костра. С одной стороны бешено греет азарт сверхобогащения, неограниченность прибыли, шанс урвать от жизни всё больше и больше. С другой леденит ужас потерять всё, остаться без ничего.

Из-за рыночного маразма у человечества с одной стороны, растущий ожог (азарт рыночных хищников), с другой растущее обморожение (нарастающая нищета выброшенных из жизни "лишних" людей).

В такой ситуации человечество не может всерьёз думать об экологии, орошении пустынь, освоении космоса или о защите от метеоритов, наподобие погубившего динозавров. Человечество увязло в рыночной возне, в вырывании друг у друга из рук материальных благ.

Рыночным людям проблема экологической катастрофы или падения метеорита кажется отдалённой, а вот проблема обнищания – стоит у порога, каждое утро настойчиво ломится в дверь.

Человечество неспособно решать отдалённые и обобщённые задачи вида – пока каждая особь враждует за кусок хлеба со всеми остальными особями. Не решив проблемы справедливого и гарантированного распределения благ – невозможно решать никаких проблем человечества.

Интересно, что всё это черпаешь в фильмах ВВС – то есть американцы и сами прекрасно понимают, что человечеству с их рыночными играми наступает полная ж**а.

Ведь как только один человек пойдёт решать проблемы опустынивания, загрязнения вод или воздуха, метеоритной защиты планеты – другой тут же украдёт его средства к существованию. Решение больших задач – требует солидарности решателей. А какая может быть солидарность у конкурентов?!

Но остановиться США уже не могут. Они всюду лезут с этой своей конкуренцией и борьбой за существование, позаимствованной у низших видов, у земноводных и рептилий – и не дают человеку использовать главное его достояние: чистый разум, решающий отвлечённые и обобщённые задачи, далеко выходящие за рамки его личной биологической локации.

Не умея остановиться – США группируют возле границ РФ ударные группировки, и одновременно истерически верещат о российской агрессии.

Любой (включая и американцев) понимает, что если бы агрессия была российской – то ударные группировки концентрировались бы у границ США или Евросоюза, а не на Азовском море…

Но понимая это, американец понимает и другое: нет террора и шантажа против народов мира – нет доллара, нет доллара, нет и самого американца.

И у него остаётся один выбор: жить, как привык, не думая о завтрашнем дне, надеясь, что "пронесёт", "кривая вывезет", и т.п. Это плохая логика: если метеорит сегодня не упал, значит, он и завтра может не упасть… Если вчера не случилось ядерной войны, может, и сегодня её не случится…

И так день за днём, концентрируя ударные группировки, лазая через чужие границы, как у себя дома, и при этом иррационально надеясь оттянуть неизбежную развязку, вытекающую из всех американских действий, из самого их образа жизни…

Это плохая логика – но другой у США нет…

Н. Выхин