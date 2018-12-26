Часы судного дня
Главком ВМФ РФ уже довольно буднично сообщил: США развертывают у границ России высокоточное оружие. У США, в сущности осталось только два предложения: капитуляция или война.
Но для жертв американской агрессии эти предложения – лишь выбор формы смерти. Покорность США означает экономическую смерть в условиях бесконечного грабежа и мятежесмут.
Война с США – при их ядерном потенциале – термоядерную гибель человечества, включая и агрессора и жертву. Радиация разбирать, кто прав, кто виноват, не будет…
Американская политика в мире загнала себя в "ловушку понтов" – допонтовалась до ситуации, когда пистолет не только извлечён из кармана шантажистом, но уже и взведён, снят с предохранителя. США давно уже не признают государственных границ и международного права, они просто заходят по собственной воле на территорию любых государств – и хозяйничают там. И к тому же обижаются, когда им мешают хозяйничать.
Нужно быть воистину сумасшедшим (недавно об этом с печалью высказался Киссинджер, уверяя, что его поколение не рисковало соваться восточнее Эльбы), чтобы сидеть в Харькове и Одессе – и при этом квакать про "российскую агрессию".
Нужно быть бесоодержимым, чтобы вначале создавать "государства" на территории других государств, а потом требовать территориальной целостности этих же самых тобой выдуманных государств!
США присвоили себе право раздробить любую страну на любое количество частей, присвоили себе право признавать "законными" любых сепаратистов, любых "панов атаманов Грицианов Таврических" – и ведут себя в странах, которым ЕЩЁ не объявили войны так, как будто они УЖЕ оккупировали эти страны.
Все призывы соблюдать хоть какие-то приличия и держаться хоть каких-то рамок – отвергнуты психопатической американской амбициозностью. Но такая политика делает войну практически неизбежной: после их признания Украины "суверенной" – каждому очевидно, что завтра они "признают суверенными" Тверь, Новгород, Можайск, станцию московского метро "Юго-западная" – с ультиматумом "не сметь вмешиваться в их дела"…
Они не дают гарантий невмешательства ни по какому вопросу – но даже если бы и давали, цену их гарантиям мир тоже давно уже увидел. Они не держат данных обещаний – впрочем, теперь уже и обещать что-либо считают "ниже своего достоинства".
Гитлер считался политиком грубых провокаций, выступавших поводом для его агрессий – но по сравнению с тем, что делают англосаксы и их марионетки – гитлеровские провокации типа Глейвице кажутся виртуозностью манипуляции сознанием. После инсценировок применения химоружия "кровавым Асадом" и комикса по бредовому делу Скрипалей гитлеровское Глейвице и поджог Рейхстага представляются чем-то уточнённым…
Нельзя не спровоцировать войны теми провокациями, которые позволяют себе американцы, запутавшиеся в противоречиях мировой гегемонии империи-паразита, исторически обречённой гегемонии деструктивных сил над всеми творческими и производительными силами человечества.
Машина американской агрессии настолько накачала свой паровой котёл, что остановившись – просто взорвётся изнутри. Перегретость ситуации наблюдается на всех континентах, кроме, разве что, Австралии, если считать этот удалённый, и большей частью пустынный остров континентом…
И вот теперь не какой-то эмоциональный публицист, а сам главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев заявил, что в прилегающих к России морских акваториях США наращивают стратегические неядерные системы высокоточного оружия.
По словам военачальника, которые приводит издание "Красная звезда", в 2019 году российский флот будет присутствовать в Мировом океане на фоне резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации.
При этом адмирал Королев подчеркнул, что численность присутствия ВМФ России в Мировом океане в 2019 году позволит исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. По его словам, в настоящее время задачи в море выполняют около российских 100 боевых кораблей и судов различных классов.
Ранее сообщалось, что в США была разработана концепция так называемого "молниеносного глобального удара", предполагающего уничтожение с помощью неядерного высокоточного оружия важных военных объектов противника — штабов, центров управления и, в первую очередь, пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.
Одним из средств нанесения такого удара станут размещенные на подлодках и надводных кораблях крылатые ракеты и баллистические ракеты подводных лодок в неядерном оснащении, напоминает ТАСС.
Трудно сомневаться, что англосаксы, веками царствовавшие на морях, потопят российский флот в большой войне. Но как потом морской "кит" будет драться с континентальным "слоном", абсолютным чемпионом сухопутных баталий? Как англосаксонский "кит" вылезет на берег и доползёт до вожделенного Гитлером Урала?
Неужели в США генералы настолько отупели, что не понимают всей бесперспективности войны "слона с китом", в которой, очевидным образом, море будет в одних руках, суша в других, а человечество – в заднице?
Российские вооружения даже после десятилетий позора ельцинизма – таковы, что им необязательно долетать до Америки. Если даже российский ядерный арсенал взорвётся на нашей территории, то через год радиоактивное облако накроет и США. Это и называется "гарантированное взаимное уничтожение", отсрочившее большую войну между СССР и США в ХХ веке…
Современные вооружения могут расколоть планету на физическом уровне – то есть разорвать наш бедный шарик на несколько кусков. Нужно ли объяснять судьбу новообразованных "лун" без атмосферы в холодном и мёртвом Космосе?
Америке самое время отыграть, сдать назад, затихариться. Сделать России несколько утешительных подарков, осознав, что украли в 1991 году всё равно гораздо больше, чем сейчас возвращают. И тем умиротворить Россию, вывести отношения двух ядерных колоссов из глухого тупика, сидящего на ракетном пуске…
Это, поверьте, лучше нас понимают и американцы. В их агрессии нет гитлеровской бодрости "арийского духа", нет задиристости Наполеона. Их агрессия – истерическая, самозапуганная, удары этот боксёр всё чаще наносит с закрытыми от ужаса глазами. Хотят ли в США большой ядерной войны? Очень, очень не хотят, готов вам поклясться!
Проблема в том, что выстроенный ими мир с планетарным паразитом во главе – толкает их, визжащих от страха перед собственным поведением, к войне, не спрашивая – чего они хотят, а чего не хотят. Империя-паразит не может жить собственным трудом, собственными ресурсами. Она не может замкнуться в себе или ограничить притязания.
Если империя-паразит (США) господствует – то умирает планета. А если она не господствует – то умирает сама. Интересы империи-паразита и человечества вошли в жесткий антагонизм. США неспособны осуществлять конструктивное, созидательное руководство человечеством. Их господство – это "драка-собака", это перманентно возрастающие на всех континентах геноциды, которым нет иного конца – кроме краха их источника – империи-паразита.
Паразит не сможет жить иначе – даже если очень захочет: геноциды народов есть его тип питания, вытекающий из его анатомии. Как, впрочем, и игнор всех актуальных проблем человечества, вовлечённого в подлую сатанинскую игру рыночной конкуренции "слабое звено".
Недавно я посмотрел прекрасный фильм ВВС "Армагеддон животных", в котором раскрыта тема глобальных вымираний. Американцы пищат от ужаса, видя ими же созданную экологическую проблему, игнор противометеоритной защиты Земли от падений камней из космоса и т.п.
Но человечество под руководством секты рыночных либералов не может решать НИКАКИХ своих видовых проблем, включая и проблемы угрозы выживанию. Почему – объясняю "на пальцах":
Если вы зимой ночуете у костра, то рискуете обжечь правую руку и отморозить левую. Или наоборот. Смотря каким боком к огню ляжете. Рыночная экономика – это ночёвка зимой у костра. С одной стороны бешено греет азарт сверхобогащения, неограниченность прибыли, шанс урвать от жизни всё больше и больше. С другой леденит ужас потерять всё, остаться без ничего.
Из-за рыночного маразма у человечества с одной стороны, растущий ожог (азарт рыночных хищников), с другой растущее обморожение (нарастающая нищета выброшенных из жизни "лишних" людей).
В такой ситуации человечество не может всерьёз думать об экологии, орошении пустынь, освоении космоса или о защите от метеоритов, наподобие погубившего динозавров. Человечество увязло в рыночной возне, в вырывании друг у друга из рук материальных благ.
Рыночным людям проблема экологической катастрофы или падения метеорита кажется отдалённой, а вот проблема обнищания – стоит у порога, каждое утро настойчиво ломится в дверь.
Человечество неспособно решать отдалённые и обобщённые задачи вида – пока каждая особь враждует за кусок хлеба со всеми остальными особями. Не решив проблемы справедливого и гарантированного распределения благ – невозможно решать никаких проблем человечества.
Интересно, что всё это черпаешь в фильмах ВВС – то есть американцы и сами прекрасно понимают, что человечеству с их рыночными играми наступает полная ж**а.
Ведь как только один человек пойдёт решать проблемы опустынивания, загрязнения вод или воздуха, метеоритной защиты планеты – другой тут же украдёт его средства к существованию. Решение больших задач – требует солидарности решателей. А какая может быть солидарность у конкурентов?!
Но остановиться США уже не могут. Они всюду лезут с этой своей конкуренцией и борьбой за существование, позаимствованной у низших видов, у земноводных и рептилий – и не дают человеку использовать главное его достояние: чистый разум, решающий отвлечённые и обобщённые задачи, далеко выходящие за рамки его личной биологической локации.
Не умея остановиться – США группируют возле границ РФ ударные группировки, и одновременно истерически верещат о российской агрессии.
Любой (включая и американцев) понимает, что если бы агрессия была российской – то ударные группировки концентрировались бы у границ США или Евросоюза, а не на Азовском море…
Но понимая это, американец понимает и другое: нет террора и шантажа против народов мира – нет доллара, нет доллара, нет и самого американца.
И у него остаётся один выбор: жить, как привык, не думая о завтрашнем дне, надеясь, что "пронесёт", "кривая вывезет", и т.п. Это плохая логика: если метеорит сегодня не упал, значит, он и завтра может не упасть… Если вчера не случилось ядерной войны, может, и сегодня её не случится…
И так день за днём, концентрируя ударные группировки, лазая через чужие границы, как у себя дома, и при этом иррационально надеясь оттянуть неизбежную развязку, вытекающую из всех американских действий, из самого их образа жизни…
Это плохая логика – но другой у США нет…
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Очередные ужастики.
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а в быту, что ? никто не встречал таких людей ? Это нормально для некоторых этих, самых продуманых.