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На 10 секунд ближе к полуночи: что такое Часы Судного дня и почему их перевели

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В 2023-м стрелки впервые оказались в полутора минутах от катастрофы.

24 января 2023 года на 10 секунд вперед были переведены стрелки Часов Судного Дня. Время на них символическое и символизирует напряженность обстановки в мире. Теперь часы показывают 90 секунд до так называемой «ядерной полуночи» — момента ядерного катаклизма. Это самое близкое к катастрофе время, на которое когда-либо устанавливались часы. В том, кто переводит стрелки и что это значит, разбирались «Известия».

Когда и для чего появились Часы

Часы Судного дня являются символом накала на международной политической арене и развития потенциала ядерного оружия. Впервые они появились в 1947 году на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists), созданного Альбертом Эйнштейном и группой ученых-ядерщиков. Полночь на часах считается последним днем человечества — когда люди уничтожат друг друга созданными ими же технологиями.

Сами часы призваны напомнить об опасности развития и применения ядерного оружия и подтолкнуть мир к решению проблем, которые ведут к катастрофе.

В последние годы стрелки сдвигали только вперед.

Как сдвигали стрелки часов раньше

За время существования часов положение стрелок на них меняли 25 раз, включая начальную установку на семь минут в 1947 году. Сначала время до донца света определял редактор «Бюллетеня» Евгений Рабинович. После его смерти в 1973 году этим стал заниматься Совет по науке и безопасности при журнале. Сегодня в него входит группа из 18 экспертов с различным опытом: от политики и дипломатии до военной истории и ядерной науки. Они собираются два раза в год, обсуждают события, случившиеся в мире, и тенденции развития, после чего устанавливают время. Положение стрелок традиционно объявляется в конце января.

Впервые новое время установили в 1949 году — после испытаний атомной бомбы в Советском Союзе. С 1953 по 1960 год во время испытаний термоядерных бомб СССР и США часы показывали 23:58, а вот во время Карибского кризиса время не менялось, так как символ оставшегося у человечества времени попросту не успели перевести.

В 2018-м и 2019-м часы Судного дня снова находились на отметке 120 секунд до полуночи, как и в 1953 году. В 2020 они сдвинулись на 20 секунд вперед — 100 секунд до полуночи. После этого стрелки оставались на месте до января этого года.

Самым спокойным временем был 1991 год — стрелки сдвинулись сразу до 23:43.

Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), что означало конец холодной войны.

Почему Часы Судного дня перевели сейчас

Изначально метафорическое устройство должно было отражать только связанные с глобальной ядерной катастрофой угрозы. Однако в 2007 г. эксперты стали учитывать и другие риски для человечества, в том числе изменения климата, биологические угрозы (например, COVID-19) и разрушение «глобальных норм и институтов».

Представители проекта пояснили, что на уменьшение метафорического времени, оставшегося у людей, в большей степени повлиял конфликт на Украине. Отмечалось, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными, и при этом все три страны продолжают ядерную модернизацию и расширение в этой сфере, а также разработку гиперзвуковых ракет.

Эксперты журнала выделяют ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном. Документ был заключен в 2021 году и продлен на 5 лет, однако если стороны не возобновят переговоры, то в феврале 2026 года договор перестанет действовать, что приведет к недоверию между странами и подстегнет гонку ядерных вооружений.

Не только конфликты, но и климат

Помимо этого, на положение стрелок Часов повлиял климатический кризис, спонсируемые государствами кампании дезинформации и нарушение международных протоколов относительно Чернобыльского и Запорожского ядерных реакторов, возле которых ведутся боевые действия.

Ученые обеспокоены значительным расширением ядерного потенциала Китая, испытаниями ракет средней и большей дальности КНДР и ростом возможностей Ирана в области разработки ядерного оружия. Индия также продолжает модернизировать свой ядерный арсенал и разрабатывает новые системы его доставки.

В то же время из-за добычи ископаемого топлива увеличиваются глобальные выбросы углекислого газа, а экстремальные погодные явления не только поражают различные районы земли, но и, по мнению экспертов, объясняются изменением климата. Все это приводит к ухудшению сельскохозяйственных условий и потере урожая.

«Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и Часы Судного дня отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время до полуночи, на которое часы когда-либо были установлены, и это решение наши эксперты приняли нелегко», — заявила президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Автор: Новости Маил.ру

 

Источник: https://news.mail.ru/society/54797150/?frommail=1
Метки: политика
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 8733 7235
    Женечка три часа назад

      Это они ещё в телеге сообщения одного бывшего президента не читали, а не то сразу бы на восемьдесят секунд двинули. А если на передачу Соловьёву принести, то там за каждый выпуск по два оборота стрелок будет. Бебилы для. Народ итак нервный, а они тут ещё свои часики подпихивают.

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      • 11526 10310
        ВалерийЖенечка 53 мин. назад

          А я эту статью специально сюда выложил, как пример одного из способов воздействия на умы. Бебилы, это да. Но хитро.опые.

        • 11526 10310
          ВалерийЖенечка 49 мин. назад

            “Эксперты журнала выделяют ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном. Документ был заключен в 2021 году и продлен на 5 лет, однако если стороны не возобновят переговоры, то в феврале 2026 года договор перестанет действовать, что приведет к недоверию между странами и подстегнет гонку ядерных вооружений.” – эта фраза, как раз, к тому, что из США сетуют, что РФ не хочет в эту программу свои сверхскоростные носители вписывать. А без них США ультимативно не желает договор продлять. Вот так традиционно издалека они и начинают всегда свои мутки: то “перестройка”, то “перезагрузка”, то “часы”. Бесы лукавые…

        • 28143 23793
          марина час назад

            Судный день вот это:я помню дело Раковой в Сбербанке -махинации ,арест и вот:
            “В детстве думал, что супер наглость – это ехать на трёхколёсном велосипеде навстречу поезду и кричать: “Объедешь! Не трамвай!”

            Но нет.Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова заняла пост советника директора Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждают в издании со ссылкой на источники, зарплата нового советника составлят 1,5 млн рублей

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