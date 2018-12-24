Глеб Носовский. Великий Новгород – это Ярославль

...главы из книги Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко "Новая... в НовгородВеликий, или на Белоозеро, или на Двину». Напомним, что НовгородВеликий — это Ярославль... Москву. Источник: "Новая хронология Руси", ГлебНосовский, Анатолий Фоменко,сканировал Максим Волченков...
... час ночи над Киевом и Новгородом появляется «столп огненный». В то... говорят не о Великих Пирамидах,а о Великом обмане Великих Пирамид,о мистификациях... Новой Хронологии Анатолий Фоменко и ГлебНосовский уделили этому фолианту очень большое внимание...
... мощи аналогичные постройки не только НовгородаВеликого, но и московского Кремля. ... канд. физ-мат. наук Глеб Владимирович Носовский. За ними, судя по объёму... христианской религиозной легенды. Отцами-основателями этой, «христианской» хронологии являются два ...