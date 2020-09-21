О Новой хронологии… (1/3)
Причины возникновения «Новой хронологии мировой истории»
В феврале этого года в журнале «Новая литература» вышел критический отзыв на цикл моих статей «Сколько стоит Человек», касавшихся, в ряду прочих важных вопросов, также и проблем в историографии, копившихся в последние, по крайней мере, триста лет, и до сих пор не решенных академической наукой.
Прежде всего, надо прокомментировать высказывание автора критической статьи в преамбуле, где он сообщает: «Фоменко, математик, занявшийся историей и предложивший совершенно новую хронологию событий, именуемую «Новой хронологией».
В действительности математик Анатолий Фоменко в продолжение своих исследований пришёл к заключению о недостоверности исторических данных, которые официальная отечественная и мировая историография преподносит в качестве событий прошлого человечества, т. к. существующая хронология исторических событий неверна и требует пересмотра.[1] Но что послужило толчком к таким исследованиям?
В середине 70-х гг. Анатолий Тимофеевич Фоменко, изучая работу американского астрофизика Роберта Ньютона, обратил внимание на обнаруженный им странный скачок лунного ускорения (параметр D), относящийся приблизительно к X века н. э.
Ньютон, рассчитав ускорение Луны как функцию времени на интервале от начала н. э. до XX века, опирался, естественно, на официально признанные датировки записей о лунных и солнечных затмениях.[2] Этот странный скачок параметра D никак не объяснялся гравитационной теорией, и вызвал дискуссию в среде учёных, которая, однако, не привела к прояснению ситуации. И тогда Ньютон предложил считать, что причиной загадочного скачка лунного ускорения в Х веке н. э. являются некие таинственные, неизвестные ещё науке, негравитационные силы в системе Земля-Луна.
Фоменко в то время был весьма далёк от исследований по истории, но слышал, что ещё в начале века Николай Морозов предлагал новые датировки древних затмений в своем труде «Христос». Фоменко разыскал астрономическую таблицу Морозова с предложенными им датами древних затмений и заново пересчитал параметр D, пользуясь алгоритмом Роберта Ньютона. Загадочный скачок исчез, и график D превратился практически в прямую, горизонтальную линию. Работа Анатолия Фоменко на эту тему была опубликована в 1980 году.
Устранение загадки в небесной механике породило другой серьёзнейший вопрос – а как же тогда быть с хронологией древности? Ведь даты затмений надёжно сцеплены с массой разнообразных исторических документов. Поскольку результаты Морозова помогли решить непростую задачу из небесной механики, Фоменко решил ознакомиться с трудами Морозова подробнее. Единственным, у кого сохранилась книга «Христос»,[3] был профессор МГУ Михаил Постников, к которому Фоменко и обратился с просьбой прочесть несколько обзорных лекций по Морозову.[4]
В результате группа математиков МГУ заинтересовалась проблемами хронологии, рассматривая их с точки зрения прикладной математики. Стало ясно, что в этом сложнейшем вопросе нельзя разобраться без разработки новых независимых методов датирования. Поэтому в период 1973–1980 гг. основное внимание было уделено созданию математико-статистических методов анализа исторических текстов.
В 1975–1979 гг. Анатолию Фоменко удалось предложить и разработать несколько таких методов. На их основе оказалось возможным выявить глобальную картину хронологических передатировок (в версии Скалигера), после которых ошибки этой версии в основном устраняются. В частности, были обнаружены три значительных сдвига в хронологии.[5] Оказалось, что «скалигеровский учебник» склеен из четырёх копий одной и той же короткой хроники.[6] В период 1973–1980 годов были подготовлены и сданы в печать первые научные работы на эту тему.[7]
Основа исторической науки – хронология
На сколько бы женщина ни выглядела в свои годы, она наверняка помнит, где именно «потеряла» свой паспорт.
Нельзя не отметить вполне удовлетворительный художественно-публицистический тон статьи, предупредительное отношение к субъекту и объекту критики, за что не могу не выразить признательность её автору. Подобное отношение в целом к Новой Хронологии (НХ) со стороны её критиков (приверженцев Традиционной Истории – ТИ) – большая редкость.
Критика взглядов НХ сторонниками ТИ в целом носит либо пасквильно-ёрнический характер, либо вообще бьёт мимо цели. Единственное общее слабое место в критике Лачина – несколько поверхностный взгляд на проблему, отсутствие исследовательской въедливости, присущие, впрочем, большому числу критиков НХ, вероятно, в силу нехватки времени или категорического нежелания достаточно хорошо изучить априори «ошибающегося» оппонента.
Из критиков даже маститые отечественные учёные, специалисты в истории, языке, археологии… обычно выхватывают из контекста Фоменко то, что можно потом с легкостью, весело размахивая этим над своей головой, показывать общественности – какими, мол, глупостями может увлечься математик с мировым именем.
Это правда, что Фоменковцы[8] выстраивают новую хронологию математическим и астрономическим путём. Кажется, в этом усматривается единственный верный подход, необходимый для правильной расстановки хронологических реперов[9] в исторической науке. Строго говоря, во времена Дионисия Малого (тем более Геродота или Тацита) не было и не могло быть профессиональных историков. Не было их ещё и в 14 веке от Р.Х.[10]
Неоткуда было взяться. Даже 15 век, в лице знаменитого Алишера Навои,[11] не имел ещё профессиональных учёных-специалистов. Обычно в роли таких «историков» выступали так называемые гуманисты, как их политкорректно называет ТИ. В 16–17 веке это образованные, но лишённые представлений об исторических методах познания, монахи-иезуиты, использующие в своих «исторических исследованиях» Библейские расчёты и толкования.
Собственно, первые спецы по истории заявляют о себе только на рубеже 16–17 веков, но и те ещё весьма далеки от полноценной науки. Все, что можно сказать о них, как знатоках о прошлом – это, что были они кем угодно, но отнюдь не историками. Справедливее всего называть их составителями и компиляторами истории, «науки», выстраиваемой на «авторитетных слухах», устных пересказах, сомнительного происхождения летописях и прямых заказах политической элиты.
Настоящая историческая наука располагает в своём арсенале не только научным методом, называемым сегодня историческим, не только кропотливой, согласующейся с постоянно обновляющимися новыми данными исследовательской деятельностью, но и широким взаимодействием с так называемыми «смежными» дисциплинами: археологией,[12] лингвистикой, геологией, искусствоведением, астрономией и многими другими.
Например, подспорьем для историков сегодня может служить физико-химический метод, анализ ДНК,[13] гаплогрупп крови[14] и т.д. Но, как говорится: царские гробницы полны, да люди в них какие-то все нам неизвестные.[15]
И, конечно, история не может обходиться без точного вычисления, без цифр, без правильно расставленной оси исторического времени. Есть ли смысл нанизывать жизнеописания царей, войн, вообще неких событий прошлого на неточную хронологию? Ведь лишь вокруг надёжной хронологической оси только и можно строить какое-либо историческое действо, нанизывать, как на шампур, всё важное, что происходило с предками, а значит, и делать исторические интерпретации.
На деле же всё происходит наоборот. Хронология, доставшаяся нынешнему поколению «по наследству» от тёмных веков,[16] никогда историками серьёзно не пересматривалась, зато во все свои времена считалась единственно правильной и незыблемой. Но скажите, как можно серьёзно относиться к трудам одного из основоположников ранней «мировой хронологической шкалы» Дионисию Малому,[17] строившему датировки мировой истории на текстах Библии?
А ведь, не смотря на все ошибки Дионисия, (поначалу и неприятия его хронологии «потомками»), мы до сих пор пользуемся исходными данными этого богослова, продолженными и дополненными в 16–17 веках школами Скалигера и Петаувиса![18]
Таким образом, справедливо будет заключить: достаточно полного, отвечающего современным требованиям исследования по древней хронологии, попросту не существует.[19]
В своей критической статье Лачин идёт наиболее лёгким путем, не углубившись в суть проблемы, легко судит лишь гуманитарные выводы новохронологов, которые являются косвенными, а не основными доказательствами.
Например, критикует заимствования из «русского языка» в латиницу, как, впрочем, и во все романские языки (16–17 веков), отпочкование мировых монорелигиозных конфессий от первичного Христианства (с 13 века от Р. Х.), подтрунивает над обнаруженными Фоменко и Носовским (ФН) многочисленными дубликатами правителей, схожими именами знаменитых персонажей, историческими и географическими названиями…
Сразу отмечу, что по всем вопросам, прозвучавшим в критической статье, уже давно существует специальная, доступная каждому интересующемуся читателю литература, отвечающая конкретным историческим аспектам. Отвечать здесь на всю критику попунктно нет ни времени, ни смысла; заострю коротко основное внимание на узловых вопросах по НХ, в том числе на тех, которые Лачин не затронул или попросту неверно интерпретировал (во всяком случае, нельзя требовать, чтобы абсолютно все хорошо разбирались в трудах по НХ).
Несколько ответов критикам. Подходы
Вся классическая древняя литература всплыла на поверхность только в Возрождение или непосредственно перед ним. Происхождение рукописей загадочно, сведения об их судьбе в предшествующие («тёмные») века отсутствуют, и во многих случаях можно предполагать, что в те века их вообще не было. Сегодня практически отсутствует информация о том, на каком основании события, описанные в классических текстах, были отнесены в глубокую древность.[20]
Как справедливо пишет в своём революционном труде «Эволюция материи» Александр Веселов: человеку, при принятии повседневных решений, как и животному, во многом присуще следовать собственному инстинкту, выработанному в процессе коллективного опыта.[21]
Тем более это касается ситуаций неординарных, когда тот или иной обывательский ум сталкивается с неизвестной или непривычной постановкой проблемы. Гораздо легче сказать «нет», чем поверить, что то, к чему он привык годами, и с чем согласны тысячи и миллионы его соотечественников, может являться новой истиной.
Так было всегда и, вероятно, всегда будет, пока воспитание и образование человека человеком не примет иные формы и установки, а наши мозг, интеллект и сознание при этом не претерпят коренных направленных изменений. Вспомните заявления академических учёных о том, что камни не могут падать с неба, а предметы, тяжелее воздуха, не способны держаться в воздухе. Считать ли это заблуждением? Но если так откровенно могут заблуждаться лучшие учёные умы, что же говорить о простом крестьянине, рабочем или офисном служащем?
Поэтому, задача пионеров нового знания не только открыть или изобрести ранее невиданное, подлинное или полезное, но и пытаться в доступной форме донести новые сведения до обывателя. Ведь замечено: чем революционнее находка, тем сложнее её «понять» профессионалу, и тем доступнее она простолюдину, если говорить с ним на понятном ему языке.
Таким образом, именно обременённость знаниями блокирует получение новых знаний. Что хорошо прослеживается, например, в критике НХ не только учёными мужами, но и людьми, так или иначе осведомлёнными (хотя бы в общих чертах) в вопросах истории, археологии, лингвистики…
Как критикуются позиции НХ? В основном всегда всё сваливается в кучу. Перечисляется целый ряд «ошеломляющих», не укладывающихся в привычное восприятие высказываний и задаётся вопрос – как такое может быть, разве такое способен написать нормальный человек? Внимание же на проведённые поиски, исследования, доказательства уже не обращается и, в лучшем случае, приводятся свои выводы:[22]
Античные историки… говорят, что древние не могли располагать людскими ресурсами для строительства пирамид в Гизе (выделение – добавл. мной – Ф. И.), а также прокормить и вооружить такое количество людей. Нельзя заставить… сотни тысяч людей выполнять тяжёлую и абсурдную работу…
Римлянам не хватило бы сил держать в подчинении огромные территории. Средневековых монархов называли цезарями и августами – значит, античных Цезаря и Августа не существовало, они списаны с политиков Средневековья и Нового времени.
В античной истории, её династиях много совпадений с поздними событиями и династиями, что… говорит, что Античность… придумана. Лексические совпадения, вроде «этруски», «прусы» и «русы», сиречь русские, также говорят о придуманной Античности, дублирующей Средневековье.
Если древняя история реальна, то невероятно, что человечество тысячелетиями почти топталось на месте в области науки и техники, а за последние века совершило (вдруг) сотни научных открытий. Крестовые походы за «Гроб Господень» начались… через тысячу… лет после казни Христа.
Логичнее предположить, что Христа распяли менее чем тысячу лет назад. Более тысячелетия лет назад ещё царил каменный век. Письменная и материальная культура до X века н. э. создана европейцами XVII–XIX или XVI–XVIII вв. …От православия отпочковались католицизм, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм и индуизм (надо полагать, и зороастризм с конфуцианством, вайшнавы (кришнаиты) и синтоисты). Всё это было 600-700 лет назад.
Нехристиане сочинили свои традиции, как Дюма свои романы. Европейцы, евреи и китайцы придумали себе историю (европейцы сочинили и древний Египет), скрывая, что они – бывшие русские подданные, выдавая себя за самостоятельные культуры. Раньше они проговаривались: называли русских царей императорами, выдавая этим, что русские государи – законные хозяева Европы.
Пётр I (наверняка подменённый немцем), служил Европе, и придворные историки России переписали её прошлое, скрыв, что Европа, Египет, Китай и Индия (возможно, и Северная Америка) – провинции России, отколовшиеся от метрополии, как США от Англии… При онемеченных Романовых уничтожались многие курганы и другие памятники старины. Это делали, уничтожая память о великой русской империи XIII–XVI вв., владевшей почти всей Евразией.
Тем временем европейцы… спешно строили памятники под старину – под прошлое, которого у них не было. Заодно… изобрели свои языки, вывели их из русского, искусственно привязав к латинскому, придуманному специально для этого. Таким образом, теория Фоменко сомкнулась с панхристианством и панславизмом… Против Новой Хронологии написано немало.
Удивляет, что не используются доводы, наилучшим образом ниспровергающие новую теорию. Фоменковцы[23] черпают аргументы из математики и астрономии, пользуясь тем, что гуманитарии (в частности, историки), разбираются в этом, как свинья в апельсинах.
Я использую аргументы, понятные не только узким специалистам, дабы самостоятельно определилось большее число людей; во-вторых, аргументы из гуманитарных дисциплин, в коих большинство математиков и астрономов разбираются, как та же свинья в тех же апельсинах. (конец цитаты)
Конечно, когда всё свалено в кучу, это начинает напоминать базар в студии Андрея Малахова «Пусть говорят». Истина не любит спешки и разброда в умах. С каждым тезисом необходимо разбираться и ставить всё на своё место. Эмоции, выкрики, скороспелые обвинения никогда не служили истине. Поэтому, давайте здесь немного в чём-то разберёмся.
Крестовый поход и Великое переселение народов…
Кто не сомневается, тот не ест мороженого
Часть из приведенных высказываний Лачина не имеет отношения к НХ, что объясняется незнанием или невнимательным прочтением первоисточника. Приведу некоторые, чтобы в дальнейшем исключить их из обсуждения:
1. «Лексические совпадения, вроде «этруски», «прусы» и «русы», сиречь русские, также говорят о придуманной Античности, дублирующей Средневековье».
или
«Почему крестовые походы, за «Гроб Господень», начались только через тысячу с лишним лет после казни Христа? Логичнее предположить, что Христа распяли менее чем тысячу лет назад».
Комментарий: Новая Хронология из лексический совпадений не приходит к выводу о придуманности Античности. Алгоритм другой. Фонетическое созвучие в таких словах, как «этруски», «прусы», «русы» и т. д. лишь подчеркивает уже ранее доказанный новой хронологической базой вывод о придуманности Античности. А это, как говорится, две большие разницы.
Другими словами, подобная, так называемая, гуманитарно-историческая реконструкция прошлого – это результат ранее полученных хронологических данных, которые однозначно относят указанный период (Античность) в более позднее время, например, в – раннее Средневековье. Этот же подход применим к теме о «Крестовых походах» и ряду других.
И так – по многим аспектам. Если бы критики НХ здесь были внимательнее и последовательнее, оставалось бы больше времени на существенные вопросы.
2. «Если древняя история реальна, то невероятно, что человечество тысячелетиями почти топталось на месте в области науки и техники…»
Комментарий: Новая Хронология обращает внимание не на тысячелетия топтания на месте, а на «известный» историкам ТИ «тёмный» период времени, примерно с 4-5 в. от Р. Х. и до 11-12 века. То есть, с момента распада процветавшей Западной Римской империи от рук гуннов-варваров. Таким макаром, образовавшуюся пустоту и потерю гигантских культурных завоеваний прошлого (Рим, Греция, Египет…) историки попросту заполнили «Великим переселением народов».[24]
К сожалению, подобные неточные интерпретации тезисов НХ так же вносят лишнюю сумятицу в рассуждения.
3. «Нехристиане сочинили свои традиции, как Дюма свои романы».
или
«Таким образом, теория Фоменко сомкнулась с панхристианством и панславизмом, точнее, панправославием и панрусизмом. Впрочем, из самой Новой хронологии не вытекают панхристианство и панрусизм. Руководствуясь ею, можно сделать и русофобские выводы, что будет показано ниже.
Комментарий: Здесь один из примеров вольности критиков НХ, когда можно сначала для чего-то приписать тому же Фоменко панправославие и панрусизм, и тут же, в следующей фразе – опровергнуть. Что, к сожалению, присуще, не только автору критической статьи, но и другим оппонентам новой исторической науки.
Кроме того, надо сразу сказать «о русофобских выводах», истекающих якобы из трудов по НХ, которые ей иногда ставятся в вину. Фоменко трудно обвинить в односторонности, в прославлении только «русского прошлого». Лачин прав, новохронологи «повинны» как в русофобии, так и в русофилии. Хотя специально этого не делают.
Объяснить это просто. Работы Фоменко сами по себе не преследуют идеи расовости, надуманного патриотизма или направленной в некое русло идеологии,[25] но лишь освящают прошлое человечества в новом, более правильном свете. И если выясняется при этом, что у прарусского народа[26] действительно было иное, чем мы знали, прошлое, исключающее, например, его «тупость и отсталость», то в этом нельзя кого-то обвинить. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
4. «Фоменковцы черпают аргументы из математики и астрономии, пользуясь тем, что гуманитарии (в частности, историки), разбираются в этом, как свинья в апельсинах».
Комментарий: Что здесь сказать? Обвинять легко. Но скажите, выиграла ли историческая наука от того, что сначала её писали библеисты, потом гуманитарии, а затем и вовсе политизированные иезуиты? Что с того, что историки не разбираются в математике? Значит ли это, что историография не должна уметь просчитывать года или привлекать для этого профессиональных математиков и астрономов? Постановка вопроса странная.
Звучит, как обвинение в обмане. Выходит, будто Фоменковцы, пользуясь своим профессионализмом, сознательно дурят ничего не понимающих в математике гуманитариев, т. е. не только беспомощных историков, но и всех нас с вами. Что, конечно, не так…
Сноски
[2] Скалигеровские датировки исторического времени.
[3] Книга Н. Морозова «Христос» в 7 томах.
[4] В 1974 году
[5] Хронологические сдвиги в версии «истории Скалигера» примерно на 333 года, 1053 года и 1800 лет. Эти сдвиги присутствуют не в реальной, правильной хронологии, а лишь в ошибочной версии Скалигера-Петавиуса.
[6] Обнаруженные повторяющиеся (дублирующиеся) хроники позволили утверждать, что история человечества искусственно удлинена, по крайней мере, в четыре раза.
[8] Обычно под фоменковцами понимают основоположника современной Новой Хронологии – Анатолия Фоменко и его последователя Глеба Носовского (если коротко – ФН).
[9] Здесь – отправные точки наиболее важных исторических событий.
[10] Например, Рашид ад-Дин (якобы историк 14 века), которому западные фальсификаторы на рубеже 17 века в своих кабинетах отвели роль летописца по Монгольской, Китайской и даже… Индийской истории!
[11] По ТИ – среднеазиатский тюркский поэт, философ суфийского направления, государственный деятель тимуридского Хорасана
[12] В частности – дендрохронология.
[13] ДНК-дактилоскопия или генетическая дактилоскопия — метод, используемый в судебно-медицинской экспертизе для идентификации лиц на основе уникальности последовательностей ДНК индивидуума.
[14] Наука, изучающая генетическую историю человечества, групп схожих гаплотипов, имеющих общего предка.
[15] Непонятно, чем для историков так плох оказался метод антрополога Михаила Герасимова, восстановившего в своё время облик Амир Темура, не имеющего, как оказалось, ничего схожего со своими татаро-монгольскими предками? Зачем вообще нужны научные подходы и методы, если академики от истории не делают из них выводов, продолжая учить по старинке?
[16] До сих пор считается, что основы хронологии были заложены Евсевием Памфилом и блаженным Иеронимом (оба – 4 век н. э.). Но труды обоих «историков» («История времён от начала мира и до Никейского собора», «Хроника» и др.) были «обнаружены» лишь в позднем Средневековье. Никаких оригиналов, как водится в ТИ, не существует.
Оказалось, что «подлинник» Евсевия теперь есть лишь в отрывках и восполняется вольным латинским переводом того же блаженного Иеронима.
Церковный историк (14 в.) Никифор Каллист предпринял попытку написать новую историю первых трёх веков, но ничего не смог сделать более, как повторить сказанное Евсевием.
Труд «античного» Евсевия был опубликован лишь в 1544 году, т. е. позже труда Никифора, поэтому уместно спросить: не основана ли книга «античного» Евсевия на средневековом труде церковного историка Никифора, в основу хронологии которых было положено толкование числовых сведений, вычитанных из Библии, а также календарно‑астрономические вычисления, ошибки которых в то время ещё не могли оценивать. А значения этих ошибок иногда достигали сотни и тысячи лет.
[18] Известно, что Скалигер рассчитал циклическую историю человечества на основе Числа Бога,– 360 и Числа Зверя, – 666 (333), наполнив эти циклы словесным мусором средних веков. Вот пример из истории Константинополя времен Крестовых походов. В 1204 году Константинополь («Второй Рим»), завоевали крестоносцы.
За 999 лет до этого, около 200-го г. от Р.Х., Византий был покорён Септимием Севером. А через 333 года после Севера, и за 666 лет до захвата Константинополя крестоносцами, в 538 году, Рим завоевал полководец Велизарий. В 1261 православные отбили Константинополь. За 693 года до этого (360 + 333), в 568 году, началось завоевание Рима лангобардами. В 1453 году Константинополь завоевали турки. За 999 лет до этого, в 455 году, Рим завоеван вандалами. Такая вот традиционная история (ТИ).
[19] Э. Бикерман – историк-антиковед 20 века.
[20] А. Т. Фоменко. «Новые эмпирико-статистические методики датирования древних событий и приложения к глобальной хронологии древнего и средневекового мира».
[21] Вольная интерпретация автора данной статьи.
[22] Далее, подчеркнуто пунктиром, см. Лачин «О Новой хронологии, панславизме и Ф. Избушкине», журнал «Новая литература»
[23] Фоменковцы – авторы современной концепции НХ: Анатолий Фоменко и Глеб Носовский
[24] Не лишним будет напомнить, что под термином «историки», когда мы говорим о фальсификациях и подделках, подразумеваются в первую очередь заказчики таких работ, политики разных мастей: тайные организации, масоны, банкиры, новые властители западноевропейских земель и т. д.
[25] Так же НХ не претендует на реформацию учения Церкви.
[26] Самые различные народы, объединенные неким культурным русским началом.
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Продолжение следует.
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