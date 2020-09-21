

Ньютон, рассчитав ускорение Луны как функцию времени на интервале от начала н. э. до XX века, опирался, естественно, на официально признанные датировки записей о лунных и солнечных затмениях.[2] Этот странный скачок параметра D никак не объяснялся гравитационной теорией, и вызвал дискуссию в среде учёных, которая, однако, не привела к прояснению ситуации. И тогда Ньютон предложил считать, что причиной загадочного скачка лунного ускорения в Х веке н. э. являются некие таинственные, неизвестные ещё науке, негравитационные силы в системе Земля-Луна.

Фоменко в то время был весьма далёк от исследований по истории, но слышал, что ещё в начале века Николай Морозов предлагал новые датировки древних затмений в своем труде «Христос». Фоменко разыскал астрономическую таблицу Морозова с предложенными им датами древних затмений и заново пересчитал параметр D, пользуясь алгоритмом Роберта Ньютона. Загадочный скачок исчез, и график D превратился практически в прямую, горизонтальную линию. Работа Анатолия Фоменко на эту тему была опубликована в 1980 году.

Устранение загадки в небесной механике породило другой серьёзнейший вопрос – а как же тогда быть с хронологией древности? Ведь даты затмений надёжно сцеплены с массой разнообразных исторических документов. Поскольку результаты Морозова помогли решить непростую задачу из небесной механики, Фоменко решил ознакомиться с трудами Морозова подробнее. Единственным, у кого сохранилась книга «Христос»,[3] был профессор МГУ Михаил Постников, к которому Фоменко и обратился с просьбой прочесть несколько обзорных лекций по Морозову.[4]

В результате группа математиков МГУ заинтересовалась проблемами хронологии, рассматривая их с точки зрения прикладной математики. Стало ясно, что в этом сложнейшем вопросе нельзя разобраться без разработки новых независимых методов датирования. Поэтому в период 1973–1980 гг. основное внимание было уделено созданию математико-статистических методов анализа исторических текстов.

В 1975–1979 гг. Анатолию Фоменко удалось предложить и разработать несколько таких методов. На их основе оказалось возможным выявить глобальную картину хронологических передатировок (в версии Скалигера), после которых ошибки этой версии в основном устраняются. В частности, были обнаружены три значительных сдвига в хронологии.[5] Оказалось, что «скалигеровский учебник» склеен из четырёх копий одной и той же короткой хроники.[6] В период 1973–1980 годов были подготовлены и сданы в печать первые научные работы на эту тему.[7]

На сколько бы женщина ни выглядела в свои годы, она наверняка помнит, где именно «потеряла» свой паспорт.

Нельзя не отметить вполне удовлетворительный художественно-публицистический тон статьи, предупредительное отношение к субъекту и объекту критики, за что не могу не выразить признательность её автору. Подобное отношение в целом к Новой Хронологии (НХ) со стороны её критиков (приверженцев Традиционной Истории – ТИ) – большая редкость.



Критика взглядов НХ сторонниками ТИ в целом носит либо пасквильно-ёрнический характер, либо вообще бьёт мимо цели. Единственное общее слабое место в критике Лачина – несколько поверхностный взгляд на проблему, отсутствие исследовательской въедливости, присущие, впрочем, большому числу критиков НХ, вероятно, в силу нехватки времени или категорического нежелания достаточно хорошо изучить априори «ошибающегося» оппонента.

Из критиков даже маститые отечественные учёные, специалисты в истории, языке, археологии… обычно выхватывают из контекста Фоменко то, что можно потом с легкостью, весело размахивая этим над своей головой, показывать общественности – какими, мол, глупостями может увлечься математик с мировым именем.

Это правда, что Фоменковцы[8] выстраивают новую хронологию математическим и астрономическим путём. Кажется, в этом усматривается единственный верный подход, необходимый для правильной расстановки хронологических реперов[9] в исторической науке. Строго говоря, во времена Дионисия Малого (тем более Геродота или Тацита) не было и не могло быть профессиональных историков. Не было их ещё и в 14 веке от Р.Х.[10]



Неоткуда было взяться. Даже 15 век, в лице знаменитого Алишера Навои,[11] не имел ещё профессиональных учёных-специалистов. Обычно в роли таких «историков» выступали так называемые гуманисты, как их политкорректно называет ТИ. В 16–17 веке это образованные, но лишённые представлений об исторических методах познания, монахи-иезуиты, использующие в своих «исторических исследованиях» Библейские расчёты и толкования.

Собственно, первые спецы по истории заявляют о себе только на рубеже 16–17 веков, но и те ещё весьма далеки от полноценной науки. Все, что можно сказать о них, как знатоках о прошлом – это, что были они кем угодно, но отнюдь не историками. Справедливее всего называть их составителями и компиляторами истории, «науки», выстраиваемой на «авторитетных слухах», устных пересказах, сомнительного происхождения летописях и прямых заказах политической элиты.

Настоящая историческая наука располагает в своём арсенале не только научным методом, называемым сегодня историческим, не только кропотливой, согласующейся с постоянно обновляющимися новыми данными исследовательской деятельностью, но и широким взаимодействием с так называемыми «смежными» дисциплинами: археологией,[12] лингвистикой, геологией, искусствоведением, астрономией и многими другими.



Например, подспорьем для историков сегодня может служить физико-химический метод, анализ ДНК,[13] гаплогрупп крови[14] и т.д. Но, как говорится: царские гробницы полны, да люди в них какие-то все нам неизвестные.[15]

И, конечно, история не может обходиться без точного вычисления, без цифр, без правильно расставленной оси исторического времени. Есть ли смысл нанизывать жизнеописания царей, войн, вообще неких событий прошлого на неточную хронологию? Ведь лишь вокруг надёжной хронологической оси только и можно строить какое-либо историческое действо, нанизывать, как на шампур, всё важное, что происходило с предками, а значит, и делать исторические интерпретации.

На деле же всё происходит наоборот. Хронология, доставшаяся нынешнему поколению «по наследству» от тёмных веков,[16] никогда историками серьёзно не пересматривалась, зато во все свои времена считалась единственно правильной и незыблемой. Но скажите, как можно серьёзно относиться к трудам одного из основоположников ранней «мировой хронологической шкалы» Дионисию Малому,[17] строившему датировки мировой истории на текстах Библии?



А ведь, не смотря на все ошибки Дионисия, (поначалу и неприятия его хронологии «потомками»), мы до сих пор пользуемся исходными данными этого богослова, продолженными и дополненными в 16–17 веках школами Скалигера и Петаувиса![18]

Таким образом, справедливо будет заключить: достаточно полного, отвечающего современным требованиям исследования по древней хронологии, попросту не существует.[19]

В своей критической статье Лачин идёт наиболее лёгким путем, не углубившись в суть проблемы, легко судит лишь гуманитарные выводы новохронологов, которые являются косвенными, а не основными доказательствами.



Например, критикует заимствования из «русского языка» в латиницу, как, впрочем, и во все романские языки (16–17 веков), отпочкование мировых монорелигиозных конфессий от первичного Христианства (с 13 века от Р. Х.), подтрунивает над обнаруженными Фоменко и Носовским (ФН) многочисленными дубликатами правителей, схожими именами знаменитых персонажей, историческими и географическими названиями…

Сразу отмечу, что по всем вопросам, прозвучавшим в критической статье, уже давно существует специальная, доступная каждому интересующемуся читателю литература, отвечающая конкретным историческим аспектам. Отвечать здесь на всю критику попунктно нет ни времени, ни смысла; заострю коротко основное внимание на узловых вопросах по НХ, в том числе на тех, которые Лачин не затронул или попросту неверно интерпретировал (во всяком случае, нельзя требовать, чтобы абсолютно все хорошо разбирались в трудах по НХ).

Несколько ответов критикам. Подходы

Вся классическая древняя литература всплыла на поверхность только в Возрождение или непосредственно перед ним. Происхождение рукописей загадочно, сведения об их судьбе в предшествующие («тёмные») века отсутствуют, и во многих случаях можно предполагать, что в те века их вообще не было. Сегодня практически отсутствует информация о том, на каком основании события, описанные в классических текстах, были отнесены в глубокую древность.[20]