

Переписка гуманистов XIV–XVI вв. полна обсуждений, кому что удалось найти, что вновь пропало после нахождения, где и как лучше искать. Европейские правительства, подозреваемые новохронологами в придумывании древности, меньше всего думали именно о древности. Без кучки интеллигентов XIV–XVI вв., писавших, взывавших, колесивших по монастырям и переписывавших, от древности не осталось бы ничего (к радости новохронологов, надо полагать).



Европейские правители прекрасно себя чувствовали и без «нечестивых язычников».

Комментарий: Да, это известный «факт» – Европа 16-17 века, получив первый импульс к «независимости» начала уничтожать (подчищать) подлинные «античные» памятники и создавать свои, новые. Но уничтожалось далеко не всё, иначе бы сегодня не сохранилось на территории «древней» Европы столько артефактов. В основном это коснулось фасадных, наружных (экстерьер) надписей и изображений – следов непосредственного присутствия и влияния Восточного Правителя-Императора в лице русского царя-хана.

Архитектура католической Европы по внешнему своему контуру до сих пор «обвешана» материальными свидетельствами когда-то побывавшего в ней родового (по сути – языческого) христианства – скульптурами (лепнина, барельеф, горельеф и т. д.) и надписями языческого толка.



А во внутренних помещениях (стены, своды, полы) некоторых католических храмов и монастырей до сих пор можно найти надписи на «русском», старославянском языке, увидеть расписанные русские лики святых, а в западных архивах ознакомиться (если дадут) с богослужебными церковными книгами, специально создаваемыми на Руси для далёких братьев-«католиков» (тогда еще все христиане могли называться католиками), в основном, в рукописном исполнении.

Таким образом, русская старина действительно уничтожалась, буквально сбивалась с фасада мировой истории, и взамен нее одновременно создавалась новая. Это был период всеобщего европейского подъема, бурного оживления.



На этом фоне проявилось немало талантливых людей, продвинулись гуманитарные и точные науки, изменилось отношение к религии и к человеку. Недаром начало этого взбалмошного периода (16–17 в.) обозначено триадой – Возрождение-Реформация-Просвещение.

Но развитие никогда не останавливалось, и Европа не падала в темноту раннего средневековья. Она попросту получила шанс и воспользовалась им, продолжая наращивать начатые когда-то русскими переселенцами: «античное» искусство, «античную» науку, «античный» взгляд на мироустройство во вселенной и т. д.

3. «Нынешняя сверхдержава, США, не претендуют на древность своей истории, преспокойно признают, что были европейской колонией, снисходительно относятся к этим самым европейцам, открыто помыкают Англией (бывшей своей метрополией), не отрицая, что она была их метрополией, бомбят мусульман, чья история куда старше американской, и не отрицают этого старшинства. Американцам старшинство не мешает».

Комментарий: Как уже говорилось ранее, к концу 18 века, ко времени образования США, хронология человечества уже достаточно устоялась, и пытаться по-крупному на ней поспикулировать мало кому приходило в голову. Было нечто похожее, но иное. Дело в том, что американцы существовали на своём континенте задолго до «Дня независимости». Спрашивается, что они делали на континенте все эти 300 лет? Оказалась банальная история.



Американцы давно бы создали своё государство, но им… попросту мешали это сделать. Проблемой было не только неполное (частичное) владение землями Северного континента, но такое же – неполное знание о нём.

По многим картам 18 века (периода до и после Пугачева) можно проследить странную эволюцию освоения американцами своего континента. Оказывается, что за триста лет «владычества» они просто не смогли освоить западную часть своего континента! И поэтому свои географические карты рисовали без западных областей![39] Американцы попросту не знали, что там надо рисовать. И только 80-90-х годах появляются, наконец, более-менее прорисованные геокарты, хотя всё же ещё с некоторыми ошибками. И только к концу 18-го, началу 19 века – уже полнокровные и правильные.

Так что, нынешняя сверхдержава, может, и хотела бы попретендовать на древность, только боится опростоволоситься.

Думаю, политикам (элитным финансистам и масонам) хорошо известна подлинная история с заселением Северного континента древними мормонами – выходцами с Восточно-Европейской равнины. Недавно у меня гостили прелестные американские девушки из религиозной общины «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней», в простонародье – мормоны.[40]



Примечательно, что по внешнему облику эти американки – чистые русские девушки. Славянский облик сохранился до сих пор, только вот язык, стратегия, подход к жизни уже совсем иные. То же самое можно сказать и о мормонах мужчинах, чья религиозная преемственность от отцов и дедов строго и уважительно сохраняется. Это типичные русские мужики и парни. А видели бы детей! Если бы не язык, разве разглядишь в них чужестранцев?

Учитывая сказанное, нетрудно предположить, что и знаменитые Олимпийские игры проводились не в античные времена. В Царьграде (современном Стамбуле), в Сирии, в Тунисе… до сих пор сохранились разломы подлинных древних (12–14 вв.) арен-Колизеев, подходящих для проведения Игр.

4. Здесь – тоже неточное трактование НХ её критиками:

«Итальянцы никогда не отрицали, что они не латиняне, а смесь вандалов и готов, хлынувших с севера, с примесью латинян, греков и арабов. Остальные европейцы и подавно не латиняне.

Комментарий: Когда кто-то называет жителя Западной Европы латинянином, это может означать, во-первых, отношение его к католической церкви и, во-вторых, культурно-языковую «зависимость» народов Западной Европы от так называемых латинян. Кроме того, новохронолог может определять слово латинянин (латинство), как смысловой признак, относящийся к «протестантскому» (протестному) политическому движению, направленному на раскол, смуту и реставрацию Европы 16-17 века в недрах единственной на то время мировой Восточной Империи.[41]

5. Наконец, вопрос по существу проблемы:

«К чему наговаривать на себя, что они (варвары…) грабили Рим и уничтожали культурные памятники, и после падения Рима веками пребывали в глубочайшем невежестве? Что уровня грамотности Римской империи достигли только в XIX веке, а уровня военной медицины, ухода за ранеными – накануне первой мировой?»

Комментарий: Написание истории – это не одноактный процесс. Скорее всего, первые европейские летописцы действительно описывали «жестокие» нападения на Рим,[42] пытаясь тем самым дискредитировать установившийся военный (гарнизонный) контроль над Западом ордынцами Руси. Хорошо известны сохранившиеся до сих пор многочисленные укреплённые замки-гарнизоны, например, во Франции, Испании, Англии и др. странах Европы.



Облик этих величественных и дорогостоящих цитаделей говорит об их именно военном предназначении (укреплённые крепостные стены, бойницы, смотровые проёмы, рвы, скалистость и т. д.). Почти все они располагались на возвышенностях и в некотором отдалении от городов и поселений. Часть из них в 17–18 веках в результате смуты была разрушена, остальные были присвоены новой местной знатью: доморощенными европейскими династиями, подделывавшими для этих целей историю происхождения рода и его якобы древность.

В дальнейшем, после того, как раскол состоялся, европейским летописцам ничего не оставалось, как продолжать уже начатое ими писание своей истории. Отсюда и уничтожение культурных памятников, и пребывание Рима в глубочайшем невежестве, о которых пишет мой критик.



Кроме того, учитывая, что летописцы вынужденно растянули историю Европы до неимоверных размеров,[43] им ничего уже не оставалось, как дописать её, утверждая, например, что после падения Рима якобы прошли многие и многие столетия. Что, конечно, не имеет никакого отношения к подлинной истории.

Лачин прав – Грамотность и уровень военной медицины «древнего» Рима Италия действительно достигла только к 19 веку. Что лишний раз говорит в пользу выдуманности «Тёмных веков истории».

6. Подобные «аргументы» – наиболее слабое место защитников ТИ:

«Многие сочинения древних греков сохранились только в латинских переводах. Если это мистификация, зачем делать вид, что это переводы?»

Комментарий: Это, своего рода, закамуфлированный обман обывателя. От таких заявлений может сложиться ложное представление – будто бы от античных авторов хоть что-то сохранилось. На самом деле, нет ни одного подлинника, подтверждающего, что вообще существовали такие умные люди (знаменитые древние греки).



Мой критик даже сам сообщает, что сочинения древних греков сохранились только в латинских переводах. Всё понятно. Латинские переводы древних греческих и римских «мудрецов» создавались с нуля уже в период Возрождения, и сразу же – на новолатинском, а потом были объявлены переводами с древнего языка.

7. «И что совсем странно – египтяне «придуманы» ещё более древней цивилизацией, чем греки. Не лучше ли было бы придумать всё… наоборот, ведь европейцам легче было отнести себя к латинянам, чем к грекам и тем паче египтянам?»

Комментарий: Нет, придумать наоборот было невозможно. Египет (копты, Александрия, пирамиды, храмы и т. д.) имеют и имели подлинную наиболее древнюю историю с конкретным материальным наполнением. Обойти Египет своей пустотностью Европе тогда было не под силу. Не будем забывать, что к 17 веку у европейцев ещё не было ничего своего. Всё это нарастёт позже, в процессе присвоения старого (ордынского) и нарождения нового.

8. «Многие античные сочинения известны в арабских переводах IX–X вв. К чему европейцам писать на арабском и потом переводить на свои языки? Европейцы так любили арабов, что решили приписать им заслуги в деле сохранения Античности?»

Комментарий: Историки уверяют, будто бы арабские литераторы еще в 9–10 веках переводили античных авторов. Интересно бы ознакомиться с оригиналами таких переводов. Вероятно, арабы были очень-очень заинтересованы в многочисленных переводах абсолютно чужих для них белокожих дядь, нисколько не жалели ни перьев с чернилами, ни дорогостоящего пергамента, ни собственного времени.

На самом деле, всё происходило наоборот. Сначала в монастырских кабинетах (библиотеках) создавались античные авторы, а потом, по необходимости, делались нужные переводы на другие языки, в том числе, на арабский. Но это всего лишь перевод с латинского, а не с «античного» языка. Как говорится – сам себе режиссёр. И, поскольку доказательств подлинности арабских переводов 9–10 не существует, говорить здесь, по большому счёту, не о чем.

9. «Новохронологи иронизируют над ранним Средневековьем, так называемыми «тёмными веками» – мол, сведений о том времени почти никаких, что говорит о дикости тогдашних европейцев; а раз так, то и раннее у них не могло быть каких-либо культурных или экономических свершений. Но если Античность придумана, к чему было относить все её события исключительно в древность, можно было «насытить» ими и VI–X вв. Вот и не пришлось бы стыдится тёмного пятна, над которым подтрунивают новохронологи.



Скудость первоисточников того времени говорит не в пользу, а против новохронологов – сочиняй европейцы историю, они легко бы «осветили» «тёмные века».

Комментарий: Ничего удивительного здесь нет. Для себя логически европейские летописцы всё выстраивали правильно. В датировках они опирались, например, на таких «хронологов», как Дионисий Малый, Скалигер и т. д. Поэтому, им ничего не оставалось, как использовать за отправную точку уже хорошо известную общественности датировку рождения и смерти Христа. Отсюда и пустота «Тёмных веков» и Скудость первоисточников, которую справедливо приводит Лачин.

10. «Согласно новохронологам, Романовы подделали и переписали все исторические документы касаемо России до XVIII века – это около ста тысяч документов. Между тем от Европы VI–X вв. сохранилось лишь около тысячи письменных памятников…

Вопрос: О каких 100 тысячах документов, говорит мой критик? И почему – до XVIII века? Подлинные русские документы (до 17 века!) – штучный товар.

И где эти около тысячи письменных памятников Европы VI–X вв.?

11. Про Петра I мне комментировать нечего. Тем более что ничего я о нём ещё не написал. Рассуждая о Петре, Лачин, увы, пользуется сведениями из ТИ, ведь других источников у него, кажется, нет. Да и откуда им взяться, если ни при жизни Петра, ни после его смерти никто долго не решался писать его биографию? Как альтернативный ТИ источник, могу посоветовать автору ознакомиться, например, с работой Александра Каса.

12. «Наполеон, выполняющий чьи-то указания, невообразим».

Комментарий: Чем-то это напоминает столь же «неуступчивого» и «самостоятельного» Адольфа Гитлера 20–30-х годов.

Наполеон уничтожал русские следы в Египте, вывозил и подделывал артефакты – это далеко не выдумка, а известный факт. В результате чего музеи Европы и США (немало – частные коллекции) наполнялись памятниками культуры древнего Египта, подменяемые со временем на фальшивки и новоделы. Пример такой подделки – в Лондонском «музее Египетской археологии Петри».

Рис. 4. Базальтовый керн после трубчатого сверления, Музей Петри. Цилиндрическая сердцевина из базальта после трубчатого сверления напоминает «вазу». Видно, что ранее этот цилиндр базальта был просверлен трубчатым сверлом меньшего диаметра. Время изготовления – Четвёртая династия фараонов Египта.



Оказывается, людей очень просто обдурить. Достаточно выставить какую-нибудь «древность» в престижном месте и сделать под ней «авторитетную» надпись.

Англичане уверяют нас, что в 3 тыс. до н.э. египтяне высверливали из базальта вот такие правильные формы неким мистическим трубчатым сверлом. Конечно, после столь откровенного вранья во что угодно поверишь, не только в строительство пирамид из цельного природного камня, но даже и в Стоунхендж Мерлина из мистического 2-3 тысячелетия до н. э.!

13. «И новохронологам, и их противникам кажется, что всё дело в аргументах математиков, астрономов, лингвистов и историков. Кажется, никто не понял, что данную проблему можно рассмотреть глазами искусствоведа и человека литературного (филолога либо писателя). К мысли о нелепости теории новохронологов я пришёл сразу, и именно как искусствовед по образованию и писатель по роду занятий.

Согласно новохронологам, культура четырёх тысячелетий, с XXX века до н. э. до X века н. э. – египетская и античная мифология, фольклор, исторические хроники, философия, теология, религиозные гимны, литература, трактаты по истории, филологии, архитектуре и музыке, архитектура, живопись, скульптура, мозаики, монеты и геммы, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, гражданские и уголовные кодексы (и римское право во всех его подробностях), эпистолярий и эпиграфика, – создана кучкой западноевропейской интеллигенции XVII–XIX вв., или XVI–XVIII вв. Попутно они породили культуру своего времени, в общей сложности, сорока трёх веков.



Параллельно они изобрели латинский с древнегреческим, а свои языки, выведя их из русского, искусственно привязали к латинскому.[44] Утверждать подобное может только человек, разбирающийся в перечисленном, как курица в латыни, к тому же литургической.

Комментарий: Список «древних» достижений, которые перечисляет Лачин, в бо̀льшей своей части принадлежит наследию ордынской Империи 13-16 веков. Об этом много и подробно написано в книгах по НХ, с множеством полезных ссылок на первоисточники (с которыми и рекомендую настоятельно читателя ознакомиться и добросовестно поработать).

Поэтому для западноевропейских фальсификаторов не составляло особо труда за период с 17 по 19 вв. переделать культурное наследие Империи под выдуманных «греков», «римлян», «германцев» и т. д.



Притом, переделывалось это сразу под «копии древностей», или – «копии копий». Вы не найдёте ни одного подлинно древнего артефакта, имеющего отношение к периодам до Рождества Христова. Если в отношении рукописей доказать это просто, и фальсификатором ничего не остаётся, как только ссылаться на «копии копий», то в отношении неподписанных артефактов фальсификаторы ведут себя достаточно уверенно и «нагло», как, например, с показанной выше базальтовой «вазой». Или ссылаются на результаты радиоуглеродных исследований, произведённых в их же прирученных лабораториях.

Глаза искусствоведа, конечно, могут принести пользу и в исторической науке, но при одном важном условии – их проникновенный взор должен опираться всё-таки на надёжную хронологию, а не на сказки «древних» церковников и богословов, выдающих свои библейские труды за летописи мировой или европейской истории.

Прекрасно понимаю, откуда у моего уважаемого критика столько запала и эмоций! Он действительно много знает, весьма образован и, к счастью или сожалению, как и многие сведущие люди, закомплексован. Легче человека научить с нуля, чем переучивать. Но такой «человек с нуля» будет уже не так интересен и дорог. Важно, чтобы человек понял, дошёл сам, сумел перебороть в себе штампы, стереотипные установки, или, как писал А. Веселов – человеческие инстинкты.

К этому стоит немного добавить о египетской и античной мифологии.

Лачин упрекает НХ в том, что античную мифологию (как и всё прочее, им перечисленное) западноевропейским фальсификаторам пришлось бы создавать с нуля, выдумывать или т. п.

Мы знаем три основных «великих этнических» мифа об античных языческих богах: Египетский, Греческий, Римский.[45] Все они, так или иначе, повторяют или дублируют друг друга. Зародились они, как уже не раз писал об этом, сразу после смерти Иисуса.[46] На деле, эти мифы – гипертрофированные отражения самой первой официальной ветви христианства – христианства родового. У Иисуса оставалось предостаточно знатной родни, которая после смерти своего знаменитого, божественного родственника, по сути, обожествила себя. В полном соответствии с хорошо известным нам пышным византийским стилем.

Апостольская ветвь христианства[47] в это время так же существовала, но отдельно от знати, в основном, среди простого и неприхотливого люда. Апостолы и их последователи, отсиживаясь «в катакомбах», писали свои папирусы и пергаменты, вылившиеся потом в знаменитые новозаветные книги. Их было написано – несметное количество. Благодаря идеологической и конъюнктурной чистке, тексты будущей Библии к 17-18 веку начали обретать законченный вид.



И только к середине 19 века, когда, руководствуясь тем же избирательным принципом, удалось привести в норму книги Ветхого Завета, был объявлен, наконец, канон – истинная, единая и боговдохновенная Библия.

А то, что мы сегодня считаем античными мифами каких-то очень далёких от нас во времени греков, египтян и римлян – это всего лишь записанное на бумагу в 17–19 веках бытовавшее среди «греков», «римлян» и «египтян» устное предание, обросшее с веками сказочной стариной и известной повествовательной прелестью.



На самом деле, почти в каждом уголке тогдашней обитаемой Европы и прилегающих к ней земель существовал «точно такой же» миф, только со своим особым этническо-культурным лицом. Объяснить этот феномен легко. Влияние «языческого» (родового) христианства распространялось по всем уголкам Европы, где его идеалы были как-то способны восприниматься умом и сердцем. Русь тоже в этом не была исключением.

Что бы мой критик поменьше удивлялся плодовитости европейских фальсификаторов, можно посоветовать прочитать некоторые исследования новохронологов, посвящённые, например, «Апокалипсису», «Шекспиру» или «Ватикану».

14. Лачин пишет:

«Беда в том (хотя для новохронологов это радость), что Античность люди знают плохо…»

Комментарий: Про Античность историки уже столько нагородили неправдоподобного, что когда мы узнаём, например, в какой именно день или даже час произошло то или иное событие, и во что в этот вечер был одет исторический персонаж, верится в это, извините, с трудом. Толком ничего не зная даже о сравнительно недавних событиях тех же 6–13 веков, историки пытаются уверить нас, будто бы события 3-х, 4-х, даже 5-ти тысячелетней давности им хорошо и в деталях известны.

15. «Китайцы, согласно новохронологам, также придумали свою культуру в срочном порядке. Ну а куда девать древнюю и раннесредневековую Индию, Индокитай?»

Комментарий: Задам критику старый вопрос – где, наконец, можно увидеть древний и раннесредневековый Китай и Индию? Где свидетельства их древности? Может быть, в Википедии? Или в учебниках по истории?

Известно, например, что древнюю культуру Китая «писали» специально для этого прибывавшие в Поднебесную с 17-18 века, профессионально подготовленные учёные-иезуиты.

Что касается прочих азиатских народов, то они действительно отзывались на веяния просвещённых европейцев, «учивших» их: какой сейчас век на дворе, где, когда и какие существовали древние цивилизации, как правильно называется их «страна» и собственно сам этот народ и т. д.

16. «Крестоносец, строящий Парфенон, невероятен только для историка – для меня, искусствоведа, он невозможен».

Вопрос: Хотелось бы узнать, что стоит за столь смелым пафосом? Вероятно, знания, полученные в школе и институте?

Рис. 5. Так выглядел торговый корабль греков в античные времена (реконструкция выполнена по изображению на чернофигурной вазе из Британского музея).





17. «Католики именуют православных ортодоксами, и Избушкин видит в этом подтверждение того, что католицизм вышел из православия. Дело в том, что православная церковь не следует указаниям католических соборов, только несколько раннесредневековых соборов общепризнанны. В дальнейшей модернизации христианства, начиная примерно со второго тысячелетия, православие не участвует. Отсюда и характеристика православия как ортодоксов».

Комментарий: В таком случае, надо признать за Католической Церковью ересь. Иначе стала бы она «обзывать» Православие ортодоксией? Странно, не правда ли?

Истории взаимоотношений двух церквей в НХ посвящено много интереснейших страниц. Вам, как искусствоведу, этот материал сослужил бы добрую службу. Хотя бы в той его части, где новохронологи дают совершенно новые, неизвестные ранее, ошеломляющие свидетельства.

18. «Изложу вторую причину, по которой Новая хронология невозможна. Возьмём пример из современности. Как уже говорилось, новохронологи не прилагают свою логику к XX веку, не желая обнаруживать анекдотичность своей теории».

Комментарий: Да, НХ «не занимается» теми веками, в которых хронология устоялась и не подлежит сомнению. Исключением можно считать чисто исторические изыскания в отношении Петра I и Емельяна Пугачёва. Но на это были известные причины.

19. «Италия долгое время была колонией Византии, греков».

Вопрос: Надо бы уточнить у критика, – что здесь он имеет в виду?

20. «Отчего греки Византийской империи гордо называли себя римлянами, «ромеями»? Оттого что гордились собой как наследниками Римской державы. По логике новохронологов, итальянцам следовало гордо именоваться греками или константинопольцами».

Комментарий: Секрета никакого здесь нет. Царьград действительно назывался Римом. Сведения об этом можно найти в литературе по НХ. Согласитесь, странно было бы поссорившейся с «Италией» Византии называться вражеским, а по сути, проклятым именем – «ромейской».

Здесь у критика ошибка. НХ нигде не утверждает, что Византийская империя гордилась собой как наследницей Римской державы. Она собственно была этой державой изначально. Италийский же Рим (Ватикан[48]) впервые стал образовываться только после взятия Константинополя (13 век) и бегства из него некоторой части знати на Апеннинский полуостров.

21. «Многие верили, что «Илиаду» с «Одиссеей» написал один человек, звался Гомером, и выглядел как на известном бюсте, хотя всё это недоказуемо; а теперь отменяют древность вообще, приписав Гомера Новому времени, что невозможно по филологическим, эстетическим и психологическим причинам».

Вопрос: О каких филологических, эстетических и психологических причинах говорит мой оппонент?

22. «Панславизм, точнее, панрусизм Новой хронологии обладает любопытными особенностями. Это единственные «панисты», невольно приписавшие противникам фантастические одарённость и трудолюбие».

Комментарий: Выведенный Лачином, но нигде в НХ не употребляемый панрусизм новохронологов, не имеет никакого отношения ни к идеологии, ни к национализму. Этим объясняется известная объективность и терпимость в выводах основоположников современной НХ. Новую хронологию пишут люди глубоко порядочные и образованные. Отсюда и Ваше удивление, что они, укоротив античность Европы, ничего не добавили русскому государству.

Ну, и, поскольку Вы сами же пишите, что «Новохронологический» метод в конечном итоге не очень выгоден панславистам, ибо может быть использован и русофобами. Если на Западе с ним хорошо ознакомятся, то не преминут использовать», стоит ли в дальнейшем называть взгляды Фоменко «панславистскими»? Может, оставим это дело?

23. «Патриотизм Избушкина отраден. Но развенчивание Петра I, всех онемеченных Романовых, либерастов, борьба с идеализацией Запада, привитие россиянам любви и уважения к русской истории вовсе не требует аннулирования 60–80% истории человечества».

Комментарий: Не соглашусь с критиком. Достаточно посмотреть хотя бы на сегодняшнюю раздраенную Украину, чтобы понять, что для нынешней России, для возрождения её духа не хватает как раз той старинной правды, которая её и одухотворяла, и оживляла. Перед лицом мирового Монстра недостаточно иметь только патриотизм сверху, когда президент или депутат объясняет народу, как и за что он должен любить Родину.



Родина должна быть внутри. Но чтобы она там оказалась, её сначала надо познать, изучить и… полюбить. А полюбить её есть за что. Сам я в этом уже не сомневаюсь. Народ всегда найдет в себе силы для борьбы, если ему есть на что опираться в своём прошлом.

24. «Так вот, Средневековье, кроме быдлолизации и шизофренизации населения, привело к хаосу в хронологии. Люди надолго потеряли представление о прошлом как о связной цепочке событий, свалили в одну кучу всё, что помнили».

Вопрос: Здесь так же хотелось бы уточнить Вашу позицию. Если я правильно понимаю, Вы немного поиграли на моей стороне?

25. Последние два абзаца статьи моего критика Лачина комментировать не буду из-за неоправданной, на мой взгляд, эмоциональности. Зато приведу в заключение эту цитату:

«Нынче русским стало хуже. Истории стало не хватать».

Комментарий: Может сложиться впечатление, будто бы у нас когда-то была ИСТОРИЯ. История ещё не написана. Пока что её и некому было писать. Если Фоменко ищет нормальное освещение прошлого, это не значит, что кому-то стало не хватать истории. Но если Фоменко со своей командой находит огрехи в ТИ, это значит, что история может появиться в будущем. Только представьте – впервые у человечества появится нормальное научное повествование о Прошлом!

Рис. 6. Астрономический прибор – очередное блистательное изобретение древних китайцев!