Директор школы честно о российском образовании (Познавательное ТВ, Елена Дубровская)
Елена Дубровская, директор лицея №103 “Гармония” города Железногорска Красноярского края, об образовании и здоровье детей при обучении.
Содержание:
00:00 – увеличение количества больных детей
01:08 – у детей нет сил и здоровья на учёбу
03:20 – в России работают институты здоровья, от которых нет толку
04:07 – медицина слабо занимается профилактикой заболеваний
05:00 – расписание против здоровья
07:38 – системная наука не занимается детьми и педагогами
09:44 – перегрузка школьников
12:11 – пустые стандарты российского образования
12:46 – непатриотичный учебник математики
14:40 – А. С. Пушкин не сдал бы ЕГЭ
15:45 – однобокость углубленного образования
16:07 – школа искусств как необходимость
16:46 – 75% детей в школе психически неполноценны
17:23 – вред цифровой школы и электронных устройств
19:21 – семейное неблагополучие
20:11 – бездетные женщины-управленцы
20:57 – как уменьшают население, проблемы с репродукцией
22:14 – как воспитывать мальчиков, положительный стресс
22:56 – нарушение мозга от электронных устройств
23:42 – уменьшение движения приводит к заболеваниям
24:03 – хвалите мальчиков и мужчин
24:16 – вред раннего развития
24:31 – кто вертит министром образования?
25:03 – нравственные образы для детей
25:50 – образование как услуга
27:23 – невозможность фильтрации вредного содержимого
28:28 – супербезопасность уничтожает образование
29:41 – занятия музыкой ради математики
30:37 – правительство не понимает сути образования
33:10 – суть и цель образования
33:57 – красивые отчёты вместо реального результата
Форум “Здоровое образование” в МБОУ лицей №103 “Гармония” города Железногорска.
http://www.sch103.ru/
Комплект документов по законам и здоровьесберегающим технологиям Базарного: https://yadi.sk/d/zfnQo0mUQjdS_Q
Владимир Базарный “Система образования против здоровья детей” https://www.youtube.com/playlist?list…
Илья Михнюк “Нам нужна иная школа”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…
Мы распространяем знания. Если вам нравится Познавательное ТВ, можете помочь:
Карта Сбербанка: 4276 3800 1161 4356
Яндекс-деньги: 410011955138747
QIWI: +7 925 460 1909
WebMoney рубль: R142363945834
WebMoney доллар: Z182191503707
WebMoney евро: E344386089713
PayPal: info@poznavatelnoe.tv
Источник: www.youtube.com
loading...
Программа истребления русов и других славян теми, кого библия определила нам в хозяева…
Программа истребления русских и других славян – как асоциальных элементов, порождающих фашизм, по той причине, что каждый славянин и представитель любой другой белой национальности – является патологическим нацистом/фашистом. Программа является стратегическим действием против фашизма, принятая на АНТИФАШИСТКОМ конгрессе сионистов в рамках борьбы с фашизмом.
I. Удержание власти.
1. Захват средств массовой информации.
2. Находящийся у власти должен иметь фамилию и внешность местных гоев (неевреев).
3. Директор может быть гой, но хотя бы один из его замов должен быть из наших.
4. Не допустить власти трудящихся.
5. Обеспечить поддержку аппарата контроля, распределения и подавления.
6. Масон, оставивший след в применении средств или при проведении операций, заканчивает жизнь самоубийством или его убирают.
7. Обеспечить создание и поддержание структуры чистки общества, обезглавливание гоев проводить по плану, независимо от его активности.
II. Идеология
1. СМИ, литературу и искусство использовать для показа преимуществ капитализма перед социализмом.
2. С позиций утверждения существования антисемитизма можно подавлять гоев.
3. Разоружение язычества, внедрение религии сплачивающей, как баранов, на рабских принципах, оккупация и ассимиляция славян должна идти с нарастанием.
4. Действовать только от имени народа и для народа, только благими намерениями и пожеланиями – говорить можно все..
5. Не допускать распространения гойских кличей: “Цукерман в Биробиджан”, “Убийц, жидов к ответу”, “Сионизм, встать – суд идет” и т. д.
6. Не допускать распространения листовок, обращений, воззваний и заявлений гоев: ” Шапку по кругу на русскую кольчугу”. ”Геноцид можно остановить только геноцидом”.
III. Денационализация
1. Продолжать смешивание рас под видом интернационализма.
2. Использовать все средства для комплексного национального обезличивания гоев.
3. Под видом борьбы с национализмом и шовинизмом уничтожать все национальное.
4. Обеспечить повсеместную организацию и управление русофобией (уничтожение всего русского любыми путями).
5. Не допустить распространения славянского язычества, объявить эту религию фашистской.
6. Приобщить славян к религии рабов, в православии не допускать никаких вольностей и свободомыслия.
7. Не дать гоям в паспорте устанавливать графу – “расовая принадлежность” и добиться ликвидации графы “национальность”.
8. Не допустить установления статуса коренного русского населения и др. ереси для возрождения их нации и культуры
9. Не допустить создания Центров русской национальной культуры.
IV. Устранение свобод и активности гоев
1. Вовремя пополнять спецпсихлечебницы, места лишения свободы, больницы, спецшколы, дисциплинарные батальоны, спецПТУ.
2. Не допускать создания разведшкол гоев; не объединение гоев в стадо – управлять-то будем мы, а консолидацию их на совместных действиях, обеспечивающих им непобедимое положение и вкладывать им в руки идейное оружие; создание науки управления иудеями; координационных, консультативных советов; способы быстрого обмена информации со способами оповещения; выход из-под нашего контроля национальных организаций; фашизм и национализм в любой форме; сбор гоями телефонов или адресов иудеев; создание методов борьбы с сионизмом.
3. Отвлекать гоев на что угодно, менять средства борьбы, все наши действия должны быть гибкими и неотразимыми, дискредитировать и раскалывать противника, заставлять его подлаживаться под нас и считаться с нами, обезглавливать, вести огонь по штабам, дезорганизовывать противника своими людьми.
4. Мешать созданию работ, направленных против нас: “Что делать”, “Как действовать”, “Схемы действий по направлениям”, “Лидеры славян”, “Способы привлечения людей и борьбы за аудиторию”.
5. ЦСУ не должно учитывать членов тайных обществ ни сионистов, ни иудеев, ни полуевреев, ни четверть евреев, ничего, что связано с нами, не учитывать то, что говорит о самоубийствах русских
V. Торможение развития гоев
1. Необходимо поддерживать нищету и бесправие гойского *****.
2. Замедленное развитие гоев обеспечивать нашим окружением и управлением их развития в нужном русле.
3. Музыку, имеющую наркотические свойства, крутить гоям почаще, промывать мозги, затруднять поиск и установление контроля над определенными музыкальными звуками, стирающими глубинную информацию.
4. Рабским у гоев должно быть все: пища, религия, идеология, наука, отношение к нам, оружие, средства защиты, способы существования, средства информации, образование, профессии, положение в обществе, жилье, культура.
5. В бескультурный скот, в безынициативных, бездеятельных и ожиревших свиней превращать гоев рабской пищей и способами ее употребления. Кровь у гоя должна быть кислой, а не щелочной.
6. Создавать и удерживать превосходство над гойским ******, бить по слабым точкам и ключевым центрам гоев, быстрей переходить к решающей стадии в овладении миром и полному подчинению гоев нашему международному правительству.
VI. Уничтожение противника ассимиляцией как гуманной формой геноцида
1.Иудаизм, сионизм, всемирная еврейская нация и Международное правительство органически не приемлют создание и существование славянских семей и теперь необходимо постараться и в течение ближайшего времени ассимилировать большое количество славянских девушек другими народами.
2. Использовать секс по прямому назначению и для укрепления семьи конечно нельзя, но лишь для разврата молодежи, распространения половых извращений, увеличения конфликтов и по той причине разводов, а в сумме для сокращения численности гоeв.
3. Ни в коем случае не допустить установления каких-либо льгот или вознаграждений за производство детей от красивых или имеющих высокую степень национальной чистоты славянских супружеских пар.
4. Для усиления ассимилирующего эффекта не стоит отказываться от старых идей кастрации всех гоев.
VII. Доведение и поддержание гоев в атмосфере нищеты и бесправия.
1.Средний русский всегда должен быть нищим и бесправным, испытывающим всюду множество неудобств и повседневных бюрократических рогаток.
2. Массовая нищета должна порождать массовое бескультурье, а оно должно порождать массовую преступность.
3. Исключить возвращение русским равенства, независимости, свободы, млрд. золотом.
VIII. Массовая дебилизация гоев.
1. Враг значительно деморализуется, когда видит, что все, что делается вокруг него, вранье, вредительство и грабеж.
2. Образование для гоев должно готовить моральных уродов.
3. Схема действий должна быть по единому плану, разработанному международным правительством.
4. Ценнее спаивания алкоголем, наверное, ничего сейчас нет. Мешать постепенному сокращению градусности спиртных напитков.
IX. Боевые психотропные препараты, изменяющие психику человека.
1. Вызывающие провал в памяти на несколько часов и более.
2. Имеющие чисто наркотические свойства.
3. Ограничивающие интерес человека определенными занятиями.
4. Усиливающие тягу к спиртным напиткам.
5. Программируется на убийство или самоубийство.
6. Мужские и женские возбудители половой деятельности, приводящие к половым извращениям.
X. Методы достаточно массового потравления гоев.
1. Уходя с места жительства лить гоям на пол ртуть, уходя из бани не имеющим обрезания в парной поддавать мыльной водой.
2. Средства массового поражения должны оказываться в варочных цехах, столовых или просто в местах скопления гоев.
3. Необходимо Россию превратить в технологическую свалку наиболее развитых стран.
XI. Сокращение численности гоев до разумных пределов скрытыми формами геноцида в тайной односторонней войне.
1. Продолжать истребление славянских гоев приемом “своеобразное демографическое сокращение русских”.
2. Продолжать сокращение славянских гоев в 3 раза за поколение иудо-масонским приемом “льготы для матери одиночки”.
3. Плохо варьируется прием “старение нации”, оставляющий жить лишь не способных к сопротивлению.
4. Если работать с умом, то с русским гоями можно кончить к 1992 году.
XII. Сокращение численности гоев открытыми формами геноцида.
1. Сделать невозможным создание многодетных семей русских.
2. Поддерживать высокую детскую смертность славян и отсутствие ее у иудеев.
3. Поддерживать высокую смертность славян юношей и девушек.
4. Не занижать, а завышать русским срок, разрешающий вступать в брак.
5. Всячески стравливать ********** мужчин и женщин и разрушать их семьи.
6. Разрабатывать новые законы (эко-демографические войны) для ликвидации гойских масс без военной машины, без материальных затрат на нее, голодом и обнищанием рабов.
7. Организация беспорядков и применение армии, сил правопорядка и закона для наведения порядка с небольшим процентом сокращения гоев.
XIII. Уничтожение противника управляемой медициной.
1. Поддержание достаточного количества подростков беременными, бесплодных от абортов женщин, “случайных” выкидышей, преждевременных родов, мертворождений, послеродовых осложнений.
2. Необходимо саботировать обслуживание беременных женщин, только что родившихся ****** и женщин после беременности и мешать установлению реальных мер по охране материнства и младенчества.
3. Тормозить профилактическую медицину и делать все, чтобы средняя продолжительность жизни гоев постоянно снижалась.
4. Во время лечения или удаления зубов должна попасть грязь или необходимое вещество.
5. Во время любой операции пересадка раковых опухолей от больного здоровому.
6. Применение лекарств с измененным химическим составом и лекарств, не обладающих лечебными свойствами, которые предварительно облучаются, морозятся и т. д. врачами скорой помощи и лечащими врачами.
7. Обычное длительное отравление малыми дозами.
8. Во время флюорографической съемки изменяется сила и время облучения.
ХIV. Действия через контролируемые средства массовой информации.
1. Стабильная направленность СМИ на русофобию.
2. Объявление патриотических и национальных движений гоев фашистскими, националистическими, шовинистическими, погромными и консервативными, шельмование, навешивание ярлыков, клевета.
XV. Повсеместное и повседневное глумление над врагом.
1. Над славянскими гоями может издеваться кто угодно и как угодно. В положении искусственной безответственности имена наши всегда будут засекречены.
2. Повсеместные действия по доведению до самоубийств, инфарктов, кровоизлияний в мозг, обмороков и других состояний противника посредством хамства, наглости, издевательств, унижений, оскорблений и полной безнаказанности нас, других членов тайных обществ и шабес-гоев должны носить массовый характер.
https://via-midgard.com/news/analitika/21919-programma-istrebleniya-russkix-i-drugix-slavyan.html
loading...
Всё прекрасно работает. ( Каждому в почтовый ящик)
loading...
Уменьшение числа рождающихся, разными методами, экономическими, пропогандой праздного образа жизни, секс просветом, это геноцид. Мать будет капеть и плакать, над своим больным ребенком, который никогда не сможет иметь своих детей.А в это время она могла бы попытаться родить и вырастить здорового, очень сложный вопрос целесообразности. В СССР были интернаты для таких детей. Мама со мной приезджала иногда, к моему больному брату, у которого около года от минингита згорела кора головного мозга.Не знаю, если бы некуда его было отдать, может и меня не было.Наша цивилизация техногенна, загрязнения неизбежны-мутации, имунитет.Плюс продукты, прививки.Деревня людей давала, где она теперь, может нас специально, согнали в города, чтобы извести, под корень.