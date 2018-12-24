Директор школы честно о российском образовании (Познавательное ТВ, Елена Дубровская)

Елена Дубровская, директор лицея №103 “Гармония” города Железногорска Красноярского края, об образовании и здоровье детей при обучении.

Содержание:

00:00 – увеличение количества больных детей

01:08 – у детей нет сил и здоровья на учёбу

03:20 – в России работают институты здоровья, от которых нет толку

04:07 – медицина слабо занимается профилактикой заболеваний

05:00 – расписание против здоровья

07:38 – системная наука не занимается детьми и педагогами

09:44 – перегрузка школьников

12:11 – пустые стандарты российского образования

12:46 – непатриотичный учебник математики

14:40 – А. С. Пушкин не сдал бы ЕГЭ

15:45 – однобокость углубленного образования

16:07 – школа искусств как необходимость

16:46 – 75% детей в школе психически неполноценны

17:23 – вред цифровой школы и электронных устройств

19:21 – семейное неблагополучие

20:11 – бездетные женщины-управленцы

20:57 – как уменьшают население, проблемы с репродукцией

22:14 – как воспитывать мальчиков, положительный стресс

22:56 – нарушение мозга от электронных устройств

23:42 – уменьшение движения приводит к заболеваниям

24:03 – хвалите мальчиков и мужчин

24:16 – вред раннего развития

24:31 – кто вертит министром образования?

25:03 – нравственные образы для детей

25:50 – образование как услуга

27:23 – невозможность фильтрации вредного содержимого

28:28 – супербезопасность уничтожает образование

29:41 – занятия музыкой ради математики

30:37 – правительство не понимает сути образования

33:10 – суть и цель образования

33:57 – красивые отчёты вместо реального результата



Форум “Здоровое образование” в МБОУ лицей №103 “Гармония” города Железногорска.

http://www.sch103.ru/



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Владимир Базарный “Система образования против здоровья детей” https://www.youtube.com/playlist?list…



Илья Михнюк “Нам нужна иная школа”: https://www.youtube.com/playlist?list…



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Источник: www.youtube.com