Учителя обличают нынешнюю либероидную систему образования

„…Предписывалось учебному начальству допускать в гимназии и прогимназии только обеспеченных детей



«При неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, не следует выводить из среды, к коей они принадлежат»”

Но армия и полиция не спасают страну, в которой всему народу не дано качественное, разностороннее образование с обязательным воспитанием ответственного за себя, свою семью и свою страну гражданина.

без общественной инициативы на местах



*

1. „ У нас историк в 90е, чтобы прокормить семью, продолжая работать учителем, нанимался в бригаду и делал ремонт в квартирах. У коллеги муж – формально препод, но основной заработок делает на отделке помещений.”

„Согласна полностью. Вот только советскую школу не нужно трогать! Работать начала именно в советской школе, где по-честному оценивали и учителя и ученика. Такого количества дармоедов от образования не было. Платили всем одинаково.



Кстати,теперь по логике оплаты работы учителей, можно оплачивать и труд военных. Тем, кто в Москве -платить много, тем, кто на границах обойдутся четвертью от московских зарплат. На границе нет транспорта, театров, супермаркетов. Абсурд?



Ничуть! Учитель тоже работает на государство, на его будущее, целостность, суверенитет. Кого же может воспитать замученный бумагами, произволом, государственной несправедливостью учитель? Кстати в нашей школе на "бестолковых бабёнках" и держится образование. Есть и мужики, на уроки которых дети идти не хотят, которых невозможно заставить работать, которые спешат домой сразу после уроков. Коронная фраза "Как платят, так и работаю".”

2 „Сейчас страна ещё держится на специалистах, которые получили советское образование, а что будет дальше могу только предположить. В школе отработала 50 лет и знаю, что пишу.”

3. „Положим, нормальные мужики сами не ушли. Им очень настойчиво и аккуратно помогли. Дело в том, что демократическому государству не нужны образованные люди. Если я не прав, то посмотрите на общий уровень образованности людей в США. И сейчас идет тот же самый процесс падения уровня образования и у нас. Образование – удел тех, кто способен за него заплатить. Вот только по-настоящему учиться богатеньким некогда.



В свое время я учил учителей и прекрасно знаю ситуацию не понаслышке. Мой реальный совет всем желающим научить своих детей чему-нибудь приличному: "Учите детей дома сами!" Действующее законодательство это позволяет.



Объединяйтесь в группы и привлекайте к обучению приличных специалистов! Я это не уставал повторять студентам (будущим педагогам), а теперь повторяю Вам. А если что-то непонятно с государством и его функциями, то откройте учебник времен коммунизма и прочтите точное определение капиталистического государства и его предназначение.



А было в этом учебнике написано: "Государство – аппарат насилия, служащий для подчинения большинства меньшинству". Проблемы обучения – проблемы большинства. Решайте их сами!!! Управлять проще необразованными и незнающими. Вам в этом деле не помогут.”

4. „Я тоже ушла из школы, проработав педагогом 33 года. Согласна, школа идет не туда. Главное- это управление школой на всех уровнях дает сбой. Страдают ученики и учителя. Отчеты- мягко говоря неточные, и по другому нельзя. Врут все. и это вранье формирует развитие школы, точнее ее регресс. Я спросила бы с министра образования в первую очередь!”

5. „Я, Свечников Алексей Иванович, отработал в школе 25 лет и тоже ухожу. Обрыдло писать рабочие программы, поурочное планирование, технологические карты, различные мониторинги и диагностики, электронный журнал и т. д. и т. п. и получать зарплату 12 тыс. Причем на качество обучения эта "мишура" не влияет, а точнее влияет отрицательно, т. к. не дает учителю полноценно подготовиться к урокам.



Одна женщина сказала: "Я хочу, чтобы моего внука учили учителя, а не мы с дочерью, и нам репетиторов у нас денег нет". Вместо меня приняли молодую учительницу, которая заявила ученикам : "Я работаю по современным ФГОСам и мне не платят деньги за то что я вам объясняю, поэтому учитесь сами" …. И еще, педагогика – это не наука. Каждая наука имеет свои законы, которые действуют постоянно и они абсолютно объективны. А в педагогике таких законов нет, каждые 25-50 лет происходит изменение законов на прямо противоположные. Педагогика – это искусство, это талант, который может быть, а может и не быть. Можно закончить пединститут на отлично, но педагогом не стать.”

6. „Я отработала 39 лет и могла бы работать ещё. Мешают. Очень. Из школы ушло главное – творческое взаимодействие с детьми. ”

7. „Образование от слова образное,а не электронное или цифровое…Вот люди не могут словами передать образ,не умеют читать и писать технические тексты….О каком величии мы можем говорить…Слово правильное не могут подобрать…Вы посмотрите на дикторов телевидения их сленг,дурашливо-неряшливый…..



Учителей необходимо наделить особыми полномочиями в том числе управленческими,ну и отбор…Школа-Красная горка (города,поселка,села) и тихо тихо идти вперед раскручивая маховик образования не считая денег на это дело….Атмосфера в школе должна быть изменена с медведево-тарифно-денежной на творческую.”

8. „…И если у вас в нескольких классах нагрузка по 4 урока в неделю, вы должны поурочно расписать все 130 уроков с лишним по темам и дом. заданиям. Бессмысленно и очень трудоёмко.”

9. „… Для начала – моя, к примеру, рабочая программа для 5 класса по истории – 30 печатных страниц…

… В школе план урока пишется под КОНКРЕТНЫХ детей, с учетом особенностей класса и постоянно меняющихся вводных: новый учебник, ВПР, новые типы заданий ЕГЭ и тому подобная катавасия…”

10. „В школу приходят молодые учителя. Опыта нет. Обязанность ходить на Открытые уроки в др. школы отменили. И каждый проводит урок по своему понятию. А сколько молодых "пофигистов".?!.. И правильно сказано выше – "зафлажили" учителей отчётностью, дурацкими планами и рабочей программой, которую часто заставляют писать заново ( указ СВЕРХУ) – меняется оформление, перестановка абзацев, добавление интернетресурсов и т.д…



Только читать всё это начальство свыше ничего не будет – главное, число стр., шрифт и пр… Повышать своё творчество учителю нет времени, и личная жизнь под большим вопросом…. Я лично полностью согласна с автором статьи – наше нынешнее образовние ведёт в НИКУДА.”

11. „Я такая старая бабка, отработала 50 лет учителем физики и сейчас готовлю детей к ГИА. Уверяю, что дам фору молодым продвинутым урокодателям, т.к. я очень любила свою работу и детей. На таких бабках и держится школа, а когда они уйдут, то это конец нашего образования, если Васильева не наведёт порядок.”

12. „\\Странная зависимость: чем меньше становилось детей, тем больше увеличивался штат гороно.\\ Один из законов Паркинсона гласит – чиновники плодят работу друг для друга.”

13. „ВСе что творится в школах—крик души ни только учителей но и родителей и детей!!!! Очень и очень прав учитель, написавший это!!! Беспредел полный!! Дети не хотят ХОДИТЬ в школу начиная с первоклассников и дальше!



КАждый день (не успев пройти тему) самостоятельная на дом по каждому предмету, куча уроков – о каких спорт секциях может идти речь? К зубному невозможно ребенка отвести, а если еще 2 смена??



Порой школа напоминает исправительно-трудовую детскую колонию — бесконечные замечания-окрики, наказания-дай дневник-звонки родителем смс-вызова на какие-то придуманные дисциплинарные комиссии…детей порой провоцируют на плохое поведение….одним словом УЖАС!!



Репетиторы–вообще отдельная тема…с 1 по 11 класс-все на репетиторах!! ПОсле 9 детей просто вышвыривают из школы-кто куда из 4 классов-делают ОДИН а остальные катитесь…литература—ЧТО ТОЛЬКО НЕТ В учебном материале–сказки импортные-стихи непонятные=тексты написанные не знаем кем—а где–где наши классики(6 класс)



А учебники географии истории биологии–вообще (прав учитель географии) ужас во сне присниться. Взрослым не понять, не то что детям… Можно писать бесконечно..не хочется…(извините!!)”

14. „О каком образовании мы ведем речь, если дошло до того , что по труду (в настоящее время технология труда) дети пишут конспекты, а не практикуются?????”

15. „В вузах РФ то же самое! И зарплата такая, как в средней школе. Соответственно, и размер пенсии.”

16. „Проработал 45 лет в школе. Такого циничного отношения к учителям от государства, как в последние годы, не наблюдал. Поэтому ушел тихо, без пыли и шума.”

17. „Я так же мечтаю уйти!!! 2019 г – заканчивается ипотека и "бежать". А о профессии учителя мечтала с детства, поступала только на истфак. И такой бесславный финиш – зачем я прожила такую жизнь?”

18. „И я ушла тихо по тем же самым причинам. К ним, правда, добавилась еще одна: финансовая, когда я узнала из достоверных источников (моя бывшая ученица, которая врать не будет), какую премию получила директор школы за мою 100-балльную по ЕГЭ ученицу.



С учетом того что таких учеников с 2005 по 2015 было четверо, я подсчитала размер премии администрации за МОИ труды и решила больше не работать, возраст позволил: в сентябре 2015 исполнилось 55. Так меня в июне заставляли писать рабочие программы на тот год, когда я уже не выйду! Это что? На мой категорический отказ заявили:" Ну должны же вы хоть что-то делать до отпуска!" Вот в этот момент я поняла, что решение приняла верное. Хотя работу свою очень любила”

19. „В 1986 году прочла в книге Вячеслава Грачёва "Заветное слово" гл. "Путь к эпопее", о романе Анатолия Иванова "Вечный зов" – шок! Герой романа Лохновский предсказал до микрона всё, что мы сейчас имеем! 20. "Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, разввращать, растлевать её!" "Кто будет заниматься этим грязным делом? …А мы их воспитаем… Мы их наделаем столько, сколько надо!" "Мы будем …вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. Мы создадим вокруг них ореол славы, осыпем их наградами, они будут купаться в деньгах…" "Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть других народов к русскому народу,- всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт махровым цветом…" "Народ, переставший гордиться прошлым,забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов…" Моему возмущению нет предела: программы пишут учителя, которые "лОжУт" и "звонЮт", у которых тюль – ОНА… Чтобы зарплату себе как-то поднять, участвуют в конкурсах: скачают материал с интернета, слова детям для выступления раздадут – прокатило! Вот так сеем разумное, добро, вечное. Учебники – отдельная тема! Формулировки правил в учебнике я, учитель со стажем в 44 года понять НЕ МОГУ!!! Вот и "от простого к сложному". Обучение стало домашним – ВСЁ!!! – дома, самостоятельно! "Они должны сами!" Сами они сделают и далее смогут продвинуться, если я прочную базу дам. У наших детей опускаются руки от непомерной тяжести раздутых изуродованных программ Детства НЕТ.”

21. „Если такая зарплата-признак:СТРАНЕ УЧИТЕЛЯ НЕ НУЖНЫ! Тоже был учителем до дефолта 1992 года-ушёл из своей любимой школы по этой же причине. Гнать бы такое правительство, провести анализ их зловредной деятельности!”

22. „Мой пример: в учебнике "Литературное чтение", 2 класс, авторы Р.Н.Бунеев и др, есть отрывок из сказки Дж. Родари "Приключения Чиполлино". Вроде бы, замечательная сказка. Но студентке-практикантке досталась эта тема… Готовим урок во 2 кл. Перечитываем текст… И вдруг: "… Мастино изнемог от жажды и решил, что ему не повредил бы добрый стаканчик холодного пива… ; и далее: вся страница посвящена тому, как найти мальчишек и послать кого-нибудь за холодным пивом, диалог с Чиполлино о пиве … Стр 155-156 , часть 2.



Как авторитетная комиссия могла пропустить такое? Как подвергать анализу такой текст? Он не подлежит анализу. Так полкниги.Содержание учебника – дешевые переводы сериалов Яннсон ,про Телепузиков, "1000 и одной ночи" и др. Где нет композиционного конфликта, нет проблемы. А пушкинская лирика представлена в общем уроке среди пяти стихотворений др авторов"Глухая пора листопада" – на 7 учебников "Литературное чтение" 6 строчек Пушкина "Унылая пора…Очей очарованье". Правда, читается ""У лукгоморья" и 2 сказки. Но стихотворений Пушкина нет!!!! А потом спрашиваем, почему детям нечего сказать о прочитанном, почему не умеют сделать элементарную рекламу, детский анализ книги от автора, от жанра, от проблемы… Какая проблема в тексте Дж Родари? Господа! Это не геноцид?”

23. „Ау, господа генералы, Тополями управлять некому будет. Мы скоро уйдем.”

24. „"Размышления учителя у школьной доски " Ю.Монастырева,это крик души тысяч учителей и родителей детей, над которыми проводятся преступные эксперименты ! Интересно,доходит такого рода информация до Путина,Медведева,Васильевой ? Если доходит,но ничего не делается для того,чтобы изменить ситуацию,то выводы,как говориться,делайте сами…”

25. „Лет через десять, все это "образование" аукнется России! Не знаю, как в России, а в бывших республиках, превратившихся в страны, нынешний выпускник уже не может составить конкуренцию выпускнику десятилетней давности! Идет стремительная деградация молодежи! Значит, таких неучей проще оболванить и послать на войну, ведь половина их мозга, это – гаджет!”

26. „Каждое слово в статье- правда! Я 35 лет отработала в школе, в прошлом году ушла, хотя могла бы поработать. Ушла по тем же причинам, что и автор статьи.Унизительное положение российского учителя!”

27. „Статья задела за живое! Я тоже ушла из любимой профессии (любимого профтеха), так как перспективы на улучшение состояния образования не видела после объединения двух учебных заведений.То же самое, о чем говорит Ю. Монастырев, происходит и в техникумах.Так вот и наши преподаватели, мастера производственного обучения вместо того, чтобы готовиться к занятиям. вынуждены заниматься бумаготворчеством.



После приказа о введении ФГОС (тогда еще НПО и СПО) нам казалось, что наконец-то, будут единые программы, КОСы, Кимы и т.п. (как в советское время из научно-метод.центра приходили Программы, рекомендации, которые разрабатывали методисты, те, кто должен был этим заниматься).



И дождались: все программы, КОСы должны быть разработаны преподавателями, мастерами произв. обучения, а они кто-методисты? Мастером произв.обучения в СПО работает человек, пришедший с производства, он пришел (и ему за это большое спасибо), чтобы научить студента профессии, а не заниматься разработкой программ, КОСов и т.п.



В результате специалисты с предприятий ушли из системы профобразования, – отпугнули! И непонятно, почему методисты ( ФИРО) не занимаются вопросами разработки учебной документации (Программ профессиональных модулей, Программ учебной практики и т.п.) а все " сбросили на места?..”

28. „У нас во 2-м классе уже репетитор по английскому языку. Гулять и ходить в кружки и секции некогда:сидим учим уроки. Программы ужасные. Учебную программу переложили на родителей, которые работают. Занимаются с детьми бабушки по мере своих сил. Все в ужасе!”

29. „Мы далеко от солнечного Крыма, наш адрес – холодная Сибирь. Но, уважаемый Юрий, всем коллективом подписываемся под каждым Вашим словом! Очень хочется, чтобы Ваше письмо прочёл внимательно вновь избранный аппарат президента. Так хочется, чтобы услышали!!!”

30. „…В заданиях по ВСЕМ(!) предметам нет ясности,конкретности.Сформулированы безтолково,запутанно.А почему бы на(в) учебниках не печатать портреты тех людей,которые сочиняют горе-учебники?Как раньше- печатали книги с портретами классиков,поэтов.И мы их знали в лицо,а им не было стыдно за содержимое…”

31. „Тоже очень хочется уйти, убежать. Главный вопрос на аттестации:"Покажите ваши рабочие программы". А что было проделано, придумано, выстрадано…это никого не интересует.Но вот до пенсии, увы еще далековато.”

32. „Та же картина и у нас в Ингушетии. Эту систему – айсберг, не сдвинешь с места . Каждый раз президент добавляеет зарплату учителям, а ее не видно. Наверное когда-то это кончится.Будем ждать !!!”

33. „Да есть учителя по призваниюи они то как раз за мизерную зарплату и трудятся.А директора и завучи получают свои 40-50 тысяч и ещё свои правила вводят и родителей тресут .На этих собраниях родительских аж тошно стоновится..”

34. „Подпишусь под каждым словом Ю.Монастырева. Действительно, ни программ, ни педагогов, а в результате… результат. Проработав 30 лет, ушла. Обидно за образование, за поколение "обученных" такими методами детей.”

35. „А я бы писала эти чёртовые рабочие программы и работала бы себе, потому что очень люблю свою профессию. Но с недавних пор в Крыму стали закрывать школы. И мы попали под закрытие. ЧТО ДЕЛАТЬ????”

36. „Проработала в школе с 1989 года. После выпуска летела к детям, как на крыльях! Продумывала уроки, этапы, материал. Сейчас…еле доползаю до окончания учебного года. Моё рабочее время, учебное время моих учеников бессовестно воруют. ПОЧЕМУ я должна писать программы,структура которых меняется ежегодно, практически. ГДЕ МЕТОДИСТЫ? Они только ПРАВЯТ наши программы, оказывается.



ПОЧЕМУ я, учитель начальных классов, изымаюсь из учебного процесса для того, чтобы быть на ЕГЭ организатором!В мою обязанность входит СОПРОВОДИТЬ РЕБЁНКА в ТУАЛЕТ И ОБРАТНО!!!!!Вы слышите, господа?? Я получила сертификат организатора, потратив своё время на эту чушь собачью. Я могу теперь со знаком качества водить дитя в туалет!!!



С двумя высшими образованиями. А то, что Программа в моём классе не выполняется – никого не интересует. Это ли не плевок, не цинизм, не унижение? Мы боролись в этом году с регулярным понижением зарплаты в школе. Только после обращения к губернатору Калининградской области данное безобразие пресекли, а деньги вернули. Это не унижение, не цинизм? В этом году собираются увольняться ещё 4 педагога. Господа, КТО останется в школе?”

37. „Попал как-то в кабинет заведующей детским садиком. В шкафах за стеклом папки, папки, папки … изредка книжки для воспитателей, поваров, нянечек и пр. – всё что нужно. Самая толстая папка была подписана так «Патриотическое воспитание». Подумалось, «Что там может быть?».



Потом стало в голове откладываться: «Про нашу победу с георгиевской ленточкой», «Про нашего президента», «Про вурдалака Сталина и миллионах расстрелянных», про ихтамнет, про авыдокажите, про то как плохо жили в СССР и т.п. , и конечно же портрет Путина на видном месте. Я дотронулся до самой толстой папки и спросил заведующую: Можно посмотреть? Заведующая до этого мило беседовавшая со мной, вдруг посмотрела на меня как-то подозрительно и отказала.”

38. „У разрушителя нашего советского образования есть автор с конкретной фамилией. Начало коммерциализации образования в России положил А.Адамский со своей "Эврикой". Можно точно сказать, что Адамский и Чубайс – это два сапога Ельцина.”

39. „Всё правильно сказал учитель,от начала и до конца,и почему никого на верху не волнует зачем печатают по десять ,пятнадцать учебников по математике, русскому языку, истории, географии, физике, английскому и другим предметам, зачем огромные средства выбрасываются на это, почему Счётная Палата не заинтересуется этим вопросом, почему не определяют, кто лоббирует эти вопросы, куда смотрят правоохранительные органы. Вопросов много, а ответов на них нет.”

40. „Полностью согласна с рассуждениями преподавателя по географии.умница! Жаль детей, уже несколько потерянных поколений. а знаний давно уже нет, учебники – записки сумасшедшего,особенно в начальной школе.”

41. „Советское общее образование было одним из лучших в мире, а сейчас новые неизвестные авторы учебников, которые меняют всю программу. Учиться надо у лучших, иначе, это путь к деградации.”

42. „Я работаю в детском саду, то же самое, одна документация 16 видов, чтобы заработать стимулирующую зарплату нужно потратить собственные средства на конкурсы, мастер-классы, представление опыта, уйти на больничный нельзя, ничего не получишь, высчитывают и из категории и из стимулирования, хотя было заработано за предыдуший год, делаем все сами и пособия и ремонт и блогоустройство территории, к отпуску чувствуешь себя как "выжитый лимон".”

43. „Я 6 лет проработал в школе, в 2009 году закончил естгеофак. По диплому учитель биологии и химии, вернулся из города, сказали район в кадрах не нуждается. Случайно предложили работать в одном из сел учителем ФК и ОБЖ. Работал до февраля 2012.



При зарплате 6500 рублей было сложно, т.к. женился, жена была беременна и её сократили (работала бухгалтером в школе). Ушёл. Работал не по специальности з/п была нормальной до 50 000 рублей, но фирму ликвидировали. Вернулся в 2015 году в другую школу, преподаю биологию, химию, географию и ОБЖ. На работу добираюсь на своем авто, на бензин трачу 5000 рублей в месяц, з/п 19000 рублей. Денег не хватает, ипотека. По работе загрузка полная, классное руководство, неоплачиваемый обязательный кружок и ответственный за антитеррористическую безопасность. Отчеты, отчеты, отчеты… признаюсь уроки иногда вести некогда. Учебники ужасные, бестолковые. В таком образовании не вижу смысла…ухожу.”

К чему привело сужение кадровой базы, исключения из неё значительной части населения? Через 30 лет страна оказалась на пути к развалу, и не подбери большевики вовремя власть,На сентябрь 1916 г. численность личного состава Императорской армии России, по сведениям Полевого интендантства, составляла более 8 миллионов человек. А ведь была ещё и полиция, и жандармерия. Но все эти огромные силы ничуть не уберегли страну от впадения в глубочайший системный кризис.Вывод из этого исторического урока несложен: да, России нужны и мощные вооружённые силы, и современная боевая техника.Поэтому первым приоритетом государственной политики должно быть восстановление качества образования и воспитания в стране. Лозунг– это не просто правильная и красивая фраза. Это – необходимое руководство к действию, непременное условие выживания и процветания как самих детей, так и всей России.И главными вопросами на предстоящей Прямой линии с президентом должны стать вопросы, связанные с образованием. Если так будет, значит наша страна, наш народ готов принять вызов и восстановить школу. А иначе не получится:Я сам работал в советской школе – преподавал математику, был классным руководителем. Были и в то время определённые проблемы и недостатки в системе образования. Но такое, о чём пишут в комментариях нынешние учителя, – такое не могло привидеться даже в самом страшном сне.Однако, давайте всё же ознакомимся с некоторыми суждениями сегодняшних учителей. К сожалению, некоторые из написавших – уже бывшие.Люди, которых Система сломала. Горестно читать их откровения, но знать реальную ситуацию в школе – необходимо. Это поможет общественной инициативе, т.е. педагогам и родителям, оказыватьдавление на власть () в нужном направлении.А взаимодействие, степень стремлений и уровень желаний осуществляются лишь исключительно через практическую деятельность. Одними стонами и стенаниями ситуацию не улучшить.