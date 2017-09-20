Верните школу государству. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Год назад Министерство образования и науки возглавила Ольга Васильева

Назначение нового министра большинством наших сограждан было встречено с оптимизмом, народ, что называется, вздохнул с облегчением, когда год назад Ольга Юрьевна сформулировала свои взгляды: в школе должны воспитывать, а не предоставлять услуги, необходимо вернуться к лучшим традициям русского, советского образования. Показалось, что наконец поставлена точка в мировоззренческом конфликте оголтелых западников с карикатурными патриотами, что выбрана компромиссная фигура, которая покончит с опасными экспериментами на западный манер, но не позволит российской образовательной системе погрузиться в мир архаики.

Появилась надежда, что министру Васильевой, опирающейся на широкую общественную поддержку, дадут спокойно работать. Однако всякому вовлечённому в проблемы российского образования ясно, что глубинные противоречия в профессиональной педагогической среде вовсе не исчерпаны, что вокруг персоны министра идёт не просто академическая полемика, а настоящая битва – то подковёрная, то разворачивающаяся в публичном пространстве. Оказалось, что новации министра Васильевой вызывают нешуточное противодействие: в соцсетях – неприкрытую агрессию, в СМИ – враждебность, завуалированную под профессиональную дискуссию. Даже возникает впечатление, что против Васильевой затеяна целая кампания. Ведь это только на первый взгляд возвращение в школу сочинения, астрономии и шахмат – безобидное решение. Это яркий символический жест, а в нашу эпоху яркие символические жесты воздействуют особенно чувствительно. И в плане воодушевления народа, и по части деморализации элит.

Память у нас короткая. Кажется, что так было всегда – учителя рассуждали о миссии, экспертные группы создавали единый стандарт по истории… И действительно, стоит ли вспоминать о сомнительных идеях Асмолова, внедрявшихся у нас в 90-е, сетовать на крайности времён Фурсенко и Ливанова. Забыть бы их как страшный сон, отнести к трудностям роста, да только пресса то и дело напоминает, что успокаиваться рано.

Работая в образовательной системе, естественно, обращаешь внимание на публикации и выступления, которые касаются твоей профессиональной сферы. И делаешь выводы, когда массив данных складывается в стройную систему.

То здесь, то там, попадаются на глаза рассуждения, главная задача которых указать на неверность одного из основополагающих моментов в системе ценностей, которые декларирует Ольга Васильева, – возвращение к традиции отечественного образования.

Вдруг в «Московском комсомольце» возникает статья о достоинствах финского образования. «Времена, когда наша школа считалась лучшей в мире и по её лекалам кроилось среднее образование ведущих мировых держав, давно канули в небытие. В XXI веке образовательной Меккой стала Финляндия», – оглоушивает автор «МК». Кажется, этот миф, созданный ещё при Горбачёве, многократно развенчан профессионалами, но, поди ж ты, на дворе 2017 год, а песня слышится старая. Зачем же понадобилось опять вытаскивать из пыльного сундука финскую папку?

«Каждая финская школа сама выбирает, как учить детей: по отдельным предметам или интегративно, по сквозным, междисциплинарным проблемам» – расходится миллионным тиражом мудрёная формула. А с нею и намёк на стратегию российского министра образования централизовать процесс.

Для убедительности автор рекламирует преимущества, которые, помнится, ещё в конце 80-х были в моде – про лёгкие домашние задания – бальзам на душу всякому родителю. Правда, в ХХI веке и эксперты по Финляндии соответствующие.

«Считается, что учителя должны давать ребёнку младших классов домашнее задание, которое он может сделать за 20 минут. Если он не успевает за этот срок, в финской школе это уже предмет для обсуждения на педсовете», – уточнил главный эксперт департамента образовательных программ РОСНАНО Андрей Мельников…

Ну если даже в РОСНАНО признали, тогда действительно – финны в педагогике лучшие. Правда, есть и другие версии. Попалась тут заметка о семинаре для директоров школ Московской области: «Губернатор Андрей Воробьев в ходе выступления на форуме назвал качество образования стратегической задачей. По его словам, в регионе будет проводиться серия семинаров для директоров школ с ориентиром на образовательные практики Европы и Сингапура…»

Несколько неожиданно про Сингапур (европоцентричностью нас не удивишь), но, с другой стороны, коль РОСНАНО можно, почему нельзя высказать свои суждения о педагогике губернатору? Любопытно, что перед директорами подмосковных школ выступил ещё и известный банкир:

«Проблема нашей школы, в моём понимании, что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоёванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодёжи такой армии учеников…»

Оратор полагает, что российская школа ориентирована на то, чтобы «рожать солдат»? Утверждение спорное, хотя и вполне вписывающееся в традиционную либеральную концепцию – чуть что, пужать государством.

И действительно, банкир развивает мысль, продолжая исторический экскурс: «Великий министр образования Японии в 1850 году честно писал, что нынешняя система насильного образования не несёт счастья школьнику, она создана для государства. Лучше не скажешь…»

К чему же вся эта ретроспектива? СМИ приводят ещё одну цитату из речи банкира:

«Самый важный министр в правительстве – это министр образования. Если у нас плохой министр здравоохранения, общество это может выдержать. Если у нас плохой министр экономики, мы поднапряжёмся, но и это переживём. Но если у нас плохой министр образования, если у нас плохая система образования, у страны нет будущего. Это самое страшное…»

О каком именно министре идёт речь не уточняется, может быть, о прошлом – Ливанове. Хотя вряд ли. Если рассматривать фразу в контексте – речь скорее о Васильевой, это ведь она символизирует у нас государственничество. И это она, надо полагать, выстраивает систему воспроизводства пушечного мяса.

Часто антагонистичность в отношении стратегии нынешнего министра образования приобретает весьма респектабельные формы и даже не заметишь, к чему клонит очередной оппонент. Вот, например, руководитель проекта «Умная школа» рассказывает (цитата по «Учительской газете»): «В будущем понятие «учебник» вообще уйдёт из школьного лексикона. На смену ему придёт цифровой образовательный контент… Поэтому важно построить образовательную среду, которая в рамках индивидуальных образовательных маршрутов обеспечит учащемуся доступ к цифровому контенту. Поставщиками контента могут быть как крупные ведущие российские издательства, так и отдельные авторы…»

Ну, вы поняли и без жирного шрифта. Не надо нам, дескать, никаких общих стандартов, единых учебников, кто хочет, тот пускай и учит. Правда, эта вульгарная мысль преподносится в столь наукообразной форме, что сразу и не поймёшь, в чей адрес критический пафос.

Обострение нападок на Васильеву случилось, когда было объявлено о планах передать школы от муниципальных властей региональным. Едва ли не громче всех прозвучал голос лидера партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой:

«Ольга Васильева анонсировала масштабную реформу. По её словам, это нужно для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе, ведь муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния. Это позволит создать единое образовательное пространство – привести образовательные программы в разных городах и сёлах в соответствие с теми, что разрабатываются на федеральном уровне.

Такая совершенно циничная постановка вопроса демонстрирует отношение государства к местному самоуправлению. В результате нынешней государственной политики оно в нашей стране убито…»

Вот оно как – государство в лице Васильевой, оказывается, подрывает местное самоуправление. Правда, кажется, вовсе не судьба муниципальных образований волнует лидера «Яблока», а совершенно другое обстоятельство. Когда школы в ведении муниципалов – туда проще проникать с самыми разнообразными «продвинутыми» педагогическими технологиями, соросовскими учебниками, сомнительной партийной агитацией, помогающей рекрутировать молодёжь на Болотную.

По сути, критики Васильевой объединены одной общей идеей – государство должно как можно меньше участвовать в педагогическом процессе. Для них Васильева в первую очередь автор идеи «вернуть школу государству», что совершенно неприемлемо для части российской элиты. И в противостоянии с министром образования, кажется, не станут гнушаться никакими средствами, будут использовать любой повод для критики.

Не так давно обнародованы результаты проверки деятельности Министерства образования и науки Счётной палатой. Разумеется, обнаружены нарушения, без них ни одна проверка не обходится. В связи с этим событием в газете «КоммерсантЪ» опубликован комментарий Дмитрия Абзалова, многое объясняющий: «Важнейшим фактором является расстановка сил после президентских выборов в 2018 году. Очевидно, что-либо до выборов, либо после, что вероятнее, произойдёт ротация в правительстве. Поэтому позиция Счётной палаты важна с точки зрения того, кто из министров имеет высокие шансы сохранить свои посты. Конечно же, очень серьёзное идёт давление на главу Минобрнауки Ольгу Васильеву…»

Эксперт также спрогнозировал очередную волну кампании против Ольги Васильевой на конец августа. Уже конец сентября. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

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